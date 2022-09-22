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Игроков НБА постоянно ловят с марихуаной, но никогда не сажают. Как такое может быть?

Малик Бизли Малик Бизли
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Айзейя Райдер
Глен Дэвис Глен Дэвис
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Монтрез Харрелл Монтрез Харрелл
Кармело Энтони Кармело Энтони
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Всему виной одна хитрая формулировка.

Ни в коем случае не покушаюсь на суверенитет США, но отныне, как только я буду слышать последние строчки американского гимна, прославляющие «звездно-полосатую» нацию как страну свободных и дом храбрых, я буду вспоминать Монтреза Харрелла. Потому что только в Америке можно быть настолько храбрым, чтобы везти в машине килограмм марихуаны, и вполне себе свободным после того, как дорожная полиция остановит тебя и обнаружит это самое кило радости.

12 мая полиция остановила Honda Pilot, в которой находился Харрелл и еще один человек. Патрульные посчитали, что эта машина слишком близко следовала за автомобилем, находившимся впереди. Представитель полиции почувствовал в салоне запах марихуаны, после чего Харрелл сознался, что у него в штанах завалялось некоторое незначительное количество вещества. В ходе проведения обыска полицейские нашли на заднем сидении рюкзак, в котором было обнаружено 1,3 килограмма марихуаны в вакуумных пакетах. Харрелл тут же сообщил, что автомобиль был взят им напрокат, а он не подозревал о наличии в салоне ни рюкзака, ни того, что в нем находилось. Несмотря на это, центровому было выдвинуто обвинение в незаконном хранении и перевозке наркотиков, которое подразумевает лишение свободы на срок от 1 до 5 лет со штрафом в размере от 1000 до 10 000 долларов. При этом на протяжении всей процедуры обыска стражи порядка любезно ворковали с Харреллом, выспрашивали у него о закулисье в НБА, а когда речь коснулась непосредственно наркотиков, один из патрульных сказал: «Мы не полиция, занимающаяся травкой. В большинстве штатов легкие наркотики разрешены. Худший сценарий может быть лишь в том случае, если вы в розыске или уже попадали в подобные истории».

И, откровенно говоря, коп не обманул. После того как Харрелл предстал перед судом округа Мэдисон, штат Кентукки, обвинение в незаконном обороте марихуаны было переквалифицировано в обвинение в незаконном хранении. Более того, суд постановил, что нарушение будет удалено из досье Харрелла через 12 месяцев, если у баскетболиста за этот период не случится проблем с законом. Благодаря изменению правового статуса нарушения Харрелл остался на свободе и договорился о контракте с «76-ми».

Кто-то скажет, что это дичь, но в действительности это довольно стандартный исход для подобного рода ситуаций.

Дело в том, что при задержании многое решает формулировка, определяющая тип владения наркотическими средствами. Есть «конструктивное владение» (constructive possession) и «непосредственное владение» (actual possession). «Конструктивное» мгновенно ставит обвиняемого в выгодное положение, поскольку подразумевает не сам факт наличия у него вещества, а лишь нахождение обвиняемого в непосредственной близи от него. И тут уже на полную включаются отягчающие обстоятельства, к которым может быть причислено все что угодно: отсутствие предыдущих нарушений, нахождение в машине третьего лица, которому теоретически могут принадлежать наркотики, арендованная машина (то есть наркотики могут принадлежать тому, кто сдавал ее напрокат, либо другому лицу, имевшему к ней доступ), место, где были найдены наркотики (бардачок, багажник, салон), причины, по которым машина с подозреваемым была остановлена, особенности законодательства штата, в котором состоялось задержание… Короче, все, вплоть до ландшафта и покрытия дороги.

Все эти вопросы требуют детальной и тщательной проработки, но при наличии грамотного адвоката, специализирующегося на данном типе нарушений, приговор, согласно статистике юридической фирмы Neal Davis Law Firm, в 74% трактуется в пользу обвиняемого, и дело заканчивается штрафом, испытательным сроком или общественными работами.

