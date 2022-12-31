Мужик так фанател от Айверсона, что стал самым востребованным тату-мастером НБА. Теперь летает в отпуск с Дюрэнтом и сотрудничает с Jordan Brand

Согласно исследованиям, на которые ссылается Basketball Network, 56% игроков НБА имеют татуировки. То есть их чуть больше, чем во времена, когда Деннис Родман и Аллен Айверсон вызывали у руководства лиги столбняк своими расписными бицепсами. Времена отождествления внешнего вида с моральным обликом не то чтобы ушли, но явно претерпели серьезные изменения. Сегодня лысый ловчила в застиранной майке, которого не пускают на порог приличного ресторана, может оказаться президентом крупнейшего бойцового промоушена Дэйной Уайтом. А беспокойный гражданин в колхозных берцах с балаклавой, скрывающей лицо – музыкантом, миллионером, филантропом, кандидатом в президенты США и радикалом, чье имя умещается в один слог.

Так и с тату. То, что некогда считалось отличительной чертой бунтарства и меткой аутсайдеров, превратилось в обширную культуру со своей эстетикой, шедеврами и героями.

Один из них – Стив Уиби.

Работал проектировщиком кухонь. На занятия тату его вдохновил Айверсон

Канада – эклектичная страна: языки, кухня, культура, спорт. Поэтому нет ничего удивительного в том, что уроженец Ванкувера Стив Уиби одновременно увлекался хоккеем и баскетболом. Были вечера, когда Уиби, отдав 3 доллара за билет на матч «Гризлис» дожидался момента, после которой «мишки» уже не могли вернуться в игру, и бежал смотреть хоккейные «Кэнакс».

Однако ни о каком совмещении не могло идти и речи, если в город приезжали «Сиксерс». Стив любил баскетбол и даже отыграл один год в школьной команде, но в начале нулевых пленился не столько самими выступлениями, сколько бунтарским эпатажем Аллена Айверсона.

Его заворожило естественное безразличие Айверсона к нормам и стандартам, то, с каким апломбом он приезжал на матчи, держа в руках пакеты чипсов, виноградную газировку и биток стодолларовых купюр. Уиби испытывал трепет перед абсолютной приверженностью Айверсона уличному кодексу со всеми его массивными цепями, бриллиантовыми серьгами, безразмерными джинсами и, конечно же, татуировками. Игроков, не чуждых тату-культуре, хватало и до Айверсона, но мало кто демонстрировал их так, как он. В умении Ответа показать себя и тату как неотъемлемую часть личности был эпатаж, апломб, вызов.

«Двух мнений быть не может. Айверсон очень сильно повлиял на мое желание заниматься татуировками. С тех пор, как я увидел его игру, меня не покидало желание понять, как это делается, с помощью каких инструментов. Когда я наблюдал за ним на площадке, то думал, что нельзя выглядеть круче».

Видимо, чего-то подобного Уиби где-то в глубине души хотел и для себя. После учебы в колледже он работал дизайнером и сборщиком кухонь, в его обязанности входило макетирование, создание чертежей и только после сборка. Достойная профессия с определенными перспективами, но без романтического флера. Последнее тревожило Уиби настолько, что в 2008-м он бросил работу и предпочел пойти в подмастерья к гуру местного тату-салона.

«В колледже у нас были курсы рисования и чертежа, поэтому у меня имелся какой-никакой багаж в данной области, но решающим фактором стал «пиратский стиль» жизни тату-мастеров. Если ты хорош, можешь сам составлять себе расписание: ты приходишь, делаешь свое дело, получаешь деньги и отваливаешь. Все честно», - так описывал причины своего поступка Уиби.

