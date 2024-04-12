На финише НБА полная неразбериха. Сейчас мы вам объясним все расклады

На этих выходных завершается регулярный чемпионат НБА. Командам остается провести по 2 матча, и двадцатка тех, кто продолжит развлекать нас дальше, уже определилась. При этом с остальными позициями совершенная неопределенность: мы знаем только, что «Бостон» забронировал себе первое место в лиге, что «Даллас» и «Клипперс» сыграют в первом раунде в третий раз за последние 5 лет и что «Чикаго» и «Атланта» встретятся в рамках плей-ин.

Сам турнир плей-ин состоится на следующей неделе. По его итогам станут известны 7-я и 8-я команды плей-офф в обеих конференциях. Система «плей-ин» означает, что команды, занявшие места с 7-го по 10-е, сыграют друг с другом: победитель матча 7-й и 8-й команд окажется на седьмой позиции, а за восьмую позицию сразятся проигравший в матче 7-й и 8-й команд и победитель матча 9-й и 10-й команд.

Если бы плей-офф начинался сегодня, то сетка выглядела бы следующим образом:

Запад

«Денвер» (1) против «Финикса»/«Сакраменто»/«Голден Стэйт»/«Лейкерс»

«Миннесота» (2) против «Финикса»/«Сакраменто»

«Оклахома» (3) против «Нового Орлеана» (6)

«Клипперс» (4) против «Далласа» (5)

Восток

«Бостон» (1) против «Филадельфии»/«Хит»/«Чикаго»/«Атланты»

«Милуоки» (2) против «Филадельфии»/«Хит»

«Нью-Йорк» (3) против «Индианы» (6)

«Кливленд» (4) против «Орландо» (5)

Очень сильно вероятен вариант, при котором на распределение итоговых позиций повлияют тайбрейкеры, то есть правила распределения команд с равным результатом. Они высчитываются, исходя из следующих приоритетов: 1. Результат личных встреч. 2. Статус победителя дивизиона. 3. Результат команд в играх против соседей по дивизиону (если команды из одного дивизиона). 4. Результат команд в играх против соседей по конференции. 5. Процент побед против команд плей-офф внутри конференции. 6. Процент побед против команд плей-офф другой конференции. 7. Разница очков.

С какими раскладами команды подходят ключевой стадии года.

Запад

В Западной конференции все относительно просто.

Основная борьба происходит на разных полюсах.

На вершине «Денвер», «Миннесота» и «Оклахома» определят расстановку в топ-3: у «Наггетс» – легкий календарь и понимание, что они все решают сами, у «Миннесоты» – преимущество над обоими конкурентами в случае одинаковых показателей.

Внизу «Сакраменто», «Лейкерс» и «Голден Стэйт» воюют за восьмую строку, которая дает возможность из плей-ин выйти с седьмого места. У «Кингс» есть преимущество над обоими конкурентами по матчам в дивизионе.

Самый большой разброс – в судьбе «Финикса». «Санс» еще борются с «Новом Орлеаном» за шестую строку, но могут откатиться в случае двух поражений и двух побед «Сакраменто» и «Лейкерс»: оба будут иметь выигрышные тайбрейкеры.

1. «Денвер» (56-24)

Оставшиеся игры: 12 апреля – «Сан-Антонио», 14 апреля – «Мемфис»

Претендует на места: с первого по третье

Тайбрейкер против «Тандер»: у «Тандер»

Тайбрейкер против «Миннесоты»: у «Миннесоты»

2. «Миннесота» (55-25)

Оставшиеся игры: 12 апреля – «Атланта», 14 апреля – «Финикс»

Претендует на места: с первого по третье

Тайбрейкер против «Денвера»: у «Миннесоты»

Тайбрейкер против «Оклахомы»: у «Миннесоты» благодаря показателям в дивизионе

3. «Оклахома» (55-25)

Оставшиеся игры: 12 апреля – «Милуоки», 14 апреля – «Даллас»

Претендует на места: с первого по третье

Тайбрейкер против «Денвера»: у «Оклахомы»

Тайбрейкер против «Миннесоты»: у «Миннесоты» благодаря показателям в дивизионе

4. «Клипперс» (51-29)

Оставшиеся игры: 12 апреля – «Юта», 14 апреля – «Хьюстон»

Претендует на места: четвертое-пятое

Тайбрейкер против «Далласа»: у «Клипперс»

5. «Даллас» (50-30)

Оставшиеся игры: 12 апреля – «Детройт», 14 апреля – «Оклахома»

Претендует на места: четвертое-пятое

Тайбрейкер против «Клипперс»: у «Клипперс»

6. «Новый Орлеан» (48-32)

Оставшиеся игры: 12 апреля – «Голден Стэйт», 14 апреля – «Лейкерс»

Претендует на места: с шестого по седьмое

Тайбрейкер против «Финикса»: у «Финикса»

7. «Финикс» (47-33)

Оставшиеся игры: 12 апреля – «Сакраменто», 14 апреля – «Миннесота»

Претендует на места: с шестого по девятое

Тайбрейкер против «Нового Орлеана»: у «Финикса»

Тайбрейкер против «Сакраменто»: 2-2, играют между собой

Тайбрейкер против «Голден Стэйт»: у «Финикса»

Тайбрейкер против «Лейкерс»: у «Лейкерс»

8. «Сакраменто» (45-35)

Оставшиеся игры: 12 апреля – «Финикс», 14 апреля – «Портленд»

