Мем с Яо Мином поражает не только популярностью. Его появление спровоцировал самый страшный человек в НБА, а сам китаец так ничего и не заработал

Bitch Please.

Никогда не понимал надменного и уничижительного отношения к мемам. Незатейливый, остроумный и динамичный способ передачи визуала концентрированной эмоции вполне соответствует стремительному духу XXI века, который в последнее время потчует нас такими событиями, что даже при наличии диссертации лингвиста сложновато выразить собственное восприятие реальности.

У мемов есть только одна черта, вводящая в заблуждение – их короткий срок годности. Актуальные мемы сменяют друг друга с такой скоростью, что затеряться в их количестве и смыслах ничего не стоит. Тем ценнее качественные, проверенные временем мемы, полностью соответствующие своему официальному определению – единицы значимой для культуры информации. И тут уже у каждого свои стандарты: одни могут пенять на уровень культуры, другие – на времена, нравы и ценность такой информации.

Я лишь знаю, что мему, в основе которого фото центрового «Рокетс» Яо Мина, более 10 лет, но встретить это изображение можно далеко за пределами интернета. А десятилетие – довольно значительный временной отрезок, чтобы его проигнорировать и не поинтересоваться: как великому китайцу удалось увековечить себя таким неординарным образом.

Первопричиной появления мема стал не Яо, а другой баскетболист

Может, я и навожу тень на плетень, но мне кажется, что ценность мема с Яо – это, прежде всего, чистая эмоция, запечатленная удачливым фотографом, а уже затем оцифрованная и стававшая всеобщим достоянием. Но у эмоции должна быть какая-то пусть незначительная и мимолетная, но все же первопричина. В случае со смехом Яо этой первопричиной стал Рон Артест – известный одновременно как зачинщик самой массовой драки в истории НБА, друг панд, ценитель хлопьев Wheaties и любитель пропустить стаканчик Hennessy в большом перерыве.

«Раньше я частенько пил Hennessy прямо во время большого перерыва. Это было в мои первые три сезона, когда я выступал за «Чикаго». Я просто заезжал перед матчем в винную лавку, покупал бутылку, а потом прикладывался в раздевалке», – признавался в интервью ESPN чемпион в составе «Лейкерс».

До того как переехать в «Стэйплс Центр», Артест успел поиграть за «Индиану», «Сакраменто», «Хьюстон», сменить имя на Метта Уорлд Пис и частично пересмотреть свои привычки.

Но только частично.

Поэтому его тирада по окончании первого раунда плей-офф-2009 звучала вполне правдоподобно. «Рокетс» в очень непростой шестиматчевой серии выиграли у «Портленда» (4-2) Брэндона Роя и Ламаркуса Олдриджа. «Хьюстон» добыл решающую победу на домашней площадке (92:76), а Артест стал самым результативным игроком в обеих командах (27 очков). На пресс-конференции игрок пребывал в таком умиротворении с самим собой, что невозможно было понять, где он говорит правду, а в каком случае попросту балагурит. Тем более, что журналисты регулярно давали ему такую возможность. Особенно отличился гражданин, отметивший, как в одном из эпизодов Метта, пытаясь спасти уходящий мяч, ломанулся на трибуны, полные болельщиков. Такое в карьере скандального защитника уже бывало, и тогда все закончилось метанием пива, дракой с болельщиками «Детройта» и дисквалификацией на 86 матчей (73 игры регулярного чемпионата и 13 плей-офф).

«Что вы почувствовали в том момент?» – спросил корреспондент. Рон Артест не стал тушеваться и с ироничной улыбочкой дал публике то, чего она ожидала.

«Ну, знаете мне не впервой находиться на трибунах, среди толпы…» – выдержал многозначительную паузу Метта.

«На сей раз это были домашние трибуны», – добавил к словам одноклубника, сидевший рядом Яо.

