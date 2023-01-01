Вся карьера Майкла Джордана прошла под Sirius. Полторы минуты мурашек от навсегда связанного с ней величия

Знаковая песня, ассоциирующаяся с клубом – привычная история для футбола. С баскетболом несколько иначе. Команд и связанных с ними мелодий в разы меньше, зато есть одна, которая достойна отдельного упоминания.

«Буллс» начали ставить музыку перед матчами из-за оскорблений собственных фанатов и низкой посещаемости

В истории НБА одним из первых клубов, кто это понял, стали «Буллс» и пришли они к этому не от хорошей жизни. В начале 80-х, когда «Чикаго» возглавлял будущий тренер «Юты» Джерри Слоун, а матчи игрались на ветхом «Чикаго Стэдиум», команда представлялась весьма невнятным формированием. Без каких-либо претензий, целей и путей их достижения: малочисленные болельщики приходили на матчи лишь для того, чтобы посмотреть на индивидуальные перформансы стремительно стареющего Артиса Гилмора.

Чикаго – довольно суровый город, существенная часть населения трудится на промышленных предприятиях. Для них работать в цехах и штамповать жестяные болванки привычнее, чем вырезать словесные вензеля. Поэтому, если посетителей «Чикаго Стэдиум» не устраивало качество игры, баскетболисты «Буллс» мгновенно узнавали об этом в ходе тайм-аутов. Причем, как правило, в самых незатейливых и прямолинейных выражениях.

Тогда глава промоушн-отдела Дэвид Бреннер и вице-президент по маркетингу Дэвид Розенгард сообща решили создать более благостную атмосферу внутри стадиона.

«У нас не было Лэрри Берда, как у «Бостона». Когда «Селтикс» брали тайм-аут, с трибун скандировали его фамилию. В нашем случае, если матч складывался особенно неудачно, игроки могли узнать много неожиданных подробностей о себе и своей семье. Поэтому мы решили включать музыку в тайм-аутах», – пояснял необходимость изменений Дэвид Бреннер.

Примерно в это же время Бреннер и Розенгард пришли к идее гасить свет на арене во время предматчевого представления составов и направлять свет прожекторов на игроков стартовой пятерки «Буллс». Решение также было отчасти вынужденное. Из-за того, что популярных игроков команд-гостей вроде Мэджика Джонсона из «Лейкерс» зрители приветствовали громче, чем домашнюю команду. Кроме того, на тот момент немногие клубы НБА оригинально презентовали выход своих парней на площадку.

«Мы старались как могли: изобретали всяческие конкурсы, ставили популярную музыку типа Гари Глиттера или Rolling Stones. Но вся наша деятельность походила на пончик: в центре была зияющая пустота. У нас не было стержня или центральной фигуры, вокруг которой мы могли построить шоу. Понимаете, о чем я?» – говорил в интервью Chicago Tribune штатный комментатор «Буллс» Томми Эдвардс.

Все изменил 1984-й год, который в развлекательной индустрии США называют «Годом двух Майклов». Джексон выпустил сингл «Thriller» с одноименного альбома, а Джордан был выбран под 3-м номером драфта «Чикаго». Оба мгновенно оказались в фокусе общественного внимания и уже не выпадали оттуда. Решение Томми Эдвардса выбрать хитовую музыкальную тему для представления стартовой пятерки с Джорданом во главе выглядело закономерно.

По мере набора высоты Его Воздушеством начал расти и интерес публики к матчам «Буллс». На второй год выступлений Майкла Джордана свет гасили перед каждым домашним матчем на «Чикаго Стэдиум», а не только тогда, когда в город заезжали топовые команды. Несмотря на грамотное решение Эдвардса, медиа-офис чикагцев продолжал искать свой стиль.

«Тема Майкла Джексона производила шикарный эффект, но она была слишком популярна. Мы не чувствовали уникальной идентичности, ведь Thriller звучал на каждом углу. Я перепробовал все, что мог, до того отчаялся, что пару раз поставил тему из сериала «Полиция Майами: Отдел нравов», – вспоминал Эдвардс времена поисков и экспериментов.

Творческие терзания разрешились буднично. Эдвардс вместе с женой пошел в кино, и перед началом сеанса, когда свет уже был выключен, в зале начала пульсировать какая-то синтезаторная мелодия. Комментатор мгновенно узнал ее, поскольку слышал эти тревожные, нервические переборы в начале трека Sirius еще пару лет назад, когда британские мультиинтрументалисты Alan Parsons Project только выпустили альбом Eye in the Sky. Жена Эдвардса пригрозила супругу разводом, чтобы тот остался до конца сеанса, а не побежал за альбомом в ближайший магазин.

Забавно, но альбом, выпущенный в 1982 году, никогда не считался чем-то из ряда вон выходящим. Алан Парсонс признавался, что пластинка была записана под впечатлением от романа Джорджа Оруэлла «1984», а ее концепция заключалась в противопоставлении личности человека могущественной власти тоталитаризма. Абсолютно самоубийственный подход, учитывая что в 1979 году Pink Floyd со своим мощнейшим The Wall закрыли эту тему раз и навсегда. Неудивительно, что журнал Philadelphia Inquirer поставил альбому одну звездочку из пяти, сопроводив его формулировкой «безнадежно банального высказывания с маниакально-депрессивными мелодиями и претенциозно-жалкой лирикой Алана Парсонса».

