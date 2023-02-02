Какие рекорды Леброн будет бить дальше? Следующие мишени – Джордан, Мэджик и Шак

Джордан, Мэджик и Шак – следующие мишени.

Судя по последним высказываниям касательно всевозможных рекордов и достижений, Джеймс чувствует себя выхолощенным и не готов штурмовать исторические вершины. Понять его можно. Дело не только в участившихся травмах, неудачном сезоне и ленивой трансферной политике «Лейкерс». На самом деле, осталось не так много значительных рекордов, на которые Джеймс в состоянии посягнуть. Одни – вроде исторического лидерства Стоктона по передачам – слишком далеки, а другие, о которых нам сообщают после каждого третьего матча Леброна, кажутся слишком незначительными.

Оттого трудно выделить статистические чекпойнты, которые были бы достижимы и в то же время имели реальный вес в истории. Трудно, но не невозможно.

Наиболее возрастной игрок, ставший самым результативным баскетболистом регулярного чемпионата

Чем старше будет становиться Леброн, тем чаще в его достижениях будет фигурировать словосочетание «самый возрастной». Ясное дело, что при таких данных неизбежно будут появляться рекорды из серии «самый возрастной игрок, схвативший два технических», или «самый возрастной игрок, передавший полотенце партнеру по команде».

Но это дело другое. Принципиальное. Более того, это идеальный рекорд для Леброна. Таковым его делает реальность достижения и, конечно же, личность держателя рекорда. В сезоне-1997/1998 Майкл Джордан, которому на тот момент было 35 лет и 72 дня, стал самым возрастным победителем гонки снайперов. Он возглавил список лучших бомбардиров со средними показателями в 28,7 очка, лишь на 4 сотые опередив Шакила О’Нила.

С тех пор ни одна попытка не привела к взятию барьера. В сезоне-2020/2021 Стеф Карри выдал умопомрачительные 32 очка и занял уверенное первое место, но на тот момент лидеру «Уорриорс» было 33 года и 47 дней.

Джеймс в свои 38 идет по сезону с солидными 30 очками. При этом стоит учитывать, что нынешний чемпионат – самый результативный за последние годы. Дончич и Эмбиид лидируют с показателями в 33,4 очка, а тройку замыкает Яннис Адетокумбо с 32,2. В прошлом году средняя результативность того же Эмбиида, ставшего лучшим снайпером чемпионата, не перевалила за 30 очков. Так что, если Джеймс задастся целью, то вполне может посягнуть на рекорд Джордана. Нужно пользоваться бонусами, которые предоставляет пенсионный возраст.

Наибольшее число матчей с 30+ очками в истории

Еще одно вечная веха, только на этот раз принадлежащая Майклу Джордану. Величайший забивала в истории собрал в своей коллекции больше 562 матчей, в которых набирал больше 30 очков.

Даже Уилт Чемберлен отступил перед таким напором: у него всего 516.

Вот только карьера Джордана была преступно короткой, и он сам себя лишил нескольких лет пика.

Джеймсу в этом смысле некуда торопиться, и он медленно, но верно подбирается и к еще одному феноменальному рекорду: в сезоне-22/23 он провел уже 17 игр, в котором превосходил отметку в 30 очков. Чемберлена он обошел еще в начале декабря. До Джордана остается всего 32 таких матча, и очевидно, что, если не произойдет чего-то из ряда вон, то в следующем году Майклу Джордану придется посетить матч, в котором у него отнимут одно из самых дорогих его достижений.

Готовьтесь к очередной версии плачущего Джордана.

Наибольшее количество трипл-даблов в плей-офф

Достижение, которое будет очень изящно смотреться с вот-вот готовящимся пасть рекордом Карима. Тут вам и преемственность и очередной повод для улюлюканий «Laker Nation», а главное, все очевидно и достижимо. 30 трипл-даблов в плей-офф – сочетание, которое само по себе звучит и выглядит красиво. А если учесть, что это наследие не кого-нибудь, а Мэджика Джонсона, то Леброн просто обязан перекрывать это достижение.

Тем паче, что один раз Леброн уже обошел Мэджика: У Джеймса 11 трипл-даблов в финальных сериях против 8 у Джонсона.

Тем не менее, по общему числу Джонсон пока еще сохраняет лидерство: на счету Леброна 28 трипл-даблов в плей-офф. В том, что Леброн может обогнать Мэджика еще раз, нет никаких сомнений, другой вопрос: сделает ли он это в майке «Лейкерс»?

Самый возрастной игрок, ставший MVP Матча звезд

Ничего личного, просто бизнес. Во времена, когда мы рассуждаем о поразительной сверхэффективности Йокича, воскрешаем Коперника, чтобы разобраться в феномене лукацентричности, и не можем найти время для Янниса, разрывающего лигу под шумок, я не верю, что 38-летний Леброн на дистанции полноценного чемпионата способен конкурировать за титул MVP. Самым возрастным MVP до сих пор остается Карл Мэлоун, который взял награду в возрасте 35 лет и 280 дней (в июле того же года ему исполнилось 36).