На первых порах Уиби приходилось непросто. Романтичный «пиратский стиль» подразумевал экономию на еде и аренде жилья, кропотливое обучение азам тату-мастерства, обилие пошлых наколок на телах полупьяных байкеров, уборку салона и мытье оборудования. Но Уиби совершенствовался, он не упускал ни единой возможности учиться новым техникам, привнося в них свой авторский «канадский стиль». В его исполнении это чаще всего была специализация на шрифтах и затейливые изображения роз. На сэкономленные деньги он летал из Ванкувера в Лос-Анджелес к лучшим мастерам ради нескольких мастер-классов или просто мотивационных бесед. В Калифорнии он снимал самый простенький номер в отеле, покупал банку бобов в томатном соусе, а всю оставшуюся сумму тратил на походы в самые знаменитые тату-салоны западного побережья.

«Это были одновременно инвестиции, обмен опытом и налаживание связей. Лучший опыт никогда не бывает бесплатным. Да, я тратил около полутора тысяч долларов на одну татуировку, но за те 5 часов, что сидел в кресле, мог обсудить с мастером различные приемы отрисовки контура, показать свои скетчи, узнать, как поживает его семья и кого хотят подписать «Лейкерс», - вспоминал свое становление Уиби.

Постепенно поездки в Лос-Анджелес стали окупаться все больше, а Стив все увереннее чувствовал свой индивидуальный стиль и утверждался в профессии в качестве одного из лучших портретистов.

«Для первого портрета я выбрал Халка из комиксов Marvel, по той простой причине, что это не реальный персонаж. Так что, если бы я облажался, то сильной разницы никто бы не заметил. Не судите строго, просто решил перестраховаться».

Первым клиентом Уиби из НБА стал будущий игрок «Локомотива», а затем мастера украл Дюрэнт

Стиву потребовалось 6 лет, чтобы с нуля создать репутацию качественного тату-мастера, прежде чем ему позвонил Дорелл Райт, который тогда выступал за «Блейзерс». Райт набрел на соцсети Стива и был ошеломлен тем, насколько качественно и детально тот выполняет объемные работы. Расписывать тут бессмысленно, как говорится, лучше один раз увидеть.

Позже Райт рассказывал, что открыл ящик Пандоры.

«У меня роза на груди и портрет Тутанхамона на бедре, которые мне еще нужно закончить. Прошлым лето Кей Ди и Деандре Джордан выкрали у меня Стива, так что я не смог довести их до ума. Я не смог вытерпеть всю процедуру сразу. Мне потребовался перерыв, а теперь даже не знаю, когда он сможет закончить работу. Стив очень востребован. Но он один из тех парней, которых стоит ждать. Я не тороплюсь».

Информация о человеке, способном колоть самый сложный и замысловатый портрет с фотографической точностью, разнеслась по НБА со скоростью клика в соцсетях. Дюрэнт, на тот момент выступавший в составе « Уорриорс», сразу же очертил Уиби максимальный фронт работ. Оригинальной идея Кевина не была, зато требовала предельной самоотдачи и ювелирного внимания к нюансам со стороны мастера. Уиби предстояло изобразить на теле Дюранта целый пантеон музыкантов, повлиявших своим творчеством на игрока. Портретная галерея на теле Кей Ди включала в себя изображения Тупака, Рика Джеймса, Алии, Лизы «Лефт Ай» Лопес и несколько других персонажей.

«Группа «Wu-Tang» – пример того, как группы детей, вышедших из бедности, объединились и изменили культуру хип-хопа. То, за что они выступали, насколько они были едины, это говорило мне о многом. А их логотип настолько крутой, что я просто хотел, чтобы он был на моем теле. Тупак в возрасте 22-23 лет говорил так, как он говорил. Его речи были глубокими, вдумчивыми и впечатлили многих людей моего поколения. Его песни и слова вне времени, они резонируют и по сей день. Что касается Рика Джеймса, то это, наверное, вообще был первый исполнитель, которого я услышал. Я слушал его вместе с бабушкой, когда мне было 7-8 лет. И теперь каждый раз, как я слышу песню Рика Джеймса, возвращаюсь в детство, когда все было легко и хорошо. Все эти люди вдохновили меня. Воспоминания, связанные с ними, очень значимы. Они делают меня счастливым», – раскрывал смыслы татуировок Дюрэнт.

