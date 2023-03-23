Супергерой-баскетболист тоже присутствует.

Рисованные истории о персонажах с необычными способностями стали большой частью культурного наследия современности не сегодня. С момента обнаружения наскальных рисунков картинки со смысловым содержанием перекочевали сначала в отдел самодостаточной и полноценной субкультуры, а после превратились в глобальную и многомиллионную отрасль. Достаточно посмотреть на ценники раритетных выпусков комиксов, на органичность, с которой они стали частью нашей повседневной жизни, и массовые столпотворения на фестивалях ComicCon.

Естественно, НБА не могла пройти мимо такого культурного явления, тем более, что в спорте и комиксах при желании можно найти немало схожего: элемент противостояния, маскулинность, герои, чьи способности превосходят умения среднестатистического человека, стремление к четко поставленной цели, которую герои часто возводят в абсолют. Баскетболистам нравится ассоциировать себя с супергероями: татуировки, жесты, фразы, даже заимствование образов на мероприятиях вроде данк-контеста. Взять хотя бы Виктора Оладипо в образе Черной Пантеры.

Шакил О’Нил никогда не скрывал своей патологической одержимости пришельцем с Криптона и лепил знаменитую литеру «S» на все подряд.

«Дизель» далеко не одинок в своих пристрастиях, и самым известным персонажем в синем трико дело не ограничивается.

У Уилсона Чендлера по периметру всей спины имеется огромное изображение суперзлодея Джаггернаута с подписью «Unstoppable».

У Дэнни Грина на обеих руках целая галерея, в которой нашлось место Зеленой Стреле, Дедшоту, Дефстроку, Гамбиту, Буллзаю и, конечно же, Черной Пантере.

Последнего персонажа в НБА колят чуть ли не чаще, чем членов своих семей, Малькольма Икс и Мартина Лютера Кинга вместе взятых.

В лиге огромное количество ценителей супергероики, но есть и натуральные фанатики. Центровой «Бакс» Брук Лопес – завсегдатай различных комикс-конвенций и фестивалей – знает наперечет всех персонажей вселенной Marvel и заслуженно носит титул «главного комиксового гика НБА».

Его брат Робин старается не отставать.

У лиги и издательского дома Marvel довольно плодотворная и разнообразная история сотрудничества. Вот лишь некоторые из наиболее заметных точек соприкосновения.

Взаимные рекламные интеграции

Реклама – двигатель торговли, и автор крылатого изречения Людвиг Метцель даже не подозревал, до какой степени модернизируют этот двигатель в XXI веке. Коллаборации, референсы, пародии и прочие «подмигивания», которые вроде как должны быть понятны исключительно посвященным, а в действительности рассчитаны на широчайшую аудиторию. Именно так можно охарактеризовать зрительскую аудиторию холдинга ESPN. В сотрудничестве с Marvel и Американской Баскетбольной Федерацией в преддверии чемпионата мира-2006 ESPN придумал рекламу, сюжет которой вертится вокруг прозвища Кармело Энтони – «Капитан Америка» и якобы нашедшегося у него в шкафу звездно-полосатого щита. Благо вовремя появляются косплейщики и разруливают ситуацию.

Еще один пример многократного соприкосновения вселенных НБА и Marvel – участие Донована Митчелла в рекламной кампании «Человек Паук: Нет пути домой». Здесь вам и героическая расцветка именных кроссовок звезды «Кливленда», и незатейливое хищение костюма, и Том Холланд, и Джейк Джилленхол в придачу.

Коллекционное превью сезона-2020/2011

Вот это действительно уровень, масштаб и креатив. Баскетболисты НБА помногу появлялись на страницах комиксов издания Marvel, но часто это были лишь эпизодические вставки. И вот в 2010-м ESPN совместно с НБА решили исправить эту недоработку. Спортивный холдинг подписал краткосрочный контракт с Marvel на изготовление лимитированного тиража превью к сезону-2010/11 и, о да, это выглядело действительно впечатляюще.

Просто представьте: индивидуальная обложка для каждого клуба лиги, высочайшее качество полиграфии, использование патентованных персонажей вселенной Marvel для ассоциации с самыми крупнейшими звездами НБА. Кобе Брайант – «Железный человек», Леброн Джеймс, Дуэйн Уэйд и Крис Бош – мини-гарнизон «Капитанов Америк», Кевин Дюрэнт – «Тор», звездная пятерка «Селтикс» – «Фантастическая четверка» (по случаю пришлось переименовать в «пятерку»).

Нашлось место даже Михаилу Прохорову, тогда еще владельцу, тогда еще «Нетс». Олигарха изобразили в качестве Пожирателя миров Галактуса, задумчиво вглядывающегося в туманное будущее. В общем, чистый полет фантазии, сочетающий в себе статистическую аналитику и информативность превью с выдумкой и сюжетностью комикса. Подлинная фантастика и настоящее произведение искусства.

Маскот «Бруклина»

Раз уж всуе были упомянуты «Нетс», то это повод признать очевидное: коллаборации комиксов и баскетбола не всегда были удачными.

В 2012-м «Нетс» стряхнули облупившуюся краску, приосанились после капитального ремонта, сменили паспорт и решили покорить мир. Одним из довольно находчивых решений было создание собственной серии комиксов, главным героем которой стал бы маскот бруклинцев – рыцарь по имени The BrooklyKnight. Надо сказать, что новаторы наворотили уже на стадии выбора имени, которое должно было ассоциироваться с понятием Brooklynite, означавшем коренного бруклинца. Уже после фанаты гадали, что за Брукликнайта им подсунули.

