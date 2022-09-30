Это фото маленького Стефа Карри – словно миниатюра с рождением Иисуса. Здесь нет ни одной случайной детали

Не обошлось даже без скрытого персонажа за кадром.

По мере того как Стеф Карри нанизывал на свои пальцы чемпионские перстни, а его значимость в истории НБА прирастала новыми рекордами, мы стали видеть все больше статей, видеороликов и эссе, повествующих о том, в какой среде Стеф рос и как проходил процесс его становления. Мы видели, как он тренируется со своим отцом Деллом Карри, вторым в списке лучших игроков за 30-летнюю историю «Хорнетс» (выше только Алонзо Моурнинг). Слышали от маленького Стефа, кем он хочет стать, когда вырастет. Были свидетелями комплиментов в его адрес со стороны Маггзи Богза и других известных игроков.

Но, на мой вкус, ничто из опубликованного не сравнится по степени красноречия и лаконичности с фотографией, сделанной на Матче звезд-1992. Именно на ней в единой точке пересекается несколько важнейших параллелей, будто бы предопределивших дальнейшую судьбу Стефа.

Делл Карри

Делл дважды участвовал в конкурсах трехочковых. Состязание в рамках Матча звезд-1992 было для него первым, и он сразу же попал в элитнейшую компанию. Помимо Крэйга Ходжеса, идущего к третьей подряд победе в конкурсах трехочковых, свою точность тестировали Дражен Петрович, Крэйг Ило, Джефф Хорнасек, Джон Стоктон, Митч Ричмонд и Джим Лес. И это при травмированном Лэрри Берде, который намеревался в очередной раз погрозить молодежи своим сломанным пальцем. Претензии Делла на победу были аннулированы довольно быстро. Снайпер из «Хорнетс» с набранными 11 очками вылетел после первого раунда в компании Стоктона (11), Ило (10) и Хорнасека (7).

Как под копирку вышла и вторая попытка, которую Делл предпринял в 1994-м. Кстати, Стеф присутствовал и на том конкурсе (его вместе с братом сложно не заметить рядом с Алонзо Моурнингом). В первом же раунде Карри-старший набрал 12 очков и присел на скамейку уже в качестве зрителя. К слову, среди тех, кто подбоченился рядом, был и Митч Ричмонд, который присутствует на каноническом фото.

Несмотря на неудачное выступление Делла Карри на обоих конкурсах, сам он считает, что его попытки были не напрасны.

«Это был отличный опыт для меня, но еще более важный и интересный для Стефа. Сейчас, оглядываясь назад, я рад, что вылетел в первом раунде в 1992-м. Потому что остаток конкурса я сидел рядом с ним и обращал его внимание на то, какая разная манера броска у каждого снайпера. Он сперва не понимал, о чем я, а потом заинтересовался настолько, что мы пересматривали этот конкурс несколько раз в записи. Ему было всего 4 года, но я чувствовал, что он понимает все, что я пытался до него донести. Я показывал ему, как дорабатывает на ногах Крэйг Ходжес, потому что он небольшого роста. Обращал его внимание на то, что Дражен Петрович очень резко начинает, поэтому скоро вскоре устает и сбавляет темп. Стеф слушал, смотрел и учился у лучших снайперов своего времени. Это редкая возможность», – вспоминал Делл.

Стеф Карри

Чтобы аккуратно закрыть папин гештальт, снайперу «Уорриорс» понадобилось аж семь попыток. В первых трех (2010, 2013, 2014) Стеф не преуспел, зато не поскупился на рекорды в 2015-м. Первый раунд Стеф закончил с 23 набранными очками, уступив по этому показателю только одноклубнику Клэю Томпсону (24). После чего вместе с ним и действующим чемпионом – Кайри Ирвингом, отправился в финал. Там-то Карри и принялся рвать сетку. Сперва он попал семь раз подряд, а закончил персональную сессию 13 точными бросками, реализовав третий, четвертый и пятый призовые мячи. Это вторая по протяженности серия в истории состязания. Круче выступил только тот самый Крэйг Ходжес, который в 1991-м попал 19 раз подряд. Стеф закончил свой сеанс откровений с 27 очками (на тот момент самый высокий показатель за один раунд) и уволок приз лучшему дальнобойщику.

