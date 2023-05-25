Эрику Споэльстре 52 года, 26 из них он провел в «Майами», 15 – в качестве главного тренера команды. Из действующих специалистов это самый внушительный стаж работы в одной команде. После вечного Грегга Поповича, конечно. Тот работает главным тренером «Сан-Антонио» 27 лет, и есть мнение, что выбор на этом драфте Виктора Вембаньямы продлит пребывание могучего старца в этом качестве еще на столько же.

Но все эти цифры условны во вселенной Споэльстры, который не выглядит на свои 52. То ли дело в его увлечении йогой, то ли в том, что он всегда живет в настоящем моменте, стараясь подчинять всего себя одной конкретной цели.

Его цель сейчас – чемпионство с самой авторской из всех его команд.

Умение искать неожиданные решения Эрика Споэльстры – от отца. Тот работал генмнеджером «Денвера», делал из «Нетс» команду с лучшей посещаемостью и рассылал фанатам резиновых кур

Навык искать и находить оригинальные и неочевидные решения в самых экстремальных условиях заложен в ДНК Эрика Споэльстры. Конечно, это не объясняет в полной мере его адаптивность, но, по крайней мере, дает понимание того, откуда она берет свое начало. А берет она свое начало 1 ноября 1970-го. Именно тогда Эрик и появился на свет в семье Элизы Селино и Джона Споэльстры.

Говорить о конкретном месте рождения не имеет смысла, поскольку семья переезжала в зависимости от места работы отца.

Джон Споэльстра – один из самых выдающихся маркетологов, когда-либо работавших в НБА, а также бывший функционер таких клубов, как «Баффало», «Портленд», «Денвер» и «Нью-Джерси». В свете находящейся в самом разгаре финальной серии не лишним будет упомянуть, что именно в «Наггетс» отец будущего тренера «Хит» провел свой самый бледный и короткий отрезок карьеры. Он отработал в качестве генменеджера «Наггетс» всего 90 дней, после чего был уволен. Миниатюрный эстетский момент для любителей многослойных жанров и знатоков реваншистской кулинарии, знающих, когда и с какой температурой следует подавать всем известное блюдо.

Несмотря на фиаско в «Денвере», в других местах Споэльстра-старший успел запомниться. Его идеи по привлечению аудитории и формированию фан-базы помогли «Брэйвз» в 1978-м при переезде клуба из Баффало в Сан-Диего, где он обзавелся новым названием – «Клипперс». В качестве вице-президента и генменеджера «Блейзерс» Споэльстра начиная с 1979-го провел аж десять лет, которые и предопределили дальнейшую деятельность его сына. А с периодом работы в качестве президента «Нетс» начала 90-х и вовсе связана одна из самых забавных и революционных маркетинговых историй.

Споэльстра пришел в клуб в 1991-м, когда команда шла на последнем месте по посещаемости домашних матчей. За время работы в клубе благодаря экстравагантным и нестандартным ходам он вытянул ее по этому показателю на первое место в НБА. Например, в 1994-м всем обладателям сезонных абонементов «Нетс» по почте приходила посылка – пищащая резиновая курица с подписью «Не испускай дух», к посылке прилагалась записка с просьбой продлить сезонник и верить в лучшее.

Сейчас Джон Споэльстра является одним из руководителей одной из крупнейших маркетинговых компаний Mandalay Sports Entertainment, ответственной за производство большинства спортивных документалок для стриминговых сервисов Netflix, HBO, ESPN, Showtime.

На школьном уровне Эрик стал одним из лучших игроков в стране, а в университете находился в двух шагах от смерти

10 лет – срок достаточный для того, чтобы найти себя в любом роде деятельности, добиться в нем успехов, а после разочароваться и избрать для себя иной путь, пусть и смежный. Споэльстре сложно было не проникнуться баскетболом. Клубные пикники «Блейзерс», шутейные марофоны, устроителем которых был Джек Рэмси, великий тренер, приводивший в 1977-м «Портленд» к единственному в клубной истории чемпионству. Маленький Эрик смотрел на этих людей и попадал под обаяние самих личностей, а не их спортивных достижений.

«Всегда был очень впечатлительным парнем. Поэтому мне не потребовалось много времени, чтобы очароваться «Блейзерс» и тем, как город любит эту команду. Я смотрел на Доктора Рэмси, Фэта Ливера, Кермита Вашингтона, Джона Паксона, Клайда Дрекслера, на то, как живет этот клуб. Для меня было важно это ощущение семейственности: игроки уходят, но ты вынужден понять их, пойти им навстречу и найти кого-то нового. Эти и другие похожие на них процессы не показывают по телевизору в прайм-тайм, но они являются важнейшей частью баскетбола, если не самой важной. Без атмосферы не бывает взаимопонимания и уважения, не бывает побед», – говорил о своих впечатлениях Споэльстра.

