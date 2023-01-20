Логотип «Буллс» – единственный в НБА, не менявшийся с момента основания клуба. За него автор получил лишь халявные билеты

История создания – сплошь мифы и легенды.

Логотип «Чикаго» сам по себе является воплощением постоянства. А в России это еще и качество, проверенное временем, еще и напрямую соотносится с ламповой атмосферой. 90-е, доминация Джордана, дешевые бомберы с символикой «Буллс», первые трансляции НБА на отечественном ТВ – все это подогревает томящуюся по углам души ностальгию, а то, что «Чикаго» – единственный клуб НБА, ни разу не менявший дизайн логотипа с момента основания, и вовсе заставляет пустить скупую слезу.

Щемящая тоска по былому – далеко не единственная эмоция, крепко завязанная на восприятии привычной для нас эмблемы. Ведь если покопать, то окажется, что логотип «Буллс» скрывает за собой немало мистических и кровавых деталей.

До «Буллс» у Чикаго уже были баскетбольные команды

Первопроходцем в профессиональном баскетболе для Чикаго стала команда «Чикаго Американ Гирс», продержавшаяся с 1944 по 1947 год. Данный коллектив выступал в НБЛ, а затем в Профессиональной Баскетбольной Лиге Америки, но сегодня знаменит лишь тем, что за него выступал Джордж Майкан.

Параллельно родился «Чикаго Стэгс». Клуб, основанный в 1946 году, просуществовал всего четыре года и почил в 1950-м. Тем не менее, в промежутке чикагцы все-таки успели заскочить в финал Баскетбольной Американской Ассоциации в 1947-м, где благополучно проиграли «Филадельфии Уорриорс», для которой это вообще был дебютный сезон.

В 1961-м большой баскетбол вновь вернулся в Чикаго, правда, опять ненадолго. Дебютный сезон-1961/1962 команда отыграла под названием «Чикаго Пэкерс», затем еще годик помаялась под вывеской «Чикаго Зефирс», после чего оправилось в Балтимор, где стала прабабушкой нынешних «Уизардс».

Но на то Чикаго и «Город ветров», что очень многое в нем меняется со скоростью порывистых мистралей. Поэтому уже 16 января 1966 года у чикагцев появилась новая игрушка.

О том, в какой области стоит искать имя для команды, ее основатель (и бывший игрок «Чикаго Американ Гирс») Дик Кляйн определился сразу. Название «Буллс» уходит корнями глубоко в историю города. В 1865 году в Чикаго была создана всемирно известная «Чикагская бойня» .

Предприятие стало одним из крупнейших производств в мире. На территории в 2,5 квадратных километра разместился огромный комплекс цехов, где трудилось более 30 тысяч сотрудников. Все они работали под гуманным слоганом: «Внимательнее к мелочам! Пропустить можно только крик животного». «Чикагская бойня» ежегодно экспортировала на международный рынок порядка девятнадцати миллионов голов крупного рогатого скота. Вопреки расхожему мнению, именно на чикагской бойне впервые было внедрено конвейерное производство, и только после по аналогичному принципу начал работать автозавод знаменитого Генри Форда, которому частенько приписывают славу изобретателя конвейера.

Кляйн составил список вариантов, куда входили такие наименования, как «Матадорс», «Торерос», «Тореадорс» и невесть как затесавшиеся «Бирс» – в честь местного пива.

Ну а дальше, как это часто бывает, городские легенды предлагают несколько сценариев кульминации.

Отправной точкой во всех случаях служит место принятия окончательного решения – дом Кляйна.

Дик Кляйн в центре с мячом

Дик сидел и советовался со своими детьми и после того как он в очередной раз зачитал список, один из сыновей сказал: «Пап, что-то в этом списке многовато быков».

По другой версии сын выразился более категорично: «Весь этот список – огромная куча бычьего говна».

Существует еще и третья версия – лирическая. Ее после смерти Дика Кляйна в 2000 году озвучил его сын Грег.

«Мы просто сидели в гостиной перебрасывались названиями. В приоритете были короткие и быстро запоминающиеся. Я настаивал на варианте «Steers» (рулевые), но затем в команду вошел мой младший брат Марк с одной из своих любимых детских книжек. Она называлась «Бык по имени Фердинанд» . Отец увидел ее, и дискуссия мгновенно закончилась», – рассказывал в интервью Chicago Tribune Грег Кляйн.

Так было выбрано название. Ну, а раз есть название, то нужен был и логотип.

Авторство легендарного логотипа и цветовая палитра – благодатная почва для спекуляций

Если уж с названием нет какой-то конкретной версии, то с логотипом все еще таинственнее. Кляйн не стал давать никаких объявлений и утомлять себя просмотром многочисленных портфолио. Вместо этого он просто обратился к Дину Весселу – знакомому дизайнеру, с которым соседствовал, когда жил в местечке Кенилворт, неподалеку от Чикаго. Поскольку оба приятельствовали, то Вессел спокойно согласился сочинить логотип даже не за символическую плату, а за билеты.

«Да я бы сделал и просто так, но в те дни Дик раздавал билеты всем подряд. На команду приходилось посмотреть 1500-2000 зрителей, и он зазывал всех кого попало. Иногда я говорю себе: «Если бы я получал пенни за изображение быка на шапке, кубке или баннере – это была бы другая история». Но потом я вспоминаю то время и понимаю, что это была всего лишь услуга для баскетбольной команды, для группки аутсайдеров».

