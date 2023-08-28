«Им было нужнее».

В истории сборной США не так много провалов. Поэтому каждый раз когда «звездно-полосатые» приезжают на очередной международный турнир в неизменном статусе главного фаворита, очень сложно отказать себе в удовольствии не вспомнить наиболее памятные из них. В рамках чемпионатов мира – при уважении к американцам, опроставшимся в 2019-м – главным из таким до сих пор остается поражение от Греции в 2006-м.

США ехали на турнир мстить за провал на Олимпиаде. До полуфинала с греками получалось очень впечатляюще

Прошлогодняя документалка «Redeem Team», посвященная олимпийской сборной-2008, которая замаливала предыдущие грехи американцев, довольно живо расписывает настроения в команде, но лишь вскользь отмечает, что реабилитироваться Штаты собирались гораздо раньше. Понятное дело, что после того как американцы триумфально вернули себе звание сильнейшей баскетбольной нации на планете, все стали говорить о том, что гештальт закрыт и победа на Олимпиаде-2008 полностью искупает провал на Олимпиаде-2004.

И лишь немногие помнят, что вообще-то Штаты планировать подрихтовать свое реноме, не дожидаясь Пекина, и не вдаваясь в иерархические тонкости турниров. Иными словами сборная США собиралась расквитаться за поражение в Афинах еще на чемпионате мира-2006. И в целом не будет преувеличением называть ту команду прототипом «Redeem Team». Тем более что ее состав был не намного хуже. Безусловно, наличие Кобе стало ключевым ингредиентом для ментальности олимпиоников, а Джейсон Кидд добавил опыта, вариативности и, по сути, стал действующим тренером на паркете. Но гляньте на состав сборной США на чемпионате мира-2006 и скажите честно: разве отличий так уж много?

Разыгрывающие: Крис Пол («Хорнетс»), Кирк Хайнрик («Буллс»)

Атакующие защитники: Дуэйн Уэйд («Хит»), Джо Джонсон («Хоукс»)

Легкие форварды: Леброн Джеймс («Кэвальерс»), Кармело Энтони («Наггетс»), Шейн Баттье («Рокетс»)

Мощные форварды: Крис Бош («Рэпторс»), Элтон Брэнд («Клипперс»), Антуан Джеймисон («Уизардс»)

Центровые: Дуайт Ховард («Мэджик»), Брэд Миллер («Кингс»)

Если выносить за скобки фигуру Кобе, то к пекинской Олимпиаде все тот же главный тренер сборной Майк Кшишевски основательно усилил разве что позицию разыгрывающего. Помимо Пола, в Китай поехали Кидд и тогда еще не уступающий Полу Дерон Уильямс. Из остальных изменений – Карлос Бузер на четверке, а так же наличие профильных трудяг Тэйшоуна Принса и Майкла Редда. Все.

Так что все те же слова про «это больше никогда не повторится», «мы едем, чтобы показать миру, кто мы есть» и прочий пафос размера XXL наблюдались еще перед чемпионатом мира в Японии.

Даром что предпосылок хватало и без упоминания афинских флэшбэков. Ведь предыдущий чемпионат мира, проходивший в 2002-м, в Индианаполисе, американцы тоже провалили. Не самая представительная команда Джорджа Карла во главе с 36-летним символом «Пэйсерс» Реджи Миллером в четвертьфинале улетела югославам и в итоге закончила турнир на шестом месте.

Кивки на то, что американцы проиграли будущим чемпионам мира, уже никого не заботили. Так что по факту в Японию «звездно-полосатые» ехали после двух провалов как на чемпионате мира, так и на Олимпиаде.

Исправляться подопечные Кшишевски начали незамедлительно. Из группы с Италией, Китаем, Пуэрто-Рико, Словенией и Сенегалом сборная США вышла с сухим результатом 5-0. Точно с таким же, что и греки.

Разве что у действующих чемпионов Евробаскета не было времени и возможности разминаться на кошках. Команда Панайотиса Яннакиса уже на групповой стадии встретилась с Турцией, Литвой, Австралией, Бразилией и Катаром. После такого огнеупорного старта в плей-офф эллины без проблем разобрались с китайцами и не заметили сопротивления тогда еще не таких матерых французов.

США двигались по похожему сценарию, только им для попадания в полуфинал пришлось утихомирить Австралию и Германию. К матчу с греками Штаты традиционно подходили деловитой походкой и в статусе фаворитов.

