Данк Ти-Мака c набросом самому себе – легенда Матчей всех звезд

Матч звезд-2002 имел предостаточно оснований, чтобы надолго засесть в памяти у фанатов НБА.

Явление Кобе Брайанта родной Филадельфии и протяжный свист с трибун «Ферст Юнион Центра» в момент вручения ему титула MVP.

Айверсон, бегавший в майке с шестым номером, в честь легенды «Сиксерс» Джулиуса Ирвинга.

Майкл Джордан, вышедший один на один с кольцом и величественно запоровший данк, после чего камера выхватила шутника с табличкой, на которой был написан немой и закономерный вопрос – Че?!

И это только так, навскидку. Не говоря уже о совсем уж тектонических событиях, вроде участия в Матче звезд Уолли Щербяка.

Все это и многое другое имеет разной степени историческую ценность, памятно, забавно, но по большому счету неважно.

И вот почему.

Трэйси Макгрэйди с его мутноватым взглядом новичка рехаба взял и своими руками украл шоу, ради которого в Филадельфию согнали лучших игроков НБА.

Как так случилось и откуда вообще пошла, заимствованная Ти-Маком практика? Давайте разбираться.

Единоличный аллей-уп стал популярен в начале нулевых, но городские легенды утверждают иначе

Поверья и мифы, мягко говоря, не самый достоверный источник, но вместе с тем именно они и добавляют любой истории элемент мистики, которых порой так не достает в наше прагматичное время.

Мы точно знаем, что первым автором стандартного данка в 1936-м стал Джо Фортенберри, выступавший за команду «Макферсон Глоуб Рефайнерс». Это случилось в «Мэдисон-Сквер-Гардене», о чем в своей колонке для New York Times написал лауреат Пулитцеровской премии Артур Дэйли. Со временем прием вошел в обиход профессиональных баскетболистов, которые в дальнейшем изгалялись в изобретении различных интерпретаций.

Чак Коннорс, заглянувший на пару сезонов в «Селтикс» в промежутке между выступлениями за бейсбольные клубы МЛБ и съемками в вестернах с Джоном Уэйном, показал, насколько эффектно может выглядеть зрелище разбитого вдребезги щита.

Только он разбил щит на предматчевой разминке и во многом из-за того, что работник арены не установил защитное оборудование на конструкцию, а другие стали пробовать свои силы в игре. Преуспели в этом деле Гас Джонсон, Чарли Хенц, но эффектнее всех получалось, конечно же, у Дэррила Доукинса. Добился он таких успехов не только благодаря мощи и росту, но и регулярности.

Не столь габаритные, но не менее атлетичные игроки находили иные способы разнообразить культуру данка. Безусловно, какие-то модификации аллей-упов начали возникать еще в 50-х, когда Билл Рассел и Уилт Чемберлен после передач партнеров не тратили время на приземление, а перенаправляли мяч в кольцо, но классическую вариацию с нацеленной передачей и полетом к кольцу с последующим завершением приписывают Джеки Муну Дэвиду Томпсону. Воздухоплавающий форвард «Денвера» освоил этот трюк, еще будучи игроком студенческой команды университета штата Северной Каролины. В соавторстве со своими партнерами Монти Тоу и Тимом Стоддардом он и довел до автоматизма самую простую и действенную комбинацию в баскетболе.

С набросом самому себе все чуть менее точно.

Член зала славы баскетбола и при этом один из игроков, так и не раскрывшихся полностью, звезда лиги АБА и член «Гарлем Глоубтроттерс» Конни Хоукинс уверял, что на тренировках часто проделывал подобное. Первопричиной стало древнее упражнение, когда игроки выстраиваются в шеренгу один за другим, после чего первый бросает мяч в щит и бежит в конец шеренги, тогда как задача последующего игрока в одном прыжке вновь набросить мяч в щит и проследовать за партнером по команде. И так до изнеможения. Хоукинс говорил, что набрасывал себе мяч на тренировках и в некоторых матчах «Глоубтроттерс», но при этом не приписывал себе лавры первооткрывателя.

«Эрл Мэниголт постоянно так делал на уличных площадках. Для него вообще не было ничего невозможного. Часто бывало, что на улицах мало было просто выиграть, нужно было унизить соперника. И тут Эрлу не было равных: передачи между ног, набросы от щита, набросы себе из-за спины. Каждый раз, когда он выходил на площадку, он придумывал новые правила баскетбола», – рассказывал Хоукинс.

И вот тут какие-то реальные ориентиры окончательно стираются, поскольку Мэниголт – культовая фигура для баскетбольного Нью-Йорка и при этом фигура полумифическая. Человек, обладавший фантастическим талантом, и, по свидетельствам очевидцев и баскетбольных историков, величайший игрок из тех, что не играли в НБА. Зависимость от героина и 16 месяцев в тюрьме, по сути, зарубили на корню дарование человека, которого Карим Абдул-Джаббар назвал самым сильным соперником из всех, против кого ему приходилось играть. Мифы о Мэниголте по объему не меньше сказок дядюшки Римуса: достать купюру с верхнего края щита, 36 раз подряд забить сверху спиной к кольцу, двойной данк с перекладыванием мяча с одной руки на другую, набросы самому себе от щита. И все это при росте 1,85 метра. Про Мэниголта написано уйма книг, снять полнометражный фильм, где в роли Уилта Чемберлена мелькнул еще совсем молодой Кевин Гарнетт.

