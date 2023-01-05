Какая баскетбольная статуя лучше? Джордан парит над всеми, Хаким присутствует незримо, а Шакил уничтожает щит

История в граните, бронзе и не только.

Собственная статуя – это, пожалуй, уже нечто большее, чем признание. Это материальное подтверждение того, сколь значимым было влияние того или иного человека, прижизненная дань его заслугам, свидетельство его повсеместного присутствия в жизни болельщиков из того или иного города.

Естественно, суперважно то, что сам герой может ощутить всеобщую любовь, а не верить, что когда-нибудь его вспомнят после смерти.

Поэтому худшую композицию, изображающую баскетболиста, назвать несложно. Она находится на станции ЦСКА в Москве.

Изначально скульптура должна была изображать Виктора Хряпу, капитана ЦСКА и человека, непосредственно причастного и к победам в Евролиге, и к успехам сборной России (золоту Евробаскета-2007, бронзе Олимпийских игр). Фигура изготовлена из бронзы, высота самой композиции 6 м, а высота баскетболиста от макушки до пятки – 2,20 м. Ее автор Михаил Переяславец вроде бы непосредственно ориентировался на изображение игрока, которого даже позвали в студию, и пытался придать своему творению воздушность.

Проблема в том, что на Хряпу это творение вообще не похоже. С какой стороны ни посмотри.

Когда дело дошло до открытия, появление подобной скульптуры и чествование именно Хряпы, еще даже не завершившего к тому моменту игровую карьеру, вызвало бурное осуждение ветеранов ЦСКА, которые посчитали себя забытыми и называли более достойные кандидатуры для посвящения. В итоге порешили, что это будет скульптура не Хряпы, а собирательного образа баскетболиста ЦСКА. Чтоб никому не было обидно.

Ничего хорошего с таким заходом получиться не могло.

Однако посмотрим на тех, чествование кого не вызывало протеста.

20. Кайл Лаури

Болельщики «Торонто» не возражают против того, чтобы их любимца отразили в виде статуи. Лаури провел в городе 9 лет, помог взять титул и запомнился не только своей пятой точкой, но и тем, как она помогала ему бесстрашно подставляться под оппонентов.

Однако исполнение подкачало. Мэр Торонто объявил 4 апреля 2022 года днем Кайла Лаури, после чего кто-то (так и непонятно, задействован ли тут клуб или только телекомпания TSN) выкатил скульптурное изображение в натуральную величину. По версии создателей, оно, видимо, должно было напомнить о том, в какой позе Лаури праздновал титул-2019, но у горожан ничего, кроме смеха, такой заход не вызвал. Они недоумевали, почему Лаури стал боксером, аплодировали реалистичным размерам его задницы, удивлялись, почему черты лица так отличаются от прототипа.

Статую покатали по городу, но, видимо, услышали критику и пока не стали ее устанавливать у Scotiabank Arena навсегда, как предполагалось изначально.

19. Скотти Пиппен

После создания скульптурной композиции «Дух» Майкла Джордана в 1994 году студия «The Fine Art Studio of Rotblatt-Amrany» начала набирать обороты. В списке ее заказчиков помимо «Чикаго » стали значиться бейсбольные «Чикаго Кабс», «Лос-Анджелес Лейкерс» и многие другие. Поэтому все та же Джули Амрани с радостью откликнулась на предложение «Буллс», обратившихся к ней в 2009 году с просьбой создать статую Скотти Пиппена.

Судя по тому, что Скотти вместе с семьей присутствовал на церемонии открытия монумента 7 апреля 2011-го года, он не был против основного концепта.

Штука в том, что в случае с Пиппеном речь скорее о бюсте, нежели о полноценной статуе. Скульптура из бронзы в натуральную величину представляет собой верхнюю часть туловища игрока, установленную на постаменте. В отличие от статуи Джордана, монумент имени Пиппена находится внутри здания «Юнайтед Центра». Остается лишь предполагать, как воспринял данное решение клуба столь чувствительный к подобным нюансам Пиппен.

18. Чик Херн

Заметная композиция в пантеоне скульптур рядом с ареной «Лейкерс». Клуб не мог не отметить работу легендарного комментатора, посвятившего более 40 лет своей жизни освещению игры калифорнийцев и приложившего руку к тому, чтобы любая новость, связанная с ними, превращалась в большое событие. Чик Херн – это и скрупулезное освещение всех деталей игры «Лейкерс» во времена радио, и туча прозвищ, баскетбольных фразеологизмов и неологизмов во времена телевизора.