Греция выдала близкий к идеальному матч, США пытались спастись за счет индивидуализма, но главной звездой стал «Бэби Шак»

«Когда речь заходит о международном баскетболе, наше высокомерие не знает границ. Ни этических, ни географических. Хотя, казалось бы, учитывая результаты, которые наша сборная демонстрирует в последние несколько лет, такое отношение должно было поменяться.

Даже те американцы, которые пристально следят за мировым баскетболом, люди, которым следовало бы знать лучше нашего соперника, бросив один лишь взгляд, пренебрежительно подытожили: «В составе нет ни одного игрока НБА? Что ж, тогда у Греции нет никаких шансов», – с этих слов начинается беспощадная в своей уничижительности колонка журналиста NBC Майкла Уилбурна, написанная по итогам матча с греками.

Майк Кшишевски не был столь цветист в выражениях, но в целом разделял пламенные вирши Уилбурна.

«Мы должны внимательнее следить за мировым баскетболом. Нам необходимо лучше изучать игру национальных сборных. Сегодня нам преподали ценный урок, и мы многому научились, потому что нам противостояла команда, которая играла в потрясающий баскетбол и делала это сообща», – изрек после матча главный тренер американцев. Еще бы на послематчевой пресс-конференции сам Кшишевски не смог назвать ни одного соперника по фамилии и обращался к ним как «номер четыре» (Папалукас) и «номер семь» (Спанулис).

Панайотису Яннакису не нужно было подбирать слова. За него говорили толпы греков, высыпавших на улицы Афин, и не менее малочисленный болельщицкий десант, добравшийся до Сайтамы. Толпы людей, облаченных в картонные доспехи и лавровые венки, улюлюкали и приветствовали не просто победу любимой сборной, а идею превосходства умной, коллективной игры над животным атлетизмом и ячеством.

«Думаю, сегодня мы показали всем кое-что очень важное. Пусть мы не такие атлеты как они, но мы знаем, как играть в эту игру. Мы смышленые ребята», – заверил тех, у кого еще оставались сомнения, Тео Папалукас.

Разыгрывающий с орлиным профилем набрал скромные по американским понятиям 8 очков, зато стал главным соиздателем греческой команды. Он отдал 12 передач, в то время как все игроки сборной США общими усилиями наковыряли 17.

Американцы не стали сжимать фигу в кармане, предпочтя традиционную распальцовку. Уже в первой четверти команда Кшишевски совершила рывок 11:2 благодаря усилиям Кармело Энтони. Еще не худи, но уже Мэло стал самым результативным игроком не только всего матча (27 очков), но и турнира (179 очков суммарно). Правда, с учетом конечного результата подобная статистика скорее дискредитирует подобный стиль игры, нежели наоборот.

Греки тоже не отмалчивались и, о чудо, успешнее всех себя проявлял игрок, от которого даже американцы должны были ждать чего-то подобного. Хитрый лис Василис Спанулис уже ездил на просмотр в «Хьюстон», скауты НБА прекрасно знали, на что он способен, а выступление в Японии в итоге стало тем решающим шажочком, после которого грек все же заехал на свой единственный сезон в НБА. Билл был неумолим и пугающе стабилен, свои 22 очка он набрал с абсолютной механической реализацией (6 из 10 с игры, 3 из 5 со средней, 3 из 5 издали: все показатели 60%). Идиллию нарушила разве что точность с линии штрафных (7 из 9: реализация 77,8%).

И вот об этом показателе стоит упомянуть отдельно. Нельзя сказать, что Греция имела преимущество в количестве штрафных или точности их реализации (23 из 33: 69,7%), но можно с абсолютной уверенностью утверждать, что Штаты усложнили и без того не самую беззаботную жизнь.

20 из 34 (58,8%) штрафных! Я бы не удивился, если бы узнал, что какой-нибудь экзальтированный грек сделал себе татуировку с этими цифрами.

Американцы мало того что проигрывали в командном баскетболе, но и лишали себя набора очков самым верным образом. Больше всех и надежнее остальных в составе США пробил лишь Уэйд (6 из 9: 66,7%). Кармело дал 6 из 10 (60%). Третий по количеству подходов на линию – Леброн – не справился с нервами (1 из 4: 25%), но в остальном греки старались действовать осмотрительно, не перебарщивали с персональными замечаниями и если уж фолили, то на разных игроках.

