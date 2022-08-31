Один из топовых новичков НБА уже сломался, но это еще не трагедия. Гриффин, Эмбиид и Симмонс подтвердят

Когда Адам Сильвер объявлял, что «Оклахома» под 2-м номером драфта-2022 выбирает центрового университета Гонзага Чета Холмгрена, мне вспомнился вот этот целомудренный рекламный ролик.

Таким мне виделось будущее двухметрового херувима в НБА, на которого болельщики «Тандер» принялись молиться еще задолго до церемонии драфта. Тем отраднее было видеть, как Чет изничтожал всякого рода скепсис в матчах Летней лиги и показательных турнирах. А потом случился Сиэтл, игра в рамках «The CrawsOver Pro-Am», попытка заблокировать проход Леброна Джеймса, травма сустава Лисфранка и больничный на весь следующий сезон.

Что за травма?

Травма сустава Лисфранка носит имя пионера французской хирургии и гинекологии, который служил полевым врачом в армии Наполеона. Во время сражений наездников часто выбивали из седла, и раненые элементарно не успевали вынуть ногу из стремян, травмируя предплюсне-плюсневые суставы.

Поскольку основной площадью повреждения является передняя часть стопы, где расположено множество мелких суставов, связок и хрящей, в частности, отвечающих за моторику пальцев, то это очень неприятная травма, при которой операция неизбежна. Могут разниться сроки восстановления, но хирургическое вмешательство обязательно. Французский коновал стал первым, кто наловчился оперировать такие повреждения. То, каким образом происходило врачевание, собственно, и объясняет, что помимо сустава Лисфранка также существуют ампутация Лисфранка и нож, названный в его честь.

В наши дни, понятное дело, процесс носит куда более гуманный характер, несмотря на то, что со временем росло не только количество и качество методов устранения повреждения, но и способов, которыми можно его заработать. Травма сустава Лисфранка имеет множество разновидностей, но наиболее распространенными являются две. Первая часто встречается у игроков в американский футбол; в ситуациях, когда практически весь вес тела перенесен на переднюю часть стопы, а задняя часть голеностопа поднята вертикально вверх (как у спринтеров при подготовке к старту), игрок находится в очень уязвимой ситуации. Порой достаточно даже минимального воздействия – не говоря уже о падении в ноги 120-килограммового защитника в полной амуниции – чтобы травмировать лисфранков сустав: чрезмерная нагрузка идет сверху вниз и практически вбивает стопу в поверхность.

Вторая разновидность более распространена в баскетболе и волейболе, поскольку чаще всего сустав травмируется при приземлении, когда положение стопы меняется в зависимости от разных факторов: высота и траектория прыжка, вес тела, баланс и время нахождения в воздухе. При приземлении игрок часто перегружает стопу, и тогда она резко уходит в сторону, подвергая чрезмерному риску все тот же лисфранков сустав. Холмгрен травмировался похожим образом, с той лишь разницей, что он не находился в воздухе. Сфокусировав все свое внимание на защите против Леброна, Чет сделал два широких шага назад, после чего его правая стопа ушла в сторону. То есть алгоритм повреждения можно описать так: стопа в вертикальном положении при шаге назад резко опирается на паркет и выгибается в сторону. Сустав Лисфранка расположен в срединной части стопы и при повреждении между ним и остальными частями костной ткани образуется зазор, который нарушает всю работу суставного механизма. Чтобы наладить его, хирурги вживляют костный сэмпл, либо используют пластины из специальных биоматериалов, которые заполняют пространство и служат чем-то вроде костной мембраны.

Наличие подобных «полупроводников» повышает вероятность рецидива, но не становится стигмой для спортсмена. Тут уже в действие вступают субъективные факторы, такие, как агрессивность стиля игры, коэффициент «усталости» костной ткани и так далее. Может показаться, что Холмгрен теперь обречен, но, если взглянуть на топовых новичков, которые вынуждены были пропустить первый сезон, а так же на игроков с идентичной травмой, то становится очевидно, что не стоит ставить крест на центровом «Тандер» прямо здесь и сейчас.

У Холмгрена есть все шансы оказаться в элитной компании

Можно сколь угодно замысловато заворачивать мысль о том, что Холмгрен – травмат и пропущенный сезон лишь подтверждает опасения касательно его физиологии, но в действительности это не совсем так.