Место рядом с Херном свободно для любого желающего.

17. Билл Расселл

Легендарный центровой «Селтикс» был много большим, чем просто выдающимся игроком. По этой причине Энни Хирш, отвечавшая за создание монумента, решила не ограничиваться одной лишь статуей.

Помимо фигуры центрового, отдающего пас от груди, композиция включает в себя немалое количество важных нюансов. Среди них 11 гранитных постаментов (по одному на каждое чемпионство Рассела), на нескольких из них можно обнаружить мотивационные надписи. Одна из таких гласит: «Нет такого понятия, как дети других людей. Они – следующее поколение американцев».

Кроме самого игрока, Хирш создала фигуры мальчика и девочки, они символизируют молодое поколение, внимающее наставлениям Рассела.

16. Джордж Майкан

Двух статуй, изображающих бросок крюком, для «Лейкерс» было бы многовато, да и потом, что ни говори, а исторический путь центровой Джордж Майкан совершил именно в качестве игрока «Миннеаполиса».

Поэтому с апреля 200 года его монумент украшает вход в «Таргет Центр», где играют свои домашние матчи «Тимбервулвз».

15. Джулиус Ирвинг

«Доктор Джей» всегда был многоликим персонажем. В хорошем смысле слова. Он был звездой АБА и НБА. Его знали как Джулиуса Ирвинга и как «Доктора Джея» (и еще неизвестно, кого из них больше любили поклонники).

Так что в какой-то степени логично, что на него пришлось сразу две статуи.

Первую статую, которая изображает Ирвинга в полете, несущим мяч в кольцо, разработал в 1987 году Барни Брайт. Она была установлена двумя годами позже у входа в легендарный филадельфийский «Спектрум». В 2010 году старый стадион демонтировали, а скульптуры вывезли. Позже Ирвинга вернули на прежнее место, после того как на площади канувшей в лету спортивной арены построили ресторан «Xfinity Live! Philadelphia».

Чтобы частично восстановить справедливость, в 2018 году небольшую скульптуру «Доктора Джея» установили на базе «Сиксерс» в Кэмдене. Там она стала частью так называемой аллеи славы, вдоль которой установлены небольшие статуи наиболее значимых игроков в истории «Филадельфии». Среди них – Уилт Чемберлен, Хэл Грир, Чарльз Баркли, Билли Каннингем, Морис Чикс и Бобби Джонс.

14-13. Карл Мэлоун

Статуя Карла Мэлоуна отлично воплотила в себе характер и манеру игры «Почтальона». Здесь нет никаких баскетбольных колец, теней соперников и прочих абстракций. Все максимально просто и сдержанно: человек за работой.

Целью скульптора Брайана Чаллиса, по его словам, была необходимость передать страсть и мощь, которые лидер «Юты» демонстрировал на площадке. Бронзовая фигура игрока в натуральную величину изображает Мэлоуна в его классическом движении – в проходе к кольцу.

Распишитесь, вам посылка.

Джон Стоктон

Скульптурное воплощение Джона Стоктона расположено всего в 4 метрах от памятника Мэлоуну – его главного адресата. Все тот же Чаллис сделал это намеренно, желая создать не два отдельных монумента, а скульптурную композицию. По этой же причине фигура Стоктона изображена пасующей мяч.

При разработке обеих памятников была использована программа лазерного сканирования, которая максимально точно копировала патентованные движения игроков, вплоть до того, как Стоктон складывает пальцы рук в процессе передачи мяча Мэлоуну.

12. Лэрри Берд

Арман Ламонтан, отвечавший за разработку скульптуры Лэрри Берда, еще до начала подготовительного этапа знал одно: скульптура должна быть больше статуи Мэджика Джонсона. Так скульптор хотел выразить свою позицию в извечном споре между двумя выдающимися игроками. В качестве основного материала автор использовал липу, благодаря чему смог вырезать мельчайшие детали, вплоть до ран на костяшках пальцев игрока.

На финальном этапе скульптуру покрыли специальным ламинирующим раствором. Скульптура Берда ростом более 5 метров, запечатлела игрока с сосредоточенным выражением лица, в момент перед тем, как он совершает бросок. Памятник установлен на территории Университета штата Индиана, перед входом на арену «Hulman Center».