Совсем другое дело – «непосредственное владение» (actual possession), когда наркотики находят «на тебе»: в кармане, в поясной сумке, рюкзаке, который надет на спину и так далее. Именно для того чтобы избежать обвинений в «непосредственном владении», сметливый Харрелл сообщил полиции о наличии у него небольшого количества марихуаны до личного досмотра. Во-первых, это признание и сотрудничество с представителями правопорядка, и, во-вторых, количество марихуаны в кармане Харрелла, судя по всему, было слишком незначительным, чтобы заводить отдельное дело о «непосредственном владении». Вот такая нехитрая схема, которая при определенных, легко прогнозируемых раскладах предоставляет обвиняемым очевидные преференции и позволяет большинству задержанных избегать серьезных наказаний. Особенно, если речь идет о публичных личностях, ведь у них, помимо статуса и клевых историй об НБА, имеются солидные средства на адвокатов, способных развернуть дело на 180 градусов и, например, уличить полицейских в некомпетентности или чем-то подобном.

Обвинения в хранении наркотиков, как правило, отпадают первыми даже в самых ясных и не подлежащих сомнению случаях. Взять хотя бы Малика Бизли из «Миннесоты», который присел в тюрячку на срок до 120 дней по окончании сезона-2020/2021, хотя изначально протяженность заключения должна была быть серьезнее. В начале слушания речь шла о годе за решеткой. В сентябре 2020-го Бизли направил ружье на семейную пару и их дочь, которые оказались неподалеку от дома баскетболиста. Соседи, услышав шум и крики, вызвали полицию. Примчавшаяся группа пролетарского гнева угомонила баскетболиста, а заодно нашла у него в доме незарегистрированное оружие и наркотики. В процессе судебного разбирательства обвинения по части хранения наркотических средств были сняты в соответствии с трактовкой о «непосредственном владении»: доступ к дому игрока имели представители клининговой службы, его супруга, его агент и еще масса людей, работа с которыми не дала никакого результата. Поэтому 120 дней Бизли накрутили сугубо за угрозу применения насилия, без упоминания наркотиков и оружия.

Ситуация с задержанием игроков НБА, нафаршированных марихуаной, настолько классическая, что отсутствие каких-либо серьезных рестрикций в отношении обвиняемых порой доходит просто до абсурда.

В 2004-м игрока тогда еще «Денвера» Кармело Энтони приземлили прямо в аэропорту. Марихуану обнаружили в рюкзаке, который был надет на Мело, когда тот проходил контрольно-пропускной пункт. Казалось бы, «непосредственное владение» – что вам еще надо? Но нет, позже обвинения были полностью сняты, после того как один из друзей Энтони в письменной форме подтвердил, что этот рюкзак и его содержимое, включая марихуану, принадлежат ему. О том, как игрок отблагодарил совестливого друга, история умалчивает. Зато история, которой, как известно, свойственно повторяться, сохранила сведения о том, как в апреле 2008-го полиция остановила машину Кармело после того, как патрульным показалось, что водитель находится в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. «Наггетс» отстранили игрока на два матча, в воспитательных целях, но, на самом деле, это время понадобилось Кармело для оплаты штрафа и проверки адвокатами протоколов, составленными при задержании. В июне того же года Энтони предстал перед судом и был признан виновным, но никакой речи о наркотиках уже не велось. Причина – недостаточная правомерность причин, следствием которых стало задержание. Иными словами, суду оказалось недостаточно предчувствий полицейских и того, что им «показалось», перед тем как они тормозили машину Энтони. Поэтому официальная формулировка обвинения была изменена на «виновен в том, что управлял средством передвижения, находясь в состоянии чрезмерного физического расслабления». А изначальная формулировка об «управлении в состоянии под воздействием алкоголя или наркотических средств» была изъята из протокола. В качестве наказания Кармело был назначен испытательный срок на период до 365 дней, 24 часа исправительных работ и штраф в 1000 долларов на то, чтобы покрыть издержки работы суда.

