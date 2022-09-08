Вау, у Луки Дончича – 47 очков против Франции и Гобера! Больше на Евробаскете набирал лишь забытый бельгиец 65 лет назад

Назло рекордам... и грекам.

47 очков и хруст французской булки

Даже если вы – как я, например, – не видели вчера матч между сборными Словении и Франции – знайте, что в этом нет ничего пасквильного и аморального. Благодаря Луке Дончичу люди, в разной степени следящие за турниром, сегодня равны. Сегодня все они обладают характеристиками универсального свидетеля, о котором незабвенный следак Глеб Жеглов говорил – всегда найдется человечек, который что-либо видел, что-либо слышал, что-либо знает. Мы видели, слышали и знаем, насколько значительным, фееричным и политональным был сольный танец Дончича на костях игроков сборной Франции.

За 38 минут игрового времени Лука набрал 47 очков (15 из 23 с игры, 9 из 12 двухочковых, 6 из 11 трехочковых, 11 из 12 штрафных), 7 подборов, 5 передач, совершил 1 перехват и 4 потери. Подобная приватизация Лукой игрового превосходства вполне закономерно вылилась в победу на Францией – 88:82 и первое место Словении в группе В, которую на старте чемпионата называли «группой смерти». Теперь словенцам можно спокойно расслабиться и выжидать соперника, которым станет сборная, занявшая четвертую строчку в группе A.

При чем тут греки?

Сегодня мы уже знаем, что показатель Луки – самый результативный в XXI веке и второй в истории всех чемпионатов Европы. Вчера раблезианского вида словенец одним махом оставил не у дел златокудрого тевтонца Дирка Новицки, который набирал 43 очка в 2001 году, и президента греческого баскетбольного пантеона Никоса Галиса, отметившегося 46 очками в 1983-м. К слову, из этой парочки только Галис стал чемпионом Европы (в 1987-м), так что теоретически Дончич может превзойти грека еще раз, если выиграет свой второй Евро.

Но для этого Луке с высокой долей вероятности придется низвергнуть еще одного греческого идола, который за день до исторического показателя Дончича отметился 41 очком в игре с Украиной.

Короче, если словенцы победят на этом турнире, то велика вероятность того, что на греческой таможне наличие у взъезжающих символики сборной Словении и майки Луки Дончича в частности будет приравнено к провозу взрывчатых, колюще-режущих и наркотических веществ. В особо крупных размерах, само собой.

Обладатель рекорда результативности – спорная фигура

Что же касается самого результативного перформанса в истории чемпионатов Европы, то заоблачный стандарт в 63 очка был установлен бельгийцем Эдди Террасом в матче с Албанией аж в 1957 году – 65 лет назад. Собственно, результативность на Евро-1957 – это единственное, чем Террас запомнился. Он стал лучшим снайпером того турнира с показателем 24,4 очка в среднем за игру (у Луки на данный момент 26,6), а Бельгия срезалась на второй групповой стадии. Ну и чтобы примерно масштабировать роль Терраса в истории баскетбола, к оценке которой стоит относиться аккуратно (в том числе, чтобы никого не обидеть), нельзя не отметить, что все 12 лет своей карьеры он провел в составе бельгийского «Ройаль Юнион Сен-Галуаз».

Размышляя о том, какими разными способами можно войти в историю, пожалуй, будет уместно привести слова главного тренера словенцев Александра Секулича, сказанные им сразу после матча.

«Мы играли без нашего стартового центрового Майка Тоби. Отчасти и поэтому начали игру медленно, как сами того и ожидали. Но то как парни показали себя на площадке – это их победа. Они боролись. То, какой командный баскетбол они показали, просто восхищает. У Луки был выдающийся матч. Он так балует всех нас, что мы привыкаем и начинаем думать, что это нечто обычное. Это не так. Это высочайший уровень. Он творит на площадке изумительные вещи», – прокомментировал результат Секулич.

Знаковость Луки и ему подобных

Как-то резанули ухо эти – в целом, ожидаемые – слова Секулича, и только постфактум стало понятно почему. Это произошло на контрасте с характеристиками, выдаваемыми Дончичу. Читая комментарии как компетентных аналитиков, так и простых любителей баскетбола, можно увидеть такие определения: киборг, демон, владыка, доминатор. И все в таком повелительно-уничтожительном духе.

Понимаю, что это сугубо вопрос интерпретации, но персонально мне Дончич видится не столько человеком-машиной или супергероем – типажей, которых в НБА с избытком – а живым воплощением глобализации баскетбола. Словенец, вскормленный «Реалом» на испанских сливках, и сейчас демонстрирующий в самой атлетичной баскетбольной лиге мира превосходство школы и фундаментального понимания игры над физиологией. Все это без назидательного тона и с вполне себе человеческим лицом.

Он может курнуть перед матчем, приехать в тренировочный лагерь с лишним весом, принять на площадке эффектное решение в ущерб эффективному, сочинить какой-нибудь флоп и так далее. И как-то ближе такие ролевые модели. Они разнообразнее, их сложнее экранизировать посредством шаблонов Marvel. Я за Николу, Янниса и Луку. Я за 16-летнюю литовку Юсте Йоците, которая родилась в Вашингтоне, выросла в Паланге, сейчас под тщательным присмотром Тони Паркера калибрует свои навыки в женской команде одной из лучших академий Европы – французском АСВЕЛе – а чуть погодя будет одной из звезд WNBA и сборной Литвы.

И, конечно, держим кулачки за Егора Демина, которого в молодежке «Реала» в данный момент дрессируют тренеры, некогда работавшие с Лукой Дончичем, и который к моменту достижения своей баскетбольной зрелости должен получить возможность представлять сборную России на международных турнирах. Не все же нам восхищаться успехам Словении.

Хотя когда человек забивает за сборную 47 очков, это не может не восхищать. Вне зависимости от того, какую страну он представляет.

Фото: globallookpress.com/IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl