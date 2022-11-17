Хосе подкрался незаметно. В НБА появился парень с доселе невиданным стилем защиты

Разыгрывающий «Пеликанс» украдет ваши симпатии.

Одна из главных отличительных особенностей НБА, помимо денег и успешности – огромное количество колоритных, локальных героев. Жаль, что в свет софитов они попадают далеко не всегда. Должно случиться очень многое, чтобы пресная история золушки заиграла новыми красками. Одним из таких условий для «Пеликанс» стала прошлогодняя травма Зайона. Ведь если бы не она, может, мы бы и не говорили сегодня о Хосе Альварадо.

Менталитет бойца и работяги Хосе привила бабушка

Бруклин – удивительное место. Аккумулируя внутри себя огромное количество баскетбольных талантов, он не спешит ими делиться. Многие из них предпочитают статус очередной легенды уличных площадок каждодневной пахоте, свойственной тем, кто пробивается в профессионалы. Однако один из самых трудолюбивых игроков современной НБА начал свой путь именно на улицах Бруклина.

«Однажды я играл в парке, и мой кузен Ариэль говорит: «Слушай, у меня есть двоюродный брат, ты должен показать ему на что способен». На следующий день его брат пришел на площадку, посмотрел, как мы играем, а затем сказал: «Вообще-то не похоже, чтобы этому парню было 13, но если это так, он хорош». А я действительно выглядел старше, несмотря на то, что учился в седьмом классе. У меня была огромная копна нечесаных волос, и я мало походил на типичного спортсмена. Мы договорились, и он пригласил меня в тренировочный лагерь старшей школы Christ The King. Там на меня взглянул главный тренер Джо Арбителло и сказал, что я могу присоединяться.

Я понимаю, сейчас все это звучит так легко и естественно: тот увидел, другому рассказали, и вот я уже в команде школы Christ The King. Но в действительности все по-другому. Ты каждый день работаешь ради того самого шанса и время от времени сам себя спрашиваешь: «А он вообще появится? Может, это все иллюзии?». Ты тратишь время, силы, у тебя один и тот же распорядок дня, и ничего не меняется, а вокруг сверстники живут полной жизнью. У них какие-то новости, что-то меняется в их жизни, в худшую или лучшую сторону. А тебе даже и рассказать им нечего. В таких условиях продолжать верить в то, что судьба предоставить тебе возможность, что все это не впустую – это очень непросто. Понимаете?» – жаловался Альварадо.

Он не был исключительным снайпером и распасовщиком с эхолокационным умением находить партнеров, а именно эти качества большинство тренеров оценивают в первую очередь, если речь заходит о прикладном использовании разыгрывающего ростом 1,83 метра. Он реализовывал броски из очевидных ситуаций и ассистировал партнерам в эпизодах, продиктованных ходом игры, ничего нестандартного. Что его действительно выделяло среди окружающих, так это колоссальный объем проделываемой черновой работы и настойчивое желание максимально усложнить жизнь соперникам.

«Понимаю, прозвучит неоднозначно, но опыт расхолаживает. Ты учишься читать игру и распределять силы. Знаешь, где стоит прибавить, а в какой ситуации шансы сделать перехват повышаются. Но у этого есть обратная сторона. Ты не всегда садишься в низкую оборонную стойку, реже используешь руки, чтобы помешать сопернику сделать пас. На смену голоду приходит понимание, как все устроено. Ты принимаешь правила игры. Хосе – исключение. Он очень честный парень. В первую очередь, перед самим собой. Он знает свои сильные и слабые стороны. Он понимает, что никогда не станет Майклом Джорданом.

Поэтому он делает все, чтобы принести пользу команде. Если это будет 0 очков, но команда победит, он будет рад, но не успокоится. Он скажет: «Ок. Было здорово. В следующий раз мне нужно сделать то же самое, только еще набрать 15 очков». Понимаете, он не тот, кто стремится откусить кусок побольше. Он действует очень размеренно, и пусть вас не обманывает его образ балагура. Хосе – продуманный парень», – характеризовал защитника ассистент тренера Christ The King Ник Санчес.

