Теперь он выше всего этого.

В плей-офф «Денвер» набрал такую чудовищную форму, что похоронил под горной породой всех и каждого на пути к первому чемпионству в клубной истории.

Все это время Йокича абсолютно заслуженно называли главным действующим лицом любой серии с участием «Наггетс», но его флегматичная невозмутимость и методичность экскаватора не только лишили победы соперника, но и не оставили нам ярких эмоций от празднования титула.

Пока остальные представители клуба гужбанили на разрыв, Никола пытался выяснить опытным путем, что такое чемпионское шампанское и как его открывают. Но таков уж Йокич, и за это – в прямом смысле – чемпионское спокойствие мы его и любим. Тем более, что подобное отношение со стороны серба дает возможность обратить внимание на тех, для кого победа в чемпионате – это не отмашка для поездки на скачки, а важнейший жизненный этап, подводящий итоги многолетней изнурительной работы.

И здесь, пожалуй, уместнее всего говорить о Джамале Мюррэе – человеке, который за свои семь сезонов в лиге столкнулся со страшной травмой, нежеланием наделять его звездным статусом и чествованием эффектной, но не самой эффективной версией самого себя.

Хладнокровие и самообладание Джамала – следствие его любви к игре и жестких тренировок отца

Папа Джамала Роджер хоть и переехал в Канаду с Ямайки в возрасте девяти лет, все же успел поиграть в баскетбол против Леннокса Льюиса, одного из самых выдающихся и расчетливых тяжеловесов в истории бокса. И пусть оба были еще совсем детьми, есть основания полагать, что именно тогда, в столкновении с габаритным соперником, он понял, что жесткость и хладнокровие – отнюдь не самые последние качества для игры в оранжевый мяч. А раз так, то и тренировки должны быть соответствующие.

Поэтому, когда у него родился сын Джамал, он не стал тратить время на слова, а заставил постигать эту простую истину на практике.

«Мой отец – большой фанат Брюса Ли и восточных единоборств. Я унаследовал эту любовь от него. В детстве мы часто смотрели фильмы о кун-фу, и самой лучшей частью была та, где показывали процесс подготовки главного героя к решающему бою. Тогда мой отец говорил: «Видишь, это не просто упражнения, ты должен постоянно испытывать себя. Чтобы ты ни делал, необходимо сохранять самообладание, тогда оно не покинет тебя и во время матча».

Чтобы воспитать в сыне выдержку, Роджер Мюррэй готов был прибегать к самым нетривиальным методам.

«О, мой отец старался использовать окружающие нас условия для того, чтобы придумать нечто необычное. В Канаде это холод и снег. Если мы тренировали силу и выносливость, то отжимания были обязательно на снегу, без перчаток и так, чтобы ладони были полностью покрыты снегом. Без счета на время, без точного количества повторений. Когда я могу переходить к следующему упражнению, решал только отец.

После отжиманий я должен был идти отрабатывать штрафные – 30 раз подряд, без промахов. Рук я при этом практически не чувствовал, они согревались только в процессе исполнения штрафных. Там тоже были свои особенности. Чаще всего я бил штрафные с завязанными глазами, а отец отвлекал меня разными криками и словами. Штрафные я бросал с обеих рук.

Тренировки были тяжелыми, и сейчас все это звучит дико, но отцу удавалось вносить в них элемент игры. Когда он завязывал мне глаза, то говорил: «Больше доверяй своим инстинктам, полагайся на них. Учись действовать сосредоточенно». Это помогало мне. Я чувствовал, что не просто бросаю мяч в кольцо, а фокусирую на одном движении все свое сознание».

На этом процедуры закаливания не заканчивались.

«Дриблинг отрабатывали на льду. Выбирали место на площадке, где корка льда была самая толстая и неровная. Поначалу мне самому было трудно удержаться, не говоря уже о том, чтобы контролировать мяч. Мне очень помогали любовь к игре. Я знал, что сегодня-завтра у меня может что-то не получиться, но фокусировался на отдельных деталях и верил, что на дистанции все получится».

