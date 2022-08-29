👑🦷У Леброна (Короля Джеймса) теперь корона даже на зубах

Понятие «дурной вкус» прочно закрепилось в умах большинства людей как нечто общепринятое и безусловное, а между тем, если разделить это словосочетание на составляющие и взглянуть на поверхностную этимологию и значение слова «дурной», то сразу станет ясно, что это в большей степени субъективное понятие. То, что один посчитает дурным, другой назовет сумасбродным, хиповым, протестным или как-нибудь еще…

Поэтому, когда я читаю новость о том, что Леброн украсил свой зуб миниатюрным логотипом в виде короны, первым комментарием под которой идет обшарпанная мудрость о том, что «можно вывести девушку из деревни, а вот деревню из девушки никогда», мне, ей-богу, странно. Не имею ничего против такого мнения, в конце концов, оно частное. Как и каждый случай.

Например, на моей памяти, одним из первых, кто эффектно продемонстрировал свою любовь к экстравагантным украшениям, был вокалист «Роллинг Стоунс» Мик Джаггер. Он украсил свой зуб бриллиантом еще в 1976-м.

И пусть вас не обманывает статус рок-звезды. Мик – выходец из крепкого среднего класса британского социума, человек довольно расчетливый и педантичный. Несмотря на свою нелюбовь к учебе, он бросил лондонскую школу экономики и политических наук только после того, как стало ясно, что «Стоунс» не наскоро сколоченный бойз-бэнд, который развалится уже завтра. До начала музыкальной карьеры и на протяжении всех последующих лет у Мика всегда были альтернативные пути отхода. Согласитесь, едва ли человека, чьи прозорливость и умение лавировать среди меняющихся тенденций помогли ему оставаться одним из наиболее востребованных музыкантов на протяжении 50 лет, можно назвать деревенщиной. Вот так, просто потому, что он инкрустировал свой зуб бриллиантом.

Вот и с Леброном похожая история. В определенной степени – и даже скорее в большей – это не понты или мода, а просто инвестиция. Особенно если учитывать тот факт, что эта крохотная корона – далеко не самое дорогое из того, что имеется у Джеймса в коллекции.

Вот такие брекеты – в простонародье именуемые грилзами – Леброн презентовал себе на 37-летие.

Кроме этого у него есть более массивный вариант с еще одной версией своего логотипа.

А так же скромная коронка под названием «Just Do It» с изображением логотипа известного бренда.

Тем, кому кажется, что это чересчур, будет интересно узнать, что разыгрывающий «Хорнетс» Ламело Болл до того, как сыграл свой первый матч в НБА, успел обзавестись нарядным прикусом стоимостью в 40 000 долларов. Причем игрок до последнего скрывал наличие такой цацки от своего одиозного папаши Лавара. Правда вскрылась только в эфире одного из ток-шоу, и Лавар явно не был обрадован увидев блистательную улыбку сына.

Я уж не знаю, как в семействе утрясали этот момент, но, как минимум, один бронебойный факт у Мело точно был. Ведь «Хорнетс» в своем роде знаковая команда для дантистов-ювелиров. Достаточно вспомнить фиксатую улыбку мощного форварда Ларри Джонсона, который в начале 90-х был символом и надеждой «шершней», мимоходом исполняя обязанности самой очаровательной бабушки от мира баскетбола.

Продолжателем традиции стал не только Ламело Болл, но и его одноклубник Майлс Бриджес, который принял участие в слэмданк-контесте-2019, примерив на себя образ Джонсона. И пусть золотая коронка оказалась единственным, чем Бриджес сверкнул по ходу конкурса, было отрадно видеть игрока «Хорнетс» в рамках подобного мероприятия, ведь в последний раз команду представлял Джеральд Уоллес аж в 2010 году.

Тем не менее, не одним прошлым единым. В современной НБА имеются примеры, когда баскетболисты выходили на площадку облагодетельствовать зрителей драгоценной улыбкой не в рамках конкурса и не в выставочном матче, а в значимых играх. Так, Джавейл Макги отыграл первый матч первого раунда плей-офф-2018 против «Сперс», озаряя недовольного Грегга Поповича ехидной ухмылочкой высокой пробы. «Уорриорс» победили 113:92, а Макги отметился 15 очками, 4 подборами, 2 блок-шотами и перехватом.

Еще одним игроком «Уорриорс» уличенным в любви к грилзам оказался Уилли Коули-Стайн, который придал своему украшению символический характер. Две черные литеры ХХ, выделяющиеся поверх бриллиантов у него во рту – это последние две буквы имени его погибшего друга Рекса. Так что можно сказать, что Коули-Стайн носит траур по своему безвременно ушедшему приятелю.

