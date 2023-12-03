Ох, что устроил «Даллас»: выдал рекордный рывок 30:0 и… проиграл

Бесполезное чудо.

В сезоне-1996/97 НБА внедрила на всех аренах систему автоматического сбора игровой статистики. Это позволило фиксировать каждое владение – на какой минуте, кто, что. Так началась «плэй-бай-плэй»-эпоха в баскетбольной статистике. Стало возможным оценивать команды и игроков не только по протоколам за матч, половину, четверть, но и выделять какие-то другие отрезки, высчитывать, сколько длилось каждое владение, кто присутствовал на паркете в каждый конкретный момент, и так далее.

Сейчас идет 28-й год этой цифровой эпохи. И за прошедшие 27 лет (как и за 50 лет до этого, просто они не зафиксированы в статистике) зрители НБА видели множество таких историй: безответные рывки сменяют друг друга, прерываясь таймаутами.

Как сегодня в матче «Далласа» и «Оклахомы» в четвертой четверти:

6:0 за минуту таймаут 5:0 за минуту снова таймаут 13:0 за три с половиной минуты еще один таймаут 6:0 за минуту таймаут номер четыре

Уникальность сегодняшнего матча в том, что все эти рывки принадлежат «Мэверикс».

«Даллас» набрал 30 очков подряд!

За 11 минут до конца матча «Тандер» уверенно вели в счете 111:87. Через семь минут у хозяев площадки, «Далласа», было уже 117 очков, в то время как три единицы «Оклахомы» на табло так и застыли, словно не желая ломать симметрию.

Между 111-м очком форварда Кенрика Уильямса и 112-м очком его однофамильца Джейлена Уильямса (в команде есть еще и третий Уильямс, Джейлин) прошло 7 минут и 5 секунд.

Это далеко не самая длительная засуха. Например, совсем недавно, в 2021-м году, «Голден Стэйт» не мог набрать очки в течение 9 минут и 38 секунд на стыке первой и второй четвертей, промазав целых 15 раз подряд мимо корзины… «Далласа». «Мэвз» – спецы по большим сухим рывкам.

Но ГСВ-2021 пропустили «всего лишь» 28 очков без ответа.

А 30:0 – это рекорд НБА. Конечно же, с учетом того, что полные данные по рывкам за первые 50 лет истории лиги не сохранились (но вряд ли подобное случалось, когда трехочковые были не так популярны). Предыдущий рекорд, 29:0, был официально установлен в 2009 году – это «Кливленд» с еще молодым Леброном и объявившимся в команде Шакилом О’Нилом ускакал от «Милуоки» новичка Брэндона Дженнингса со счета 10:17 до 39:17.

В архивах можно раскопать, что «Лейкерс» в 1987 году начали матч против «Сакраменто» также рывком 29:0 за 9 минут, в итоге первая четверть закончилась 40:4.

Рывок «Кливленда» в 2009-м, вероятно, является самым длительным по хронометражу: 11 минут, 25 секунд.

Рывок «Далласа» сегодня – самым результативным (бонус: в 2012-м «Уорриорз» сделали 35:0 против «Лейкерс», но это была предсезонка).

Управлял установлением рекорда, конечно же, великолепный Лука Дончич. Он не был самым результативным на отрезке – проводящий неудачный сезон Сет Карри попал сразу три трехочковых. Но Лука бросками или передачами поучаствовал в 11 результативных атаках «Далласа» из 13, а заодно сделал 2 перехвата.

Всего у словенца в матче – 36 очков (11 из 22 с игры, 5 из 13 с трехочковой), 15 подборов и 18 ассистов за 46 минут на паркете. Феноменальная статистика! Правда, опять подвели штрафные – 5 промахов на 9 попаданий.

Лука играл практически без замен и с особенным настроем не случайно: вчера он впервые в сезоне пропустил матч «Далласа» (поражение от «Мемфиса»), но не ради отдыха. У Луки родилась дочка! И счастливый отец получил выходной, а на следующий день в очередной раз стал частью истории НБА.

«Рождение ребенка – самый счастливый день в моей жизни.

После трех минут на площадке сказал тренеру, что выдохся: «Я до 35 не дотяну сегодня». Но потом оправился и смог отбегать весь матч».

