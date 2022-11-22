Зайон похудел не из-за пункта в контракте, а из-за бадишэйминга. Теперь нужно еще заставить его защищаться

Утверждать что-либо касательно Зайона Уильямсона можно лишь с вероятностью в 50%, которая, как известно, применима к таким аномалиям, как встреча тираннозавра в «Пятерочке». Может, встретишь, а может – и нет.

На протяжении всего времени, что Зайон находится в лиге, не было экспертов и аналитиков, которые бы ни пытались понять его умом и измерить самыми различными аршинами. Но все в конечном итоге сходились на том, что у этого игрока особенная стать (зачастую очень избыточная), и лучшее, что можно сделать – только верить в то, что в будущем он избежит травм, совладает с пищевыми пристрастиями и проведет достаточно длительный отрезок чемпионата на уровне, который соответствует ожиданиям.

Летом и без того немалая нагрузка возросла аж до 193 миллионов. Именно во столько оценивается новый пятилетний контракт Уильямсона с «Пеликанс» по минимальному тарифу. В идеале сумма может возрасти до 231 миллиона за счет бонусов, которые прописаны в соглашении. Среди условий – попадание в символическую сборную по итогам уже этого сезона и весовой лимит, который форварду нельзя превышать.

Насколько это действенные меры и способен ли Зайон соответствовать их стандартам – давайте прикинем.

«Пеликанс» дали баснословные деньги, но для Зайона новый контракт – огромный риск и вызов

Сумма нового соглашения между «Пеликанс» и Зайоном подразумевает оценку в широком диапазоне, но, как ни формулируй мнение на сей счет, оно все равно покажется радикальным. Это эффект больших цифр. Потому что даже далекий от мира НБА воитель Боромир знает, что нельзя просто так взять и выдать контракт на 200+ миллионов человеку, который за три сезона в лиге отыграл 85 матчей.

Понятно, что захолустному «Новому Орлеану» необходимо было удержать игрока, вокруг которого клуб намеревается строить команду, и своего главного продавца билетов. В ковидном сезоне-2020/2021 с Зайоном, разрывающим лигу и попавшим на Матч звезд, «Пеликанс» финишировали на 15-й строчке по средней посещаемости домашнего стадиона, обогнав «Лейкерс», «Селтикс», «Никс», «Клипперс» и «Нетс». В прошлом сезоне, который Зайон полностью пропустил из-за травмы, они оказались на 25-м месте. Это при том, что команда выглядела весьма самобытно и пробилась в плей-офф впервые с 2018 года. Эффект Зайона в лучшем виде. Поэтому клубу ничего не оставалось, как выдать максимум.

Естественно, не без перестраховки. Никаких опций игрока в последний год и целый перечень сносок, подразумевающих сокращение выплат в случае неисполнения условий. Весовая категория стала предметом отдельных разбирательств.

«Согласно источникам в лиге, контракт Уильямсона подразумевает периодическое прохождение тщательных медицинских процедур, которые включают в себя взвешивание и измерение процента жира. Вес игрока не должен превышать 133 килограмма (295 фунтов), а процент жировой прослойки – 10%. В противном случае часть гарантированных денег в контракте Уильямсона может быть удержана клубом», – сообщил журналист Times-Picayune Кристиан Кларк.

Звучит грозно, но в действительности все несколько иначе: Зайон понесет финансовый урон только в том случае, если «Пеликанс» решат его отчислить. По словам аналитика ESPN Бобби Маркса гарантированная сумма выплат в случае несоблюдения веса не касается базовой суммы соглашения . Это значит, Уильямсон будет продолжать получать причитающиеся деньги до отчисления, только в таком случае начнут кромсать гарантированные деньги. А сама вероятность того, что «Пеликанс» отчислят Зайона, не слишком велика.