В 2016-м и в 2019-м Карри попытался добиться стольких же побед, сколько было у отца поражений, но, видимо, надорвался под грузом ответственности. Особенно обидно было в 2019-м. Матч звезд, организованный в сакральном для семейства Карри Шарлотт, был идеальным драматургическим решением для победы Стефа в конкурсе трехочковых. И сам игрок подчеркивал это буквально всем своим видом. Карри облачился в аналог цветастой курточки, которая была на нем в 1992-м, и выбрал такого же цвета обувку. На пути к решающей стадии Стеф даже не постеснялся подрезать родного брата Сэта, игравшего тогда за «Портленд», но в результате семейные жертвы оказались напрасны. В финале форвард «Нетс» Джо Харрис дожидался своей участи с 26 очками, но разгоряченный погоней Стеф не рассчитал силы и сгорел на финишной прямой с 24 очками.

На усвоение пройденного материала у Карри ушло два года, и то выступление на конкурсе в 2021-м, в Атланте, сложно назвать идеальным. Стеф стартовал чересчур резво, набрав 31 очко в первом раунде, и растранжирил все боевые патроны. В финале Карри столкнулся с необходимостью отыгрывать 25 баллов Майка Конли. Причем начал Карри скверно и под самый конец вынужден был оперировать с хирургической точностью. Но, наверное, Стэф не был бы самим собой, если бы спасовал именно в таких условиях. Карри приосанился и одержал вторую победу на конкурсах трехочковых. То есть ровно по количеству папиных неудач.

Дон Нельсон

Дон Нельсон был выдающимся игроком «Бостона»: с «кельтами» он стал пятикратным чемпионом НБА, после чего удостоился церемонии выведения своего номера из обращения (19).

А как тренер он запомнился по большей части благодаря работе с «Уорриорс»: Нельсон дважды возглавлял команду: сперва в период с 1988-го по 1995-й, а затем с 2006-го по 2010-й. В эти два отрезка уместились три реинкарнации самобытных, ярких и запоминающихся коллективов.

Начало 90-х ознаменовалось сменой эпох. Патриархальные в своей суровости «Пистонс» с ветхозаветным жестким баскетболом уступили место «Буллс». Джордан был знамением перемен в лиге, он был грациозен, величав и атлетичен, но сказать то же самое обо всей команде было бы преувеличением. Поэтому как общекомандное явление «Голден Стэйт» начала 90-х в амплуа революционеров выглядел куда органичнее.

«RUN-TMC», замиксовавшая в своем прозвище название знаменитой рэп-группы RUN DMC и инициалы лидеров «Уорриорс» Тима Хардуэя, Митча Ричмонда и Криса Маллина, буквально летала над паркетом. Хардуэй рвал защитникам связки кроссоверами задолго до Аллена Айверсона, а Ричмонд и Маллин системно атаковали из-за дуги в раннем нападении. Это было быстро, эмоционально и результативно. 2 ноября 1990-го в матче-открытии против «Денвера» «Уорриорс» набрали 162 очка – исторический показатель, на тот момент. Именно подобный результат побудил клуб запустить народное голосование с целью найти броское прозвище для трио.

«Мы решили, чтобы болельщики не придумали, прозвище все равно прилипнет. Было много посредственных версий, но, когда в прямом эфире прозвучало «RUN-TMC», всем все стало ясно», – вспоминал Маллин.

Позже Дон Нельсон собственноручно разрушил созданную им сказку, которая просуществовала всего два с половиной сезона. Для того чтобы претендовать на большее, нежели хайлайты и просто попадание в плей-офф, Нельсон считал необходимым наличие более габаритных игроков. Поэтому он обменял Ричмонда в «Сакраменто» на Билли Оуэнса. Перемены не возымели должного эффекта и разобщили команду, и после очередного вылета в первом раунде Нельсон покинул свой пост.

