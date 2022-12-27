В НБА материализовался еще один Бол – гигантское и костлявое чудовище, теперь не только с мухобойкой для любого

Папа бы гордился.

Поговорка, что тяжело понять или повторить путь человека, не примерив его обувь, для кого-то может звучать абстрактно, но только не для Бола Бола. Даже центровому «Мэджик» с его ростом 2,18 метра, размахом рук 2,34 метра и 47-м размером ноги будет непросто оставить в истории след, похожий на тот, который оставил его отец Манут Бол.

Американец суданского происхождений, вошедший во вторую сборную лучших защищающихся игроков (в 1986-м) и дважды становившийся лидером НБА по блок-шотам (в 1986-м и 1989-м) был не просто центровым ростом 2,31 метра. Он стал одним из предвестников того, что люди с подобной антропометрией способны вообще играть в НБА, а не быть чем-то вроде экзотики на площадке. В этом смысле тату Бола Бола на правой лодыжке, изображающее его самого вместе с отцом – это одновременно и дань семейным связям и готовность если не повторить его путь, то проложить свой. Возможно, более славный, и уж точно не менее тяжелый.

Бол Бол привлекал к себе внимание еще в «Наггетс», но так и не получил шанса. Это признал даже главный тренер

За три года в «Наггетс», выбравших центрового под 44-м пиком на драфте-2019, Бол Бол стал чем-то вроде мифической фигуры. Его сравнивали с персонажами мультфильмов и комиксов Marvel, отождествляли с всевозможными природными аномалиями, называли следующей степенью эволюции, но при этом не давали подтвердить все эти громкие эпитеты поступками.

«Первые три года под моим руководством (Мэлоун возглавил команду в 2015-м) были для нас временем развития. Молодые игроки получали возможность учиться. Что особенно важно, на своих ошибках. Но у Бола Бола уже не было такого шанса.

В тот момент, когда он появился, все наши силы были направлены на то, чтобы заполучить преимущество домашней площадки в плей-офф. Он должен был показывать большую стабильность, чтобы мы могли всерьез на него рассчитывать и давать больше игрового времени. Но это сложно, если ты только пришел в лигу », – признавался главный тренер «Наггетс» Майк Мэлоун в интервью «Denver Post» в 2021-м.

В 53 матчах за «Наггетс» Бол Бол получал всего 6,2 минуты в среднем за игру и все равно умудрялся интриговать хайлайтами.

Но отнюдь не это было главным утешением Бола.

«Очень внимательно следил за Николой Йокичем. Мы часто проводили совместные утренние тренировки. Старался почерпнуть некоторые элементы его игры, и этот опыт до сих пор приносит мне пользу. Наблюдал, как он водит мяч, отрабатывает броски, флотеры. Все, что он делал, казалось таким диковинным и нетипичным. Но он умудрялся обращать себе это во благо. В этом я хотел походить на него. И думаю, отчасти мне это удалось. При моем росте у меня неплохой дриблинг, я способен пасовать, атаковать с дистанции. Мы два разных игрока, но у нас схожий набор игровых навыков».

Но нестандартность Бола не всегда играла ему на руку. Его уникальное телосложение частенько преподносило ему неприятные сюрпризы. Когда «Наггетс» обменяли его в прошлом январе в «Детройт», медосмотр выявил у центрового травму левой ноги. «Пистонс» не стали вдаваться в подробности и аннулировали сделку.

После того как Болу сделали операцию, «Денвер» использовали игрока в трехстороннем трейде с «Бостоном» и «Сан-Антонио». За «Селтикс» Бол не сыграл ни одного матча, а спустя месяц «кельты» сослали его и Пи Джея Дозьера в «Орландо» в обмен на защищенный пик второго раунда драфта-2023.

Как тогда казалось, без особых для себя потерь.

В «Орландо» карьера Бола преобразилась: играет на уровне элитных центровых лиги и гонится за рекордом Дирка Новицки

Переехав в «Орландо», Бол очутился в стране чудес и немедленно принялся кудесничать сам. Сейчас он один из эффективнейших игроков лиги. Бол – единственный баскетболист НБА ростом 2,18 метра и выше, который может похвастать такой разнообразной, но одинаково точной реализацией (59% с игры, 64% двухочковых, 39% из-за дуги, 78% с линии штрафных) . Если он чуть улучшит показатели, то по итогам регулярки сможет составить компанию Дирку Новицки, который на сегодня является единственным игроком ростом 2,13 и выше, кому удалось войти в пул игроков с сезонной реализацией 50% с игры, 40% из-за дуги и 90% со штрафных.