Уже в ходе финальной серии защитник «Денвера» поделились в интервью очередными подробностями папиной муштры.

«У нас во дворе был огромный клен, и когда наступали холода, листва начинала облетать, и тогда я шел собирать холодные, влажные листья голыми руками. Чтобы руки становились сильнее. Когда после таких упражнений приходишь в холодный, не прогретый зал, то тебе вообще все равно, какая там температура. Берешь мяч и, как ни в чем ни бывало, начинаешь бросать.

Целью другого упражнения было развитие баланса. Я садился в полуприсед, на корточки, и отец ставил мне на внешнюю поверхность бедра горячие чашки с чаем. Все для того, чтобы адаптировать организм к экстремальным ситуациям на площадке», – поведал Мюррэй в интервью ESPN.

Не оставлял папаша Роджер без внимания и психологию.

«Иногда отец всеми способами старался меня рассмешить: рассказывал какие-то байки, корчил рожи, пародировал знаменитостей. А он это умеет. Невозможно смотреть на то, как он пародирует Мартина Лоуренса, и не смеяться. Но главным условием было как раз, чтобы я не смеялся. Как только я расплывался в улыбке, он мгновенно становился серьезным и говорил: «Вот об этом я тебе и говорю, юноша, учись контролировать свои эмоции. Есть случаи, когда тебе выгодно доверять им, а есть ситуации, когда ты полностью должен контролировать их. Если научишься этому, то преуспеешь не только в баскетболе».

Подобная основательность занятий вкупе с желанием Джамала совершенствоваться сделали его одержимым.

Однажды тренеру школьной команды пришлось забрать у него кроссовки после тренировки, чтобы Мюррэй не смог остаться после занятий и продолжить работу. Игрока это не остановило, и, как только все разошлись по домам, он украдкой прокрался в зал и продолжил тренировку без кроссовок в одних носках. Подобное рвение привело к тому, что в 13 лет акселерат уже играл против выпускников и баскетболистов команд колледжей, а в 19 его пригласили в сборную Канады. Мюррэя разглядел не кто иной, как отец Ар Джей Барретта, ныне генеральный менеджер сборной кленового листа, а тогда обычный скаут Роуэн Барретт.

«Думаю, первый раз я увидел его в 14 лет, может, ему только-только исполнилось 15. Я наблюдал за его тренировкой в одном из спортивных клубов. Это была лучшая игровая тренировка, которую я когда-либо видел.

Я прямо оттуда позвонил нашему тренеру и сказал: «Послушай, у меня есть парень, который в будущем выиграет титул чемпиона НБА. Гарантирую, что он станет лидером сборной». Тренер меня тут же осадил: «Роуэн, угомонись. Ты слишком сильно взволнован и говоришь довольно серьезные вещи о парне, которого видел всего лишь раз». А я подумал: «Мне не нужно видеть его еще раз. Этот парень – будущее канадского баскетбола». Помимо таланта, мастерства, атлетизма, у него была врожденное желание побеждать.

Та тренировка была закрытой. Подобные часто проходят в приятельском режиме: шуточки, много брака в защите, не самый выгодный выбор позиций для бросков. У Джамала ничего из этого не было. Он нырял за каждым мячом, уходящим в аут, лишь бы его команда выиграла. Такое нечасто встретишь на закрытых двусторонках», – выделял особо впечатлившие его детали Барретт.

Видимо, навыки прорицателя сыграли немалую роль в карьерном росте Роуэна, поскольку Мюррэй стал лидером взрослой сборной в 19 лет, когда по идее должен был выступать еще за юношескую команду. На Панамериканских играх в 2015-м именно он был в центре внимания, хотя изначально пуще всех котировался Энтони Беннетт. В полуфинале Канада победила США в овертайме 111:108, а самым результативным игроком стал мощный форвард северян Эндрю Николсон, ныне заправляющий в «Бэй Эриа Дрэгонс». Но те, кто присутствовал на матче, в один голос свидетельствуют, что никакой победы без Мэррэя не было бы.

