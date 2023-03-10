Все для детей с особенностями развития.

Рекламная раскрутка фильма, в принципе, довольно рутинный и вязкий процесс, в ходе которого любезные интервьюеры пытают актеров одними и теми же вопросами: «Что вы хотели сказать?», «Насколько важен этот фильм для вас, именно на этой стадии карьеры?», «Как вам работалось с партерами по съемочной площадке?»…

И прочая канцелярщина.

В ходе интервью о новом фильме «Чемпионы» Вуди Харрельсон в полной мере использует собственный актерский талант, чтобы скрыть зевоту и оставаться сдержанным и политкорректным.

Его прорвало только раз. В интервью для журнала The Variety актер как-то по-старчески умилился, когда его спросили: эта роль – своего рода возвращение к корням?

Харрельсон обожает спорт, но баскетбол в его фильмографии занимает особенное место

Первый фильм, в титрах которого появились имя и фамилия Вуди Харрельсона, был о спорте. В незатейливой комедии 1986-го «Дикие коты» он снялся – вместе с Уэсли Снайпсом, задолго до «Белые не умеют прыгать» – в роли одного из футболистов, команду которых тренирует молодая девушка в исполнении Голди Хоун.

Сегодня картину расценили бы как торжество независимой и сильной женщины над скопищем неотесанных мужланов, а тогда это была всего лишь забавная история о том, как девушке после смерти ее отца-тренера удается достучаться до бригады обаятельных оболдуев.

С того момента Харрельсон примерял на себя амплуа самого популярного серийного убийцы эпохи MTV («Прирожденные убийцы»), на пару с Кортни Лав строил первую в Америке порно-империю («Народ против Ларри Флинта»), воевал с зомби («Зомбилэнд»), охотился за Желтым королем («Настоящий детектив»). В общем, чего там только не было. В том числе и фильмы о спорте, тонкой вереницей плутающие по всей его фильмографии.

На протяжении трех с небольшим десятков лет Харрельсон не снимался в фильме спортивной тематики только в период с 2010-го по 2020-й, если не считать за спорт охоту на людей в «Голодных играх». Зато он заглянул в романтическую комедию Джастина Тимберлейка и Милы Куинс «Дружба с привилегиями». В фильме 2011 года имеется сцена игры в баскетбол, и пусть у Вуди получилось забить сверху далеко не с первой попытки, да и кольцо пришлось опускать прилично, его настырность и бурная радость явно дают знать о том, насколько он любит игру.

В послужном списке Харрельсона 7 спортивных картин, 5 из которых посвящены баскетболу. Помимо «Диких котов», в 90-х были боулер Рой Мэнсон в комедии «Заводила», боксер Винс Будро в трагикомедии «Бей в кость» и, конечно же, Билли Хойл из хрестоматийного «Белые не умеют прыгать».

Сам Харрельсон всегда повторял, что без Билли Хойла не было бы ничего другого: до этого его на протяжении шести лет не замечали, и он считался актером не кино, а телевидения с заметной ролью Вуди Бойда в культовом сериале «Будем здоровы».

Более того, если бы не баскетбол, то Харрельсон и не попал бы в «Белые не умеют прыгать». Изначально роль предлагали Чарли Шину, но его не заинтересовала баскетбольная тематика. А второй фаворит – Киану Ривз – совсем плохо ладил с мячом. Харрельсон утверждал, что немного играл в колледже и регулярно выходил на уличные площадки, а потому выглядел на пробах естественно. Режиссер картины Рон Шелтон, который был помешан на спорте, просто не мог допустить, чтобы фальшь на площадке промелькнула в картине: «Вуди играл неплохо, он мог отдать передачу и отлично бросал. Там были ребята, которые лучше смотрелись на площадке, но они вообще не могли ничего изображать. Мне же нужен был человек, который мог одновременно играть в баскетбол, и быть актером, так что, кроме Вуди, выбирать было не из кого».

Как известно, с Харрельсоном вообще оказалось гораздо меньше проблем, чем с Уэсли Снайпсом, который в баскетбол никогда до этого не играл. У Вуди был пристойный уровень игры, поставленный бросок и понты примерно таких же масштабов, как у его персонажа.

Актерам устроили полноценные баскетбольные сборы на полтора месяца. И готовили их известные люди, в том числе легендарный центровой «Пистонс» Боб Ланир. Харрельсон много выделывался и в какой-то момент объявил, что примерно столь же крутой игрок, каким когда-то был уже вышедший в том момент на пенсию баскетболист. Пришлось проверить это утверждение в игре один на один: позже Харрельсон описал ее как «самые стыдные 15 минут моей жизни».

«Белые не умеют прыгать» – худшее, что могло произойти для моей игры: до этого я думал, что я хорош, уверен в себе, смотрюсь отлично. А после – от меня стали ждать слишком многого», – сетовал он позже.

Как бы то ни было, те, кто готовили Снайпса и Харрельсона, утверждали, что довели их до уровня, с которым они безо каких бы то проблем могли выступать за команду из 3-го дивизиона NCAA.