Согласитесь, выискать среди такого количества колоритных личностей человека, единолично ответственного за изобретение персонифицированного аллей-упа, не представляется возможным.

В 80-х и 90-х использование подобных трюков в игре было небезопасно, хотя бывали редкие исключения

Тут все довольно прозаично. В 80-е играли настолько жестко и основательно, что даже в том случае, если кто-нибудь и провернул нечто подобное, ему вполне могли сломать нос. Просто из принципа, чтобы ни у кого другого не возникло желания повторить. К тому же нужно понимать, что сам по себе наброс на щит и последующий данк – довольно рисковая авантюра.

Нужно рассчитать силу броска и область щита, от которой мяч отскочит наилучшим образом.

Необходимо оказаться под удобным углом и на нужной дистанции для того, чтобы комфортно поймать мяч после отскока.

Надо предугадать действия защитника (защитников), которые могут просто поставить спину и не пустить игрока к щиту.

Наброс может быть заблокирован, ударившись в щит, он может стать добычей подбирающего игрока. Случиться может все что угодно.

Все эти нюансы нужно учитывать, в противном случае исполнитель рискует просто опозориться. И тут уже не так важно, зовут тебя Тимофей Мозгов или Леброн Джеймс: эффект одинаковый.

К тому же, в 90-х игроки еще не обладали таким влиянием, чтобы просто отмахиваться от тренеров и руководства, если те чихвостили их за что-то. Это мог позволить себе разве что Майкл Джордан, но даже он разбитые щиты и прочие проявления чрезмерного куража приберегал для выставочных матчей. В основном, если подобные нестандартные действия и совершались, то экспромтом и в силу чрезвычайной необходимости.

Согласитесь, сложно себе представить, чтобы Тим Данкан выходил на официальную игру с навязчивой идеей попасть в хайлайты с данком после наброса от щита.

Под конец 90-х и в начале нулевых в лигу пожаловала новая поросль талантов, с другими представлениями о том, как эстетически должен выглядеть баскетбол. Они были развязнее, свободнее, атлетичнее. Демонстрация всего этого при помощи наиболее эффективных средств была способом показать: пришло наше время. Многие игроки приходили в НБА сразу со школьной скамьи, а тот же Макгрэйди признавался, что в школьной команде привык набрасывать себе от щита.

«Это был способ выделиться, но только поначалу. Потом я начал делать это чисто инстинктивно. Чем быстрее игра, тем быстрее ты учишься оценивать ситуацию, а на скорости каждый нестандартный шаг дает тебе преимущество. Поэтому я не считал, что с приходом в НБА должен избавиться от этого элемента своего стиля», – говорил Макгрэйди в интервью Florida Daily.

И Макгрэйди не кокетничал. Он набрасывал себе в официальных матчах, играя бок о бок с Винсом Картером в «Торонто» и играя за «Орландо» против него. На открытых тренировках в «Хьюстоне». В предсезонном матче против «Бостона» и, конечно же, на Матчах звезд.

И все же лучшим и самым запоминающимся стал тот самый данк с Матча звезд в Филадельфии. Все было исполнено настолько непринужденно и элегантно, что не восхититься этим невозможно.

Особое внимание стоит уделить дистанции: Ти-Мак выбросил мяч, едва переступив трехочковую, видя перед собой Стива Нэша и Дирка Новицки в качестве номинальных защитников и мельтешащего под кольцом Пежу Стояковича. Да, не нужно воспринимать этих игроков как суровые защитные редуты, как-никак, это Матч звезд, но так или иначе это отвлекающие факторы. А все происходило на высокой скорости: Ти-Мак начал разгоняться уже со своей половины.

Что-то похожее по скоростным показателям выдал разве что атакующий защитник Сан-Диего Стэйт Джамаал Франклин в матче NCAA.

Тот данк Ти-Мака, а, главное, регулярность, с которой он прибегал к этой уловке, популяризировали прием и со временем набросы стали частью НБА. Пижонить стали не только участники слэм-данк контекстов, но и деятели типа Данило Галлинари.

Что это, если не глобальный успех дипломатической миссии Ти-Мака по популяризации данного элемента игры? Неудивительно, что во многих списках причин, по которым Макгрэйди должен был попасть в Зал Славы, наряду с целыми матчами и снайперскими рекордами красной строкой шел один единственный данк. Тот самый, о котором вы думаете, когда слышите о Матче звезд НБА.

Фото: Gettyimages.ru/Andy Lyons /NBAE; East News/AP Photo/Peter Cosgrove