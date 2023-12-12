«Детройт» проиграл уже 20 (!!!) матчей подряд. Идут на самый позорный рекорд НБА

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Немного цифр.

В заявке «Детройта» – сразу 5 игроков, выбранных в топ-5 драфта в период 2018-2023: Кейд Каннингем, Джейлен Айви, Осар Томпсон, Марвин Бэгли, Джеймс Уайзмен. Иными словами, треть состава «Пистонс» – баскетболисты, которые еще совсем недавно рассматривались как будущие звезды НБА (кроме этой пятерки в заявке есть еще свежие лотерейные пики – Хэйз, Нокс, Дюрен). Ни у одной другой команды НБА нет больше трех таких игроков в составе.

Главный тренер команды Монти Уильямс прошедшим летом сменил Дуэйна Кейси. Уильямс – один из самых высокооплачиваемых тренеров в истории НБА: он может получить до 100 млн за ближайшие 8 лет, и гарантированно получит 78,5 за следующие шесть. Эти 13 млн в год – больше, чем у Стива Керра из «Голден Стэйт» (9,5), Эрика Споэльстры из «Майами» (8,5), вдвое больше зарплаты Тайрона Лю из «Клипперс» и уступают лишь 16 миллионам Грегга Поповича, который одновременно главный тренер и президент «Сан-Антонио Сперс».

«Пистонс» играют в лиге (сначала НБЛ, потом НБА) уже 83-й сезон. Поэтому они могут считаться самой старой действующей профессиональной баскетбольной командой в США – «Кингз» были основаны раньше, но только в 1945-м вышли из полупрофессионального статуса и вступили в лигу (как «Рочестер Ройалз»), на четыре года лет позже «Пистонс». За эти 83 года клуб завоевал 5 чемпионских кубков (2 в НБЛ как «Форт-Уэйн Пистонс» и 3 в НБА как «Детройт») и еще 5 проигранных финалов. По числу титулов они уступают лишь «Селтикс», «Лейкерс», «Уорриорз» и «Буллз», по финалам опережают и последних.

Вот такая команда с элитными молодыми игроками, дорогущим тренером и богатой историей занимает последнее место в турнирной таблице НБА, а сегодня проиграла в юбилейный 20-й раз подряд.

Двадцать. Поражений. Подряд.

В приоритете развитие молодежи, а не победы, таких историй в американском спорте полно. В НБА таких тоже достаточно. Логично, что «Сперс» выстраивают новую систему вокруг Вембаньямы и пробуют игроков на нестандартных позициях. Логично, что перестроечные «Вашингтон» и «Портленд» будут «сливать» сезон ради высоких пиков. Логично, что «Детройт» со средним возрастом в 23 года не претендует на плей-офф и не будет выигрывать часто.

Однако «Детройт» в таком состоянии уже пятый год, и света в этом туннеле становится только меньше. 30% побед в сезоне-19/20. 28% - в двух последующих сезонах. 21% - в прошлом году. И сейчас – 2 победы в 23 матчах, меньше 9%. Если «Детройт» продолжит побеждать с такой же частотой, он упадет ниже исторических аутсайдеров – «Шарлотт Бобкэтс»-2012 с их позорными 10,6% побед.

Исход этой гонки не решится в ближайшее время, «Пистонс» нужно выиграть еще семь матчей до конца сезона, чтобы оказаться лучше «Шарлотт». В принципе, достижимо. Нужно будет побеждать всего лишь раз в две недели. Зато «Детройт» на полную мощность запустил заглушил мотор в другой гонке – за самую продолжительную серию поражений в истории НБА.

«Детройт» уже проиграл абсолютно все матчи в ноябре, превратив флешмоб «No Nut November» в не менее пошлый «No Win November». В декабре падение продолжается. Побеждать один раз в две недели, говорите? Пока не получается даже раз в два месяца.

Вот так организовано нападение «Пистонс»:

А вот так – защита:

Подобный бардак с взаимодействиями сложно было предсказать. «Пистонс» теряют мяч чаще всех в лиге, хотя в составе есть три разыгрывающих защитника – Киллиан Хэйз, Джейден Айви и главная звезда команды Кейд Каннингем, который в предсезонном рейтинге молодых игроков от ESPN расположился выше Зайона, Гарлэнда, Ламело, Джарена Джексона. Но ни одному из тройки не удается организовать нападение.