В старших классах он играл под тридцатым номером, в честь любимого Терри Портера, который выступал за «Блейзерс» на той же позиции, что и сам Эрик. Споэльстра показывал впечатляющие навыки разыгрывающего, уверенно вел игру и никогда не перетягивал одеяло на себя. И при такой щедрости Эрик еще умудрялся выкраивать броски для себя, причем таким образом, что завершил школьную карьеру с общей результативностью, превышающей 1000 очков. И несмотря на то, что Портленд считался не самым плодовитым на баскетбольные таланты городом в сравнении с Нью-Йорком, Лос-Анджелесом и Вашингтоном Эрика пригласили в тренировочный лагерь Nike All-Star, организованный уже достаточно известным пронырой Сонни Ваккаро. Споэльстра стал одним из ста двадцати самых лучших школьников страны, отправившихся в Принстон, штат Нью-Джерси.

«Это был шанс сыграть против лучших и наиболее талантливых ребят. Я мечтал об этом, совершенно не представляя, с чем мне предстоит столкнуться».

Перед поездкой Эрику посоветовали не высовываться, бросать пару раз за игру, стараться делать других лучше. Для него это была естественная манера, поэтому он не видел в этом никаких проблем. Только попав в лагерь, паренек понял, что не смог бы играть иначе. Он был поражен уровнем атлетизма. Ему сложно было поверить, что эти парни – школьники. Он играл в одной команде с центровым, ну, как центровым, по габаритам он напоминал локомотив. Модификация называлась Алонзо Моурнинг, будущий член Зала Славы, отдавший 11 сезонов «Майами», где его 33-й номер выведен из обращения. Именно в составе «Хит» Моурнинг возьмет свое первое и единственное чемпионство в 2006-м, а Споэльстра будет смотреть на это со скамейки в качестве ассистента главного тренера Пэта Райли. Но до всего этого еще было далеко.

Пока Эрик просто пулял мяч в сторону кольца, где его так или иначе вылавливал Зо и вколачивал сверху. Проблемы возникали лишь в случаях, когда ему противостоял долговязый, чуть субтильный, но не менее одаренный от природы мальчуган.

«Шон Кемп казался стеснительным, слегка неказистым, но так было только до первого данка. Когда он ловил эту эмоциональную волну… Его было не остановить. Несколько раз матчи останавливали, чтобы попросить его не бить сверху с такой силой. Он творил какие-то невообразимые вещи», – описывал атмосферу тренировочного лагеря Споэльстра.

Но отнюдь не атлетизм и мощь других игроков стали причиной подавленности 17-летнего Споэльстры по окончании лагеря.

«Меня абсолютно, совершенно уничтожил тощий белый парень, который был на год младше меня. Помню, как возвращался домой и думал: «Я и близко не так хорош, как думал раньше. Понятия не имею, есть ли у меня будущее в баскетболе». Все из-за того парня. Доходягу звали Бобби Херли, и он играл так, как будто это он изобрел баскетбол. Он знал, что будет происходить на площадке на три, на пять шагов вперед».

Через несколько лет Херли будет выступать за «Сакраменто» в НБА, а по завершении карьеры тоже станет тренером – с 2015 года он работает с Аризона-Стэйт.

Несмотря на самокопания Споэльстры, он получил несколько выгодных предложений от университетов, но выбор сделал в пользу скромного, но родного портлендского университета, где на протяжении всех четырех лет был стартовым разыгрывающим «Пайлотс».

Сам он нисколько не пожалел о выборе и хотел изменить только одно. Вечер, когда его команда играла против «Лайолы Мэримаунт». Вечер, когда прямо на площадке скончался лидер соперников Хэнк Гэйтерс.

«Я только-только отзащищался против Террела Лоури, когда он упал неподалеку от меня. Буквально в двух шагах. Время словно замедлилось. Я застыл, как и все остальные, но до сих пор помню жуткую тишину в набитом зале. Пронзительная тишина, вызывающая дрожь. Это ощущение я никогда не забуду».

Всех участников матча согнали в раздевалки, где они по истечении трех часов узнали, что оставшаяся часть турнира отменена.

Пусть и стабильная, но не самая броская игра в составе скромного университета не оставила Споэльстре иного варианта, кроме как осваивать баскетбольные просторы Старого Света.