Такой подход не мог начать приносить плоды сразу же, но безрезультатным его тоже не назовешь. На второй год выступлений за Christ The King Хосе оформил первый в истории школы квадрупл-дабл: в 2016-м в игре против « Xaverian High School» Альварадо сподобился на 18 очков, 10 подборов, 10 передач, 10 перехватов. Благодаря этому достижению Хосе попал на карандаш скаутов и получил несколько предложений, самым престижным из которых оказалась спортивная стипендия технического университета Джорджии. За Georgia Tech в свое время выступали Марк Прайс, Деннис Скотт, Кенни Андерсон, Крис Бош и односельчанин Альварадо – легенда Бруклина и «Пекинских Уток» Стефон Марбэри.

Пребывание в стане «технарей» получись долгосрочным и насыщенным, учитывая, что игроки, метящие в НБА, обычно не задерживаются дольше двух лет. Альварадо же своими действиями и поведением полностью подтвердил репутацию неторопливого и продуманного парня. Несмотря на то, что в первом же сезоне он отыграл в старте во всех 25 матчах и стал всего лишь четвертым новичком Georgia Tech, кому удавалось набирать в среднем минимум 12 очко, 3,5 подбора и 2 передачи, Альварадо продолжил упорно работать.

А уход из жизни бабушки Хосе лишь добавил ему мотивации.

«Люблю родителей. Они всегда рядом со мной, но именно бабушка была человеком, давшим мне ключи от жизни. Она привила мне понимание того, что вести себя как боец не значит быть бойцом. Необходимо постоянство. И она не просто говорила. Борясь с болезнью, она показывала это на своем примере. Она каждый день боролась за жизнь. Врачи говорили ей: «В вашем распоряжении максимум выходные». А затем она просыпалась в понедельник и такая: «Так, сегодня понедельник. Сколько мне отмерили врачи? Значит, у меня еще, как минимум, пара дней». И так каждый раз.

Поэтому когда ее не стало, я был опустошен. Я не хотел есть, спать, играть в баскетбол. Ничего не хотел. Меня вразумили лишь слова матери. Она сказала: «Думаешь, это то, чего бы хотела твоя бабушка? Считаешь, ей бы это понравилось?» Помню, первый раз после ее смерти, я вышел на площадку и подумал: «Ну что? Да я не самый атлетичный и не самый одаренный игрок, но бабушка даровала мне понимание того, как играть сердцем. С тех пор, каждый матч я играю для нее. Она –мое вдохновение, мое сердце», – скорбел Альварадо.

Во втором сезоне уход Джоша Окоги расширил полномочия Хосе, но воспользоваться ими в полной мере разыгрывающему не довелось. NCAA уличила тренерский штаб команды в многочисленных случаях незаконного рекрутинга и дисквалифицировала команду на период постсезонки. Разбирательства и тяжбы не слишком дезориентировали Хосе. В следующем сезоне в матче против NC State он установил очередной рекорд – 9 перехватов. Казалось бы, можно попытаться выйти на драфт, но Альварадо остался на четвертый год, который и стал для него наиболее успешным. Благодаря Альварадо и мощному форварду Мозесу Райту команда Georgia Tech впервые с 1993 года стала чемпионом дивизиона AAU. «Технари» выиграли у Florida State во главе с будущим лучшим новичком НБА Скотти Барнсом, а Хосе был признан лучшим защищающимся игроком конференции AAU.

Альварадо отказался от дополнительного года в университете, введенного в связи с COVID-19, и выдвинул свою кандидатуру на драфт НБА-2021.

