Учитесь шокировать у самых модных фриков НБА: мохнатые тапки под Гомера Симпсона, галоши за 650$ и розовый свитер с рукавами до пола

Стиль или утиль?

Осуждение личностных предпочтений – а их наглядная демонстрация и является одним из базовых критериев моды – не лучшая характеристика даже для самых искушенных стилистов. Тем более, если речь не о повседневной одежде, а о наряде как способе самовыражения, репрезентации и утверждения собственного социального и финансового статуса. Но деньги и карт-бланш на посещение недель высокой моды не освобождают от ответственности. И тут не потребуется модная полиция или вердикт авторитетных рецензентов – незамысловатая фривольность горе-модников разоблачит себя сама.

Ведь приобщаясь к высокой моде, которая за многие века существования переизобрела себя неисчислимое количество раз, а сейчас, по сути, является полем для социальных экспериментов, гораздо важнее ориентироваться не на то, как одеться, а – где. То, что сойдет за смелый экспромт на неделе моды в Париже или Нью-Йорке, будет выглядеть нелепо на красной дорожке перед вручением премии Оскар. Те же самые одеяния, которые произвели фурор на показе в стенах многовекового особняка, будут выглядеть нелепо в коридорах баскетбольной арены.

И это нужно понимать так же отчетливо, как и то, что у большинства звезд НБА есть стилисты, и именно они предлагают игрокам комплекты на выход, а те лишь выбирают. И чаще всего делают это, руководствуясь не персональными стилистическими предпочтениями, а настроением. А настроение бывает разное, иной раз хочется шокировать публику, озадачить ее или наоборот потрафить ей.

Тут уместно привести в пример девиз одного из самых бескомпромиссных модников лиги Рассела Уэстбрука «Why not» («Почему бы и нет!»). В конечном счете яркий наряд – это еще один способ заставить говорить о себе, вот и все. Так что представленная здесь выборка – это не столько оценка модных предпочтений игроков, сколько перечь примеров того, в какие дебри их может завести желание выделиться.

Пол Джордж

Сейчас Джордж более-менее остепенился, но во времена выступлений за «Индиану» вовсю заигрывал с модой. Причем делал это робко и неловко. Складывалось впечатление, что игрок руководствовался лишь тем критерием, что случайные предметы гардероба должны сочетаться по цвету. И все равно, что мешковатые кожаные штаны заправлены в золотые кеды. Зато они подходят под черную рубашку.

А и ладно, что рубаха с рубиновыми позументами никак не женится с бежевыми брюками-карго. Здесь у нас имеются красные черевички, которые восстановят баланс.

Именно эта пагубная тенденция и привела к тому, что Джордж продемонстрировал общественности вроде бы сдержанный, но весьма нелепый наряд. Можно критиковать его за выбор или пытаться анализировать причины, которыми он руководствовался. Но мне гораздо легче думать, что таким образом Джордж хотел отдать дань уважения создателям сериала «Рик и Морти», в частности, эпизоду, в котором Рик Санчес превратил себя в огурчик. Даром, что узор, украшающий рубаху, в простонародье называют «огурцом».

Серж Ибака

Ну а как?! Сложно было бы ожидать чего-то другого от человека, который в рамках своего кулинарного ютьюб-шоу потчевал Кавая Леонарда пиццей с бычьими пенисами.

Модные предпочтения Ибаки столь же экстравагантны, как и гастрономические. Конголезец активно интересуется модными веяниями, экспериментирует со стилем, но опять-таки не всегда улавливает контекст.

Пусть на показе Thom Browne в полосатеньком костюме и юбочке пастельно-розового цвета двухметровый центровой смотрится естественно и непринужденно (оцените стиль на 2:25).

Однако в казематах баскетбольных арен его смелые попытки козырнуть знанием последних тенденций иногда терпят крах. Тут Серж слегка перемудрил с нарядом, вдохновленным стилистикой гранжа, где чрезмерное количество слоев (черная водолазка, белые рукава из под закатанной рубахи, не говоря о широком голубом дениме, «разрезающем» весь ансамбль вдоль) убивает в целом неплохую задумку.

Расселл Уэстбрук

К Расти можно относиться как угодно, но на площадке и за ее пределами он всегда старался отстаивать личностное кредо: я такой, какой есть, и не намерен меняться. И если в этом сезоне «Лейкерс» худо-бедно удалось сделать из него неплохого игрока скамейки, то вот модные наклонности Расселла не поддаются дрессировке и осмыслению. Уэстбрук, в принципе, тот человек, который намеренно добивается несоответствия своего внешнего облика традиционным взглядам на стиль. По этой причине он с одинаковым постоянством залетает как в рейтинги самых безвкусных спортсменов, так и наиболее элегантных. Учитывая постоянство, с которым Расти дефилирует в несуразных нарядах перед матчами, и то, и другое заслуженно. Сам игрок это понимает и не стесняется смеяться над собой и всеми остальными.

Например, было дело – Уэстбрук приходил на игру в халате.

В манишке фотографа.

Жилете дорожного рабочего.