И дело не просто в 22 набранных очках, а в двух точных трехочковых, пришедшихся на овертайм.

«Всегда знал, что смогу играть против топовых американских игроков. У нас в Канаде хватает таланта, просто нет такого большого количества камер, которые бы показывали это», – делился своими впечатлениями от победы Мюррэй.

На беду канадцев, в Бразилии таланта оказалось тоже достаточно, а вот камер, видимо, еще меньше, чем в Канаде. То ли не изучив соперника, то ли оставив все эмоции в игре с американцами, канадцы уступили бразильцам – 71:86.

Оплеуха от донов Педро не сильно сказалась на репутации Мюррэя. Одна из престижнейших баскетбольных программ США – команда университета Кентукки под руководством Джона Калипари – сделала все, чтобы рекрутировать Мюррэя. Включая предоставление мобильного телефона. И не надо смеяться, ведь это был первый сотик Джамала. До поступления Мюррэя в Кентукки отец не позволял сыну обзавестись сотовой связью, чтобы тот не шерстил соцсети, а думал исключительно об игре. Дальше остается только догадываться о том, что послужило катализатором невероятно уверенной игры новичка – воспитательные методы отца или обретение цифровой свободы.

Так или иначе, но факт остается фактом: 20 очков в среднем за игру, набираемых Мюррэем, стали лучшим показателем для первогодки в истории Кентукки и лучшим показателем среди всех игроков, которых Калипари тренировал в этом университете на протяжении 10 лет. Кстати, там же, в Кентукки, Мюррэй обзавелся прозвищем «Blue Arrow», отсылающим к герою комиксов «Black Arrow», и соответствующим ритуалом. И Джей Флорид – партнер Мюррэя по команде постоянно отмечал трехочковые попадания приятеля, выпуская в него стрелы.

Сперва Джамал отстреливался в ответ, а потом жест просто перешел в привычку.

На драфте-2016 атакующего защитника из Канады выбрали под 7-м номером. Для того, чтобы тренерскому штабу стало окончательно ясно, как наиболее эффективно использовать немногословного центрового из маленького сербского городка Сомбор.

Мюррэй окончательно определил будущее «Денвера» и Йокича в качестве главной звезды команды

В сезоне-2016/2017 Мюррэй и Йокич провели вместе 720 минут, по 10,1 минуты в среднем за игру, поэтому сказки про внезапно возникнувшую химию и понимание друг друга с полужеста для этой ситуации неактуальны.

«Моя карьера в НБА началась с 17 промахов подряд, так что… нет, мне потребовалось время, чтобы понять, что это за уровень. Не говоря уже о взаимодействии с таким умным партнером, как Никола. Сперва мы просто уступали друг другу возможности для атаки. Затем он начал чаще пасовать, но это были передачи в отрыв, через всю площадку, наши схемы тогда базировались на скоростной игре, и атака казалась менее разнообразной.

Только потом мы начали подыгрывать друг другу. Стали выяснять, кому из нас где нравится получать мяч, в какое время куда смещаться. Это был процесс, мы как пазл собирали наше взаимодействие. Ушло время на то, чтобы синхронизировать наши действия», – признавался Мюррэй.

Тем временем Майкл Мэлоун продолжал экспериментировать, тасуя в старте Йокича и Юсуфа Нуркича, а иногда и вовсе выпуская сразу обоих. Позже тренер признавался, что его попытки слепить подобие «башен-близнецов» больше походили на лепку замка из песка. 15 декабря 2016-го Мэлоун окончательно усадил Нуркича на скамейку и сделал Йокича игроком старта.