Это был сезон-1998/1999, который был сокращен из-за локаута. В регулярке «Юта» сыграла всего 50 матчей (37-13), и Мэлоун, набиравший в среднем по 23,8 очка, 9,4 подбора и 4,1 передачи, пропустил лишь одну встречу. Во всех матчах поучаствовали только Брайан Расселл и, конечно же, Джон Стоктон.

Тот сезон был зазором между эпохами, им-то и воспользовался Мэлоун. В 39 матчах «Почтальон» набирал не менее 20 очков, а в 10 – не менее 30, но судьбу награды решила не атака, а защита. В 37 матчах Мэлоун, как минимум, делал перехват, а в 8 матчах и вовсе выдавал 3 и более перехвата. И даже при таких раскладах не обошлось без борьбы: в голосовании Мэлоун опередил Алонзо Моурнинга с разницей всего в 55 голосов. Представить, что такие же обстоятельства сложатся в пользу Леброна, с учетом плотности в гонке за MVP, крайне сложно.

Куда реальнее альтернативный вариант. Да, MVP Матча звезд не столь почетная награда, на фоне исторических свершений Леброна. Но этот рекорд он может установить уже через пару недель, в Юте, где большую часть своей карьеры и провел Мэлоун. Только вот бить он будет не его рекорд, а Шака. Именно О’Нил в возрасте 36 лет и 346 дней стал самым почтенным MVP в истории Матчей звезд. Случилось это в 2009 году, в Финиксе, сборная Запада тогда одержала победу над Востоком – 146:119, а Шак разделил награду MVP с Кобе Брайантом. Так что у Леброна есть шанс стать не только самым возрастным MVP Матча звезд, но и единоличным.

Наибольшее количество бросков с игры в истории НБА

Все те же, все там же. Если Джеймс не сбавит свою атакующую активность, а Карим продолжит поражать сочетанием долголетия и ясности мыслей, то легендарному центровому вновь придется посетить матч, в котором Джеймс в очередной раз экспроприирует его историческое достижение. Сейчас на счету Карима 15873 точных попадания с игры. Джеймс находится на ощутимой дистанции – у него 14040 попаданий. Сезоном ранее Леброн за 56 матчей реализовал 640 бросков с игры. В этом за 43 – уже 497 (при показателе в 22,9 броска в среднем за матч). Это игра вдолгую, и при условии повторения прошлогоднего результата разрыв между игроками составит 1654 попадания, а это значит, два сезона в текущем режиме, как минимум.

Так что для этого рекорда Леброну предстоит запастись не только здоровьем, но и терпением.

Наибольшее число игровых минут в истории НБА

Обогнать Джаббара Джеймс теоретически может и по игровому времени, проведенному на паркете в регулярке.

На данный момент он занимает третью позицию с 53708 минутами. Впереди – Джаббар (57446) и Карл Мэлоун (54852).

Второго Джеймс должен обойти уже в начале следующего сезона.

А вот для пика придется как-то тянуть на морально-волевых. В среднем за сезон в «Лейкерс» Джеймс проводит по 2 тысячи минут, и если он сохранит тот же темп, то еще через два года станет абсолютным рекордсменом.

Мы знаем, что, как минимум, столько Леброн еще намерен отыграть. Проблема будет заключаться лишь в том, позволит ему здоровье (и тренеры) проводить на площадке так же много времени.

Наибольшее количество штрафных бросков в истории НБА

Разговоры о том, что время играет против Леброна, с каждым годом будет звучать все громче и чаще. Но ведь время влияет не только на игроков, но так же на развитие игры, ее устройство и правила. И это может быть на руку Леброну.

В современном баскетболе, где за каждый чих можно получить технический, а мало-мальский контакт позволяет получить право на пробитие штрафных, дает Джеймсу преимущество над игроками, жившими в более суровые времена. К тому же стоит держать в уме габариты Леброна, его способность искать физический контакт в проходах и прочие трюки, позволяющие ему увеличить шансы на кратное увеличение собственных штрафных.

О том, что Джеймс будет этим пользоваться, говорит и статистика. В этом сезоне Джеймс в среднем совершает 6,2 попытки с линии штрафных – самый высокий показатель за последние три сезона. Сейчас количество реализованных Джеймсом штрафных составляет 8039 – это четвертый результат в истории. Далее в списке идут Кобе Брайант (8378), Мозес Мэлоун (9018), Карл Мэлоун (9787).

Попадание в топ-3 более чем возможно, а вот покорения верхней строчки кажется маловероятным, хоть и возможным. Для этого Джеймсу придется выходить на уровень выступлений за «Кливленд». Сезон-2017/2018 был последним, когда Джеймс реализовал более трех сотен штрафных за сезон (388) после этого просело не только количество, но и точность. В первых трех сезонах за «Лейкерс» Джеймс ни разу не преодолевал отметку в 70% точности.

Хорошая новость заключается в том, что в последние пару лет Леброн стал относиться к собственным возможностям внимательнее; 254 попадания с линии при точности в 75,6% в прошлом сезоне, 203 при 76,3% в этом. Мастерство никуда не делось, а авторитет среди судей (главное – побольше жаловаться) со временем будет только расти. Если задаться целью – все возможно.

Фото: REUTERS/Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports; Gettyimages.ru/Jonathan Daniel /Allsport, Ronald Martinez, Tom Hauck, Maddie Meyer, Jason Miller