Но, пожалуй, главным залогом победы посланников Эллады и одновременно парадоксом всей игры стала игра на подборе.

У «звездно-полосатых» матч пропускали мощный форвард Антуан Джеймисон и запасной центровой Брэд Миллер. В их отсутствие на помощь Дуайту Ховарду (7 подборов) отрядили Леброна, который в этой игре вынужден был успевать повсюду и в итоге справился с задачей наполовину. Он набрал 17 очков (8 из 14 с игры: 57,1%), заграбастал 5 подборов, но на 5 передач совершил 4 потери. Сопоставьте эти показатели с 3 очками, 3 передачами и 6 подборами Криса Пола, и вы поймете, какой хаос творился в игре американцев. Каждый занимался тем, чем хотел, но не тем, чем надо.

А в это время греки извлекали профит. Да, статистически они проиграли в борьбе на щитах (28 подборов против 34 у американцев), но, тем не менее, самым ярким впечатлением матча на века стала игра Софоклиса Схорцианитиса.

170-килограммовый центровой забрал лишь 1 подбор, зато исправно оказывался в трехсекундной благодаря двоечкам с Папалукасом. «Бэби Шак» отметился вполне рядовыми 14 очками (6 из 7 с игры: 85,7%), но то, как его выводили на позицию, как он умело использовал свои габариты и скорость, как стягивал на себя нескольких игроков соперника, стали наглядным пособием того, каким образом можно извлекать максимум из баскетболиста, чьи достоинства и недостатки очевидны.

Греки поучали американцев не только в атаке. Согласованная оборона периметра, вымуштрованные размены, готовность ловить соперника на фолы в атаке и терпение привели к тому, что сборная США реализовала лишь 9 трехочковых из 28 (32,1%). Лучшим показателем стали 4 из 7 Кирка Хайнрика, остальные пытались тянуть «звездно-полосатое одеяло» на себя, в попытках стать спасителем нации: Мэло – 3 из 8 (37,5%), Джо Джонсон и Ди Уэйд – 1 из 3 (33,3%), Леброн – 0 из 4. Американцы выиграли первую (20:14) и последнюю (30:24) четверть, но концовка уже представляла откровенную агонию. Счет 101:95 не отражает то, насколько разрозненной и моментами откровенно беспомощной выглядела игра американцев, даже несмотря на обилие хайлайтов.

«В НБА играют по принципу один против пятерых, но в разных странах мира действуют разные принципы», – продолжать напутствовать после матча Папалукас. Игра завершилась тем, что он на радостях пнул мяч на трибуны.

В итоге каждая сборная уехала с медалями, но поражение американцев памятно до сих пор

Сейчас даже сложно сказать, чего не хватило грекам в финале против Испании. То ли подопечные Яннакиса слишком уверовали в себя после победы над Штатами или наоборот перегорели. Но факт остается фактом, Испания без травмированного Пау Газоля деклассировала авторов главной сенсации чемпионата 70:47 и увезла домой золотые медали.

В то же время Штаты успели перестроиться после болезненного поражения и зацепили бронзу в непростом матче против Аргентины – 96:81.

И все же то поражение засело надолго не только в памяти греческих болельщиков, но и тех, кто был членом того состава сборной США. Практически сразу же после прилета сборной домой Леброна Джеймса попросили прокомментировать итоги матча против Греции. Он был даже чересчур краток.

«Им просто было нужнее», – ответил Леброн.

И буквально перед началом нынешнего чемпионата мира уже отыгравшегося за всех и за все форварда «Лейкерс» попросили раскрыть фразу, произнесенную более 15 лет назад.

«Поймите правильно. В мире, практически в любой стране, ребенок, играющий в баскетбол, видит своей главной целью попадание в сборную. Он хочет быть в олимпийской команде или в команде, выступающей на чемпионате мира. Они жаждут представлять свою страну. В Америке дети растут, в первую очередь думая о том, как попасть в НБА. Для ребят из других стран игра на международных турнирах значит гораздо больше», – подвел черту под разницей менталитетов Джеймс.

Фото: Gettyimages.ru/Koichi Kamoshida / Staff, Junko Kimura / Staff; East News/AP Photo/Junji Kurokawa