В Европе Споэльстра получил первый тренерский опыт, хотя сам так не считает. Его реальным образованием стали бесконечные часы в «Подземелье»

Роль Споэльстры в составе команды «TuS Herten» из второй лиги Германии отчасти соотносится с его первой должностью в «Майами», где он был видеокоординатором, не умея монтировать, работать с видеооборудованием и вообще приблизительно представляя свои обязанности.

В клубе из Вестфалии его должность выглядела еще более экзотично. Он числился играющим ассистентом тренера.

«На самом деле, это означало, что мы с главным тренером ходили выпить пива и поговорить о баскетболе, а еще я приносил баскетбольные мячи на тренировку», – описывал свой тренерский опыт Споэльстра.

Кроме того, в обязанности Эрика входила работа с молодежной командой.

«Прихожу на свою первую тренировку, а этим так называемым подросткам по 12 лет. У меня нет ни малейшего понятия, как организовать команду, какие схемы чертить. Я что-то изобразил на планшете, после чего наблюдал, как мячи летают во все стороны. Все моментально вышло из-под контроля. Кодла детей, кричащих на непонятном мне языке, бегает из стороны в сторону, натыкается друг на друга. Это была самая хаотичная тренировка, которую кто-либо когда-либо проводил. В конце концов, все закончилось тем, что эти дети начали учить меня немецкому языку. Фантастический опыт».

В Германии Эрик провел два сезона, перемежая тренировки с играми за основную команду. В время одной из таких он повредил спину и вынужден был прибегнуть к операции. В 1995-м «TuS Herten» предложил Споэльстре новый двухгодичный контракт, но Эрик понимал, что операция на столь раннем этапе не лучшим образом скажется на продолжении игровой карьеры. Что же касалось тренерской работы и всего, с ней связанного, то здесь имелись другие варианты. Пусть и довольно смутные.

В 1995-м Эрик вернулся в Штаты с одной лишь идеей: он хочет быть в структуре клуба НБА. Не так важно, какого клуба. Не так важно, в каком качестве.

Его отец позвонил своему приятелю Крису Уоллесу, главе скаутского отдела в «Хит», а тот в свою очередь поведал о молодом специалисте вице-президенту клуба Дэйву Уолу. И тут важно понимать, что собой представлял «Майами» середины 90-х. Клуб шел с балансом 32-50. Новый владелец Микки Эрисон только осваивался в незнакомых для себя условиях. Его тайные переговоры с Пэтом Райли еще не стали достоянием общественности, поэтому четкого понимания, куда и с кем движется «Хит», кроме как у группки посвященных, не было. Спо предложили должность видеокоординатора, на которую он согласился без малейших колебаний.

«Понятия не имел, с чем мне предстоит иметь дело. Мой план состоял в том, чтобы стать человеком, готовым исполнять максимальное количество обязанностей. Поэтому в первый год я работал мальчиком на побегушках. Мне было все равно, попросят меня нарезать подборку моментов игры в защите Вернона Максвелла или сгонять за кофе. Когда я поднимал трубку телефона, первое что я говорил: «Черт, конечно, я это сделаю».

А дальше наступили бесконечные часы, проведенные в застенках «Подземелья».

«Да, так мы и называли мою каморку. Она располагалась в недрах старой «Майами Арены», вдали от остальных офисных помещений. Вероятно, раньше там была старая кладовка. Когда клуб решил создать видеоотдел, я думаю, они просто все убрали, бросили туда пару видеомагнитофонов и сказали: «Ок, теперь это отдел для видеомонтажа».

Читать об этом конечно забавно, но в действительности это тяжкий труд.

«Он сидел там как Бэтман в своей пещере, – рассказывал тренер «Хит» Стэн Ван Ганди. – Его почти никто никогда не видел. Когда к нему ходили за записями, люди догадывались о том, уходил он домой или нет, по количеству оберток в мусорном ведре. Его не видели на матчах, на мероприятиях клуба. Эрика сложно было разглядеть в командном самолете. Он проскальзывал последним, потому что сам грузил оборудование в чартер, никому не доверял его.

Сперва это казалось очевидным. Некоторые говорили: «Парень хочет выслужиться, получить повышение и съехать из этой каморки, где никого не бывает, кроме него». Все ясно и понятно. Но, когда мы увидели, как человек делает эту работу год, два, не теряя первоначального рвения, то стали понимать, насколько далеко он способен зайти. Поэтому, когда он занял то место, которое занимает сейчас, не думаю, что многие в организации удивились. Сам Эрик, может быть, но не люди, которые видели, как он рвет свою задницу на протяжении 11 лет».