Правда в том, что Холмгрен изначально был вещью в себе. Поэтому, несмотря на то, что слухи о субтильном пареньке, универсальном, как кухонный комбайн, пошли еще со времен его выступлений за школу с раскатистым названием Minnehaha Academy, практически во всех мок-драфтах Холмгрен значился вторым после Паоло Банкеро. Наиболее весомым поводом для сомнений были не столько физические данные, сколько противоречия, которые каждый мог трактовать по-своему. В зависимости от разрешения этих парадоксов Холмгрен мог видеться либо более мобильной версией Пау Газоля, либо внебрачным сыном Шона Брэдли. И так было всегда, на всех стадиях его карьеры. В школе Холмгрен играл бок о бок с нынешним защитником «Орландо» Джаленом Саггсом, в среднем набирал по 18,6 очка и 11 подборов, но уже тогда сломал запястье правой (бросковой) руки. После того как Саггс начал неспешно протаптывать дорожку для своего приятеля и поступил в университет Гонзага, средняя статистика Холмгрена взлетела до 21 очка, 12,3 подбора, и он уже в качестве единоличного лидера привел свою команду к четвертому титулу чемпионов штата. Эта победа официально и окончательно закрепила за Четом национальное признание, он собрал ворох индивидуальных наград, получил порядка 30 предложений от ведущих университетов и приглашение в молодежную сборную США.

После того как Холмгрен решил играть за Гонзагу, в которой на тот момент уже не было Саггса, многие ждали, что центровой, как минимум, подтвердит свою статистику. И стартовал Чет круто. В дебютном матче против Дикси Стэйт он набрал 14 очков, 6 передач, 13 подборов и 7 блок-шотов и стал первым за 25 лет новичком «Заггс», кому удалось оформить более 10 очков, 10 подборов, 5 передач и 5 блок-шоков в первой игре.

Но и тут не без нюансов, и травмы тут ни при чем. За полные 32 матча чемпионата Холмгрен набирал в среднем 14,1 очка, 1,9 передачи, 9,9 подбора и 3,7 блок-шота, но так и не стал лучшим снайпером команды. Самым скорострельным в составе «бульдогов» оказался форвард Дрю Тимми, набиравший в среднем по 18,4 очка. Да, у него было больше попыток для бросков и игрового времени, но так или иначе специалисты стали задаваться вопросом: способен ли Холмгрен быть первой звездой команды и предъявлять свои права на прайд.

Поездка на чемпионат мира U-19, которая увенчалась для США золотом, а для Чета еще и наградой MVP чемпионата, тоже не обошлась без шероховатостей. Финальный пасьянс против Франции все раскладывали как дуэль Холмгрена и Виктора Вембаньямы, но по итогам «звездно-полосатые» затащили игру (83:81) усилиями Майкла Майлза (11 очков, 6 передач, 7 подборов, 4 перехвата), Джэйдена Айви (16 очков, 4 подбора, 3 перехвата) и Кенни Лофтона (16 очков, 7 подборов). Чет за 23 минуты набрал 10 очков, сделал 5 передач, 2 подбора, а в остальное время услужливо открывал калитку в обороне перед Вембаньямой, который закончил матч с 22 очками, 5 передачами, 8 подборами и 8 блок-шотами.

Перед драфтом много писали о том, что Холмгрен станет разочарованием для команды, которая чересчур поверит в него и все будущее будет планировать исключительно вокруг него. Одной из проблем называли длительность проекта, приоритетом которого должен стать новобранец: время на адаптацию, обязательный для этой лиги набор массы, непредсказуемость того, как на это среагирует организм, формирование состава под Чета – не так много команд в лиге готовы пойти на это. Тем не менее, генменеджер «Оклахомы» Сэм Прести сказал, что взял бы Холмгрена, даже если бы тот получил травму до драфта. Для кого-то это прозвучит как неудачный гэг из стендапа, но Прести стоит поаплодировать хотя бы за смелость: заявлять подобное, зная, что Шэй Гилджес-Александр уже ерзает который год, не желая просиживать лучшие годы карьеры в «Оклахоме», пока та сподобится на выход в плей-офф – дорогого стоит. Весьма вероятно, что при наличии Гилджеса-Александра, Дорта и прочих Холмгрен, несмотря на травму, станет идеальным игроком именно для «Оклахомы». Причем не исключено, что сразу же, что называется, с колес. По крайней мере, прецедентов хватает.

