Дорога бостонского дуэта Тейтум-Браун к чемпионскому кубку НБА – длиной в 10 лет

Все началось еще в школе.

«Бостон Селтикс» вернули звание самого титулованного клуба НБА, взяв на прошлой неделе рекордный 18-й чемпионский кубок. «Кельты» обыграли всех соперников по плей-офф в доминирующем стиле – благодаря слаженности и универсальности стартовой пятерки.

Придавший чемпионский импульс Дрю Холидэй, нестареющий ветеран Эл Хорфорд, теряющий зубы, но не концентрацию Деррик Уайт, Кристапс Порзингис, готовый играть через травму – это лучшее окружение для звезды-франчайза НБА, которое только можно представить. «Бостон» оказался в роскошной ситуации, потому что таких звездных игроков у «Селтикс» сразу двое.

Чемпионство-2024 – в первую очередь, для этой парочки:

Джейлен Браун и Джейсон Тейтум проводят всю карьеру в «Бостоне», из выбранных на драфте тинейджеров они выросли в одних из лучших баскетболистов планеты. 26-летний Тейтум зажигал в регулярном сезоне, чем обеспечил клубу отрыв от всех соперников и легкий первый посев. 27-летний Браун подхватил эстафетную палочку у одноклубника в плей-офф, именно его признали Самым ценным игроком финала Восточной конференции и финала НБА.

Но история этого дуэта начинается не с драфта Джейсона в 2017-м. И не с драфта Джейлена в 2016-м. Это партнерство стартовало еще 10 лет назад.

В июне 2014-го проходил ежегодный баскетбольный лагерь Кевина Дюрэнта KD Skills Academy, куда приезжают перспективные школьники и студенты со всей страны. Приглашение получил и Джейлен Браун из предвыпускного класса школы, скаутинговые агенства ставили его в топ-5 своего возраста, и за него уже боролись топовые университеты. Тейтуму было лишь 16, впереди было еще два года школы, Джейсон был одним из самых молодых игроков в лагере Кей Ди.

Так велела судьба – когда игроков разделили на команды для двусторонок, еще такой худой Тейтум (№23) и совсем не бородатый Браун (№27) вместе оказались в составе «Белых». Кто тогда мог подумать, что впереди у них будут сотни игр вместе?

Через несколько месяцев они пересеклись снова. Вы наверняка уже видели это разлетевшееся по соцсетям фото:

Университет Канзаса ежегодно проводит традиционный фестиваль «Late Night in Phog», где не только презентует свою баскетбольную команду на новый сезон, но и обхаживает самых перспективных школьников на следующий. Браун в составе группы таких проспектов как раз совершал официальный визит в университет, знакомился с теми, кто будет предлагать ему спортивную стипендию. Джейсон Тейтум был с неофициальным визитом, как простой зритель, что также не воспрещено правилами NCAA. И снова, будто это было предначертано, им достались соседние места на трибуне.

«Я же был там самым крутым. И вот он подходит: «Джейлен, можно с тобой фотку?» – и я такой: «Да, круто, я делаю все ради своих фанатов», – веселился Джейлен, когда игрокам показали это архивное фото несколько лет назад. «Какая интересная история, – улыбнулся Тейтум. – Будем считать, что так все и было».

Никто из Джеев в итоге не выбрал Канзас – Браун через год поступил в университет Калифорнии, Тейтума в 2016-м рекрутировал великий Майк Кшишевски из Дьюка. Оба провели по году в NCAA, прежде чем выставить кандидатуру на драфт НБА, где каждого под 3-м номером ухватил «Бостон».

Первая совместная игра за «Селтикс» – в Летней лиге-2017.

Тейтум играет под необычным 11-м номером, майки – от adidas (уже подписанный контракт с Nike вступал в силу только с осени). Но и в этой непривычной форме связка мгновенно показала фантастический потенциал: в первой игре вместе у Брауна – 29 очков и 13 подборов, у Тейтума – 21 очко и победный бросок .

Потенциал пришлось раскрывать раньше, чем планировалось. «Бостон» считался суперкомандой – именно тем летом объединились Кайри Ирвинг и Гордон Хэйворд. Двум юным Джеям определялась вспомогательная роль, 19-летний Тейтум (который пока ни разу в карьере в НБА не выходил со скамейки запасных в 626 матчах) вообще рассматривался как запасной форвард. В старт на первый матч регулярного сезона против «Кэвз» Джейсона поставили лишь потому, что Маркус Моррис пропустил предсезонку из-за суда и не набрал форму.

Повзрослеть Джеям пришлось уже на пятой минуте сезона. Кошмарный перелом ноги Гордона Хэйворда до сих пор трудно забыть. Браун стал самым результативным игроком в составе «Селтикс», Тейтум собрал дабл-дабл в дебютном матче, но «Бостон» проиграл. Официальная история дуэта началась с шока.

Брауну и Тейтуму сразу пришлось столкнуться с трудностями. И хотя Кайри проводил лучший сезон в жизни, за месяц до плей-офф сломался и он.

Тем не менее, ход Брауна и Тейтума это не замедлило. Они уже дебютируют на Уикенде всех звезд – пока не в основном составе, а на Матче восходящих звезд для новичков и второгодок.

А в апреле – плей-офф. Первую совместную игру плей-офф дуэт проводит против «Милуоки». Первая из 107 – ни одна пара одноклубников в истории НБА не провела так много матчей вместе перед завоеванием первого титула!