Как бы извиняясь, он вернулся в Сан-Франциско уже на излете карьеры, но то, что предполагалось как прощальная гастроль, внезапно вновь обернулось локальным культурным феноменом.

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Речь о команде сезона-2006/2007. «Уорриорс» считались абсолютнейшими аутсайдерами, но благодаря рывку 16-5 на финише регулярки с показателями 40-42 умудрились пролезть в плей-офф и громыхнуть там главной сенсацией в истории. В первом раунде Бэрон Дэвис, Джейсон Ричардсон, Мэтт Барнс и компания неожиданно для всех отцепили «Даллас» с Дирком Новицки и Джейсоном Терри, дав тем самым надежду болельщикам и обретя название «We Believe Team». Вера иссякла довольно быстро: во втором раунде «Юта » оглоушила «Голден Стэйт» – 4-1. Но один из моментов той серии фаны НБА – особенно российские – запомнят надолго.

Третий раз Дон Нельсон забросил невод в море, уже когда было ясно, что результата он, скорее всего, не дождется. И в этом, безусловно, ощущается некий минор. Последний сезон Нельсона в качестве главного тренера «Уорриорс» и главного тренера вообще стал первым для худосочного новичка под 30-м номером. Несмотря на то, что основная ставка как на плеймейкера по-прежнему делалась на Монту Эллиса, Нельсон верил в Карри. В дебютном сезоне Стеф отыграл в старте 77 матчей из 80, набирая в среднем по 17,5 очка, 4,5 подбора и 5,9 передачи.

Через год Нельсон ушел. Монта Эллис продержался в команде немногим более (2 сезона), после чего в команде поочередно появились Клэй Томпсон и Дрэймонд Грин. Именно они вместе с Карри и принялись творить историю, к которой Нельсон успел прикоснуться на прощание и лишь кончиками пальцев.

Во многом именно благодаря «безумному профессору» Карри оказался в «Голден Стэйт».

«Я увидел его в 2009-м, когда Дэвидсон приехал в Бэй-Эреа на игру с колледжем святой Марии, – рассказывал Нельсон, – и влюбился в него с первого взгляда. Я бы взял его и под вторым номером, после Блэйка Гриффина – был убежден, что парень станет игроком уровня Матча всех звезд и одним из лучших защитников. А получилось так, что он оказался одним из лучших в игре. Мне казалось, что он будет кем-то вроде Стива Нэша, разве что будет чаще атаковать кольцо».

Митч Ричмонд

Ричмонд провел в «Уорриорс» всего три сезона, и все же этого времени хватило для того, чтобы привлечь к себе внимание большого числа клубов НБА и одновременно оказаться в ряду самых прославленных игроков в истории «Голден Стэйт». Во многом это произошло благодаря резкому старту. В первом же сезоне Ричмонд принялся набирать в среднем по 22 очка, 3,9 подбора, 4,2 передачи, и поэтому его появление в символической сборной лучших новичков и звание лучшего дебютанта лиги выглядели вполне закономерными. Тогда же Митч заложил добрую традицию – всегда выходить в старте. В 14-летней карьере первые 11 сезонов Ричмонд стабильно выходил в старте вне зависимости от количества сыгранных матчей и названий команд.

Митчу нравилось быть частью «RUN-TMC», поэтому обмен серьезно задел его.

«Дон Нельсон позвонил мне и предложил зайти к нему в номер отеля. Это было за пару часов до того, как мы должны были сесть в автобус и поехать на матч. Я спустился и сразу заявил ему: «Что бы вы ни сказали, знайте, если вы меня не обмениваете, я со всем согласен. Меня тут все устраивает. Он опустил голову и сказал: «Мы уже обменяли тебя в «Сакраменто» на Билли Оуэнса». Я был просто опустошен», – вспоминает Ричмонд.