Тем не менее, именно на этом альбоме под первым номером значилась инструментальная композиция Sirius с идеальным для интродукции хронометражем в 1:54. Основу композиции составляет соло на клавинете – разновидности электронного пианино. Стиви Уандер сделал его звучание популярным, использовав его в своей песне Superstition. Парсонс наиграл мелодию, затем с помощью сэмплера Fairlight CMI создал музыкальный луп, который впоследствии и стал композицией.

Насчет названия даже сам Парсонс высказался как-то небрежно.

«Ну, Сириус – самая яркая звезда на ночном небе. Нам показалось, что ассоциации с пространством космоса и планетарными масштабами будут уместны на альбоме. Так мы и выбрали название», – подтверждал Парсонс.

Несмотря на незатейливость, с момента посещения четой Эдвардсов кинотеатра и начала использования Sirius в качестве главной темы практически каждая команда, приезжавшая на домашнюю арену «Буллс», чувствовала надвигающуюся безысходность. Гас свет, электронные переборы Sirius пульсировали в висках, по рукам и спине бегали мурашки, а Томми Эдвардс с возрастающей напористостью объявлял стартовую пятерку. Последним по списку шел Майкл Джордан. Об этом знали все, но никто ни разу этого не слышал: после слов «из университета Северной Каролины, на позиции защитника, ростом 6 футов 6 дюймов…» фамилия игрока тонула в реве восторженной толпы, и казалось, что только мелодия служит тем камертоном, который удерживает ее от того, чтобы не сорваться с мест и не ринуться навстречу любимцу.

Каждому кумиру необходим собственный саундтрек, для Джордана таким стал Sirius. Майкл сам неоднократно говорил, что как только команды слышат вступительные аккорды мантры Алана Парсонса, «Буллс» уже ведут в счете «+10».

Только вот сам автор мелодии, когда ему рассказали о неслыханном успехе его композиции, отреагировал более чем однозначно.

«Кто такой Майкл Джордан?» – спросил Парсонс.

Примерное такое же отношение у Парсонса и к использованию его творения.

«Спортивный гимн — это последнее, о чем я думал, сочиняя Sirius. Я записал эту композицию в тесном офисе на северо-западе Лондона, используя сэмплер Firelight CMI и клавинет. Я жил в Англии и не следил за баскетболом, поэтому с большим опозданием узнал обо всей этой истории. До этого я и понятия не имел, кто такой Майкл Джордан. Естественно, меня тут же начали засыпать вопросами, сколько я наварил на этом.

Огорчу тех, кто считает, что я купаюсь в роскоши. На арене песня играет посредством системы PA, а для отчисления роялти должна воспроизводиться через BMI, ASCAP и SECAC. Так что «Буллс» меня не обогатили. Если я что-то и получаю, то это несущественные суммы», – поведал Парсонс.

Многие пробовали адаптировать мелодию под себя, но она навсегда будет ассоциироваться с «Чикаго»

Несмотря на индифферентное отношение Парсонса к успехам Sirius мелодия стала архипопулярной. Sirius в разных вариациях остается тематической мелодией «Чикаго Буллс» до сегодняшнего дня, но «быки» – далеко не единственные, кто использует ее.

Убойный эффект производимый сочетанием Sirius и «Буллс» 90-х пытались примерить на себя «Юта» и «Сан-Антонио». Мелодия звучала в саундтреке NBA 2K11.

Произведение беспощадно сэмплировали, резали и миксовали не только такие важные и заслуженные люди, как Тупак Шакур и Пафф Дэдди, но и дипломированные выпускники всех дискотек 90-х – группа Scooter. В качестве главной темы трек использовали команды НФЛ «Нью-Орлинс Сэйнтс» и «Детройт Лайонс». Сборная Франции по теннису выходила под нее на финальный матч Кубка Дэвиса-2014.

Дошло до того, что творение Алана Парсонса чуть было не раскололо на два лагеря фанатов футбольного «Манчестер Сити». Одни самозабвенно влюбились в обволакивающее звучание Sirius, а вторые настойчиво напоминали им, что у клуба уже есть неофициальный гимн – песня Blue Moon, и только она должна звучать перед матчами. К счастью, кровопролития не случилось.

Если вы все еще сомневаетесь в том, что мелодия стала народной, то вам простой пример. Некоторые болельщики «Буллс» используют ее на свадьбах при выходе невесты и жениха к алтарю.

Остается лишь добавить, что такие понятия, как история и самоидентификация, присущие действительно большим клубам, сложно приобрести за короткие сроки даже при наличии огромных бюджетов и неограниченного финансирования. Мелодия Sirius воспевает это довольно отчетливо и чисто: она звучала на многих соревнованиях и при различных обстоятельствах, но ассоциироваться будет всегда только с одной командой и одним игроком.

Фото: Gettyimages.ru/Jonathan Daniel / Stringer; nba.com