Травма перед карьерой в НБА – это совсем не плохо?

Начиная с 2006-го года четыре игрока из числа топ-3 драфта пропускали первый сезон из-за травмы: Грег Оден, Блейк Гриффин, Джоэл Эмбиид и Бен Симмонс.

Из этого квартета дальнейшая карьера не сложилась только у центрового «Портленда» Грега Одена. Хайлайты этого колосса на глиняных ногах – вспышки рентгеновских аппаратов. Первую операцию Грегу пришлось делать еще в шестом классе. После того как парнишка за год вымахал на 15 сантиметров, его начали мучить боли в основании правого бедра. Быстрый рост привел к тому, что головка кости выскочила из основания тазобедренного сустава. Хирургам пришлось вставить два штыря, чтобы зафиксировать ее в надлежащем состоянии. Естественным это состояние назвать нельзя, потому что с тех пор правая нога Одена стала на 8 миллиметров короче левой. Восстановление проходило долго и болезненно, даже после того как Грег перестал передвигаться на костылях, его мучили боли, он ощущал дискомфорт, а походка стала тяжелой и нескладной. Поэтому бессмысленно-грустно разбираться, какая из многочисленных травм стала роковой для центрового, который в 19 выглядел на изнуренные 30.

Первый сезон Оден пропустил из-за остеоартрита в правом колене – хронического заболевания хрящей и тканей, типичного для людей преклонного возраста. Иными словами «Блейзерс» изначально взяли молодого парня с коленями пожилого человека. Дебютный сезон Одена принес не столько разочарование, сколько сожаление и понимание, что центровой никогда не будет тем, кого в нем видели пресса и болельщики, когда всерьез размышляли на тему: почему именно Грег, а не Кевин Дюрэнт должен был быть первым пиком драфта-2007. Оден кое-как отковылял 61 матч со средней статистикой в 8,9 очка, 7 подборов и 1,1 блок-шота и пролетел мимо всех сборных новичков, лишь чисто символически присев на лавку в матче новичков со второгодками на Матче Звезд-2009.

Во втором сезоне Оден отыграл еще меньше – 21 матч. 5 декабря 2009-го в игре против «Рокетс» центровой резко выпрыгнул, пытаясь накрыть проход Аарона Брукса, и разорвал квадрицепс левого колена, из-за чего коленная чашечка съехала резко вбок. Самое ужасное, что никакого контакта не было. Как и особых надежд на скорое возвращение игрока.

В следующий раз Оден появился на паркете спустя более чем 1500 дней (три полноценных сезона), пройдя через четыре операции. В составе «Майами» сезона-2013/2014 он даже не отыграл, а просуществовал – 23 матча. Суммарно за три сезона в НБА и 105 сыгранных матчей Оден набирал в среднем 8 очков, 6,2 подбора и 1,2 блок-шота.

И пусть сам Оден говорит, что его запомнят как одного из самых знаковых бастов в истории НБА, назвать его таковым не получается: это просто человек, чей организм изначально не был предрасположен к нагрузкам уровня НБА. Не столько трагедия руководства «Блейзерс», сколько жизненная драма отдельно взятого человека.

Что касается трио Гриффин-Эмбиид-Симмонс, то каждый из ее представителей так или иначе преуспел, причем сразу же.

Гриффин пропустил первый сезон из-за стрессового перелома левой коленной чашечки – травмы, которую он получил в летнем подготовительном лагере «Клипперс», когда приземлялся после очередного данка. Сперва прогнозы были обнадеживающие – семь недель на восстановление, говорили даже о возможном отсутствии хирургического вмешательства, но по истечении срока эскулапы констатировали, что процесс заживления проистекает не так, как предполагалось, и Гриффина положили под нож.