11. Элджин Бэйлор

Еще одна из легенд «Лейкерс», осаждающих домашний стадион команды. Бэйлор был во многом известен благодаря своему броску в движении.

Некоторые баскетбольные историки НБА утверждают, что он был первым игроком, полностью овладевшим этим элементом. Поэтому Омри Амрани и Гэри Тиллери изобразили его в момент, когда игрок словно отталкивает от поверхности и плавно выносит мяч для атаки. Чтобы придать скульптуре динамики, авторам пришлось поступиться масштабами и сделать руки и мяч чуть больше реальных размеров.

10. Дирк Новицки

Открытая перед Новым годом скульптура легенды «Далласа» Дирка Новицки автоматически вклинивается в топ-10: над ней работал знаменитый Омри Армани, который выбрал для своего творения наилучшую форму – фирменное движение немца. Известно, что скульптор трудился в тесной связке с тренером Новицки Холдером Гешвинднером, ведь именно благодаря стараниям последнего и родился уникальный бросок.

Скульптуру создавали целых три года.

И, пожалуй, ухватили в ней все самое важное: на основании нанесена фраза из 21 буквы, символизирующих рекордный 21 сезон, что Новицки отыграл в майке «Далласа» – «Loyalty never fades away» (что-то вроде «Верность – это навсегда»).

9. Уилт Чемберлен

Рост Уилта Чемберлена составлял 2,16 м, поэтому неудивительно, что его статуя в высоту составляет 5,5 метра и весит почти три тонны.

Центральная часть скульптурной композиции изображает Уилта в натуральную величину, летящим по воздуху и бросающим мяч в кольцо. Его подпирает более зрелая и опытная версия Уилта, держащего другой баскетбольный мяч. Наличие сразу нескольких персонажей призвано подчеркнуть значимость и успех Чемберлена на всех этапах его карьеры.

При этом надпись на мемориальной доске апеллирует вовсе не к физическим габаритам великого игрока. Она гласит: «Значимость человека измеряется размерами его сердца».

8. Доминик Уилкинс

Скульптор Брайан Хэнлон признавался, что долго изучал многочисленные фото и видеоматериалы, изображавшие Доминика Уилкинса, но после неоднократных бесед с игроком остановился на самом очевидном моменте.

Как пошутил Лэрри Берд: «Уверен только в одном: скульптура Доминика не изображает его в защитной стойке».

Сам Уилкинс назвал его «в предвкушении данка».

И действительно, разве могут быть какие-то еще ассоциации с человеком, который на равных соперничал с «Его Воздушеством» в красоте и изяществе исполнения этого баскетбольного элемента?

Украсть это ощущение невесомости не смогли даже габариты статуи высотой четыре с половиной метра и массивное гранитное основание. Уилкинс все так же парит, только теперь не над паркетом, а при входе на «Филипс Арену».

7. Ред Ауэрбах

Скульптура главного человека в истории «Селтикс» появилась напротив Куинси-маркета в 1985 году и уже давно стала одной из достопримечательностей Бостона. Бронзовый патриарх изображен в натуральную величину в самом типичном для себя положении – на скамейке, с сигарой в одной руке и свернутой программкой, которой он обычно гнал игроков на бой, в другой.

Баскетбольный мяч присутствует тут же.

Памятник Ауэрбаху, пожалуй, один из самых удачных в этом списке – если игроки находятся где-то на высоте и доминируют над пейзажем, то великий тренер и менеджер вечно присутствует рядом с болельщиками, ради которых он столько сделал. С ним удобно фотографироваться, к нему можно прикоснуться на удачу, он ежедневно напоминает каждому, что в любом деле есть место подвигу и чемпионской сигаре.

6. Мэджик Джонсон

Статуя Мэджика Джонсона даже при габаритах в три с половиной метра красноречиво говорит о позиции, которую он занимал. Джонсон изображен с мячом в правой руке, а левой указывает место, где должен оказаться партнер для передачи.

При этом взгляд фигуры направлен в другую сторону – прием, который Мэджик традиционно использовал, чтобы отвлечь внимание соперника. Чтобы подчеркнуть яркую индивидуальность легендарного плеймейкера и его стиля, форме «Лейкерс» добавили специальную золотую окраску.