«Да, точно. Это была домашняя площадка, так что я просто хотел мирно выпить пивка. Вообще-то один парень протянул мне стакан. И когда он это сделал, я подумал: «Сейчас я присяду и получу удовольствие. Ведь он не собирается бросать это пиво в меня». Я и впрямь хотел немного отхлебнуть, но вокруг было слишком много телекамер».

Поначалу Яо Мин старался сохранять самообладание и дипломатично похихикивал, но, когда речь зашла о пиве, китаец уже не сдерживал себя и вовсю хохотал. Тут-то его и подкараулил фотоохотник, сделавший снимок, впоследствии ставший мемом.

На видео это легко разглядеть на отметке 1:29.

Начало было положено.

Мем появился год спустя и затесался в специфичную подборку

11 июля 2010 года пользователь сайта Reddit под ником Downlow опубликовал серию картинок, объединенных тематикой гнева и негодования под названием «Rage Comics». Каждое изображение обозначало недовольство и ехидство. Как туда затесался сардонический смех Яо, не совсем понятно. Как и не было сперва понятно, центровой ли это. Позже Downlow подтвердил, что оцифровал изображение с фото игрока. Дальше, как это часто бывает, народное творчество стало стремительно набирать обороты. Пользователь с ником Alkalait дал мему имя, задавшее тон настроению. Именовался мем лаконично – «Bitch Please». Участливая публика подкинула еще пару вариантов – «Fuck That Guy» и «Dumb Bitch».

Естественно, ни одно из этих словосочетаний не относилось к Яо. Наоборот, добродушный и беззаботный вид игрока в сочетании с резкими формулировками, самую безобидную из которых можно было трактовать как «Я вас умоляю», давал тот самый контраст, так нравившийся людям. Яркий мем воплощал широкий спектр эмоций от снисходительного равнодушиях до тотального пофигизма, поэтому быстро стал хитом интернета. Пользователи сети вошли в раж и принялись создавать на основе мема целые сообщества и семейные альбомы. Так появились «Bitch Please Girl» (или Yao Girl meme), негласная подруга героя первоначального мема, и «Fuck No Guy», его недовольный и агрессивный брат.

Популярность персонажа не стала ограничиваться цифровым пространством. Мем стал появляться на футболках, кружках, значках, платьях. Начинающие дизайнеры одежды переосмысливали изображение и выпускали якобы ограниченные капсульные коллекции. Особенный смысл мем приобрел, когда его начали изображать на антиковидных масках.

Что касается самого Яо, то он долгое время сторонился сравнений, пока в ходе интервью для Sports Illustrated его не прижали к стенке прямым вопросом.

Популярность мема никак не сказалась на доходах Яо, а сам он сравнивает изображение с «Симпсонами»

В 2014 году центровому все-таки пришлось ответить на ряд вопросов, связанных с его изображением в интернете.

«Вы заработали хоть какие-то деньги с этого мема?» – задала Яо вопрос журналистка в прямом эфире на сайте Sports Illustrated.

«Нет. Официально это не моя фотография. Там нигде не сказано, что это я. Это просто картинка. Как семейка «Симпсонов» из мультика. К тому же многие просто берут куски других изображений, других лиц и совмещают с этой картинкой. Так что официально это не мое изображение», – поведал Яо.

«Думаете это глупо?» – уточнила журналистка.

«Ну, когда я вижу рядом оригинал фото и картинку, то да, мне это кажется глупым», – ответил игрок.

«Но ведь люди делаю татуировку с таким изображением. У себя на теле», – указала журналистка на экран.

«Оу», – заключил Яо с удивлением.

И с ним сложно не согласиться. Отождествлять этот мем с явлением, оказавшим влияние на культуру, было бы слишком, но и отрицать его масштаб тоже не стоит. Скорее, это пример того, как самый незначительный эпизод из жизни публичного человека может быть трактован самыми возможными способами. Век живи – век учись, особенно в век цифровых технологий.

Фото: Gettyimages.ru/Ronald Martinez, Lintao Zhang