Однажды он появился в образе утонченного бездомного, подпоясавшись шнурочком (в моем детстве так делали скинхеды)

Тут Уэстбрук решил подразнить общественность, облачившись в прогрессивные штаны, которые (не исключено) превращаются в элегантные шорты.

И в данном случае неважно, нравятся кому-то подобные прикиды или нет, ведь как говаривал Джокер: «То, что тебя не убивает, делает тебя страннее». А от Расти пули критиков рикошетят, как от пуленепробиваемого бункера.

Кайл Кузма

Ибака, Уэстбрук и Пи Джей Такер стабильно попадают в число главных фэшн-пропагандистов от НБА.

Такер, при всех его заслугах, даже несмотря на такие огрехи.

А вот Кайла Кузму там можно встретить гораздо реже. И тут все просто. Кузма, что называется, «hype beast»: этим заморским обидным термином в модной индустрии кличут людей, которые падки на все новое и популярное и при этом имеют очень смутное представление о стиле.

К таким же, кстати, относят и Бена Симмонса. Дескать, ну вот ходит паренек, увешанный лейблами Heron Preston и Off-White, а пояснить за шмот не может.

Тут Кузме надо отдать должное, он, в отличие от Симмонса, пытается. Иначе не предпринял бы такую смелую попытку и не продефилировал на нью-йоркской неделе мод.

Кузма отчаянно хочет стать своим в модной тусовке, но при этом умело балансировать между имиджем культурного смутьяна и статусом уважаемого баскетболиста, как это делает Уэстбрук, у него не выходит. После того как он появился в розовом оверсайз свитере Raf Simmons, над ним ужасно глумились в соцсетях, а модные критики отмечали его старания чисто номинально, «за попытку». Дошло до того, что в Washington Post опубликовали статью, в которой Кузма и его стилист Торено Уинн объясняли, почему они ни о чем не жалеют и зачем все это было нужно.

И впрямь, зачем?

Кайла тролили на каждом углу, бедолага сгорел в соцсетях, дошло до того, что какие-то доброхоты выпустили игрушку-болванчика: Кузма в свитере и с болтающейся головой. На пресс-конференции баскетболист долго жонглировал терминами, пытаясь объяснить разницу между «bubble head» и «action figure» (по его мнению, так благозвучнее), но было очевидно, что над парнем больше потешаются, нежели действительно интересуются его мнением.

На этом хитросплетенные отношения между Кузмой свитерами и вязаными аксессуарами не закончились. На недавний матч против «Мэверикс» он заявился в вязаной балаклаве с кардиганом и, судя по откликам, опять промазал.

Что самое досадное, дело тут вовсе не в одежде. Такие вещи можно носить стильно, тот же Пи Джей Такер два года назад показывал, как это нужно делать.

Проблема Кузмы в том, что он мечется между трендами в попытках сформировать собственный стиль, но для этого вовсе не обязательно использовать то, что популярно здесь и сейчас. Речь не идет о том, чтобы заковывать себя в костюм тройку, для начала Кузме было бы не лишним понять, в чем ему удобно, а не напяливать все подряд для привлечения всеобщего внимания.

Джеймс Харден

Внимание, продвинутая аналитика (или то, что под ней предлагают) проникает даже в такие беззлобные и пустячные тексты, как этот.

Так уж сложилось, что в 2021 году портал rushordertees.com провел опрос среди болельщиков, чтобы определить самого стильного и самого безвкусно одевающегося игрока. Смотреть на десятку прилежных стиляг скучно настолько, что от позевывания сводит скулы: смести Гэрретта Темпла с первого места Ар Джей Баррет или Лаури Маркканен, разницы не заметил бы никто. Везде приталенные костюмчики да водолазочки, разве что Трэй Янг и Билл Симмонс (его-то мы уже раскрыли) хоть как-то разбавляют этот офисный дресс-код.

То ли дело модные фрики.

В упорной борьбе за первенство Ибака клочьями рвал волосы из главной Бороды НБА, но тот извернулся и одержал победу с разницей в несколько сотых. Решающую роль сыграл показатель «Trash» (насколько «мусорно» выглядит стиль игрока) – 22,8% против 12,8 в пользу Хардена. Ну и действительно, если вязанный наряд Кузмы показался вам безвкусным, приготовьтесь к параноидальному сумасбродству Джеймса Хардена.

Мягкие тапочки с некоторых пор являются любимым атрибутом игрока. Обозреватель моды The Ringer Восни Ламбре утверждает, что причина в контракте с Adidas, который чрезмерно ограничивает Джеймса в выборе повседневной модной обуви. Поэтому Борода все чаще носит мохнатую версию домашних тапочек Гомера Симпсона.

Даже костюмы Джеймс предпочитает нетривиальные.

Харден так часто поражает пестрыми и диковатыми сочетаниями, что иной раз задаешься вопросом: откуда все это? Для самых любопытных портал protrending.com сделал подборку нескольких луков (весь текст избегал этого слов, но все же в конце сорвался) бородача.

Так что расчехляйте свои кошельки.

Калоши Botega Veneta за 650$. Только идя на такие жертвы, можно стать самым безвкусным модником НБА.