Правда, ставить сверху Харрельсон так и не научился. Белые в его лице так и не стали прыгать: единственный данк в фильме ему удалось сделать благодаря тому, что щит опустили на 15 сантиметров.

В первом десятилетии нового века Харрельсон снялся в фильме «Серфер» и великолепной стилизации о буднях ABA «Полупрофессионал».

Фильм с Харрельсоном и Уиллом Ферреллом стал настолько популярным, что «Голден Стэйт» сподобились на совместную разминку с главным героем фильма.

И вот сейчас снова фильм на спортивную тему, где Харрельсон фигурирует уже не в роли непосредственно спортсмена, а тренера. Можно сказать, что таким образом определенный этап, начатый в 1986-м, если не подошел к концу, то достиг определенного рубежа. Тогда тренировали его, теперь тренирует он сам.

«Чемпионы» – это римейк испанского одноименного хита, такая чуть солоноватая семейная комедия, в которой речь идет о тренере одной из команд низшей лиги, чей буйный характер и пристрастие к алко становятся причиной ареста. В качестве наказания ему предоставляют выбор 18 месяцев в кутузке, либо 90 дней исправительных работ. Неотъемлемым условием принудиловки является тренерская деятельность в команде детей с особенностями развития. О том, что это не высокое киноискусство и зритель вправе ожидать шуточек на грани фола, свидетельствует наличие в режиссерском кресле одного из братьев Фаррелли – Бобби. Вместе семейный подряд снял такие картины как «Тупой и еще тупее», «Кое-что о Мэри», «Я, снова я и Ирэн».

В общем, по ощущениям, это будет что-то в духе «Плохого Санты», но без особых перегибов.

Харрельсон очень активно участвует в раскрутке фильма, и не просто так

Харрельсон начал привлекать внимание к себе и фильму не только традиционными методами, вроде интервью и пресс-конференций. Например, он в очередной раз пожаловал в качестве приглашенного ведущего на шоу «Saturday Night Live», где в одном из монологов лихо прошелся по фармацевтическим компаниям и тем, кто призывал к вакцинации во время ковида. В соцсетях рядом с отрывками спича Харрельсона тут же повыскакивали упоминания Кайри Ирвинга с его антиваксерскими теориями. Публика посчитала демарш Харрельсона странным, но затем связала это с готовящимся к выпуску фильмом.

Чтобы сманить непосредственно баскетбольную аудиторию, Харрельсон принял участие в ютуб-шоу Professor Live – одного из самых техничных дриблеров некогда популярной баскетбольной труппы «And 1». Разговорами дело не ограничилось и Вуди предложил сыграть партейку два на два, причем актер в 61 год выглядел весьма достойно. Да, не быстро и без лишних выкрутасов, но обманные движения, передачи из-за спины: все что было наработано на съемках еще «Белых людей…», никуда не делось. Как говорится, «Old, but gold».

Подобная активность не просто желание поторжественнее раскрутить фильм, но и стремление привлечь внимание к людям с особенностями развития и специальной Олимпиаде с их участием, которая пройдет в Берлине будущим летом. В частности британское подразделение студии Universal Pictures пожертвовало энную сумму денег в рамках акции #ProjectSwish Баскетбольной Федерации Великобритании на восстановление и ремонт уличных баскетбольных площадок в Манчестере. Помимо команд, представляющих другие виды спорта, Великобритания делегирует на Олимпиаду женскую сборную из пяти человек для участия в турнире 3x3.

«Классно, что появляются такие фильмы, как «Чемпионы». Этот фильм не просто возможность здорово провести семейный досуг, но и продемонстрировать, что баскетбол – игра для всех. Баскетболу для людей с особенностями развития не уделяют большого внимания в СМИ, и мы надеемся, что этот фильм поможет привлечь внимание к этой группе людей и даст обществу представление о том, насколько они значимы», – говорит один из тренеров сборной Джейкоб Митон.

Вуди Харрельсон менее политизирован и более искренен.

«Это просто прикольный фильм вот и все. Не нужно искать в нем глубинных смыслов. Мне понравилась идея, возможность сделать что-то для этих особенных ребят, и методы, с помощью которых это что-то можно сделать. Спорт в целом и баскетбол для меня как для поклонника игры, в частности – это великолепный инструмент для объединения людей. Плюс, за игрой не так скучно коротать перерывы между дублями. Сейчас я, конечно, больше специализируюсь на дальних бросках, уже не так ловок в проходах, но это не значит, что я готов смириться. Если мне позвонят насчет продолжения «Белые люди не умеют прыгать» я должен быть в форме, чтобы они там ни придумали», – намекнул в интервью New York Post Вуди.

Не знаю насчет продолжения, все-таки прошлое иногда лучше оставить в прошлом. Но то, что баскетбол, все еще подогревает Харрельсона на начинания, подобные выпуску не самого хитового и прибыльного проекта как «Чемпионы», не может не радовать.

Фото: East News/ANGELA WEISS / AFP, Archives du 7eme Art / Photo12 via AFP