Сам собой возникает вопрос: зачем тогда все эти ограничения и взвешивания? В первую очередь это воспитательная мера, призванная заставить Уильямсона сфокусироваться на одной из его основных проблем. О том, что это так, свидетельствует не только огромное количество мемов, но и вполне себе официальные сообщения от журналистов Bleacher Report и NBC Sports: в прошлом году вес Уильямсона вроде бы достигал 136 килограммов (300 фунтов). Утечка подобной информации едва ли осчастливила игрока и его окружение тогда, а прописанные в контракте ограничения дают понять, что «Пеликанс» намерены мониторить ситуацию со всей тщательностью.

Вопрос кондиций Зайона муссируется еще со времен его первой игры в Летней лиге, в которой он сыграл всего 9 минут, после чего столкнулся коленями с соперником и вынужден был присесть до конца турнира в Лас-Вегасе. Уже тогда ему пеняли на растренированность и отсутствие подтянутости. То, что подобные упреки тесно соседствуют с многочисленными новостями о микротравмах и вынужденных пропусках матчей, как минимум, заставляет предположить зависимость одного от другого. А это значит, Уильямсону необходимо не просто добиться необходимых кондиций, но и пребывать в них на протяжении всего сезона. Выдержит ли его организм подобный режим, и как он отреагирует на снижение веса? Ведь весогонка не всегда благостно сказывается на спортсменах. Практически любой боксер вам подтвердит, что именно задача вписаться в вес является самой трудоемкой и изнурительной при подготовке к бою.

Зайону предстоит находиться в таком режиме весь сезон, и, понимая это, он начал готовиться загодя со всей ответственностью.

Уильямсон тяжело переживал критику и потерял веру в себя

Когда видишь на обложке Sports Illustrated поджарого Зайона рядом с заголовком «Is the NBA Ready for Zion Williamson 2.0?», честно говоря, не ожидаешь ничего, кроме духоподъемной истории о работе над собой. Изнурительные тренировки, стремление доказать ошибочность посторонних суждений, зычный крик с вершины скалы и прочая эстетика экшн-фильмов 80-х, которую передавали с помощью рваного монтажа и приставучих рок-баллад.

В статье о Зайоне ничего подобного нет. И это радует.

Зато на вас выливаются такие комплексы, которые вряд ли ассоциируются с одним из самых жизнерадостных миллионеров планеты.

«Люди не понимают, даже журналисты: вот если бы у вас были собственные дети, представьте, если бы кто-нибудь говорил о вашем ребенке то, что говорили обо мне. Все критиковали мое тело, критиковали, как я выгляжу . Каждый раз, когда меня упоминали, всплывал вопрос лишнего веса, то, что я плохо выгляжу. Не думаю, что они вообще осознавали, какое влияние это оказывает на человека.

Это все было ужасно. Ведь, когда у тебя травма конечностей, ты не можешь ходить, не можешь бегать, не можешь двигаться. И тут весь мир меня вот так критикует, а я в это время пытаюсь залечить ногу? Это было очень тяжело. Не буду даже врать: это было тяжело».

Вот как сам игрок вспоминает сезон, пропущенный по причине травмы стопы.

«Я оказался в очень мрачном месте. Не мог играть в баскетбол, только выполнять лимитированные упражнения. Не мог контролировать или как-то опровергнуть ту критику, которая обрушилась на меня. Попытки отстраниться от нее ни к чему не привели. «Ему плевать на команду», «ему нет дела до баскетбола», «он не в состоянии позаботиться о своем весе, как он позаботится о команде?» – все это так или иначе достигало моих ушей. Не совру, если скажу, что подобная реакция надломила меня морально. Поэтому это восстановление, в первую очередь, было необходимо мне, чтобы разобраться в том, кто я такой и на что способен».

Доходило до того, что парень попросту рыдал на плече у ассистента тренера Терезы Уизерспун.

«Безусловно, мы много говорили о его значимости для команды, о том, что мы по-прежнему верим в него, но лично мне было ясно, что дело куда серьезнее, – признается она. – Я видела перед собой юношу, который просто пытается понять, в каком направлении ему двигаться, который отчаянно борется за свое будущее. Для меня важно было показать ему, насколько значимы его чувства для меня как для человека, как для представителя организации, на которую он надеется».