Новичок Осар Томпсон уже заслужил сравнения с Кириленко и Родманом. Его арсенал в атаке в основном пока ограничен атлетичными данками, но в защите он выжигает совсем не как 20-летний. В одном из матчей он сделал 4 блока и 4 перехвата, он собирает по 8,4 подбора за матч – хотя является легким форвардом. Монти, в свою очередь, известен как оборонительный тренер.

Но личные таланты никак не трансформируются в успехи клуба. Как решает проблемы тренерский штаб «Пистонс»?

Снижает игровое время Айви (в прошлом году из-за травмы Каннингема он играл в старте, в этом вышел только 6 раз, результативность упала с 16 до 11 очков за матч) и при этом вводит в ротацию еще одного разыгрывающего, 23-летнего новичка Маркуса Сассера.

Продолжает верить в устаревшую тактику с двумя «бигменами».

И убирает Осара Томпсона на скамейку запасных…

Беды «Пистонс» идут не только от решений Монти Уильямса – в каких-то ситуациях он просто перебирает дублирующие друг друга варианты, потому что альтернативных нет. Главными «снайперами» команды остаются Кейд Каннингем (31% из-за дуги до этого сезона) и Айзейя Стюарт (33%), потому что остальные или больны, или бросают еще хуже. Менеджмент не хотел, чтобы ветераны отнимали игровое время у молодых, но теперь без опытных партнеров молодежь развивается явно не в правильном направлении.

После каждого поражения Монти пытается обозначить новую причину неудачи, но скоро и они начнут повторяться.

После поражения номер 17: «Сегодня промазали много штрафных. Обычно мы так не бросаем их. И потери».

18: «Вопрос в уважении к самому себе, когда отрабатываешь в обороне и не позволяешь сопернику просто проходить под кольцо».

19: «У соперника хорошая защитная команда, но мы смазали много открытых бросков».

20: «Меня вдохновили некоторые вещи, которые я сегодня увидел. Рывок соперника 9:0 перед большим перерывом немного выбил команду из колеи».

Это еще поиск компромисса или уже отчаяние и принятие?

Двадцать поражений подряд – худший результат «Детройта» в рамках одного сезона , и только пять команд имеют более продолжительные засухи: по 23 поражения у пресловутых «Шарлотт Бобкэтс» в 2012-м, у «Денвера» в сезоне-97/98 и у «Ванкувера» в 95/96, а (анти)рекорд делят «Кливленд» после первого ухода Леброна в 2010/11 и «Филадельфия» на старте «Процесса» в 2014-м – по 26 поражений.

Если добавить серии, которые перетекали из концовки одного сезона в начало другого, то добавляются «Детройт»-1981 с 21 поражениями на стыке двух сезонов, «Кливленд»-1982 с 24 и снова «Филадельфия», которая между 27 марта и 31 ноября 2015 года проиграла 28 матчей подряд.

До повторения абсолютного клубного антирекорда «Пистонс» – 1 поражение.

До повторения худшей серии НБА в рамках одного сезона – 6 поражений.

До повторения абсолютно худшей серии – 8.

К слову, похожее «достижение» у «Пистонс» уже есть – именно у них самая большая (причем действующая!) серия поражений подряд в плей-офф, 14 кряду. Это не самая долгая засуха без побед по общему времени, а именно серия поражений. Все-таки иногда «Детройт» появлялся в плей-офф, но три последних раза вылетал в первом раунде всухую 0-4: в 2009-м, в 2016-м, в 2019-м. Последняя победа была в четвертом матче финале Востока-2008.

Но чтобы продлить эту рекордную серию поражений, нужно сначала вернуться в плей-офф, а это с «Пистонс» случится еще нескоро. Зато побороться за антирекорд по поражениям в регулярном сезоне можно уже сейчас.

Следующие матчи «Пистонс» до Нового года: два подряд против «Филадельфии» дома и в гостях, затем выезд к «Милуоки» и «Атланте», «Юта» дома, сдвоенные гостевой-домашний против «Бруклина», в гостях у «Бостона», дома против «Торонто».

Вполне реальный шанс провести и декабрь без побед, а вместе с этим – побить исторический антирекорд.

Фото: Gettyimages.ru/Gregory Shamus, Megan Briggs, Nic Antaya