Пролетел мимо драфта, заявил о себе благодаря мему, стал главным раздражителем для собственно кумира

«Я был на просмотрах в «Уорриорс», «Пэйсерс», в других клубах и вне зависимости от того, как проходило, всем говорил одно и то же: «Если вы меня выберите – фантастика. Если нет, тоже нормально. Я все понимаю. Вы исходите из того, что вам нужно, на драфте большое количество игроков, есть те, кто талантливее меня. Но, если вы позвоните мне после драфта и скажите: «Давай что-нибудь придумаем. Мы готовы дать тебе место в команде G-лиги или заключить двусторонний контракт». Клянусь, я буду праздновать, будто меня взяли под первым номером. Потому что это все о чем я прошу – возможность. Шанс – все, что мне нужно», – признавался Альварадо после того, как вожделенный шанс ему предоставили «Пеликанс».

В соглашении с «Нью-Орлеаном» значилось определенное количество игр, которые Альварадо должен был провести в составе фарм-клуба луизианцев «Бирмингем Скуадрон». Ему понадобилось всего-то пять матчей, чтобы убедить «Пеликанс» в необходимости срочной эвакуации: разыгрывающий набирал в среднем 20 очков и 3,5 перехвата за игру. Хотя, справедливости ради стоит признать, то причина была не только в этом. Травма Зайона, выбывшего до конца сезона, поставила крест на каких-то реальных целях команды, кроме развития молодых талантов. Альварадо с его философией трудяги и готовностью выходить со скамейки на какое угодно время был идеальным материалом для работы.

За первые два месяца Хосе провел всего 38 минут в 8 матчах (всего в заявку разыгрывающий попадал 21 раз), но за этот период успел влюбить в себя публику и одноклубников. Все благодаря сочетанию непосредственности, трудолюбия и бруклинского напора. После того как Альварадо разыгрывал партнеров по команде, задавая им на пресс-конференциях вопросы от лица несуществующих изданий, раззадоривал публику и откровенничал для клубного телевидения, в матче против «Миннесоты» на него нацепили микрофон и не остались разочарованы. Он подарил лиге и фанатам один из самых запоминающихся мемов сезона. Во время одного из розыгрышей Д’Анджело Расселл ринулся к Альварадо, по пути выспрашивая у партнеров: «Этот парень может бросать?» Пуэрториканец отреагировал незамедлительно. «Да, я могу бросать», – радостно сообщил Альварадо, когда запыхавшийся соперник подоспел в оборону. Мерч с надписью «Yes, I can shoot» заполонил клубные магазины «Пеликанс», а дела пошли в гору. Первый большой успех пришелся на матч в родном городе Альварадо. 20 января, в «Мэдисон Сквер Гарден» «Пеликанс» переиграли «Никс» 102:91, а первогодка отметился 13 очками, 4 передачами и 4 перехватами.

Спустя пять дней Альварадо уже вовсю докучал Джоэлу Эмбииду и «Сиксерс». На сей раз «пеликанам» обломали крылья – 117:107, но осадочек у победителей остался. Мало того, что Хосе отметился 11 очками, 3 подборами, 5 передачами, 2 перехватами и 2 блок-шотами, он еще умудрился вывести из себя центрового. Оба получили по технарю, а дальше последовала история, хорошо характеризующая отношение игроков НБА к Альварадо. На пресс-конференции Эмбиид чрезвычайно позитивно отзывался об его игре, а позже заплатил штраф за них обоих.

«Такое отношение не может не вызывать уважение. Это был игровой момент, мы слегка повздорили, но потом все быстро пришло в норму. Я ему сказал в шутку: «Джо, зачем ты так со мной? Штраф за технический – 2000 долларов. Я же на новичковом контракте. Я не могу себе это позволить». Сказал это просто так, без всяких намеков. Потом он связался со мной и сказал, что оплатит мой штраф. Я очень ценю его жест», – признался Альварадо.

За короткий период времени Хосе обзавелся не только любовью фанов «Пеликанс» и уважением коллег, но также остроумной кличкой. За умение грамотно играть на перехватах его окрестили «Grand Theft Alvarado» по аналогии с серией компьютерных игр, главные герои которой промышляют кражами машин, грабежами и прочей антисоциальной деятельностью. Что же касается непосредственно самих перехватов, то Хосе удалось сотворить нечто очень эксклюзивное – сделать один из самых энергозатратных и муторных приемов в баскетболе своей патентованной фишкой.