Несмотря на это, в дебютный сезон Гриффин входил главным претендентом на звание лучшего новичка. Собственно, о том, что он конвейер по штамповке дабл-даблов, форвард принялся заявлять сразу же. В первом матче он оформил 20 очков и 14 подборов, а затем принялся бить клубные рекорды по количеству сделанных подряд дабл-даблов. Серия оборвалась лишь на отметке в 27 матчей и стала самой длинной серией дабл-даблов в НБА с 1968 года. Помимо серийности Блэйк еще не забывал и о результативности. 11 ноября Гриффин начислил 44 очка в корзину «Никс», а 17 января «Индиане» от него прилетело 47 очков – на тот момент самый результативный матч для новичка в истории «Клипперс». Две игры с 40+ очками лига не видела со времен Аллена Айверсона и сезона-1996/1997, поэтому неудивительно, что Гриффин попал на Матч звезд. Причем выбрали его тренеры, и до Гриффина подобным доверием последний раз пользовался Тим Данкан в 1998-м. В рамках баскетбольной ярмарки тщеславия Блейк не затерялся: в матче новичков и второгодок он набрал 14 очков и 3 подбора, а на слэмданк-контесте показал, что не комплексует из-за травмы, не давшей ему сыграть в первом сезоне. Гриффин выиграл конкурс бросков сверху, и пусть Шон Кемп, с которым его сравнивали, тактично уточнил, что «парень перепрыгнул не через машину, а через капот» – выглядел перформанс Гриффина вполне эффектно и в духе времени. На основном Матче звезд зажечь не удалось, но Гриффин разнообразно использовал отведенные ему 15 минут, за которые набрал 8 очков, 5 передач и 5 подборов.

Уже в следующем месяце Блэйк довел свою мультизадачность до высочайших стандартов и закончил мартовский матч против «Вашингтона» с 33 очками, 17 подборами и 10 передачами. «Клипперс», в составе которых помимо Гриффина выделялся разве что Эрик Гордон, несмотря на яркие шоу-постановки новичка, закончили сезон на 22-м месте (32-50) и ожидаемо не попали в плей-офф. Никаких вопросов к команде не было, как и сомнений в том, кто станет лучшим новичком сезона. Гриффин признавался лучшим новичком Западной Конференции максимально возможное количество раз – 6, последним таким выскочкой был Крис Пол в 2006-м. Добавьте сюда все 82 матча сезона в старте, лидерство среди новичков по большинству показателей (очки, подборы, дабл-даблы) и среднюю статистику в 22,5 очка, 3,8 передачи и 12,1 подбора. Гриффин стал первым единогласно лучшим новичком сезона со времен Дэвида Робинсона в 1990-м, вошел в первую символическую сборную лучших новичков, а его дебютную кампанию журнал «Sports Illustrated» включил в число 15 самых запоминающихся среди всех новичков в истории НБА.

Премьера Джоэла Эмбиида не сорвала кассу в первый же уикенд, но здесь нужно учитывать, что после того как «Филадельфия» выбрала центрового под 3-м пиком на драфте-2014, игрок пропустил сразу два полноценных сезона и на площадке появился лишь в 2016-м. Два года отсидки были обусловлены травмой навикулярной кости правой стопы. Она находится на внутренней части стопы на стыке с подъемом и в значительной части отвечает за маневренность и перераспределения направления при выборе вектора движения. Собственно само ее название – это производное от слова навигация. Первую операцию на правой стопе Эмбииду сделали еще до драфта – 20 июня 2014-го, и тогда врачи сразу же намекнули: 7 месяцев, не раньше. Подобные анонсы не напугали руководство «Сиксерс», которые спустя шесть дней взяли Эмбиида под 3-м номером драфта, и предвосхитили слова Прести о готовности взять травмированного Холмгрена на драфте. В августе стало понятно, что Эмбиид пропустит целый сезон, а спустя почти год, уже в июне 2015-го, «Филадельфия» обнародовала слова врачей, что Эмбиид останется вне игры еще на один сезон из-за медленного восстановления и необходимости провести повторную операцию.