«Взаимодействие Николы и Джамала выглядело очень многообещающе, но было видно, что им не хватает времени на площадке. Нужно было принимать какое-то решение. Уже невозможно было тасовать варианты. Нам был необходим свой стержень и стиль. Никола совершенно точно был таким системообразующим игроком, а Джамал был парнем, способным раскрыть его таланты в кратчайшие сроки. Это было очевидное, но не самое простое решение», – признавался Мэлоун.

Уже в следующем сезоне Мюррэй стал частью стартового состава, и «Наггетс» принялись карабкаться к своему первому выходу в плей-офф с 2013 года. Получилось далеко не сразу, но не без авансов.

В плей-офф-2019 «Наггетс» вылетели во втором раунде, но как первую серию против «Сперс», так и вторую против «Блейзерс», «Наггетс» затянули до семи матчей. Время команды еще не пришло, но всем было очевидно, что так просто этот «самородок» не разгрызаешь. И лучше всего подопечные Мэлоуна продемонстрировали это в самых тяжелых условиях.

«Пузырный Мюррэй» был не просто вспышкой, а презентацией наилучшей версии звезды «Наггетс». Развить успех помешала кошмарная травма и затянувшееся восстановление

Мы существуем во времени, когда скорость, с которой люди умудряются наклеивать друг на друга ярлыки, превышает автоматические рефлексы аппликатора наклеек.

Прежде чем вспомнить о том, каким предстал Джамал Мюррэй в «Пузыре», в плей-офф-2020, не лишним будет узнать его мнение о том, каким его видят сейчас и тогда.

«Мне надоело слышать о «Пузырном Мюррэе». Его нет. Есть только один Джамал Мюррэй – это я. Никаких других версий и альтер-эго не существует. Многим кажется, что я показал особенно яркую игру в «Пузыре», но дело в том, что такое впечатление сложилось по той простой причине, что зрители и сами баскетболисты были сосредоточены на баскетболе. Вспомните, как играл Донован Митчелл, Леброн, Девин Букер, Джимми Батлер. Все были сосредоточены на игре, поэтому тот плей-офф вышел таким насыщенным. С тех пор прошло три года, и я неоднократно доказывал, что могу играть на аналогичном уровне. Странно слышать, что тогда я показывал свой лучший баскетбол. Посмотрите на статистику, на результаты команды, на их стабильность, и вы поймете, что я как игрок и «Денвер» как команда с 2020-го стали только лучше».

В этом вопросе Йокич солидарен с коллегой.

«Я думаю, что сейчас он играет лучше, чем в «Пузыре». Да, в отдельных матчах он набирал больше очков. Но думаю, что его энергия, его психология и понимание игры сейчас намного лучше. Его лидерские качества, то, как он сфокусирован на игре, сейчас на порядок выше».

Умом это понимаешь, но инстинктивно все равно тянешься к воспоминаниям. Отчасти по ностальгическим соображениям, а отчасти потому, что воспринять геройства Мюррэя в сжатом промежутке времени гораздо проще. Сейчас часто аппелируют к тому, что многие рекорды Мюррэя являются следствием его географической принадлежности. Он стал автором наибольшего количества очков в серии, наибольшего количества очков в постсезонке и наибольшего количества очков в отдельно взятом матче. Все это, конечно же, в исполнении канадца. Но это сноска никак не умаляет перформанса Мюррэя.

«Чикаго» – «Бостон» 2009-го – лучший первый раунд плей-офф, на мой вкус. Наша серия против «Юты» в «Пузыре» получилась чем-то из этой же серии», – проводил аналогию Мюррэй.

Защитник, набиравший в регулярке по 18,5 очка, 4 подбора и 4,8 передачи, за 12 матчей плей-офф улучшил свои показатели до 26,5 очка, 4,8 подбора и 6,6 передачи и на пару с Донованом Митчеллом подарил один из лучших первых раундов в истории.