Готовность Споэльстры сидеть допоздна и выполнять работу, которую никто другой не хотел делать, была достаточным поводом для такой организации, как «Майами», чтобы никуда его не отпускать и методично наблюдать за тем, как он развивается. Люди уходили и приходили, поколение Зо Моурнинга и Тима Хардуэя сменил кратковременный всполох Ламара Одома и Кэрона Батлера, затем появился Дуэйн Уэйд, а Эрик потихоньку выполнял все более сложные и ответственные задачи. Его больше не просили сделать сэндвич или сгонять за кофе, его приглашали в тренерскую с просьбой объяснить, почему он выбрал тот или иной ракурс для съемки, интересовались его мнением по поводу схем защиты соперника. Все потому, что Пэт Райли предпочитал привлекать к работе людей изнутри, а не извне.

«То, чего парень достиг – результат работы на износ в «Подземелье» на протяжении 11 лет, – объяснял Пэт Райли. – Это годы обучения, огромное количество часов просмотра самых разных игр, самых разных команд, самых разных баскетболистов, в самых разных ситуациях, с самых разных ракурсов. Это не школа, где тебе показывают, это процесс, в ходе которого ты сам учишься. Если обладаешь должным стремлением, если ты голоден. Иногда я думаю, что работа видео-координатором и скаутом лучше готовит к тому, чтобы стать главным тренером, чем работа в качестве ассистента. Он пришел на должность главного уже с гигантским запасом знаний».

Профессия скаута упомянута не зря. Именно до этой должности Споэльстру повысили в 1999-м.

«Я назвал это «мышление вне рамок», – говорил Пэт Райли. – Его отчеты об игроках не были отчетами в привычном понимании. Обычно это доклад. Он может быть плохим, хорошим, подробным, детальным. А он… Эрик цитировал книги, описывал погоду, условия и атмосферу перед матчем, в ходе которого он просматривал игрока. Он прикладывал рекламные ролики, чтобы лучше выразить характер или особенности баскетболиста. Это были вещи, которые многие парни просто не стали бы посылать главному тренеру».

В 2001-м он уже вошел в тренерский штаб как ассистент и директор скаутского департамента «Хит». В этом же качестве он выиграл первый чемпионский титул «Хит» в 2006-м году. В нем же пребывал до 2008-го, когда Пэт Райли оставил пост главного тренера. Будучи президентом клуба, надо полагать, что делал он это со спокойной душой, поскольку знал, кто займет его место.

Леброн выиграл свой первый титул под руководством Споэльстры, хотя до этого хотел его уволить. Сейчас, естественно, идет в отказ

Заменить не просто члена Залы славы и одного из выдающегося тренеров в истории, а такого харизматика, как Райли, было невозможно. И Споэльстра не пытался. Придя на пост главного, он как мантру повторял: «Сейчас для нас самое главное оставаться в моменте». Эта психология – сосредоточенность на настоящем времени, на работе здесь и сейчас без иллюзий и далеко идущих планов и есть главный ингредиент будущих побед. Только такая трезвая отрешенность вкупе с трудовой этикой и без одержимостью быстрым результатом способна давать результаты.

Поняли это не сразу и далеко не все.

Образованное в 2010-м «Большое Трио» настолько преисполнилось в своем познании, что выиграло не три, не четыре, не семь чемпионских титулов еще до того, как стартовал первый матч сезона. Поэтому после фееричного завала на старте часть команды под предводительством лидеров отправилась в кабинет Пэта Райли с просьбой подкорректировать тренерскую позицию. Тот такое уже проходил в «Нью-Йорке», поэтому вежливо попросил игроков спуститься вниз по лестнице и пообещал прийти через 15 минут. По прошествии времени он спустился вслед за баскетболистами, после чего сказал им встать по стойке смирно вдоль стены. После того как пожелания президента были исполнены, Райли и прорычал.

«Никогда, слышите, никогда не приходите в мой офис с просьбой уволить тренера. Ваша работа – играть в баскетбол. Такова культура».

Это история, которая за долгие годы обрастает все большими подробностями и вариациями. Меняются временные рамки – например, одни источники утверждают, что это случилось после финала в 2011-м или даже позже и послужило одной из причин возвращения Леброна в «Кливленд». А также количество «просителей» и другие детали. Одно остается неизменным: Райли четко дал понять, что Спо – его человек и его увольнение, в принципе, не обсуждается.

Джеймса неоднократно спрашивали о том, что произошло, и каждый раз он обращал ответ в ненавязчивую оду самому себе.