5. Джерри Уэст

Скульптурное изображение «Мистера логотипа», также известного, как Джерри Уэст, является одним из самых компактных памятников, находящихся неподалеку от домашней арены «Лейкерс». Она больше реальных габаритов Уэста, но по сравнению с остальными два с небольшим метра – именно таких габаритов статуя – выглядят очень скромно. И это лишь добавляет ощущения мобильности памятнику, изображающему Уэста в движении, мчащимся вперед. И вот тут уже нет места преувеличениям, ведь Уэст и впрямь был одним из первопроходцев.

4. Карим Абдул-Джаббар

Создавая статую Карима Абдула Джаббара, скульпторы из «The Fine Art Studio of Rotblatt-Amrany» фактически не имели свободы творчества. Не могло быть и речи о том, чтобы изобразить Карима как-то иначе, кроме как в движении, обозначающем патентованный бросок крюком.

Поэтому для усиления эффекта плавности создатели использовали гранитное основание, чтобы подчеркнуть вектор движения тела. В отличие от подавляющего большинства игроков, сам Карим очень тщательно контролировал процесс создания скульптуры. По словам Джули Амрани, центровой был дотошен настолько, что изучал количество дырочек для шнуровки на кроссовках. Логично, без подобного перфекционизма невозможно отточить бросок крюком.

3. Хаким Оладжувон

Можно принимать это за ортодоксальность, а можно говорит о принципиальности человека, имеющего определенные идеалы. Одно ясно точно: не уважать такую принципиальность невозможно.

В 2008 году «Рокетс» открыли монумент в честь лучшего центрового в истории клуба, но никакой фигуры при входе в «Тойота Центр» вы не найдете, даже если подключите к поискам Бенуа Бланка. Спроектированный местным художником Эриком Капостой памятник представляет собой двухметровую отлитую из бронзы майку Хакима на основании из красного гранита с 10 гранями, каждая из которых отражает веху в его карьере. Причина, по которой скульптура лишена опознавательных знаков Оладжувона, проста. В соответствии с принципами мусульманской веры памятник не может являть собой его изображение или подобие.

2. Шакил О’Нил

Когда «Лейкерс» заказали Джули Амрани статую Шакила О’Нила, она столкнулась с серьезной проблемой, поскольку габариты и манера игрока не оставляли ей другого варианта, кроме как создать нечто громоздкое.

Но вдохновение подсказало ей выход из ситуации. Вместо очевидного решения Амрани решила создать скульптуру, которая будто бы бросала вызов гравитации. Фигура высотой более 3 метров и весом 680 килограммов повисает в воздухе на конструкции, имитирующей щит. Помимо традиционной бронзы, в изготовлении композиции были использованы дерево, сталь и глина. Среди немалого количества памятников, оцепляющих вход в некогда «Стейплс Центр», монумент Шака выглядит наиболее нетривиально и величественно.

1. Майкл Джордан

Когда речь заходит об игроках, определивших развитие НБА как мирового института, очень немногие упоминаются чаще, чем Майкл Джордан.

Его статуя перед «Юнайтед Центром», названная «Дух», возвышается более чем на 5 метров.

Основу монумента составляет каноническое движение Джордана, парящего в воздухе, но, помимо него, действительно выдающейся эту работу делают детали. Кроме Майкла, в композиции нашлось место двум символическим фигурам. Одна тянется в попытке заблокировать его бросок, другая представлена в виде лица абстрактного наблюдателя. Таким образом ведущий скульптор компании «The Fine Art Studio of Rotblatt-Amrany» Джули Амрани постаралась передать мысль о том, насколько Джордан возвышался над всеми остальными.

***

Как бы ни были величественны эти скульптурные сооружения, любопытство перекрывает восхищение. Будут ли монументы Кобе Брайанта, Леброна Джеймса, Тима Данкана и Дуэйна Уэйда выглядеть столь же громоздко или новые технологии цифрового века подскажут новые решения? Остается только ждать и гадать.

Фото: East News/AP Photo/Michael Dwyer, AP Photo/Scott Boehm, imago/Xinhua, AP Photo/Charles Rex Arbogast, AP Photo/John Zich, Kirby Lee via AP; stroi.mos.ru; cskabasket.ru; brodinstudios.com; instagram.com/georgekiel3; commons.wikimedia.org/Peetlesnumber1; theclio.com; flickr.com/Wally Gobetz, Jason Pleasants; rotblattamrany.com; twitter.com/tsn_sports; Gettyimages.ru/Christian Petersen, Ron Jenkins, Steve Dykes, Kevork Djansezian, Kevin C. Cox