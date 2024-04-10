Cамый несуразный момент года в НБА – официально. Трое из «Чикаго» выбежали на кольцо и... 🤦‍♂️

Невозможно ни повторить, ни придумать.

Уверенность в завтрашнем дне создает иллюзорное ощущение неуязвимости. «Чикаго» уже знает, что на следующей неделе будет играть с «Атлантой» в плей-ин. И отсюда, по всей видимости, разлагающая расхлябанность.

В начале второй четверти матча с «Никс» центровой «Буллз» Андре Драммонд захотел зарядить команду энергией.

1. Он классно отбился на периметре и спровоцировал потерю.

2. Рванул под чужое кольцо, надеясь на то, что его отблагодарят.

3. Не дождался взаимности от партнера.

4. Прискакал в защиту.

5. Получил травму при борьбе за отскок, так что его эвакуировали в инвалидном кресле.

В итоге Драммонд, сам того не желая, стал одним из героев самой оригинальной клоунады года в НБА. «Буллз» уступали в счете 27:36 и получили к тому момента от соперника 65 процентов с игры, но форвард Торри Крэйг решил, что пришло его время поразить народ во всем мире. По крайней мере, по фотографии из-за щита прямо-таки читается: «Вот он мой звездный час. Мама, вся планета смотрит на меня».

Планета действительно оценила выдумку Крэйга по достоинству.

Он не стал забивать из-под кольца.

Он не стал бить сверху.

Он не отдал передачу на Драммонда.

Три игрока «Буллз» выбежали на пустое кольцо. И тут Крэйг неожиданно набросил сам себе мяч об щит, не смог забить с парашюта, столкнулся в воздухе с ожидавшим передачу Драммондом и остался на паркете, пока Коби Уайт держался за голову…

«Я просто пытался сделать что-то зрелищное и задать настроение, – объяснил Крэйг свои действия. – Я пытался направить нас в правильном направлении. Естественно, я не знал, что Драм прыгает за мной. Так что тут имела место несогласованность или неверное прочтение момента, или что-то в таком духе. Мне нужно было просто поставить сверху или забить из-под кольца, так что вся вина на мне».

Драммонд совершенно точно показал, чья эта вина, когда перешагнул через Крэйга и не стал его поднимать. Таким образом процесс «постеризации» в момент данка все же произошел, в каком-то смысле.

Момент стал лучшей иллюстрацией всего сезона «Буллз». В 79 матчах они потерпели 42 поражения, это уже их шестой сезон с отрицательным балансом за 7 последних лет. И вместо света в конце туннеля там этот вот данк.

Главный тренер «Чикаго» Билли Донован, который в этот самый момент размышляет о том, принимать ли ему предложение Кентукки, был в бешенстве.

«Мы это обсудили там же на скамейке. Не буду сейчас повторять, что я сказал. Это настоящее разочарование, – только и заметил он после встречи. – Вы проигрываете 9 очков. Мы сами во многом способствовали поражению. Не только в данном случае, но и во многих других, которые стали не такими показательными. Но этот момент меня сильно разочаровал».

Донован вытащил целый список косяков своих подопечных:

● ненужные фолы на Брансоне;

● ошибки при рывках соперника в «заднюю дверь»;

● расслабленность в защите, которая привела к базеру Донте Дивинченцо.

Торри Крэйгу показалось всего этого недостаточным, поэтому, когда «Чикаго» позже попытался все же вернуться в игру, он еще и заработал технический за споры с судьями и дал понять, что ничего такого от своей команды не потерпит.

«Мы с подобными ошибками сталкиваемся весь сезон, – философски заметил Крэйг. – И я не снимаю с себя ответственности тоже. Иногда мы поддаемся эмоциям. Но это нормально, эмоции свойственны игре, особенно когда ты пытаешься победить, когда ты сражаешься… Нам всем вместе нужно становиться лучше как команда и не допускать, чтобы такие моменты приводили к поражениям».

Правильно говорит.

Фото: East News /AP Photo/Melissa Tamez/Icon Sportswire