По словам дизайнера, заказчик сделал только одно изменение по сравнению с оригинальным наброском.

«Я принес Кляйну изображение головы быка в черно-красном исполнении. Дик посмотрел на него, вернул мне и сказал лишь: «Хочу, чтобы на рогах была кровь. Кровища!» Естественно, я выполнил его просьбу», – свидетельствовал об отсутствии творческих разногласий Вессел.

О том, почему за основу был взят красный цвет, тоже существует несколько мнений.

Самая травоядная апеллирует к желанию Кляйна сделать логотип более ярким и броским. Собственно, палитра и грозное выражение бычьего лика были одними из немногочисленных пунктов технического задания, которое он обговорил с Весселлом.

Кроме того, Кляйну было важно такое сочетание, потому что именно в красно-черных цветах выступала баскетбольная команда школы, за которую он играл.

Есть еще референс, отсылающий к одному из самых скорбных событий в истории города и страны. Речь о «Красном лете» 1919 года, периоде погромов и расовых беспорядков, прокатившихся по США. Одним из самых крупных очагов напряжения стал именно Чикаго: с 27 июля по 3 августа было убито 38 человек (15 белых и 23 черных), 537 получили ранения. Причиной стало появление группы чернокожих ребят неподалеку от пляжа, предназначенного для использования сугубо белого населения. После чего локальная стычка обернулась многодневной охотой на людей. В различных источниках часто упоминается, что образ непокорного красного быка с логотипа «Буллс» вдохновлен событиями тех лет или как-то связан с ними, но напрямую, прибегая к конкретике и деталям, об этом стараются не говорить.

Тем более, что и на этом мистерии, окутывающие разработку эмблемы «Буллс», не заканчиваются.

Например, на протяжении долгого периода времени авторство логотипа «Буллс» приписывали не только Дину Весселу, но и Теду Дрейку, разработавшему знаменитую эмблему бородатого лепрекона для футбольной команды «Нотр-Дам Файтинг Айриш». Дрейк работал в дизайнерском агентстве Wilson Sporting Goods, в Чикаго, и того же лепрекона, например, явил на свет в 1964 году. К тому же, в некрологе Теда Дрейка, напечатанном в 2000 году, в «Нью-Йорк Таймс» также упоминается, что скончался автор логотипов «Нотр-Дам Файтинг Айриш» и «Чикаго Буллс».

«В 1998 году в Chicago Tribune выходила статья, в которой авторы утверждают, что автором является Дрейк. Но позже появилась еще одна, и в ней говорилось, что он разрабатывал логотип для спортивной команды, которая переезжает из Милуоки в Чикаго. Только вот возникновение «Буллс» было итогом расширения НБА. Они были абсолютно новой командой. Никто их никуда не перевозил. Так что здесь что-то не сходится. Думаю, Вессел – реальный автор, а Дрейк – просто красивая легенда», – делился своим мнением спортивный историк Чикаго и автор книги «6 колец: «Быки», город и династия изменившаяся игру» Джек Сильверштейн.

Остается добавить, что конспирологические теории логотип порождает и по сей день. В конце десятых интернет-следаки перевернули «быка» и разглядели то ли робота, читающего книгу, то ли робота, занимающегося сексом с крабом (не имеет никакого отношения к Леброну Джеймсу).

Жаль, что Дин Вессел не дожил до этого момента: он бы точно посмеялся над воображением миллениалов.

У «Буллс» был альтернативный логотип, но он просуществовал недолго

Кто бы ни был автором логотипа «Чикаго», уже сейчас можно сказать, что он создал работу на века. Насупленный бык уже настолько прочно ассоциируется не только с клубом, но и с городом, что менять его просто нет смысла. Можно даже не перечислять качества вроде мощи эмоций, решимости, готовности преодолевать любые трудности, которые вроде как должен олицетворять анфас быка. Вижу неласковый прищур краснолицего крупнорогатого – автоматически пишу «Чикаго Буллс».

Хотя был короткий промежуток в истории, когда клуб подступился к робкому эксперименту. В начале 70-х непродолжительное время существовала альтернативная версия логотипа, но даже ее можно назвать таковой с натяжкой. Больше это походило на школьное хулиганство. К привычной эмблеме авторы пририсовали схематичное облачко, символизирующее пар, испускаемый неистовым и нетерпеливым животным. Внутри облачка покоилась надпись Windy City . Конечный результат откровенно не оправдал себя: альтернативный логотип лишал привычное изображение его цельности, не давая ничего взамен. Поэтому вскоре его убрали, и теперь в его необязательности можно убедиться, глядя на ретро-коллекции Mitchell&Ness.

Что касается цветовой палитры, то и здесь нет никаких причин шаманить с оттенками и градиентами. Традиционный набор для основных комплектов «Чикаго Буллс» – черный, красный, белый, и ничто не способно поколебать это сочетание. Даже рождественский комплект или форма, приуроченная ко Дню Святого Патрика, выкрашенная в зеленый цвет, выглядела откровенным святотатством. Для испытательных полетов собственной фантазии у дизайнерского отдела «Буллс» есть различные ретро вариации, City Edition, и прочие атрибуты современности, но основной комплект должен оставаться неизменным. Хотя бы потому, что после стольких лет логотип Дина Вессела не только работает как репрезентативный элемент клуба, но и живет отдельной жизнью.

Фото: Gettyimages.ru/Jonathan Daniel, Tim DeFrisco / Stringer; twitter.com/chicagobulls ; en.wikipedia.org