Да, кто-то скажет: «Такие реплики можно добавлять вместо ванилина, когда замешиваешь воскресные сырники». Но, вспомните: когда вы впервые услышали о Зайоне, в каком году вам на глаза впервые попали нарезки с его школьных матчей и с какого момента вы начали ждать его прихода в лигу, предвосхищая момент, когда его доминирующая манера игра ретранслируется на площадки НБА.

И таких, как вы, миллионы, и каждый ждал того же.

Беспощадная критика заставила Уильямсона измениться.

У него появился новый шеф-повар Джонас Льюис: он когда-то играл в футбол за университет Южной Флориды и по его окончании исключительно с помощью диеты сбросил 55 килограммов (из 157). Льюис устроил ему детокс, а затем посадил на циклическую углеводную диету, предусматривающую исключительно протеин и овощи и лишь по некоторым дням «здоровую углеводную пищу». Цель программы состояла в том, чтобы Уильямсон сбрасывал вес, но не терял мышечную массу – Льюис утверждает, что каждый день его подопечный сжигал по 2000 калорий .

За физическую трансформацию отвечал тренер Джаспер Биббс, работавший в штабе физподготовке «Джаз» и собственноручно построивший Донована Митчелла. До старта тренировочного лагеря «Пеликанс» Зайон провел два месяца в Форт-Лодердейле, тренируясь по три раза в день. С утра кардио – наматывание кругов по стадиону, стометровки, спринты различной степени интенсивности, в середине дня – работа над броском, вечером – силовые нагрузки, работа на гибкость суставов и растяжку мышц. Так на протяжении восьми недель подряд. Не для того, чтобы доказать что-то кому-то, а чтобы просто поверить в себя.

Уильямсон сбрасывал по 3-4 килограмма в неделю. И в общей сложности избавился от 16 килограммов .

Даже после этого, даже сильно похудевшим он все равно остается одним из самых тяжелых игроков в лиге (128 килограммов) – и, естественно, самым упитанным, с точки зрения соотношения роста и веса.

Его уязвимость в данном области в очередной раз проявилась как раз перед Днем благодарения в послематчевом интервью.

– Какое у вас любимое блюдо? Что вы ждете больше всего?

– Вы вот пытаетесь меня подставить. Как бы я вам ни ответил, в соцсетях надо мной будут потешаться. Так что без комментариев.

Ранний интерес к Зайону чересчур влияет на его нынешнюю оценку

К Уильямсону и его проблемам гораздо легче относиться, если осознать простой факт: он подросток, которого медиа и общественное мнение взяли на мушку слишком рано.

Просто вдумайтесь: знатный глорихантер и рэпер широкого профиля Дрэйк носил майку с фамилией Уильямсона, когда тот еще учился в школе.

В 16 лет Зайон уже красовался на обложке SLAM.

Поступление в университет вообще стало национальным реалити-шоу. Университет LSU предложил Уильямсону футбольную стипендию. Сам игрок практически согласился на поступление в Клемсон, но в последний момент отдал предпочтение Дьюку из-за авторитета главного тренера Майка Кшишевски и прихода в команду двух перспективных новичков: Ар Джея Барретта и Кэма Рэддиша. Позже всплыли спекуляции на тему взяток и нечестного рекрутинга: якобы Nike, спонсирующий Дьюк и охотившийся в то время на Зайона, ссудил некую сумму матери Уильямсона Шаронде, чтобы та убедила сына изменить решение.

Nike и Уильямсон теперь вообще повязаны. Вспомните, как во время матча между Дьюком и Северной Каролиной у Зайона взорвался кроссовок. Такие случаи приковывают к себе внимание, но в целом это не аномалия вроде затмения. И тем не менее, именно после этого инцидента акции Nike упали на фондовом рынке на общую сумму в миллиард долларов. После подобной имиджевой оказии представители компании лично рванули за изувеченным тапком Зайона, чтобы учесть все просчеты и недоработки, после чего сконструировали модель на основе мельчайших особенностей строения стопы игрока.