На хранении наркотиков в приторможенном автомобиле ловили Маркуса Кэмби, Криса Уэббера, Аллена Айверсона, Юдониса Хаслема и многих других, но каждый раз все упиралось в пресловутое «конструктивное владение», а наказание ограничивалось штрафами, участием в исправительных работах, пропагандой среди молодежи в рамках программы «Скажи наркотикам «Нет!» и условными сроками.

Чтобы заставить Фемиду снять повязку, прозреть и проникновенно зыркнуть взглядом, преисполненным негодования, нужно быть хотя бы Айзеей Райдером. Один из ярчайших данкеров 90-х и чемпион НБА в составе «Лейкерс» положил практически 10 лет жизни, чтобы судебная система все-таки сработала как надо.

30 октября 1996-го его задержали с мизерным количеством марихуаны (меньше унции). Этого хватило лишь для обвинения в незаконном хранении, но защита игрока, исходя из малого объема вещества, построила свою тактику на том, что игрок использовал вещество в лечебных целях. Райдера признали виновным только в отсутствии у него документов, подтверждающих покупку марихуаны в лечебных целях в специальной аптеке.

В 1998-м Айзейю вновь взяли за хранение. Здесь все было по классике, только вместо улицы, фонаря и аптеки были машина, «конструктивное владение» и штраф.

Райдер не без разочарования, но все же продолжил испытывать последовательность работы судебного аппарата. В 2001-м он решил зайти с другой стороны и попался на нарушении антидопинговой программы НБА: игрока отстранили на 5 матчей.

Как раз тогда же, 2001-м, игрок завершил профессиональную карьеру, что не помешало ему закончить начатое. В 2007-м Райдер присел на 7 месяцев, но и здесь не обошлось без нюансов. Приговор экс-игрок НБА получил не столько за очередное обнаружение у него наркотиков, сколько за попытку уклониться от ареста и побег с места задержания. Иначе говоря, рванув от офицера полиции, Райдер чуть ли не намерено прибежал в каталажку. Если бы он вел себя сдержанно, не исключено, что отделался бы более мягким наказанием. Хотя, учитывая постоянство, с которым Райдер попадал в руки полиции, я готов поверить, что в нем на протяжении всего этого времени зрела какая-то патология.

Только опять же – это исключение, которое подтверждают правила.

У известных спортсменов в Америке всегда есть возможность «договориться», просто заплатив штраф. Один из самых запоминающихся подобных эпизодов последнего времени – задержание Глена Дэвиса. Бывший центровой заехал в Абердин, штат Мэриленд, и там выяснилось, что он, по всей видимости, очень уж радикально сменил сферу деятельности: когда владелица гостиницы, в которой толстяк остановился, учуяла запах марихуаны и вызвала полицию, то те обнаружили в номере игрока 126 граммов травы и чемодан с 92 тысячами долларов. Дэвису предъявили обвинения по семи пунктам (включая торговлю наркотиками), и в общей сложности у него выходило 5 лет тюремного заключения. Однако в итоге все обошлось благополучно: баскетболист согласился заплатить максимальный штраф в размере 15 тысяч долларов, а суд согласился не давать хода делу, если Дэвис воздержится от нарушения закона в последующие три года. Решение очень разумное: как известно, американские тюрьмы и так переполнены, и странно было бы пускать туда еще и Дэвиса, он бы там уничтожил все пропитание.

Какой-то нарочитой морали по итогам всех этих примеров быть не может. В конце концов, все это происходило внутри страны, существующей в соответствии со своими законами и принципами. Другое дело, что в ситуациях, когда ты пытаешься провести собственный жизненный уклад через границу чужого государства, а тебя тормозит таможня, то попытки искренне изумиться несоответствию кардинально противоположных идеалов выглядят крайне наивно.

Фото: Gettyimages.ru/Brian Bahr, Stacy Revere/BIG3, David Berding

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