Америка обожает гигантского Бобана. Он разочаровал ЦСКА и «НН», а сейчас разрушает стереотипы в НБА и лупит Киану Ривза

Слава и популярность в НБА бывает разной. Одни болельщики восхищаются запредельным атлетизмом игроков, другие подпадают под обаяние бунтарей, третьим импонирует сугубо профессиональный подход к делу и почти религиозная одержимость тренировками. Вариаций болельщицкого почитания множество, всех не перечислишь, для каждого типа игрока найдется своя спецификация.

Почти.

Центровой «Хьюстона» Бобан Марьянович провел в лиге изрядное количество времени, чтобы оставить о себе однозначное впечатление. Он не звезда, не игрок активной ротации, по своим обязанностям он вообще ближе к маскоту, нежели к игроку команды НБА. И, тем не менее, он по-прежнему в лиге и все еще вызывает в болельщиках смесь доброго сарказма, трепета, обожания и преклонения перед чем-то необычным.

Феноменом это назвать нельзя, но любопытство точно вызывает. Так в чем же причина такого профессионального долголетия и всеобщего обожания.

Бобан разрушает стереотипы

Громадный серб ростом 221 сантиметр, с суровым прищуром, массивным носом, ушными раковинами, похожими на воздухозаборники, по всем параметрам напоминает персонажа произведений Толкиена или Мартина. Его легко представить в качестве какого-нибудь горного исполина, стерегущего сундук с золотом, но никак не в элегантном костюме и изящных профессорских очках.

Показная угрюмость пропадает, как только Бобби на ломаном английском начинает объяснять, насколько он счастлив быть частью НБА. Он неуклюже плутает в произношении фраз, путается в грамматических конструкциях, тут же ненавязчиво хохмит над самими собой, и все вместе это не может вызывать ничего, кроме улыбки.

Этот шарм открытого и не стесняющегося самого себя человека дополняет еще одна немаловажная деталь. Всем нам знакомо вполне закономерное и устоявшееся мнение: если в НБА приезжает даже самый титулованный европеец, ему может понадобиться немало времени на адаптацию. Не всегда, но чаще всего. Шарунас Ясикявичюс, Серхио Родригес, Арвидас Мацияускас, Руди Фернандес, Ник Калатес, Василис Спанулис — все они так и не сумели приспособиться к реалиям НБА. С Марьяновичем случилась иная история. Глупо спорить с тем, что его статус и умения сопоставимы с игроками назваными выше, и тем не менее. В первом же своем сезоне в НБА, когда Бобан выступал за «Сперс», он уже к декабрю вышел на первое место в НБА по эффективности действий на площадке (пускай и играл совсем мало). Рейтинг полезности новичка «Сан-Антонио» составил 41,2, тогда как у его ближайшего преследователя Стефа Карри он был равен 29. К слову, это был не первый раз, когда лучший снайпер современности и четырехкратный чемпион НБА оказался в тени Бобана. В 2007-м Марьянович в составе юношеской сборной Сербии выиграл чемпионат мира, одолев в финале американцев, за которых на том турнире выступали Карри, Деандре Джордан и Майкл Бизли.

Очередной стереотип, павший под ненавязчивым натиском Марьяновича – штрафные. Бытует мнение: если центровой, значит, не лучшим образом бросает штрафные. А уж если центровой таких габаритов, как Бобан — все, доставайте фамильное серебро, заказывайте панихиду. Марьянович на протяжении 7 лет в НБА не только реализует штрафные с точностью в 76 процентов, но и выигрывает импровизированные конкурсы трехочковых на тренировках. Об этой его особенности упоминал еще Андрей Воронцевич, когда Марьянович ненадолго заехал в московский ЦСКА.

В 2010-м армейский клуб должен был стать путевкой в жизнь для серба, заскучавшего в скромном «Гемофарме». ЦСКА в тот момент переживал смутные времена, главный тренер команды Душко Вуйошевич явно не оправдывал ожиданий, и «армейцы» хватались за любые варианты потенциального решения проблемы. Так в Москву и завезли Бобана. Правда, ненадолго. После того как Вуйошевич покинул свой пост, вместе с ним были комиссованы игроки, которых он с собой привел. Марьянович пустился странствовать по клубам, побегал какое-то время за «Жальгирис», заехал на полсезона в «Нижний Новгород», сменил еще пару адресов и явок, пока не обрел себя в «Црвене Звезде». Там он трижды удостоился титула MVP сербского чемпионата и вывел клуб в Евролигу, там фактурного Боби заприметила прозорливая скаутская служба «Сан-Антонио».