При таких исходных неудивительно, что тренерский штаб «Сиксерс» интегрировал Эмбиида в игровой процесс очень аккуратно и старался действовать поступательно. Игровое время Эмбиида педантично дробили, распределяя 20-25 минут по дистанции всего матча. В декабре Джоэл получил награду лучшему новичку Восточной конференции, а в январе поставил на полку рядом с ней еще одну такую же. На Матч звезд, как Гриффину – с парадного входа – попасть не вышло, но Эмбиид пролез в форточку и в качестве запасного отсидел на лавке в игре восходящих звезд. Может быть, Джоэл явил бы Америке всю мощь баскетбольного интернационала и даже выиграл бы конкурс баскетбольных умений, на который был заявлен, но аккурат перед всезвездном уикендом центровой потянул левый мениск и решил поберечься. Впоследствии оказалось, что не зря: результаты МРТ выявили опухоль и сгустки крови, препятствующие кровообращению в колене. 24 марта Эмбииду сделали артроскопическую операцию и сняли с пробега до начала следующего сезона. Несмотря на то, что центровой провел всего 31 матч (все в стартовой пятерке), средняя статистка в 20,2 очка, 2,1 передачи и 7,8 подборов не только помогла Эмбииду попасть в первую сборную лучших новичков, но и почти обеспечила ему индивидуальную награду. В борьбе за звание лучшего новичка сезона Эмбиид по большому счету имиджево уступил Малькольму Брогдону из «Милуоки», который за 75 матчей в среднем наскребал по 10,2 очка, 4,2 передачи и 2,8 подбора. Несмотря на скомканный старт в НБА, Эмбиид до сих пор считает, что два года пропущенные в начале карьеры помогли ему лучше адаптироваться к НБА. «Я научился правильно питаться, подготовил тело физически, очень много времени проводил за просмотром матчей «Сиксерс» и их соперников. Моя игра изменилась за эти два года, чтобы понять это, достаточно посмотреть записи того, как я выглядел на преддрафтовых занятиях, и моего дебютного сезона», – говорил пятикратный участник Матчей звезд и один из главных претендентов на звание MVP.

«Филадельфия», как известно, не ищет легких путей, поэтому, потренировавшись на Эмбииде, уже в следующем сезоне «Сиксерс» принялись пользовать еще одного новичка, который пропустил первый сезон из-за проблем со стопой.

Как и в случае с Гриффином, Симмонс травмировался, уже являясь игроком клуба НБА и имея на руках контракт. 30 сентября 2016 года Симмонс во время двусторонки повредил пятую метатарзальную кость правой ноги. Метатарзальные кости – это не что иное, как крепеж основной области подъема стопы с фалангами пальцев, каждая из пяти метатарзальных костей отвечает за определенный палец. Так вот, Симмонс травмировал пятую-внешнюю, которая находится между подъемом стопы и мизинцем. После рентгена и МРТ врачи вынесли вердикт: от трех до четырех месяцев строгача. Но, как это часто бывает, строгий режим восстановления не дал ожидаемых всходов, и 24 февраля 2017-го руководство «Филадельфии» подтвердило информацию о том, что Симмонс сыграет лишь в следующем сезоне.

Дебют своенравного австралийца оказался чем-то средним арифметическим между Гриффином и Эмбиидом. В отличие от того же Гриффина, немногие рассматривали его в качестве соискателя награды лучшему новичку, но уже в третьей своей игре Симмонс чуть было не оформил трипл-дабл. В матче с «Торонто» разыгрывающий набрал 18 очков, 10 подборов, 8 передач и стал единственным игроком наравне с Оскаром Робертсоном, кому в одном из первых трех матчей стартового сезона удалось набрать минимум 10 очков, 10 подборов и 5 передач. Уже в следующей игре Симмонс закончил вытанцовывать вокруг трипл-дабла и увез из Детройта 21 очко, 12 подборов, 10 передач, став третьим игроком в истории после Оскара Робертсона и Арта Уильямса, которому для оформления первого в НБА трипл-дабла понадобилось четыре матча. Симмонс не распылялся на данки, зато поспевал везде и всюду. За первые десять матчей он набрал 170 очков, 100 подборов и 80 передач – единственный в своем роде случай в истории НБА. К марту Симмонс уже преодолел отметку в 1000 очков, 500 подборов и 500 передач, став третьим новичком в истории, кому это удавалось. Думается, нашлось бы немало желающих пропустить первый сезон, зато в дебютном сообразить на троих вместе с Оскаром и Мэджиком. На участие в главном Матче звезд Симмонс не наиграл, но, судя по всему, его это и не особенно интересовало. В игре самых талантливых новичков австралиец в составе сборной мира как-то нехотя и между прочим набрал 11 очков, 13 передач и 6 подборов, после чего вернулся в регулярке, где вновь принялся демонстрировать различные грани и вариации трипл-даблов. Благодаря игре Симмонса «Филадельфия» закончила сезон 16-матчевой серией побед и взобралась на третью строчку Восточной конференции с балансом 52-30 – лучшим показателем с 2001 года. О том, что этот финальный спурт курировал именно Симмонс, говорит хотя бы то, что за финальные три месяца регулярки он три раза подряд получил звание лучшего новичка Восточной конференции (всего на его счету – четыре)

