10 комментариев

Всего лишь защитная реакция организма.

Нестандартность Николы Йокича настолько всеобъемлюща, что даже совершенно обыденные вещи, связанные с игрой, укладом жизни, привычками и внешним обликом серба, кажутся какой-то аномалией. Зачастую это вызывает недоумение как у самого центрового «Наггетс», так и у людей, не столь мнительных в отношении незначительных деталей.

Взять хотя бы предыгровой ритуал Йокича. Американские журналисты раз за разом атакуют центрового вопросами из серии: что вы имеете в виду, когда выходите на матч таким образом?

«Очень глубокий вопрос. Никогда не думал об этом. Полагаю, что это нечто вроде разминки. Знаете, чтобы разогреться», – с нарочито серьезным видом поясняет Йокич.

Если уж такие мелочи не дают покоя журналистам, то что уж говорить об одной из самых обсуждаемых загадок НБА: почему тело, лицо и нос Йокича резко краснеют, как только начинается матч.

Йокич – уникальный игрок, но эта особенность его организма – довольно распространенное явление

Пунцовый нос и такие же щеки серба – это не результат действия стероидов и не стыд за тайком выпитую бутылку колы, а самая обычная гиперемия, изменение цвета кожных покровов вследствие расширения подкожных сосудов. Гиперемия может быть вызвана эмоциональной реакцией на стрессовую ситуацию или побочным эффектом кожных заболеваний, но самая распространенная причина гиперемии – резкая или чрезмерная физическая нагрузка.

В последнем случае гиперемия своего рода процесс самосохранения организма. При повышенной физической нагрузке тело выделяет большое количество тепла. Организм, дабы не допустить перегрева всеми силами, старается вывести это лишнее тепло. В первую очередь, через кожу. Сосуды на поверхности кожного покрова расширяются, и из-за этого кожа приобретает красный цвет. Поскольку на лице сконцентрировано большое количество капилляров, то лицо немедленно краснеет. Это абсолютно нормальный процесс, свойственный абсолютно всем людям, вне зависимости от того, занимаются они профессиональным спортом или нет.

Ясно, но почему лицо Йокича красное, а у, скажем, Домантаса Сабониса – нет

Особенности физиологии. Степень покраснения зависит от количества и расположения сосудов на поверхности кожи. У одних людей сеть капилляров более обширна от рождения – у них соответственно и лица краснеют больше. Люди, у которых меньшее количество кровеносных сосудов, или они расположены иначе, краснеют не столь интенсивно.

Все зависит от капилляров, самых тонких сосудов в человеческом теле.

Мало того, что их количество разнится, их система может изменяться в течение жизни. Она растет, если человек набирает массу, или становится меньше, если он худеет. Например, у полных людей лица при физических нагрузках становятся более красными, чем у худых. Взять, к примеру, штангистов, которые имеют дело с экстремальными весами. Их лица заливает красной краской, как только они берутся обеими руками за гриф штанги.

Еще одна особенность покраснения вследствие физических нагрузок – натренированность организма. Если человек регулярно подвергает тело силовым и кардионагрузкам, его организм эффективнее отрабатывает схему вывода тепла. Но и тут многое зависит от специфики капиллярной системы и даже кожного покрова. Если кожный покров по своей структуре более чувствительный, то и эффект гиперемии визуально будет более заметен. Не возьмусь утверждать наверняка, но это похоже на случай Йокича, который часто говорит о том, что царапины и зацепы, полученные в борьбе под кольцом, попросту не успевают затягиваться.

«И так на протяжении всего года. У меня одна большая царапина с этой стороны, другая осталась еще с прошлого года. Лидирую в лиге по количеству царапин. Я всегда в крови – уже привык к этому. Клянусь, со следующего сезона буду играть в эластичных нарукавниках», – рассказывал Йокич в интервью deadspin.com

Представьте сами, организм выводит лишнее тепло посредством капиллярной системы, плюс потоотделение, и все эти процессы проходят через чувствительный кожный покров. В таком случае царапины из-за большого количества влаги и тепла просто не успевают зарубцеваться. Так что располосованные руки Йокича – это следствие сочетания широкой капиллярной сетки и восприимчивого к внешним воздействиям кожного покрова.

Ок, а эту красноту можно как-то убрать?

Полностью от этого не избавиться хотя бы потому, что это естественный процесс. Нивелировать эффект красноты можно за счет обтирания влажным холодным полотенцем. Понижение температуры способствует сужению сосудов и возвращению естественного цвета лица. Ну, и ничто не лечит так, как время. Как только интенсивность нагрузки снижается, а организм успокаивается, цвет лица приходит в норму.

Если этого не происходит и краснота остается, то будет не лишним обратиться к врачу. Нередки случаи, когда устойчивая гиперемия – признак воспалительного процесса внутри организма, и тут уже только специалист сможет выявить конкретную причину данной проблемы.

Думается, что в медицинском штабе «Денвера» имеются сведущие люди, тщательно оберегающие здоровье лучшего игрока команды. Так что багряные цвета Йокича – норма, свидетельствующая о его готовности выкладываться на максимум и еще один повод вспомнить о том, что не все в этом мире стоит воспринимать с подозрением. Ну, или как говорил персонаж одного известного фильма: «Эй, а че ты такой серьезный!?»

Фото: Gettyimages.ru/Matthew Stockman, Kevin C. Cox, Tim Nwachukwu; twitter.com/fishermans_luck ; twitter.com/thesportsontap