Митчелл в первом же матче набрал 57 очков, выдав третий самый результативный матч в плей-офф (круче только Элджин Бэйлор – 61 и Майкл Джордан – 63). При этом «Джаз» проиграли. Поплывшие от истомы «Наггетс» расслабились настолько, что уступили в последующих трех матчах. Команду не взбодрили даже 50 очков Мюррэя в четвертой игре. Чтобы вернуть «Денвер» в игру, Джамалу пришлось на протяжении трех матчей подряд набирать 40+ очков (50 в четвертом, 42 в пятом и снова 50 в шестом).

Шестая игра вообще стала настоящим откровением.

Мюррэй стал первым игроком после Майкла Джордана, кто набрал 40 и более очков в трех матчах плей-офф подряд.

Повторил рекорд Аллена Айверсона по очкам, набранным за одну половину матча (25+ очков).

Стал четвертым игроком в истории, дважды набиравшим 50 очков в течение одной серии (до него отличились Джордан, Айверсон и Донован Митчелл).

В решающей седьмой игре Мюррэй набрал 17 очков, а Митчелл – 22, поэтому «Денвер» спасся исключительно благодаря 30 очкам и 14 подборам Йокича: 80:78. Митчелл бросал на победу в концовке, но был неточен.

Мытарства с «джазменами» ничему не научили команду Мэлоуна. Чтобы пройти «Клипперс», колорадцам вновь пришлось отпустить соперника на критическую дистанцию. В общем, «самородки» сделали все, чтобы теперь можно было написать – «Денвер» дважды горел 1-3 в сериях с «Ютой» и «Клипперс», но оба раза восставал из пепла. До того момента ни одной команде в истории не удавалось спастись с 1-3 в двух сериях подряд. В финале Западной конференции против «Лейкерс» у «Денвера» просто не хватило сил: «самородки» уступили будущим чемпионам 1-4.

После «Пузыря» многие ожидали продолжения банкета, и Мюррэй накормил их досыта. 19 февраля 2021-го в матче против «Кливленда» канадец стал первым игроком в истории НБА, набравшим 50 очков без единого штрафного.

«Наггетс» небеспричинно считался одной из команд, способных подпортить нервы в плей-офф, но 12 апреля расклады резко изменились.

Буквально через пару часов несколько особо нетерпеливых информационных источников квалифицировали повреждение Мюррэя как «травму, которая потенциально может закончить карьеру этого игрока».

Из-за «крестов» Мюррэй пропустил целый год, который показал, насколько «Денвер» нуждается в канадском плеймейкере

«Первым, кто сказал мне правду, был Клэй Томпсон, – рассказывал Мюррэй. – Там же на арене, в кабинете врача, он подошел и сказал мне: «Держись, потому что горькая правда заключается в том, что тебе понадобится год на восстановление. Я знаю, о чем говорю. И помни, что ментальная часть процесса не менее важна, чем физическая. Крепись». Я сразу же решил, что не буду торопить процесс. Мне было все равно, что скажут люди и каким будут представлять меня после возвращения, я хотел закрыть эту главу моей карьеры раз и навсегда, чтобы не оглядываться.

Клэй мне очень помог. Не скажу, что мы постоянно находились на связи, но он интересовался моим здоровьем, а я выспрашивал у него какие-то моменты. Я не ставил под сомнение суждения врачей, но было полезно знать мнение такого же баскетболиста, как и ты, имеющего опыт аналогичной травмы».

Томпсон не зря обратил внимание Джамала на психологическую составляющую. Вот какую историю поведал главный тренер «Наггетс» Майк Мэлоун.

«Это было через несколько дней после травмы. Помню, мы ехали в автобусе... и у Джамала выступили слезы. Он поднял на меня взгляд и сказал: «Это все, тренер? Теперь вы обменяете меня?». Я ушам своим не поверил. Я обнял его и сказал: «Черт возьми, нет, конечно. Ты – наш. Мы любим тебя, мы собираемся помочь тебе вернуться, и благодаря этому ты станешь лучшим игроком».