«Я делал так в средней школе, в старших классах, в университете, и все и везде мне говорили: «Завязывай, здесь это работает, но на уровне НБА такие штуки не проходят». А я такой: «Посмотрим. Пока это работает, я не вижу причин отказываться от такой тактики. Да, иногда это не срабатывает, но у меня это здорово получается. Пока все смотрят на толпу, на противоположный конец площадки, почему бы мне просто не затихариться в углу. Я буду это делать, пока это работает», – раскрывал секреты Альварадо.

Подобная прозорливость принесла успех не только Альварадо, подписавшего в марте 4-летнее продление на сумму в 6,5 миллиона, но и «Пеликанс», от которых никто ничего ждал. Между тем южане сначала просочились в плей-ин, а после двух побед подряд над «Сперс» и «Клипперс» и вовсе вышли в плей-офф впервые с 2018 года. Там-то по словам Альварадо он и принял один из сложнейших индивидуальных вызовов.

«Я моделировал свой стиль, глядя на Криса Пола. Мы почти одного роста, мне очень нравится его манера игры, то, как он принимает решения, как концентрируется на каждой детали. У меня даже был рюкзак с его лого. Его баскетбольный интеллект – это нечто неповторимое. Знаю, насколько мне будет нелегко играть против него, но вместе с тем я испытываю гордость, что мне доверили защищаться персонально против такого мастера», – признавался Хосе перед серией с «Финиксом».

На «Пеликанс» ожидаемо никто не ставил, и все же команде удалось оставить пару пятен на солнце. Особенно в этом преуспел Альварадо, собравший уйму хайлайтов, благодаря своей игре против кумира.

Пуэрториканский воришка настолько достал Пола, что тому в прямом смысле пришлось отпихиваться.

И отбрыкиваться от докучливого проныры.

А когда на пресс-конференциях разыгрывающий «Санс» делал вид, что ему с трудом дается произношение имени и фамилии Хосе, всем стало очевидно: новичок «Пеликанс» справился со своей работой.

Тренировался с Тони Паркером, чтобы влиять на игру не только в защите

Что особо радует, Альварадо не намерен довольствоваться нишевой ролью.

«Да, перехваты – это мой хлеб с маслом. Чтобы оставаться в НБА, я должен продолжать играть в защите, так же как и до этого, но это не значит, что не стоит обращать внимание на другие аспекты игры. Мне необходимо очень многое улучшать», – слова, сказанные Хосе в конце сезона, могли бы сойти за анонс.

Этим летом Альварадо персонально занимался с Тони Паркером, и уже сейчас можно сказать, что не зря. Приоритетным желанием было обзавестись фирменным флоатером Паркера. Причина проста – оба низкорослые игроки, предпочитающие играть от прохода.

Но этим работа с французским маэстро не исчерпывается. Уже сейчас можно говорить, что Хосе значительно улучшил технику трехочковых бросков. В прошлом сезоне Альварадо реализовывал всего 29% из-за дуги. В этом чемпионате улучшил этот показатель почти до 42%.

«Когда я на площадке вместе с Си Джеем, Брэндоном и Зайоном, соперники часто оставляют кого-то открытым. Хочу заставить их платить за это. Хочу внести свой вклад и быть угрозой. Чтобы они думали: «Ладно, мы не можем просто оставить его открытым».

И его слова не расходятся с делом. Альварадо не просто создает угрозу, а оказывает влияние на команду. С Хосе на площадке «Пеликанс» набирают на 9,7 очка больше в пересчете на 100 владений. Если переумножить эту производительность на сезон из 82 игр, то такой разницы будет достаточно для 22 побед. Так что уже сейчас видно, что Альварадо не намерен ограничивать свой опыт одними лишь мелкими кражами. Парень хочет играть по-крупному.

Фото: REUTERS/Andrew Wevers; Gettyimages.ru/Jacob Kupferman, Sean Gardner