Официоз и ответственность плей-офф не сильно повлияли на Бена. В первом матче первого раунда против «Хит» он набрал 17 очков, 14 передач и 9 подборов, а «Сиксерс» победили – 130:103. В четвертом матче молодой дерзила оформил 17 очков, 13 подборов, 10 передач и стал первым новичком со времен Мэджика Джонсона в 1980-м, которому удалось сделать трипл-дабл в плей-офф. В истории НБА такие случаи можно пересчитать по метатарзальным костям одной ноги: Карим Абдул-Джаббар, Джерри Лукас, Том Гола, Мэджик и Симмонс. В итоге «76-е» взяли серию против «Хит» со счетом 4-1, но в следующем раунде с таким же счетом сами отлетели «Бостону». Имена претендентов на приз лучшему новичку за исключением Симмонса практически не озвучивались, за самого Симмонса говорила история. Попадание в первую сборную лучших новичков шло автоматом, как если бы это была физ-ра в зачетку. Сегодня Симмонс – трехкратный участник Матча звезд и одна из главных мишеней для сарказма, да и то последнее обусловлено не столько его профессиональным регрессом, сколько персональным нежеланием играть в баскетбол.

Так что примеров для оптимизма у Холмгрена хватает.

Причем такие есть не только в среде игроков, с которыми Чета роднит (пока еще потенциальная) элитарность.

Например, Юдонис Хаслем получил травму сустава Лисфранка 20 ноября 2010-го, форвард победно вернулся 9 мая 2011-го и с тех пор пылит в составе клуба, попутно стращая не только новичков, но и всех тех, кому претит спартанская культура «Майами».

Естественно, в этот список не мог не попасть очередной представитель «Сиксерс», размышляя о лозунге которых порой кажется, что подразумеваемый в нем «Процесс» – не что иное, как вечная реабилитация. Именно частью этого процесса стал Фуркан Коркмаз, когда 15 декабря 2017-го помянул турецким ругательством имя Жака Лисфранка, получив травму в игре G-Лиги. Вернулся турецкоподданный 22-го марта 2018-го и на данный момент является важным игроком ротации «Сиксерс».

Ну и? чтобы жизнь не казалась рахат-лукумом, стоит вспомнить про Джеральда Грина – человека, красоту трансатлантических полетов которого в состоянии затмить лишь тот факт, что за победу на слэмданк-контесте в рамках российского Матча звезд он получил электрочайник. Грин травмировал свою стопу на излете карьеры – 14 октября 2019-го; по ходу процесса восстановления «Рокетс» обменяли его в «Денвер», откуда он моментально был отчислен. Ветеран еще какое-то время поискал клуб, но затем в октябре 2021-го объявил о завершении карьеры и присоединился к тренерскому штабу родного «Хьюстона» в качестве тренера по развитию. Тем не менее, в январе прошел слушок что Джеральд решил тряхнуть стариной, а спустя какое-то время особенно любопытные видели его в составе фарм-клуба «Рокетс» «Рио-Гранде Валлей Вайперс», за которых он провел 21 матч, в возрасте 36 лет набирая в среднем 16,6 очка и 4,7 подбора.

Против новичка «Тандер» индекс массы тела и медицинская теория врача из «Рокетс»

Все вышеизложенное вроде бы должно добавить оптимизма Холмгрену, руководству и болельщикам «Оклахомы», которые сейчас в различной тональности распевают о том, как много положительного таит в себе известие о пропуске Холмгреном следующего сезона. Сэм Прести, например, заявил, что это не травма стопы, а повреждение, как бы намекая, что годовую отсрочку новичок получил, чтобы избежать осложнений. Форумы фанов «Тандер» громогласно сообщают, что пропущенный сезон пойдет на пользу Чету, который запрется на амбарный засов в качалке, откуда уже потом выйдет эдакой вариацией на тему Янниса, который, как мы помним, приходя в лигу, выглядел совсем иначе.

