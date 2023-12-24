Назовете действующих баскетболистов НБА, игравших в одной команде с главными тренерами лиги?

Леброн не в списке.

У Леброна Джеймса много достижений, вот еще одно: против 8 из 30 нынешних главных тренеров НБА он выходил на паркет, когда те еще были игроками.

Со Стивом Керром и Монти Уильямсом они разминулись всего на один сезон, зато Леброн – единственный действующий баскетболист НБА, кто играл против тренера «Лейкерс» Дарвина Хэма, а заодно пересекался на паркете с Тайроном Лю из «Клипперс», Чонси Биллапсом из «Портленда», Джейсоном Киддом из «Далласа», Уилли Грином из «Нового Орлеана», Име Удокой из «Хьюстона», Жаком Воном из «Бруклина» и Эдрианом Гриффином из «Милуоки».

При этом за одну команду Леброн пока не играл ни с одним будущим главным тренером НБА. Зато в лиге сейчас выступает 16 человек, когда-то пересекавшихся в одном клубе с тренерами, руководящими в сезоне-23/24. Вспомните всех за 10 минут?

В качестве подказки – логотип команды, за которую сейчас выступает игрок, а также фамилия тренера и клуб, в котором они пересекались.