Фантастические 36+15+18 – уже 59-й трипл-дабл в карьере Дончича, что сравнивает его с легендой «Бостона» Лэрри Бердом и ставит на 9-е место в истории.

Как вообще «Далласу» и «Оклахоме» удалось сделать 30:0? Как видно выше из примеров из прошлого, четвертая четверть – нетипичный отрезок для большого рывка, обычно они происходят в первой половине матча. Если команда способна пропустить так много безответных очков, вероятно, она намного слабее соперника – и вряд ли бы боролась вплоть до четвертой четверти, значит, у соперника там не будет играть основа, а резервисты вряд ли способны на мегарывок. Когда звезды играют против звезд, уж что-нибудь они должны наковырять в ответ даже в неудачный день.

Но «Оклахома» вообще-то совсем не слабее «Далласа» сейчас – «Тандер» даже выше в таблице (перед игрой у них было 12 побед, у «Мэвз» – 11). Однако это очень молодая команда, которая из-за неопытности может допускать провалы в защите, не реагировать на несколько таймаутов подряд, а в атаке очень сильно зависит от лидера.

В таблице-срезе рывка 30:0 нет одного знакомого имени: Шэй Гилджес-Александер. Звезда «Тандер» набирает по 30 очков в среднем за игру, но сегодня встал не с той ноги: одно грустное очко в первой четверти, всего 17 – за весь матч. Канадец при этом не отдыхал на скамейке во время рывка «Далласа», он вернулся в игру при 11:0, но не мог повлиять на падение.

Из-за пассивности Шэя главный тренер «Тандер» Марк Дэйгнолт строил нападение через другого лидера, новичка Чета Холмгрена. Но лидер гонки за звание «Новичок года» небрежно терял мяч, да и сам потерялся на фоне другого новичка, который вроде бы даже не участвует в этой гонке – но тихо-скромно уже переиграл и Холмгрена, и Виктора Вембаньяму при очной встрече.

19-летний центровой «Мэверикс» Дерек Лайвли – идеальный партнер для Луки, одна из ключевых причин преображения «Далласа» после провальной концовки прошлого сезона и очень полезный игрок сегодня: лучшие в карьере 20 очков (без промаха с игры), 16 подборов, 7 блоков!

«В перерыве я сказал ему: не пасуй, бросай», – так настроил Лайвли на вторую половину главный тренер «Мэвз» Джейсон Кидд.

И все-таки 30:0 – это не счет всего матча. Хотя и не самые приятные цифры для «Тандер».

«Многое должно пойти не так [чтобы пропустить такой рывок], как в нападении, так и в защите, – признает Марк Дэйгнолт. – Но опять же, сложно получить 30:0 и все равно выиграть. Так что, очевидно, многое в игре все-таки шло хорошо».

Это «хорошо» – полное доминирование запасных «Тандер» над запасными «Мэвз», особенно за первые три четверти: 49:14. Это хорошая игра от Джейлена Уильямса (23+5+5) и внезапный вклад Дависа Бертанса (15 очков за 11 минут, 5 раз бросил трехочковые, три попал, при двух на нем сфолили), которого уже отправляют в обмене в новый клуб.

И, конечно, ответный удар в челюсть «Далласа» после чудовищного нокдауна.

За 1:42 до конца «Тандер» уступали 4 очка, и в этот момент роли изменились. Холмгрен исправился активностью на щите, добавив дважды с подбора после промахов Дорта. Между этими бросками Чета заигравшемуся Дончичу свистнули пробежку, а вскоре он вновь потерял мяч – это уже включившийся Шэй выхватил его передачу и убежал на пустое кольцо. В хаотичной концовке «Даллас» промазал все спасительные трехочковые. И «Оклахома» вырвала победу даже без таймаутов, растраченных еще по ходу исторической засухи.

126:120 в пользу гостей, «Оклахома» выбирается на второе место на Западе, «Мэверикс» падают с четвертого на шестое, и «Далласу» остается праздновать лишь пустой рекорд.

И рождение Габриэллы Дончич, конечно.

Фото: /Richard Rodriguez; /LM Otero/Associated Press; instagram.com/lukadoncic