Тот матч против Янниса «Бостон» выиграет в овертайме, позднее закроет серию в 7 матчах, а потом удивит всех – остановится в одной победе от финала НБА. Это с новичком и второгодкой во главе! Но в седьмом матче финала конференции Леброн все-таки покажет, кто пока что правит на Востоке.

Летом Леброн переедет на Запад, но и «Бостон» в 2018/19 сделает шаг назад – несбалансированная команда (Брауна полсезона пытались сделать запасным) вылетит во втором раунде, Кайри разорвет отношения с клубом, а бостонская молодежь явно чувствует, что не наигралась в прошедшем сезоне.

Браун, Тейтум, плюс Смарт – а также приехавший на место Ирвинга Кемба Уокер – принимают приглашение Грегга Поповича в сборную США на чемпионат мира-2019.

Фото не с матча ЧМ, потому что там поиграть вместе Тейтуму и Брауну практически не придется: Джейсон из-за травмы проведет лишь две игры, а американцы провалят турнир. В «Бостоне» же новый сезон получится лучше предыдущего: несмотря на летний уход Кайри и Эла Хорфорда, омоложенные «Селтикс» вернутся в финал Востока, где уступят более опытному «Майами».

Тот финал, как и весь плей-офф и концовку регулярки, проводили в «пузыре» в Диснейуорлде. Без зрителей проходила и большая часть следующего сезона. Закрытые трибуны бостонского «Гардена» завешивали чемпионскими баннерами, но 18-й был все таким же далеким.

Правда, с точки зрения индивидуальных наград так нельзя сказать. В 2021-м Браун дебютировал на Матче всех звезд (для Тейтума это уже был второй). Теперь они вместе играют на только в «Бостоне», но и на Олл-Старе... хотя как «вместе» – Браун и Тейтум представляли разные команды, потому что на МВЗ устроили «драфт звезд» в команды Леброна и Дюрэнта.

Впервые Тейтум и Браун играют друг против друга, и все присутствующие находят это забавным:

То был последний момент сезона, когда Джеи улыбались. В марте в матче против «Портленда» Браун и Тейтум сталкиваются, пытаясь вытащить из аута уходящий мяч. Оба получают повреждения, но Браун еще и усугубляет травму кисти. Впереди для Джейлена – операция и пропуск плей-офф.

Низшая точка «Бостона» при двух Джеях: 36 побед, 36 поражений, вылет в первом раунде, отставка тренера и генменеджера и постоянные слухи о плохих отношениях между двумя звездами.

Слухи, к которым они сами не давали ни единого повода. Когда Тейтум вернулся из Токио с золотой олимпийской медалью, отмечать победу он отправился вместе с одноклубником (и каким-то анонимом на фото). Даже дал поносить цацку:

Журналистов это не убедило, они продолжили считать, что Джейсон и Джейлен завидуют друг другу, и что раз в «Бостоне» устроили смену тренерского штаба и офиса, то маячит перестройка – скоро одного из Джеев обменяют.

Перестройка? Разве что перестройка отношений двух звезд к баскетболу, сменивших личные амбиции на помощь друг другу.

Вместо провала, который им все предрекали, в 2022 году Джеи вывели «Бостон» в финал НБА. Там уже груз ожиданий оказался слишком тяжелым, «Голден Стэйт» на классе и опыте забрал кубок. Разговоры о том, что дуэт нужно разбивать, не утихли. Но менеджмент «Бостона» точно считал иначе.

2023-й: Джейсон Тейтум признан Самым ценным игроком Матча всех звезд. Когда ему вручают награду, рядом – не только сын Дьюс, но и «брат» Джейлен. Снова из другой сборной...

2024: Наконец-то в одной команде на Матче всех звезд!

На том же мероприятии в феврале Тейтум помогал Брауну во время конкурса по броскам сверху. Ну или не помогал – передачу во время этого данка Джейсон запорол, выполнить задуманное Джейлену не удалось. Но игроки хорошо повесились. А зрители даже не заметили это редкое для 2024-го отсутствие синергии между лидерами «Бостона» (потому что никто не смотрит конкурс данков).

Браун не выиграл конкурс. Тейтум не защитил прошлогоднее звание MVP Матча.

В 2024-м у них есть трофеи поважнее.

«Сначала ты просто мечтаешь быть задрафтованным в НБА, но это... это просто вершина – сказать, что мы добились этого вместе: выиграли чемпионство».

«Нам говорили разное: что мы не можем играть вместе, что мы никогда не победим. Мы заблокировали все это и просто продолжали двигаться вперед. Я полагался на него. Он полагался на меня. И мы сделали это вместе».

Даже не имеет значения, чьему авторству принадлежат эти чемпионские цитаты (первая – Тейтуму, вторая – Брауну), они сказаны в унисон. Как и неважно, кто все-таки лучший игрок этого «Бостона». 10 лет назад два школьника впервые сыграли вместе в случайно составленной команде «Белых». А сейчас они чемпионы в неслучайно составленной команде «Зеленых».

Весь баскетбольный мир – у ног Джейлена Брауна и Джейсона Тейтума.

Фото: Gettyimages.ru /Ethan Miller, Tim Nwachukwu, Elsa, Maddie Meyer, Megan Briggs, Maddie Malhotra, Adam Glanzman, Jim Davis/The Boston Globe, Joe Murphy/NBAE, Jennifer Pottheiser/NBAE, Brian Babineau/NBAE, Jesse D. Garrabran, Omar Rawlings, Maddie Meyer; HoopsNostalgia ; finest_magazine ; fchwpo