Претендует на места: с седьмого по десятое

Тайбрейкер против «Финикса»: 2-2, играют между собой

Тайбрейкер против «Голден Стэйт»: у «Сакраменто» по матчам в дивизионе

Тайбрейкер против «Лейкерс»: у «Сакраменто»

9. «Голден Стэйт» (45-35)

Оставшиеся игры: 12 апреля – «Новый Орлеан», 14 апреля – «Юта»

Претендует на места: с восьмого по десятое

Тайбрейкер против «Финикса»: у «Финикса»

Тайбрейкер против «Сакраменто»: у «Сакраменто» по матчам в дивизионе

Тайбрейкер против «Лейкерс»: у «Голден Стэйт»

10. «Лейкерс» (45-35)

Оставшиеся игры: 12 апреля – «Мемфис», 14 апреля – «Новый Орлеан»

Претендует на места: с седьмого по десятое

Тайбрейкер против «Финикса»: у «Лейкерс»

Тайбрейкер против «Сакраменто»: у «Сакраменто»

Тайбрейкер против «Голден Стэйт»: у «Голден Стэйт»

Восток

На Востоке непонятно примерно ничего, и может прийти к тому, что будут решать множественные тайбрейкеры: все более подробные данные собраны вот здесь .

«Милуоки» может упустить вторую позицию и упасть на четвертую в случае двух своих поражений и двух побед «Нью-Йорка» и «Кливленда».

«Майами» с восьмого места (у них 44 победы) может подняться на шестое в случае двух неудач «Орландо» (46) и одной осечки «Филадельфии» (45).

У остальных тайбрейкеры так запутаны, что после двух матчей они могут как взлететь на второе-третье места, так и упасть до шестого-седьмого. А в случае «Орландо» – даже до восьмого (если «Хит» все же выиграют дивизион).

1. «Бостон» (62-18)

Оставшиеся игры: 12 апреля – «Шарлотт», 14 апреля – «Вашингтон»

Претендует на места: первое

2. «Милуоки» (49-31)

Оставшиеся игры: 12 апреля – «Оклахома», 14 апреля – «Орландо»

Претендует на места: со второго по четвертое

Тайбрейкер против «Никс»: у «Милуоки»

Тайбрейкер против «Кливленда»: у «Кливленда» по матчам в дивизионе

3. «Нью-Йорк» (48-32)

Оставшиеся игры: 12 апреля – «Бруклин», 14 апреля – «Чикаго»

Претендует на места: со второго по шестое

Тайбрейкер против «Милуоки»: у «Милуоки»

Тайбрейкер против «Кливленда»: у «Никс»

Тайбрейкер против «Орландо»: у «Орландо»

Тайбрейкер против «Индианы»: у «Индианы»

4. «Кливленд» (47-33)

Оставшиеся игры: 12 апреля – «Индиана», 14 апреля – «Шарлотт»

Претендует на места: со второго по седьмое

Тайбрейкер против «Милуоки»: у «Кливленда» по матчам в дивизионе

Тайбрейкер против «Никс»: у «Никс»

Тайбрейкер против «Орландо»: у «Орландо» как у победителя дивизиона

Тайбрейкер в случае поражения от «Индианы»: у «Индианы»

Тайкбрейкер против «Филадельфии»: у «Кливленда»

5. «Орландо» (46-34)

Оставшиеся игры: 12 апреля – «Филадельфия», 14 апреля – «Милуоки»

Претендует на места: с третьего по восьмое

Тайбрейкер против «Кливленда»: у «Орландо» как у победителя дивизиона

Тайбрейкер против «Никс»: у «Орландо»

Тайбрейкер против «Индианы»: у «Орландо»

Тайбрейкер против «Филадельфии»: у «Филадельфии»

Тайбрейкер против «Майами»: у «Майами»

6. «Индиана» (46-34)

Оставшиеся игры: 12 апреля – «Кливленд», 14 апреля – «Атланта»

Претендует на места: с третьего по седьмое

Тайбрейкер против «Кливленда»: 2-1 в пользу «Индианы», играют между собой

Тайбрейкер против «Орландо»: у «Орландо»

Тайбрейкер против «Никс»: у «Индианы»

Тайбрейкер против «Хит»: у «Индианы»

Тайбрейкер против «Филадельфии»: у «Индианы»

7. «Филадельфия» (45-35)

Оставшиеся игры: 12 апреля – «Орландо», 14 апреля – «Бруклин»

Претендует на места: с пятого по восьмое

Тайбрейкер против «Кливленда»: у «Кливленда»

Тайбрейкер против «Индианы»: у «Индианы»

Тайбрейкер против «Орландо»: у «Филадельфии»

Тайбрейкер против «Майами»: у «Майами» по показателям в конференции

8. «Майами» (44-36)

Оставшиеся игры: 12 апреля – «Торонто», 14 апреля – «Торонто»

Претендует на места: с шестого по восьмое

Тайбрейкер против «Индианы»: у «Индианы»

Тайбрейкер против «Филадельфии»: у «Майами» по показателям в конференции

Тайбрейкер против «Орландо»: у «Майами»

9. «Чикаго» (38-42)

Оставшиеся игры: 12 апреля – «Вашингтон», 14 апреля – «Нью-Йорк»

Претендует на места: на девятое

Тайбрейкер против «Атланты»: у «Чикаго»

10. «Атланта» (36-44)

Оставшиеся игры: 12 апреля – «Миннесота», 14 апреля – «Индиана»

Претендует на места: на десятое

Тайбрейкер против «Чикаго»: у «Чикаго»