Если Холмгрену удастся хотя бы заложить базис подобной трансформации, то это уже будет большое дело, потому что альтернативный сценарий развития карьеры выглядит довольно плачевно. Дело в том, что Холмгрен один из самых субтильных игроков в современной истории НБА. Одна из стандартных процедур драфта – измерение индекса массы тела – величины, позволяющей определить соответствие веса и роста. Сопоставляя эти показатели, представители медицинских штабов команд НБА могут судить о недостатке или переизбытке веса, давать оценку потенциальному развитию физических данных игрока, а также прогнозировать типы лечения при травмах и скорость восстановления. Так вот, индекс массы тела Холмгрена равен 19,4, и на сегодня это третий самый низкий показатель в лиге. Другие двое – тоже обитатели заповедника единорогов, который базируется в Оклахоме: первое место с отрывом принадлежит Алексею Покушевскому (19,1), за ним галопирует Усман Дженг (19,3). Кроме этой изящной троицы, лишь одному игроку за все время с момента объединения АБА с НБА удавалось продемонстрировать более низкий показатель. Индекс массы тела Манута Бола при росте в 231 сантиметр и весе в 90 килограммов составлял ровно 17. О том, насколько серьезные проблемы с травмами суданец испытывал на протяжении всей своей карьеры, напоминать не надо.

О том, что влияние индекса массы тела на длительность карьеры и травматизм – это медицинская тенденция, говорят следующие факты и имена. Центровой «Клипперс» Кит Клосс (220 – рост, 99 – вес, индекс массы – 19,7) продержался в лиге всего три сезона, после чего толком нигде не заиграл. Тяжелый форвард Рон Бехаген (210 – рост, 83 – вес, индекс массы – 19,8), отыграл 80 матчей за три сезона из пяти проведенных в НБА. За пределами этого – скитания и боль. Форвард Микки Джонсон на их фоне – настоящий долгожитель: при росте в 210 сантиметров, весе 86 килограммов и индексе массы 19,9, уроженец Чикаго отыграл в НБА с 1974-го по 1986-й, завершив карьеру в возрасте 32 лет.

Можно рассуждать о том, что это игроки времен, когда медицина, экипировка, методы передвижения между городами и самые базовые условия выступления в НБА были другими, но, увы, это не опровергает очевидного. Высокорослые игроки с недостаточной мышечной массой страдали в НБА всегда. Травмы стопы испортили карьеры Сэма Боуи, Билла Уолтона, Рика Смитса, Жидрунаса Илгаускаса, Георге Мурешана, Шона Брэдли, Яо Мина, Кристапса Порзингиса, даже Энтони Дэвиса в какой-то степени. Все это паскудные новости для Чета Холмгрена еще и потому, что, помимо роста и телосложения, у большинства вышеназванных игроков имеются определенные внешние признаки, которые недвусмысленно намекают на то, о чем представитель «Хьюстона», доктор Уильям Макгарви сказал напрямую.

«Огромное значение имеет форма стопы игрока. У темнокожих игроков более низкий свод стопы, что делает ее более стрессоустойчивой в условиях резкой смены направления и приземления. Травмы стопы чаще наблюдаются у людей с высоким сводом, который более типичен для людей азиатского, кавказского и европейского происхождения», – написал в своей колонке для «Wall Street Journal» Макгарви.

Едва ли подобная расстановка акцентов изменит – и не должна – настрой Холмгрена на работу в ходе реабилитации, но теперь, помимо слов обычных скептиков и всяческих злопыхателей, ему предстоит опровергнуть еще и одну медицинскую теорию.

Что дальше для «Оклахомы»

«Оклахома», как минимум, лишилась внимания нейтральных болельщиков и потеряла в телевизионных рейтингах, но это еще не конец света. Тем более, что команде есть чем заняться, и это необязательно пресловутая погоня за Виктором Вембаньямой, которую сегодня ставят в укор каждой третьей команде в НБА.

«Оклахома» не будет рвать жилы, чтобы попасть в плей-офф, но и французский уникум для нее не самоцель. «Тандер» важнее зацепиться за первую тройку, а там Прести, располагающий неиссякаемым запасом драфт-пиков, сможет решать, как их использовать. Обмен на более опытных игроков с целью собрать более крепкую команду, выбор молодых вингов вроде Кэма Уитмора или Дарика Уайтхэда, приобретение очередной пригорошни пиков – вот лишь самые основные опции для генменеджера «Тандер». Мы же будем за этим наблюдать, смеяться или плакать, пока где-то там в кулуарах Чет Холмгрен будет переизобретать и склеивать себя, чтобы по возвращению оправдать веру болельщиков и получить прозвище не хуже, чем «Greek Freak». Мне, например, нравится – «Cheat Code» Chet.

Фото: East News/Gregory Shamus/Getty AFP, Ethan Miller/Getty AFP; Gettyimages.ru/Ethan Miller, Jonathan Ferrey, Harry How, Mitchell Leff