К этому моменту сложился и еще один стереотип: Марьянович – самый большой раздолбай, которого только можно найти в баскетболе (и не только в плане габаритов): как и многие игроки, которых в спорт приводит рост, он разочаровывал европейских тренеров своим отношением к делу. С переездом в Америку выяснилось, что а) серб – невероятно разносторонний игрок, который не удовлетворяется исключительно преимуществом в размерах, б) его умения – плод кропотливой работы над собой. «У него гораздо больше навыков, чем люди осознают, – объяснял – Дуайт Пауэлл. – Это и умение водить мяч, и бросок, и чувство игры, и способность находить открытых партнеров. Понятно, что его важнейшее умение – это его размеры и то, что он делает под кольцом, но думаю, что нужно отдать ему должное: он много времени уделяет и другим аспектам». «В «Сан-Антонио» дошло до того, что тренеры навязывали нам выходные – запрещали парням появляться в зале, чтобы мы отдыхали, отвлекались от баскетбола. А Бобан все это не принимал и все равно заявлялся, чтобы поработать, так что им пришлось буквально запирать зал на замок от него». В отличие от многих «больших», Марьянович шокировал одноклубников и своей физической формой – они утверждают, что у него меньше 6% подкожного жира и идеальный пресс .

Ну, и еще один немаловажный стереотип. Марьянович как будто нисколько не напрягается (или не показывает) от того, что окружающие воспринимают его не как обычного человека, а как чудо природы. «Его донимают постоянно, – объяснял Стэн Ван Ганди. – И все равно он всегда отвечает людям добротой, щедростью, позитивом. Можно было бы представить, что в какой-то момент любой от этого устает, но с ним по-другому. Он не только не жалуется, он действительно не чувствует подобного напряжения. Мне кажется, что ему нравится, что к нему столько внимания ».

В Техасе серб остановился на один сезон, но своеобразность гиганта и его открытость мгновенно стали предметом обожания болельщиков «Сперс». Эго портреты выбривали на голове, ему посвящали кричалки, каждое мимолетное появление Боби на площадке встречали овациями. И такое отношение Марьянович встречал везде, куда бы ни приехал: «Детройт», «Клипперс», «Филадельфия», «Даллас». Но благожелательность со стороны фанатов была далеко не единственной причиной популярности Марьяновича.

Игроки НБА в восторге от Бобана

Перефразируя классика: НБА – театр, а все игроки в ней – актеры. У каждого своя партия, и редко удается увидеть человека, который искренне радуется самому факту нахождения в лиге и готов поделиться позитивом с каждым встречным.

«Самый приятный парень, которого я встречал в лиге. У него всегда приготовлена для тебя шутка. Трудно сопротивляться его обаянию, даже если ты игрок другой команды», – уверял Маркус Моррис.

«Такие люди попадаются крайне редко. Особенно в НБА, где есть место конкуренции на всех уровнях. То как ты играешь, выглядишь, что говоришь, какая у тебя машина. Люди так или иначе пытаются выделиться. И тут ты видишь Бобана, которому до всего этого нет дела. Он просто рад пожать тебе руку или рассказать какой-нибудь анекдот. Каждый день для него повод улыбаться. Он умеет ценить жизнь и радоваться моменту. И всегда готов поделиться этим чувством с любым кто окажется рядом. Это Бобан – огромный, улыбающийся сербский парень», – квалифицировал бывшего одноклубника Лука Дончич.

«Он настоящий. Очень многие парни ведут себя благожелательно, но ты никогда не знаешь, насколько это искренне, так вот он не пытается никого изображать, не симулирует позитив. Любовь Бобана искренна. И потому все его любят – потому у него возникает контакт с каждым. Когда он с тобой шутит или спрашивает тебя о матери или отце, ты чувствуешь его подлинный интерес. В этой лиге люди так почти не делают, все слишком заняты собой, – рассказывал Остин Риверс.

«Как-то в межсезонье мы занимались в зале, и там же присутствовали мои племянницы и племянник. Им тогда было совсем мало лет. И, конечно, Бобан их приводил в ужас. Я их познакомил друг с другом, а потом куда-то отошел на пару минут. Когда я вернулся, то один из них разместился у него на голове, а две другие сидели на плечах – так, как будто они с ним были знакомы всегда. Они до сих пор вспоминают ту встречу», – объяснял Стэн Ван Ганди.

Умение Бобана ценить жизнь здесь и сейчас можно назвать не врожденным, а приобретенным качеством. Родившийся в 1988-м году, в маленьком югославском городке Болевац Марьянович видел и пережил все невзгоды, сопутствующие войне.

« Ты просто не рассчитываешь на завтра. Завтра, если оно будет – будет завтра. В таких условиях быстро учишься ценить то, что есть сейчас . Я, моя мама и моя сестра – мы все вместе спали в одной кровати, потому что если бы что-то случилось, мы хотели быть вместе. Когда ты слышишь стрельбу и взрывы, то не загадываешь наперед, ты просто не знаешь, что будет дальше. Это чувство тревоги и неопределенности... Надеюсь что больше никогда не испытаю его в жизни», – вспоминал свое взросление Бобан.

