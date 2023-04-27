Миниатюрная деталь гардероба и наследия.

За всю историю НБА наберется целый музей знаковых предметов вроде очков Карима Абдул-Джаббара, маски Рипа Хэмилтона, хэдбэнда Слика Уоттса и прочих аксессуаров. Все эти раритеты сегодня ценны сами по себе и являются вдохновением для отдельных баек и теорий, хотя в действительности таковыми их сделали люди, которым они принадлежали. Звучит прозаично и пресно, впрочем, как и реальные истории, связанные с некоторыми реликтовыми атрибутами НБА. К числу таковых, например, относятся каноничные короткие шорты Джона Стоктона.

Шорты Стоктона – это не эпатаж или признак консерватизма, а обыденное стремление к комфорту

Может быть, кому-то это разорвет сердце, но шорты Стоктона не таят в себе ничего любопытного, если мы говорим сугубо о баскетболе. Заигрывать с иными смыслами не возьмусь, ограничившись лишь упоминанием того впечатляющего факта, что у Стоктона и его супруги Нады аж шесть детей.

Что же касается легенд и мифов из мира баскетбольной моды, то Стоктон персонально развеял их в ходе церемонии включения в Зал славы баскетбола.

« Первые 15 лет в лиге я даже не знал, что это кого-то волнует, что люди обсуждают мои шорты . Я сразу уяснил, что шорты должны быть короткие, и не обсуждал размеры шорт с самого детства. Мне повезло, когда я рос, мне не нужно было донашивать вещи за старшим братом, носил то, что было у меня, то, что мне покупали родители. Для меня стало сюрпризом, когда парни начали подшучивать надо мной по поводу шорт, тогда я и узнал, что можно поменять размер. Дело в том, что я просто не хотел, поскольку чувствовал себя в них комфортно. Стили меняются, приходят и уходят. Мне кажется, что проще не следовать за трендами, а играть в том, в чем тебе комфортно», – произвел модный ликбез Стоктон.

Собственно, это – все. На этом шокирующая история маленьких шорт заканчивается. Стоктон признался, что его предпочтение не было продиктовано желанием выделиться или спровоцировать реакцию общественности. Реакцию спровоцировал не он, а естественный ход времени, и, в частности, околобаскетбольные люди, к числу которых Стоктон никак не принадлежал.

Мода менялась, а Стоктон оставался собой, благодаря чему его стиль и стал узнаваем

Изменения фасона шорт и незначительные послабления по части экипировки появились в конце 80-х.

И вот здесь имеется одна любопытная байка, главным фигурантом которой является великий и ужасный Майкл Джордан. А точнее, его привычка носить под форменными шортами «Чикаго» счастливые шорты университета Северной Каролины, за которую он выступал. Городские легенды утверждают, что по первости Майкл подворачивал шорты, подтягивал их и совершал всяческие возможные манипуляции, только бы шорты «Тар Хиллз» не выглядывали из-под формы «Буллс». Когда же его статус нового лица лиги позволил ему чуть больше, то он стал просто надевать игровые шорты на размер больше, чтобы остаться верным своему ритуалу и при этом не обрекать себя на мучения. Постепенно так начали делать многие, а те, кто не мог позволить аналогичную роскошь по причинам статуса новичка, приспускали шорты своего размера.

Действительно мощное влияние на баскетбольную моду оказали даже не игроки НБА, а пятерка мятежников из университета Мичигана. Fab Five, в которую входили Крис Уэббер, Джален Роуз, Джуван Ховард, Джимми Кинг и Реджи Джексон, стали пятью всадниками апокалипсиса для баскетбольных ретроградов. Молодые черные борзые парни, вдохновленные протестными идеями и рифмами Public Enemy, Kool G Rap и иже с ними, выбрали игровую форму как одну из форм самовыражения. Огромные майки, шорты на несколько размеров больше и неизменные Nike Air Flight Huarache. И пусть чемпионат NCAA Мичиган так и не выиграл (ошибочно взятый Уэббером тайм-аут – отдельная и обширная часть баскетбольного фольклора), но шума наделали на многие годы вперед.

В середине 90-х большая часть этой бригады очутилась в НБА и принялась внедрять свои фэшн-привычки уже там. Получалось настолько заразительно, что в 1997-м в регламенте лиги появился такой пункт: «шорты баскетболиста должны быть, как минимум, на 2,5 сантиметра выше колена».

Тем не менее, даже регламент не ограничивал отдельных деятелей в их стремлении к комфорту.

На рубеже веков, когда рэп еще не вырос из широких штанов до подиумов и совместных коллабораций с Louis Vuitton, а размеры эго игроков НБА измерялись в том числе длиной шорт, Дэвид Стерн нещадно карал баскетболистов за «плохой вкус». В сезоне-2000/2001 по 5000 долларов за ношение слишком объемных шорт выложили Кобе Брайант, Трэйси Макгрэйди, Эрик Пиатковски, Дэйна Баррос, Эндрю Деклерк, Квентин Ричардсон, Джефф Макиннис, Ник Ван Эксель и Шакил О’Нил.