В том, что Бол способен сделать это, нет сомнений. На данный момент, центровой «Мэджик» единственный игрок в этом сезоне, набирающий в среднем 10 и более очков (его показатели равны 12,1 очка), минимум 1,5 блок-шота за 26,5 минут в среднем за игру.

Естественно, Бол Бол не забывает и о семейной спецификации: в этом сезоне он совершил 56 блок-шотов – это четвертый показатель сезона. От топ-3, куда входят Брук Лопес (80), Ник Клакстон (68) и Уокер Кесслер (60), его отделяет совсем немного . По соотношению среднего количества блок-шотов за игру и процента реализации в рейтинге «true shooting» (демонстрирует процент эффективности игрока с учетом точности попаданий из-за дуги и с линии штрафных) Бол Бол обходит центровых с куда более громкими именами.

Бол Бол (1,7 блок-шота за игру, 65,5% «true shooting»)

Джоэл Эмбиид (1,6 блок-шота, 63,8% «true shooting»)

Джарретт Аллен (1,3 блок-шота, 65,3% «true shooting»)

Деандре Эйтон (0,8 блок-шота, 65% «true shooting»)

На данный момент Бол Бол немногим уступает Майлзу Тернеру (2,1 блок-шота, 65,6% «true shooting»), пожалуй, самому вожделенному центровому сегодняшней НБА. Но если о пятом номере «Индианы» говорят уже давно, то о Боле Боле речь зашла только сейчас.

Это стало возможным лишь благодаря переходу в «Орландо». Ведь над «Мэджик» не довлеет необходимость давать результат, а главный тренер команды Джамал Мозли открыто говорит о том, что тренерскому штабу еще только предстоит раскрыть все качества Бола Бола.

«Мы все еще выясняем, на что он способен. В начале года, когда мы смотрели на него, то видели в нем четвертого или пятого номера, а по ходу сезона убедились, что он способен вести мяч в быстрых отрывах, управлять темпом и скоростью атак, принимать быстрые решения. Уверен, он продолжит нас удивлять в будущем. Пока что он как бездонный ящик с сокровищами, в котором мы каждый раз обнаруживаем что-нибудь новое» .

Бол говорит, что не привык к роли игрока старта, хотя цифры свидетельствуют об обратном

Бол одновременно хорош как в атаке после подбора, так и непосредственно в поле.

47 подборов в нападении, сделанных Болом в этом сезоне, конвертировались в забитые очки в 79,8% случаев. Это результат – топ-20 в лиге.

Вместе с тем, центровой свободно атакует с игры. Согласно статистике Synergy, Бол в среднем набирает 1,59 очка за одно владение. Это лучше, чем Зайон Уильямсон, Эван Мобли и бывший ментор Бола Никола Йокич.

Центровой «Мэджик» не гнушается игры один на один. Он входит в число 15 баскетболистов, которые сыграли минимум 25 «изоляций».

Его проходы от кольца до кольца – отдельный предмет восхищения, именно их чаще всего можно видеть в различных компиляциях и хайлайтах. В этом сезоне на счету Бола Бола 14 проходов от одной половины площадки до другой, и едва ли какой-нибудь из них смотрелся эффектнее, чем «тот самый» из матча против «Атланты».

После пяти стартовых матчей сезона в качестве запасного Бол Бол основательно прописался в стартовой пятерке и уже не покидал ее.

Но сам Бол не смотрит на это как на достижение, скорее, как на еще один стимул для самосовершенствования.

«Еще не до конца привык к длинным отрезкам. Мне нужно работать над стабильностью в игре. Когда люди немного давят на меня, я иногда теряюсь. Такого не должно быть . Мне необходимо научиться оставаться в атакующем режиме, несмотря ни на что. Всегда должен помнить об этом».

Даже при очевидном прогрессе Бол будет первым, кто скажет, что он далек от того, чтобы считаться сформировавшимся игроком. Это, в свою очередь, еще больше интригует и дает пищу для размышлений о том, во что он может превратиться спустя какое-то время. Несомненно одно, Бол больше не предмет для теорий и мифов, каким он был в «Наггетс». Матчи в составе «Орландо» показали, насколько реален его талант.

Фото: Gettyimages.ru/Jason Miller / Stringer, Julio Aguilar / Stringer, Sarah Stier; REUTERS/Mike Watters