«Люди все истолковывают по-своему, просто потому что я умный баскетболист и высказываю мнение о некоторых вещах. Я так делал в свои первые годы в «Кливленде», когда меня тренировали Пол Сайлас и Майк Браун. То же самое я делал в «Майами» при Споэльстре. Так было с Дэвидом Блаттом, и так было с Тайроном Лю. Конечное решение всегда за ними. Что вы, ребята, хотите, чтобы я сделал, выключил свой мозг, потому что у меня слишком большой баскетбольный IQ? Если это то, чего от меня хотят, то я не собираюсь делать это, потому у меня есть еще много из того, что я могу дать игре», – ответил Джеймс в период второго пришествия в «Кэвз».

Может, Джеймс и впрямь говорит святую правду, а может своим обширным баскетбольным IQ понимает, что будет выглядеть нелепо, если хотя бы косвенно подтвердит, что хотел уволить человека, с которым завоевал первые два чемпионства.

Более того, именно Спо успешно воплотил в жизнь систему, которую впоследствии Джеймс воссоздавал и использовал во всех своих последующих командах. Речь, конечно же, о Леброне, окруженном мастерами трехочковых. Задолго до того, как подтянуть Рэя Аллена, Споэльстра собрал оркестр дальнобойщиков из Шейна Баттье, Майка Миллера, Джеймса Джонса, Норриса Коула и Марио Чалмерса. Собственно, эта компания и растягивала пространство внутри трехочковой, которое рассекали своими проходами Леброн и Ди-Уэйд. Там же более вольготно чувствовал Крис Бош, еще со времен «Торонто» не особо жаловавший силовую толкотню под кольцами. Приезд Рэй-Рэя был, скорее, эдакой вставкой большого бриллианта в уже созданную и продуманную до мелочей корону. Так что со всем безусловным признанием талантов и пахоты Леброна на протяжении многих лет стоит сказать, что в его карьере не было сильнее тренера, чем Споэльстра. Это уж как не суди. Ни по количеству титулов, ни по тактическим основам, которые он заложил.

При этом сам Спо, когда ему намекают на конфликт с Леброном, всячески старается срезать углы и высказывается о нем сугубо комплиментарно.

«Он один из самых обучаемых из всех игроков, с которыми я работал. Он великолепно чувствует грань между тактическим рисунком игры и возможностью для импровизации. Плюс, конечно же, его уникальная универсальность. Если бы я знал, что он способен играть центра, я бы непременно задействовал его в этой роли, когда он был игроком «Хит». Иметь такого баскетболиста и человека в команде – привилегия», – объясняет Споэльстра, когда интересуются его мнением о диктаторских замашках Леброна.

Нынешние «Хит» – олицетворение Споэльстры. Поэтому за них хочется болеть.

Олицетворение, наверное, даже не самое правильное слово. Оно слишком высокопарное, возвышенное, делающее акцент на ком-то одном, а это совершенно точно противоречит культуре «Хит». Правильнее сказать, что в этой команде очень явно проглядывают отдельные этапы жизни самого Спо.

С восьмого места – в финал, что это как не путь видеокоординатора из «Подземелья» в офис главного тренера.

Все эти странные Калебы Мартины, непонятные Максы Струсы, неожиданные Гэйбы Винсенты – разве это не навык, приобретенный Споэльстрой за годы работы скаутом.

Кевин Лав – рассудительный ветеран с чемпионским опытом, который, по словам Бэма Адебайо, влияет на исход матча, даже не находясь в игре. Лав родился в Санта-Монике, Калифорния, но рос и начинал любить баскетбол в Портленде, Орегон. Можно счесть это совпадением, а можно предположить, что именно через Лава Споэльстра транслирует свое понимание того, какой должна быть обстановка в раздевалке.

Эти «Хит» очень личная история для Спо, поэтому они настолько гибкая команда. Нет четко очерченной схемы, есть лишь контрольные точки, соединяя которые каждый раз в новом порядке Споэльстра находит того самого игрока, ту самую комбинацию, которая приводит к победе. Или не приводит.

В любом случае мы увидим Джимми Батлера, Калеба Мартина или кого-нибудь еще, говорящего, что одним из главных Х-факторов этого состава остается тотальная отрешенность от любых мнений. Та самая фокусировка Спо на настоящем, на текущем моменте, вокруг которого не существует ни прошлого, ни будущего, ни даже боязни проиграть. Есть только одна задача, выполнить свою работу. И Эрик Споэльстры – из тех людей, которые умеют делать свою работу на совесть.

Фото: Gettyimages.ru/Mike Ehrmann, Doug Benc, Marc Serota, Ronald Martinez, Adam Glanzman; wikipedia.org; Youtube/ West Coast Conference; Facebook/ballislifestyle