Когда Дьюк вышел в стадию «Мартовского безумия», CBS отрядила отдельного человека с камерой, который снимал исключительно Зайона вне зависимости от того, играл он, сидел на скамейке или махал полотенцем. «Zion Cam» стала доступна всем, кто смотрел матчи Дьюка по CBS, и согласитесь, сама ситуация, когда за игроком шпионят все зависимости от того, что происходит на площадке, представляется слегка жутковатой.

Когда ты подвергаешься такому массированному вниманию со стороны медиа в столь юном возрасте, а чуть погодя внезапно перестаешь соответствовать субъективным представлениям зрителей, тогда тебя и распекают с особой тщательностью. Сейчас Зайона критикуют, как будто он зажравшаяся зарвавшаяся звезда, публично пренебрегающая всеми правилами, но ему всего 22, и Уильямсон – лишь растерявшийся парень, подверженный влиянию со всех сторон (клуб, болельщики, агенты, семья, спонсоры): он не может втиснуть себя в рамки всеобщих ожиданий. Не может не по причине лишнего веса, а просто потому, что взрослый баскетбол и его собственное здоровье пока не позволяют ему выйти на стабильно высокий уровень.

Поэтому вместо того чтобы критиковать Уильямсона за обжорство, давайте чуть умерим собственные аппетиты и просто понаблюдаем за тем, как развивается его карьера.

В этом сезоне Зайон уже успел травмироваться, но хорошего больше, чем плохого

Это случилось спустя всего лишь 3 матча с начала сезона. Именно столько отыграл Зайон, прежде чем получить ушиб бедра после блок-шота Джордана Кларксона в матче с «Ютой».

Выглядело жутковато, даром, что инцидент произошел за несколько дней до Хэллоуина. «Пеликанс» поместили игрока в список травмированных и не стали задействовать его в матче против «Далласа». Тревожное ожидание довольно быстро рассеялось, сперва клуб заявил, что речь идет лишь об ушибе, а потом подтянулись и независимые эксперты. В частности Брайан Суттер, который подробно разъяснил, почему Уильямсону удалось избежать серьезного ущерба. Специалист сделал акцент на том, что Зайону удалось минимизировать риски благодаря грамотной группировке в воздухе, что было бы сложно сделать, будь он в прежних кондициях. Уильямсон оперативно перенес вес тела на одну сторону, благодаря чему спас спину, а заодно исключив возможность травмировать копчик. К тому же успел подстраховать себя, подставив руки прямо перед моментом падения. Поэтому ушиб пришелся не на боковую часть бедра (что было бы куда серьезнее), а на заднюю. Так что, если у кого-то были сомнения в серьезности повреждения, можете выдыхать.

И все же Зайон уже показал, что готов вернуться туда, где его остановила травма. Его средние показатели пока хуже, чем в позапрошлом году: 23,1 очка, 58% с игры. Стало меньше необдуманных движений и надежд на голый атлетизм. Он все так же скептически относиться к дальним бросками (8 попыток в этом сезоне). И все так же сосредоточен на том, что отлично умеет – «краска» и прилегающие к ней территории площадью от 3 до 4 метров. Здесь Уильямсон – все тот же неудержимый человек-бульдозер, который готов пролезть под щит с любой стороны: с любимой левой, где его просто нельзя удержать, и с правой, где он всегда придумывает какой-нибудь остроумный способ избавиться от оппонента. В настоящее время по эффективности игры в посте (1,03 очко за владение) он уступает лишь Дончичу, Йокичу и Шенгюну (1,17, 1,09, 1,04 – соответственно) .