Именно с них начался долгий период восстановления протяженностью в 555 дней.

Операция состоялась через две недели в Лос-Анджелесе.

«Я не мог делать вообще ничего, – вспоминал Мюррэй. – Спать, переворачиваться с одного бока на другой, лежать на одном месте. Постоянная боль. Она охватывала меня всего. Я уже не понимал, что конкретно у меня болит – колено, голова, живот. Создавалось впечатление, что сам факт существования вызывает у меня дискомфорт.

Я не хотел быть рядом с командой, видеть одноклубников. Мне нужно было сфокусироваться на восстановлении и работе над собой. Я ездил вместе с командой на выездные матчи, но большую часть проводил в одиночестве: на тренажерах, занимаясь восстановительными процедурами, гадая, что будет дальше».

Сезон-2021/2022 Мюррэй пропустил полностью, посвятив его восстановлению и своим любимым практикам. Медитация со школьных времен стала одним из главных предыгровых ритуалов игрока. Еще одно наследие папиных наставлений и влияние фильмов о кун-фу.

«Я старался ориентироваться на своего кумира – Брюса Ли. Думаю, больше мы не увидим человека, который бы настолько тщательно изучил собственное тело, его возможности и умел им так управлять. Я всегда стремился приблизиться к такой же концентрации и не нашел способа лучше, чем медитация. Я обязательно медитирую по 30-40 минут перед игрой. Главная задача – достичь состояния, при котором частота ритма сердца составляет 40 ударов в секунду. Тогда я готов, у меня нет никаких сомнений, а каждое движение и решение даются легко и естественно».

Брюс Ли отнюдь не единственный боец, которым восхищается Мюррэй. Пару лет назад защитник «Денвера» стал увлекаться ММА, среди его любимых бойцов Исраэль Адесанья и Александер Волкановски. С австралийцем Мюррэй даже занимался в одном зале, летом 2022-го, когда посетил Зеленый континент в рамках рекламной кампании НБА.

Как это кощунственно ни прозвучит, но травма Мюррэя в полной мере дала прочувствовать «Денверу» и всем остальным, насколько важен для игры «Наггетс» канадский защитник. Майк Мэлоун моментально столкнулся с двумя монументальными проблемами.

Прежде всего, тренер лишился игрока, который находился с мячом и часто разыгрывал комбинации. Следствием потери плеймейкера стала необходимость передоверить эти обязанности Йокичу, который и без того делал для команды все возможное. На начало сезона-2021/2022 «usage rating» Йокича был равен 34,4%, по этому показателю сербский центровой уступал только своему словенскому приятелю Луке Дончичу (35%). Проще говоря, все нападение «Денвера» было вынуждено дать крен в сторону Йокича. Помимо того что каждая команда, против которой играли «Наггетс», была готова к этому, повышение времени и интенсивности работы с мячом ожидаемо сказалась на количестве брака. В сезоне-2021/2022 Йокич в среднем делал по 3,8 потери за матч – худший показатель в карьере.

Второй проблемой ожидаемо стало отсутствие скоринга. Майкл Портер-младший сломался на девятый матч сезона и выбыл до конца чемпионата. Вторым снайпером после Йокича оказался Аарон Гордон с 15 очками за матч, лучшей доступной опцией среди защитников – Монте Моррис с 12 очками и 4 передачами (второй лучший результат после Йокича). Мэлоун пытался найти Джокера кроме Йокича, тасуя в стартовой пятерке Уилла Бартона, Факундо Кампаццо, Монте Морриса, Джеральда Грина и даже Остина Риверса, но уже к Рождеству вынужден был капитулировать.

«Хотелось бы мне, чтобы плей-офф начался прямо сейчас», – устало отмахнулся Мэлоун на вопрос насчет настроя на вторую половину сезона.