Умение абсорбировать столь шокирующий опыт в позитивное мироощущение и сделало из Бобана не просто шуткаря-затейника, а открытого благожелательного парня.

Марьянович продержался в лиге уже восемь сезонов. И если посмотреть на его статистику, то столь длительное присутствие вызывает вопросы: меньше 10 минут в среднем на площадке, понятная медлительность в защите, которую никак нельзя преодолеть, уже шесть клубов за карьеру… И вот человеческие качества очень многое объясняют. В каждой команде Марьянович был всеобщим любимцем, как говорил Аарон Грэй: «Я рыдал, когда его трейданули, он меняет все вокруг» . И сам серб привязывается к парням не менее искреннее, Греггу Поповичу когда-то пришлось ему объяснять, что необходимо подписывать большой контракт с другой командой, так как деньги важнее отношений с партнерами. «Все просто хотят быть рядом с ним», – утверждал Иш Смит.

И это качество среди игроков НБА как никто другой оценил Тобайас Харрис. Форвард играл с сербом в двух разных командах («Пистонс» и «Клипперс») и дважды был обменян. Опять-таки в связке с Бобаном.

«Когда мы играли вместе, я часто шутил, что я менеджер Бобана. Мы вместе разминались перед матчами, сидели рядом на скамейке, проводили вместе время с нашими семьями. Многие часто спрашивали меня: «Как черный парень из Нью-Йорка и огромный белый парень из Сербии могут быть лучшими друзьями? Что у вас общего?». На это я всегда отвечаю: «Именно это и сделало нас лучшими друзьями. Мы не похожи. У нас абсолютно разный взгляд на одни и те же вещи, при этом Бобан всегда готов мне объяснить – почему в Сербии, например, на обед обязательно стараются съесть суп. Мне это любопытно, мне интересны его рассказы о его городе, родителях, культуре его страны. Он как говорящая википедия, только голос у него, как у Ларча из «Семейки Адамс». Как его не любить?» – нахваливал Марьяновича Тобайас Харрис.

Дружба Харриса и Марьяновича оказалась настолько занятным культурным явлением, что вскоре обрела новые формы. Пара запустила комедийное шоу Bobi & Tobe в котором занималась всем чем заблагорассудится: уроки танцев, кулинария, шейпинг, поиски динозавров на Гавайях. Все, за что бы ни взялась парочка, получалось колоритно и с юмором.

Органичность, с которой Харрис и Марьянович дополняли друг друга на экране, не осталась незамеченной. Производители снеков Goldfish скоренько сняли серию рекламных роликов с Боби и Тоби.

Для Бобана это был далеко не первый опыт работы на ТВ, но лучшие роли ждали его впереди.

Бобана любят не только болельщики и игроки, но и кинокамера

В 2015-м Марьянович снимался в маленькой роли большого человека. Бобан воплотил образ советского баскетболиста латвийского происхождения Яниса Круминьша в сербской драме «Мы станем мировыми чемпионами». Имя Марьяновича даже не попало в список актеров на финальных титрах, но игрок был доволен.

«Мне понравилось. Никогда бы не подумал, что меня позовут сниматься в кино. Да я играл баскетболиста, но все же. Надеюсь, в будущем мне удастся попробовать себя в кино еще раз. Мне бы хотелось сыграть плохого парня. Мне часто говорят, что я милый и очень хороший. Хотелось бы показать, что я могу быть другим», – вспоминал свой первый киноопыт Бобан.

Что было дальше, наверное, все знают. Небольшая, но сочная роль наемного убийцы Эрнеста в «Джоне Уике 3», которая стала одной из жемчужин слегка просевшей серии про белорусского киллера Джордани Йовановича в исполнении Киану Ривза. И пусть персонажа Бобана не смог выйти победителем из драки в общественной библиотеке, сам Бобан оказался в выигрыше.

Именно фамилию Йованович носит другой персонаж Марьяновича в фильме «Hustle». За короткий промежуток отведенного ему на экране времени он успевает обзавестись 10-летним сыном, который не сильно уступает в габаритах отцу.

Пока что Боби выезжает исключительно за счет фактуры, но вполне очевидно, что гигант чувствует себя уверенно перед камерой и способен более содержательно побегать на заднем плане в каком-нибудь фэнтези. По крайней мере, в роли Эрнеста у него было больше реплик, чем у того же Хафтера Бьернссона, прославившегося ролью Григора Клигана в «Игре Престолов». Так что если запустить петицию для голосования среди игроков НБА на предмет задействования Боби в следующем сезоне «Дома Дракона», уверен, все проголосуют «за». Настолько велика сила обаяния сербского гиганта.

Фото: Gettyimages.ru/Todd Kirkland