Спустя пару недель канадскому гуру позвонил Дамиан Лиллард со словами: «Слушай, знаю, у тебя список клиентов расписан на год вперед, но, может, я как-то смогу втиснуться?»

Стив просто не мог отказать и посвятил лидеру «Портленда» около 8 часов, нанося на его тело изображения членов семьи.

Уиби стал частью НБА, игроки приглашают его с собой в отпуск, а Jordan Brand делает совместные коллаборации

Уиби стал настолько популярен и востребован среди игроков НБА, что несколько раз ему приходилось делать тату в прямом смысле на лету – прямо на борту частных самолетов. Именно в таких условиях он набивал знак мира на коленке Деандре Джордана.

«Мы улетали из Греции, чтобы отправиться куда-то еще. В то утро я не хотел набивать тату, потому что очень устал. Поэтому я спросил его: «Эй, Стив, ты сможешь сделать татуировку в самолете?» А он такой: «Что?» Я сказал: «Ты когда-нибудь делал тату в самолете?» Он в ответ: «Черт возьми, нет». Я тут же выпалил: «Черт, так давай сделаем это». Мы сели в самолет, прикинули, сколько на это потребуется времени, с чего начать, и через два-три часа он сделал мне татуировку», – вспоминал Джордан.

В таком поведении звезд НБА легко заподозрить потребительское отношение, но при ближайшем рассмотрении все совсем не так. Уиби стал для игроков своим парнем, которого они рады видеть просто так, даже если им не нужны его профессиональные услуги.

«Приглашаю Стива присоединиться ко мне в какой-нибудь поездке не потому, что мне захотелось очередную татуировку. Он очень обаятельный и скромный парень. Несмотря на популярность, он не кичится тем, что среди его клиентов столько знаменитостей. Он отлично распознает, на какие темы тебе хочется поговорить, а на какие – нет. Он очень проницательный. Стив – невероятный собеседник», – характеризовал Уиби Кевин Дюрэнт.

Скромность мастера отмечают и другие.

Например, Джон Уолл был поражен, когда Уиби пришел к нему делать тату и принес оборудование не в пафосном кейсе, а в старой, перетянутой изолентой коробке от кроссовок Jordan. После того как Уолл отметил эту деталь у себя в соцсетях, Jordan Brand пригласил Уиби принять участие в разработке особой серии кроссовок, состоящей из трех пар. Вышло очень сдержанно, но практично.

Сегодня имя Стива Уиби является синонимом качества в мире тату. К его услугам прибегали не только Джордан Кларксон, Джон Уолл, Келли Убре, Маркус Смарт, Дэнни Грин и другие игроки НБА, но также рэперы Future, Nipsey Hussle и прочие любители нательной живописи. Но все, как один, говорят о том, что навык Уиби – это больше, чем простой профессионализм, наработанный годами. Одни утверждают, что это дар, другие усматривают качество результата в исключительном терпении и чисто человеческой отзывчивости Стива. Положительных отзывов все больше, как и количество просьб и звонков, и только одно желание Уиби пока не в силах удовлетворить.

«У меня есть мечта. Сделать тату для Аллена Айверсона – это как внести свой вклад в создание шедевра эпохи Возрождения. Мы пересекались с ним на Матче звезд в Торонто, и мне просто снесло крышу. Он не изменяет себе, плюс с годами становится мудрее, и сейчас это человек, который способен передать молодому поколению огромный опыт. Знаю, что чем старше человек, тем болезненнее он переносит процесс нанесения тату, но Айверсон из другого теста, он способен вынести любое дерьмо. Так что не отчаиваюсь, жду звонка, и если он позвонит, я буду готов».

Фото: Gettyimages.ru/Ezra Shaw; Instagram/stevewiebe