И все же самой сиятельной командой НБА, когда дело доходит до индивидуальных украшений является, пожалуй, «Мемфис». Представитель элитного дома индивидуальных украшений «Diamond Boys and Johnny Dang & Co.» Ченс Харрис, который отвечает за VIP-клиентуру и принимает заказы от Бейонсе, Канье Уэста и Jay-Z, в интервью «Commercial Appeal» рассказал, что с разницей в несколько месяцев они изготавливали изделия для Джа Морэнта, Джарена Джексона-младшего и Брэндона Кларка. Каждый заказ, по словам менеджера, в среднем стоил около 35000 долларов. На счет всей команды сказать затруднительно, но вот пристрастие Морэнта к ювелирным изделиям сложно не заметить. Если вы видели его пресс-конференцию в преддверии последнего Матча звезд, то понимаете о чем речь. К слову, Морэнта отмечают даже профессионалы. Сайт Luxe Grillz называет его одним из немногих, кто действительно умеет сочетать массивную ювелирку с дорогой одеждой и при этом не выглядеть дешево.

Юг США часто называют отдельной страной: климат, историческая составляющая, культура – все это ингредиенты той чрезмерности, которой так гордятся и которую пестую жители Атланты, столицы штата Джорджия и одного из крупнейших городов юга. Если куриные крылышки, то такие, ради которых не то что с карантина, с похорон дедушки улизнешь (Лу Уильямс не даст соврать). Если машины, то такие, которые не могут ехать из-за количества хрома на покрышках и бампере. Так что нет ничего удивительного, что в преддверии сезона-2022/2023 именно «Атланта» устроила коллаборацию с локальным брендом «Grillz by Scotty», которая включает в себя обвесы для зубов с названием и символикой клуба. Изделия уже можно приобрести у дизайнера, и надо думать, что отбоев от клиентов не будет, поскольку украшения стали основой рекламной кампании по презентации расписания «Недели противостояний».

Облекать свои зубы в подобие янтарной комнаты любят далеко не только баскетболисты. Для игроков в американский футбол вообще в порядке вещей выходить на поле при полном параде. Кэм Ньютон, Джастин Джефферсон, Маршон Линч и многие другие не раз стопорили телетрансляции своими улыбками высшей пробы, но самым объявленным приверженцем этой тенденции был и остается уроженец Атланты Элвин Камара, выступающий за «Нью-Орлинс Сэйнтс». На вопрос – во сколько карат он оценит свою улыбку – Камара теряется: «Я много раз начинал считать, но каждый раз мне это надоедало. Это занимает слишком много времени, так что я даже не могу сосчитать».

Для боксеров золотые зубы это не просто возможность пофорсить, это примета, знак уважения и одновременно историческая отсылка. В конце XVIII-го начале XIX-го веков боксеры выходили на ринг, бравируя золотой улыбкой, тем самым заявляя, что ни один из ударов оппонента не попадет в цель. Если же это происходило и золотой зуб оказывался на канвасе, он доставался победителю. Золотом в зубах щеголяли Тайгер Флауэрс, первый афроамериканский чемпион в среднем весе, легендарный Джек Джонсон, в честь которого выдающийся джазмен Майлс Дэвис записал целый альбом, ну и, естественно, Майк Тайсон, чья золотая фикса красуется на постере недавнего сериала от Hulu.

Кстати, «Железный Майк» нашпиговал рот золотом именно в честь Джонсона, на которого равнялся всю карьеру. Вот только спустя какое-то время ему все выбили.

Самое курьезное, что произошло это не в ходе боксерского поединка и даже не при ограблении; золотые зубы Тайсон потерял, когда играл со своей ручной тигрицей Кенией. Животное оказалось чересчур любвеобильным и боднуло Тайсона в челюсть, так что челюсть пришлось собирать по частям. Майк решил больше не провоцировать питомца и вместо драгметаллов вставил обычные имплантаты.

И напоследок, чтобы не впасть в немилость к толерантным правдоборцам, нельзя не вспомнить Райана Лохте. На Олимпиаде-2012 в Лондоне американский пловец на дистанции 400 метров комплексом обставил всех, включая главного ихтиандра во плоти Майкла Феллпса. Чтобы придать еще больше блеска этому событию, Лохте нацепил бриллиантовые грилзы на церемонию награждения, но консервативные организаторы его осадили. Протесты Райана были недолгими и больше для проформы, поскольку, только сойдя с пьедестала, пловец тут же принялся позировать для фотокамер, источая блеск глазами, зубами и золотым кругляшом на шее.

Вся эта демонстративная роскошь может показаться глупой, но опять же, главное не воспринимать все это слишком серьезно. Если какой-то гражданин с полным ртом самоцветов заставляет вас ухмыльнуться – не важно, презрительно или иронично – значит, все это не зря.

Фото: instagram.com/kingjames