Перед пропущенным сезоном Зайон набирал в среднем по 27 очков, делая в среднем по 9 попыток броска из «краски». Это был наивысший показатель со времен сезона-1996/1997, с момента введения такого показателя. Тогда насиженные защитные редуты разорял Шакил О’Нил, который совершал в среднем по 7,4 попытки броска из краски. К слову, Зайон сезон-2020/2021 стал далеко не первым примером атакующего доминирования под щитом соперников. В своем дебютном чемпионате (2019/2020) Уильямсон так же продемонстрировал наивысший показатель по среднему количеству попыток броска из краски – 7,9, сместив с лидирующих позиций Янниса (7,7 попыток броска из краски). Сейчас, когда грек старается разнообразить свою игру и частенько берет броски со средней или дальней дистанции, место владыки трехсекундной будет вакантно. Так почему бы Уильямсону не утвердиться в этом качестве. Тем более, что атакующая активность вблизи кольца – его специальность, а проход внутрь с пивотом практически патентованное движение.

На противоположной стороне площадке мы так же наблюдаем того же Зайона, что и в сезоне-2020/2021, но здесь уже радоваться не приходиться. Уильямсон чуть лучше защищается один на один при сближении, чуть лучше пружинит на ногах и подобных эпизодов старается не допускать.

Несмотря на определенные подвижки, Уильямсон по-прежнему часто бросает опекаемого игрока и может быть ключевой фигурой в защите лишь эпизодически. Зайон способен отвесить эффектный блок-шот убегающему в отрыв сопернику, но что касается позиционной обороны, умения меняться и отрезать входящих игроков задней линии, то здесь у него все еще большие проблемы. В этом смысле, тренерскому штабу «Пеликанс» предстоит проделать колоссальный объем работы, чтобы робкие попытки заигрывать Уильямсона на позиции маленького центра имели под собой хоть какую-то рациональную почву.

В этом году «Пеликанс» уже проиграли как минимум один матч из-за слабости Уильямсона на своей половине. «Портленд» выцеливал тяжелого форварда на дуге и дурманил ему голову пик-н-роллами: «Новый Орлеан» сначала держал Зайона ниже, а потом заставлял выбегать агрессивнее на периметр, но никакие выдумки его не спасли.

У «Пеликанс» достаточно средств, чтобы помогать Уильямсону, но теперь их приоритет – заставить его адекватно работать один на один: они учат его держать баланс, показывают самые разные задачи и готовят к тому, чтобы он постоял на себя при любой ситуации. Их ожидания могут даже показаться заоблачными. «Он невероятно быстрый, очень быстро передвигает ноги. Понимает, как ставить тело, – объясняет все та же Тереза Уизерспун. – Но мы работаем над основами – чтобы он мог защищаться в любом месте паркета, особенно на периметре. Чтобы он мог останавливать мяч, если играет против игрока с мячом… не давать ему проходить в «краску» и взрывать всю нашу защиту. Если ты защищаешься на мяче, ты должен погасить пожар. Иначе он перекинется всюду».

Год назад Уильямсон был одним из худших в плане индивидуальной опеки. В этом сезоне в его игре замечены не только ошибки, а сам он даже защищается, правда, от критики: «Люди смотрят по телевизору и не понимают, что требуют от меня на скамейке. Мне тренеры говорят делать определенную вещь, давить на оппонента вот так вот. Дело не в том, что я не защищаюсь, я просто стараюсь действовать согласно нашему плану на игру. Просто соперник хорошо разыгрывал эти ситуации».

Кажется, намечается новый комплекс.

«Новый Орлеан» – сейчас третий на Западе (причем четвертый во всей лиге по нетрейтингу – у них 8-я защита и 5-е нападение). Несмотря на талант, глубину, разносторонность и заработанную в концовке прошлого сезона репутацию, на «Пеликанс» по-прежнему смотрят как на выскочек. При этом у них, скорее, есть возможности не только всех разочаровать, но и стать еще лучше, как минимум, благодаря прогрессу юного лидера на обеих половинах.

Фото: Gettyimages.ru/Justin Ford, Michael Reaves, Sean Gardner, Harrison Barden, Streeter Lecka, Ezra Shaw, Tom Pennington; REUTERS/Petre Thomas