Причем Шак отреагировал на карательные меры следующим образом.

«Чего они хотят этим добиться? Они думают, если я надену коротенькие шорты Джона Стоктона, то все дети начнут носить коротенькие шорты Джона Стоктона? Нет, не начнут. Они поднимут меня на смех, и я больше не буду их любимым игроком. Я стану посмешищем среди всех «больших» лиги», – негодовал Шак.

После этого центровой попытался надеть на себя шорты, соразмерные тем, что носит Стоктон, но те стали жалобно трещать, как только он натянул их до колена.

В защиту Шака выступил тренер «Лейкерс» Фил Джексон и агент Брайанта и Макгрэйди Арн Теллем, выразивший свою позицию одним, но крайне простым предложением: «Думаю, лига неправильно расставляет приоритеты и обращается с игроками как с маленькими детьми».

В это же время Джон Стоктон продолжал бегать в коротеньких шортах, даже не подозревая, что становится своеобразным законодателем мод.

Над шортами Стоктона шутили в 90-х, но спустя пару десятилетий они внезапно стали модными

Над внешним видом Джона не то чтобы насмехались – для этого он был слишком уважаемой фигурой – скорее подтрунивали и даже мило выделяли.

Самый известный и действительно удачный пример интеграции локального пустяка в маркетинг целой лиги – это рекламный ролик с участием персонажей культового сериала «Друзья», которые смотрят матч НБА.

Моника: «7 секунд до конца матча, уступают 2 очка».

Фиби: «Боже, как же изменилась игра».

Рэйчел: «Да уж, трехочковая линия, никакого контакта при защите».

Фиби: «Да нет, я про шорты. Они теперь такие длинные. Что случилось с теми маленькими, миленькими шортиками, в которых все играли раньше».

Рейчел: «О, смотри, это же Джон Стоктон, он все еще носит короткие шортики».

Моника: «А вот и Стоктон, похоже, будет бросать трехочковый. Есть!».

Фиби: «Подождите, игра уже закончилась? А как же парень в коротких шортиках?».

Моника: «Наверное, у него сейчас будут брать интервью».

Все вместе: «Ну вот, отлично».

Фиби: « Люблю эту игру ».

Получилось актуально, ненавязчиво и в тему.

Ровно так, как не вышло у «Лейкерс». В 2007-м «озерники» целой командой решили щегольнуть в винтажном стиле, в матче против «Селтикс», и выглядело это смешно. Всеобщее фэшн-помешательство не спасали ни велосипедки, ни модные аксессуары, ни высокие носки, которые вроде бы должны были придать органичности и залакировать ретро-стиль. Все это предприятие выглядело еще более нелепо на фоне игроков «Бостона», выступавших в традиционной форме.

В последние лет десять мода на короткие шорты начала не то чтобы возвращаться, но напоминать о себе. Джеймс Харден стал появляться в коротких шортах не только на тренировках, но играть в них официальные матчи.

Крис Даглас-Робертс, выступавший за «Клипперс», попробовал в одном из матчей сыграть в максимально маленьких шортах. Опыт оказался любопытным и даже пикантным.

«Короче этих нет. Здесь 15,5 сантиметров над коленом, мы измеряли. Не хочу сказать, что мне не нравится играть в мешковатых шортах. Просто в этих я чувствую себя посвободнее. Не знаю, каково это – носить трусики-тонги, как в клипе SisQo, но, мне кажется, ощущения схожие. Иногда я чувствовал себя поруганным, обнаженным. Одно дело смотреть фильмы, где парни носят такое… и совсем другое самому носить их. Это современные трусы Джона Стоктона. Не-не, не покушайтесь на святыню, оригинальных шорт как у Стоктона больше не делают. Только такие», – поделился своими богатыми впечатлениями Даглас-Робертс с Los Angeles Times.

Опыт оказался положительным и Робертс продолжил выступать в коротких шортах дальше. Видимо ассоциировать себя с героями клипа SisQo, воспевшего оду самому компактному предмету женского гардероба, ему все же понравилось.

В современной НБА хватает людей, которые отдают предпочтению ретро-стилю: это и Леброн Джеймс, и Джейлен Браун, и Джейлен Грин, и Джордан Пул, и Келли Убре, и Тайриз Халибертон.

Джон Стоктон, как не трудно догадаться, был бесконечно далек от всех этих стилистических экспериментов и попыток самоутвердиться за счет внешнего вида. Стоктон никогда не подавал вида, он, прежде всего, делал дело. Поэтому он лучший распасовщик в истории НБА, игрок, совершивший наибольшее количество перехватов в истории НБА, человек, отыгравший 82 матча в 17 из своих 19 сезонов в лиге. А его короткие шорты – это лишь незначительный штришок к портрету скромника, который описывает секрет своего успеха следующим образом.

« Я просто ничего не менял. Не менял даже длину своих шорт ».

Фото: Gettyimages.ru/Otto Greule Jr/Allsport, Mike Powell /Allsport, Duane Burleson, Jed Jacobsohn /Allsport, David Berding, Brian Bahr; AP Photo/Kevin Reece