Ричмонд уходил без скандала, но с тяжелым сердцем, еще не зная, что именно в «Кингс» он станет полноценным лидером и звездой. Матч звезд-1992, тот самый, на котором он запечатлен на фото, стал для него первым из шести. В 95-м он даже стал MVP Матча всех звезд. Уже в качестве опытного и полезного ветерана Митч попылил какое-то время в «Вашингтоне», прежде чем перешел в «Лейкерс» и выиграл с ними титул в 2002-м. Единственное в карьере чемпионство будущий член Зала Славы завоевал, выступая под 23-м номером, под которым до этого он играл только в «Голден Стэйт».

И все-таки нельзя не удивляться тому, как маленький Стеф оказался бок о бок с одним из символов своей будущей команды на тот момент: Ричмонд одновременно олицетворял и инновационное нападение «Уорриорс», и перманентные неудачи и нетерпение, из-за которых ему не дали шанса и отправили восвояси. Короче, все то, что, с одной стороны, продолжил, а, с другой, радикально переписал Карри, уже придя в НБА.

Дражен Петрович

Делл Карри знал о том, кто такой Дражен Петрович, задолго до конкурса трехочковых в 1992-м и за три года до появления баскетбольного Моцарта в НБА. Поэтому он одновременно и опасался его и восхищался им. И по этой же причине ставил Петровича в пример своим сыновьям.

В первый раз Делл Карри изумился таланту хорвата в 1985-м, когда в составе сборной команды под пафосным названием «Золотые орлы» поехал на турнир в каталонскую Жирону. «Золотые орлы» по сути были сборной лучших игроков NCAA. Вместе с Карри испытывать европейцев на прочность отправились Дэвид Робинсон, Чак Персон, Лэрри Кристовяк, Рафаэль Эддисон и другие. Как водится, американцы ехали с привычным ожиданием увидеть искаженные от изумления и подобострастия лица соперников, а встретились с хищным прищуром лидера «Цибоны», которая только-только выиграла первую в своей истории Евролигу. Выиграла, разумеется, во многом благодаря усилиям Петровича. Карри, который всегда делал упор на атаку с дальней дистанции, вспоминал, как это было.

«Это было откровение. Он был хорош не просто потому, что талантлив, проворен, хитер, не умел проигрывать. Все так. Но я поражался, насколько быстро он учился извлекать максимум из своей игры. Я имею в виду, что в Европе трехочковую линию ввели в 1984 году, а Дражен уже атаковал с таких углов и в таких ситуациях, при которых он забивал три с фолом, растягивал атаку за счет дистанции, стягивал оборону на одну сторону. В NCAA трехочковая появилась позже, в сезоне-1986/1987. И первое, что я стал делать, пытаться воспроизводить ситуации, которые видел в исполнении Петровича и «Цибоны», – рассказывал Карри.

На самом деле, Делл слегка скромничает. В матче против загребского клуба он набрал 18 очков и реализовал четыре трехочковых, тогда как вся «Цибона» выбросила 7 из 17. Матч получился упорным, и хорватам удалось подломить студентиков только в овертайме – 81:79. Спустя годы Делл рассказывал об этом матче и том, насколько он расширил его баскетбольный кругозор.

Среди усидчивых слушателей оказались и дети Делла, которые до сих пор чтят память хорватской легенды и относятся к нему с благоговением. В том числе и поэтому в 2015-м Стеф Карри отослал майку, в которой выиграл первое чемпионство, матери Дражена Бисерке Петрович. Та передала ее в музей имени своего сына.

Но и это лишь одна из причин. Вторая такова: Бисерка Петрович присутствовала на том самом Матче Звезд-1992, и 4-летний Стэф смотрел на происходящее, сидя у нее на коленях.

Фото: Gettyimages.ru/Brad Barket / Stringer, Kirby Lee / Contributor