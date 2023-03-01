А он предпочитает читать лекции.

Не то чтобы мы этого ждали и тем более опасались. Просто недавнее обращение Кайри Ирвинга к дремучей челяди – коей он считает примерно всех, кто не разделяет его теорий – вновь напомнило нам, что баскетбол для разыгрывающего уже давно не столь важен.

Этим он, к примеру, ничем не отличается от того же Бена Симмонса. Важна медийная и общественная платформа, которую публичные личности используют для поддержания и развития собственного бренда и лоббирования личной точки зрения.

Именно по этой причине хочется вспомнить моменты, когда видео с Кайри становились вирусными отнюдь не по причине очередного воззвания к теологии, картам таро и конспирологии, а в связи с его непосредственными умениями.

Ведь кто бы что ни говорил, Ирвинг по-прежнему выдающийся баскетболист и лучший дриблер в современной истории НБА. О том, что эти навыки никуда не делись, он периодически напоминает в видео вроде этого.

Ролик, не дотягивающий даже до 30 секунд, завирусился весной прошлого года и вызвал восхищение не только среди болельщиков, но и среди коллег по цеху, в том числе среди тех, с кем у Ирвинга довольно запутанные отношения.

«Бро обращается с мячом, как будто играет на фортепиано. Он сумасшедший», – поделился мнением Леброн Джеймс.

Этот прием далеко не нов, но это не девальвирует мастерство Кайри. Наоборот

Великий музыкант Андре 3000 из группы Outkast как-то говорил: «Пока одни люди сидят и думают, как изобрести новый, абсолютно ни на что не похожий звук, другие просто делают это. Они зачастую меньше думают о революции в искусстве, собственном наследии, такие ребята порой менее амбициозны и не столь избирательны в своих методах. Они берут уже имеющуюся музыку, переосмысляют ее, адаптируют под себя, ищут себя в этой старой музыке. А потом – бам – оказывается, что у чудака получилось новое направление в электронной музыке, хотя он брал классику и просто экспериментировал с ней и какими-то шумами. Панк, техно, соул – эти и многие другие жанры были изобретены под влиянием других направлений, часто совсем не похожих на них. Все наиболее новаторское – в самом процессе, а пустое желание создать нечто новое только мешает ему».

Так и Кайри создал свой уникальный дриблинг, перепридумывая то, что было до него. Одним из первых разыгрывающих, кто стал прилюдно козырять умением наигрывать на мяче романсы, был Айзейя Томас.

Хотя сам разыгрывающий «Пистонс» всячески отнекивается от какого-либо авторства.

«Это искусство, в этом вся прелесть. Дриблинг как джаз, он не принадлежит кому-то одному. На смену предыдущему поколению приходит следующее. Игроки берут основы, импровизируют и получается что-то свое. Я рос на «Гарлем Глоубтроттерс» Маркуса Хэйнза и Керли Нила. Они заложили основы. Потом были Боб Кузи, Пит Маравич, Эрл Монро. В современной НБА есть Джеймс Харден, Стеф Карри и, конечно же, Кайри Ирвинг. У Кайри не просто выдающаяся техника, в его действиях есть креатив, воображение – это делает его лучшим дриблером на сегодняшний день», – высказался о своих предпочтениях Томас в интервью FOX News.

И действительно, если сравнить записи Маркуса Хэйнза, которого Уилт Чемберлен называл самым готовым к НБА игроком в составе «Глоубтроттерс»….

…со стилем Айзейи…

Определенное сходство, безусловно, есть.

Поэтому неудивительно, что упражнение Кайри из вирусного ролика напоминает стиль самого Томаса. Собственно, Ирвинг никогда и не скрывал, что по части тренировок вдохновлялся разными примерами. В том числе, более современными.

Ирвинг любит превращать тренировку дриблинга в шоу, но некоторые трюки не подвластны даже ему

Во времена, когда Кайри еще можно было задать безобидный вопрос и не нарваться на лекцию о территориальном разграничении племени Сиу, он с готовностью раскрывал источники своего вдохновения.

«Недавно я смотрел документалку про Бэрона Дэвиса и вынес для себя много полезного. Мне понравилась его идея с полиэтиленовым пакетом, и я использовал ее на тренировках. Берешь пластиковый пакет – надеваешь на мяч и начинаешь практиковаться. Мяч теряет податливость и сцепление с ладонями, практически невозможно спрогнозировать, куда и с какой силой он отскочит. Такой прием помогает разнообразить тренировки и улучшает чувство мяча», – поведал Ирвинг в интервью Крэйгу Сэйгеру.

А вот на вопрос касательно Аллена Айверсона Ирвинг ответил коротко, четко, рубленым текстом – видел, уважаю, но никогда не пробовал.

С другой стороны, в багаже Кайри тоже есть трюки, которые Айверсон едва ли смог бы повторить. Взять хотя бы работу с двумя мячами сразу… стоя на двух мячах. Да и пугающая легкость, с которой Ирвинг обыгрывает пацанят на выставочных матчах и партнеров по сборной США, тоже не может оставить равнодушным.

Жаль, что в последнее время подобных нарезок с тренировок стало чуть реже. Зато в избытке роликов, где Кайри занимается нравоучениями или собачится с болельщиками прямо по ходу игры.

Смотришь на это и задаешься уже не вопросом о том, а есть ли что-то, чего этот парень не умеет делать с мячом. Вместо этого спрашиваешь себя – остался ли в НБА хоть один клуб, в котором Ирвинг сумеет заново обрести себя и сосредоточиться на баскетболе.

Фото: Gettyimages.ru/Cole Burston / Stringer