Честно говоря, даже если бы плей-офф начался в декабре, не думаю, что это бы сильно сказалось на результате «Наггетс». Отмучившись вторую половину дистанции, «самородки» зашли в плей-офф с шестой строчки, только чтобы их пустили на переплавку «Голден Стэйт». 1-4 и никакой интриги.

Мюррэй вернулся максимально триумфальным образом… но в очередной раз пролетел мимо Матча всех звезд

Честно говоря, я рад, что Мюррэя не приглашают на Матч всех звезд.

Во-первых, потому что хладнокровный решала, раскрывающийся в самые ответственные моменты, не подходит под формат чудаковатого междусобойчика, на который многие едут из-под палки.

Во-вторых, мне импонирует то, что сам Джамал это прекрасно осознает и не стесняется высказывать собственное мнение.

«Не думаю, что ко мне относятся с должным уважением. Я лучше многих игроков в лиге. Каждый раз, когда я вижу всевозможные рейтинги, списки участников Матчей звезд, я думаю: «Черт, это какое-то безумие». Не знаю, может быть, это следствие того, что я так долго отсутствовал. Но ничего. Все изменится, когда мы выиграем титул», – уверял Мюррэй в феврале.

Сейчас, оглядываясь назад, важнее отметить, что отношение изменилось не только благодаря победе «Денвера», а во многом по причине того, насколько исторически значимым оказался вклад Мюррэя в эту победу.

Судите сами.

В истории НБА лишь семь игроков набирали в среднем по 25 очков, 5 подборов и 5 передач в плей-офф, имея, как минимум, 50 игр в постсезонке. Великолепная шестерка это – Майкл Джордан, Леброн Джеймс, Джерри Уэст, Стеф Карри, Яннис Адетокумбо и Никола Йокич. Сплошь многократные MVP и участники Матчей всех звезд.

У Мюррэя, затесавшегося в эту компанию, нет ни одной значимой индивидуальной награды, кроме попадания во вторую сборную лучших новичков в 2017-м. Но разве это имеет значение, когда речь о человеке, способном настолько качественно прибавить в плей-офф.

И так практически с каждым показателем, чего стоит хотя бы его летальная точность с линии штрафных (90,8% в плей-офф). Скачок результативности, равный 8,5 очка в среднем за игру – самый большой в истории НБА среди игроков, которые провели не менее 30 матчей в плей-офф.

Рекордами Йокича легко очаровываться, не будучи адептом продвинутой статистики, и это определенно играет на руку сербу. Но если сделать над собой усилие и посмотреть средние показатели рейтинга продуктивности (PER) в плей-офф, превышающие 21,5, то вы увидите сплошь членов Зала славы и Джамала Мюррэя. Причем некоторых из них он опережает. По среднему показателю рейтинга продуктивности в плей-офф канадец бьет не только Джеймса Хардена и Джимми Батлера, но также Лэрри Берда, Кевина Гарнетта, Джулиуса Ирвинга и многих других.

Умение так добавлять, когда игра становится только сложнее, а в противниках нет всевозможных «детройтов», на которых можно набить статистику – это что-то противоестественное. Остается только догадываться, по какому графику будет развиваться карьера Мюррэя, если его статистика в плей-офф перекочует в регулярку. Следуя элементарной логике, можно предположить, что его прогресс в плей-офф может сделать очередной скачок. Джамалу 26 лет, он показал выдающийся уровень самореорганизации в плей-офф, после того как пропустил целый сезон.

Добавьте к этому фактор Йокича, вместе с которым они стали первым дуэтом в истории НБА, в котором каждый из пары набирал в плей-офф 25+5+5 и оформил трипл-дабл с 30 очками.

Хорошенько осмыслите все это, и вы поймете, что слова Джамала о том, что нынешний титул может быть первым из многих, не являются пустой бравадой.

Фото: Gettyimages.ru/Justin Edmonds, Kevin C. Cox; instagram.com/jmglitxh27