Но все это было опосля, до этого же «Нетс» заручились поддержкой Marvel. Компания разработала дизайн, концепцию и планировала выпускать по одной крупной рисованной истории на каждый домашний матч. В качестве промо компании Marvel подготовили 35-страничный буклет, и на этом весь движ закончился.

Болельщики с первого дня настолько невзлюбили «Рыцаря», что не то что комиксы покупать – видеть его не могли. Детям он казался страшным, взрослые находили его уродливым, все единогласно признавали неказистым и странным. Уже одна презентация сама по себе выглядела нелепо.

Затем «Рыцарь» не смог забить сверху в перерыве одного из предсезонных матчей. Причем этот промах не был запланирован или как-то иронично интерпретирован. Маскот промахнулся так, что мяч застрял где-то в недрах конструкции щита, и даже комментаторы были вынуждены признать: для косяка такого масштаба точно нужно обладать какой-то суперсилой. Какой? Из политкорректности они предпочли не уточнять.

Бедолага Brooklynite со скрежетом продержался ровно два года, а затем был вынужден уйти в отставку.

«Нетс» ошпарились настолько, что до сих пор не завели нового. Даже трудно сказать, является ли сейчас очень короткая серия комиксов от «Нетс» раритетом.

«Леброн: Король колец»

Еще один альянс ESPN и Marvel – менее масштабный чем до этого, но не менее качественный.

Здесь создатели решили действовать наверняка. Повествование представляет собой полновесную историю о пути, который преодолевает Леброн Джеймс, дабы завоевать не одно, не два, не три и не пять чемпионств. Приключений на его пути хватает: вредные зомби, коварные клоны, бионический Рассел Уэстбрук с железными руками, бессмертный Шейн Баттье и много всего прочего. Как обычно, не подкачало и качество печатного издания, но для менее принципиальных граждан доступна купированная цифровая версия на сайте ESPN. Так что, если есть желание, то с фрагментами комикса можно ознакомиться и сейчас. Интернет, как известно, помнит все.

В том числе и иллюстрированную новеллу Lebron: King of the Rings.

Marvel создал серию графических романов о баскетболисте

Естественно, не о простом. В 2016-м году Marvel презентовали серию из пяти увесистых томов о супергерое по кличке Mosaic за авторством Джеффри Торна и Хари Рэндольфа. Центральным персонажем повествования является звезда баскетбола Моррис Саккетт – пятикратный чемпион высшей лиги, завоевавший свои титулы в течение пяти лет подряд. Мо талантлив, богат, успешен, эгоистичен. Единственное мнение, которое его интересует – это мнение отца, но он как раз довольно сдержанно реагирует на профессиональные успехи Саккетта, поскольку те, в основном, строятся сугубо на эксплуатации его способностей и не имеют ничего общего с командной игрой.

Недопонимание с самым близким для него человеком Моррис глушит в бесконечных вечеринках, размолвках со своей подружкой – певичкой Ти-Фликс и глумлении над менее одаренными игроками, чем он.

После того как Саккетт подвергается воздействию паров от иноземных кристаллов, он превращается в бестелесную оболочку и становится существом по имени Mosaic. Его отличительной способностью является возможность вселяться в тело любого человека: находясь в нем, он может читать его мысли, воспоминания и перенимает все его качества и навыки. Перманентное переселение необходимо Mosaic, чтобы продолжать существовать, в то же время этот процесс имеет свои особенности (не может вселяться в одно и то же тело дважды) и побочные эффекты (после высвобождения из телесной оболочки, вынужден спать не менее 24 часов).

По ходу сюжета Mosaic нарывается на конфликт с самими Людьми Икс, успевает побыть Человеком-Пауком и наворотить массу дел. Весь экшн, понятное дело, приправлен душевными терзаниями и осознанием пагубного образа жизни и мышления, которого он придерживался раньше. Каюсь, всей истории персонажа до конца не знаю, но если вас заинтересовало, то ознакомиться с похождениями не самого типичного героя вселенной Marvel можно на сайте издательства.

Или посмотреть краткую аннотацию на всем известном видеохостинге.

Рассчитывать на то, что Mosaic получит жизнь в одной из многочисленных экранизаций Marvel, не приходится: все же во вселенной имеются более популярные персонажи с обширной историей. Тем не менее, приятно, что супергерой с баскетбольным бэкграундом занял свое почетное место в одном ряду – и даже в одном теле – с Человеком-Пауком.

Дрэймонд Грин – чемпион Marvel Arena of Heroes

В период пандемии НБА перепробовала многое: уроки по Zoom от звезд лиги, виртуальное присутствие на матчах и все что угодно лишь бы сохранить интерес к лиге. В категорию «все что угодно» попала и специальная коллаборация с Marvel под названием Arena of Heroes, которую приурочили к матчу между «Голден Стэйт» и «Пеликанс».

В каждой из команд было выбрано по три игрока, на которых примерили личины супергероев. За привилегированной шестеркой предлагалось наблюдать посредством специального приложения. Каждое попадание игрока-супергероя не только сопровождалось эффектной графикой, но и оценивалось определенным образом.

Пуще всех остальных на поприще героя преуспел Дрэймонд Грин. Стеф Карри до последнего старался перещеголять своего партнера по команде, но Грин оказался ловчее и результативнее, за что и удостоился звания первого чемпиона Arena of Heroes.

Что дает подобное звание, помимо красивого постера и карандашного эскиза – загадка, но в данном случае был важен скорее процесс и то, насколько он увлечет аудиторию. И судя по тому, что о возобновлении инициативы под названием Arena of Heroes пока ничего нового не сообщалось, не исключено, что Грин останется не только первым, но и единственным чемпионом этой совместки с Marvel.