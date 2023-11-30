В НБА воссоздают легендарную фотку Леброна и Уэйда. Она давно отделилась от исторического события

Произведение искусства и его копии.

«Орландо» продолжает удивлять. Не столько взлетом, который был вполне предсказуем еще до старта сезона, сколько тем, что присутствие клуба в топе Восточной конференции противоречит общим тенденциям лиги: пока все остальные нацелены на то, чтобы побить новые рекорды исторической результативности, «Мэджик» показывают вторую по эффективности защиту, хотя и не строятся вокруг двух «башен», а душат соперников за счет универсального высокорослого подбора молодежи.

Флоридцы одержали сегодня восьмую победу подряд. А идеальным символом для их уверенной игры стал момент в матче с «Вашингтоном», приведший трибуны в экстаз: колючий Джейлен Саггс перехватил мяч и на пару с Коулом Энтони соорудил аллей-уп, напомнивший всем о легендарном образе Леброна Джеймса и Дуэйна Уэйда в форме «Хит».

Ту фотографию можно считать самой великой за всю историю НБА. Как минимум, по пяти причинам.

Во-первых, сами главные герои регулярно восхищаются мастерством автора. Леброн Джеймс называл снимок «одним из лучших в истории спорта с большим отрывом», а оба главных героя специально связывались с фотографом, чтобы подписать изображение для него.

Известно также, что фотография с автографом Джеймса украшает жилище Дуэйна Уэйда.

Во-вторых, фотографу удалось поймать особое настроение, которое сопровождало сам момент в декабре 2010 года.

«Вы же понимаете, что сам данк я в тот момент не видел? – объяснял Дуэйн Уэйд. – Я отвернулся и не смотрел на данк. Это был типичный наш отрыв с Леброном, мне просто нужно было четко отдать ему мяч. Неважно, каким образом – по воздуху или от паркета, главное было отдать передачу, потому что я слышал его топот. Я удостоверился в том, что это был он, а не кто-то другой. И просто откинул мяч. Ну, и что вы сделаете?!

Об этом моменте я помню следующее. Я тогда вернулся в Милуоки, в Bradley Center, туда, где я играл студентом, где моя майка висела под сводами… А местные болельщики начали нас освистывать. Мне это не понравилось. Именно поэтому я им и показал этот жест с разведенными руками: «Ну и что теперь?!»

Теперь, когда я смотрю на данк, то понимаю, что он воткнул со всей дури, очень мощно, но тогда я ничего не видел. Как только я услышал топот его найков, увидел его краем глаза, то скинул ему мяч: он бежал за мной, поэтому нельзя было набросить мяч, я хотел, чтобы у него была возможность подстроиться и рассчитать шаги. Это фундаментальная вещь в баскетболе. Из этой фундаментальной вещи родился канонический эпизод».

Тот момент стал символом «Империи зла», «Хит», объединивших трех звезд на пике карьеры в 2010-м и проигравших в финале-2011. Эту команду все ненавидели, а она отвечала хейтерам вот такими вот злыми всполохами неудержимых в быстрых отрывах Уэйда и Леброна.

В-третьих, сам снимок родился во многом случайно: его невозможно было предугадать. Фотограф Морри Гэш, естественно, был сосредоточен непосредственно на завершении – на данке Леброна. Именно его он снимал той камерой, которую держал в руках.

«Я следил за мячом, и мой фотоаппарат (это был Canon 1D Mark IV) с телеобъективом был направлен на Леброна, он был в фокусе, – рассказывал Гэш позже. – Я и понятия не имел, что делал в этот момент Дуэйн Уэйд. Однако у меня на коленях лежал еще один фотоаппарат – Canon 5D Mark II с широкоугольной линзой, он был синхронизирован с той камерой, которую я держал в руках при помощи пульта. В моменте я сделал четыре-пять снимков, фокусируясь исключительно на Джеймсе. И лишь когда я пересматривал то, что получилось, на компьютере, то увидел, что зафиксировал второй фотоаппарат. То, что я снимал руками, было в порядке. Хотя мне казалось, что выйдет получше. Но, когда я взглянул на снимки с пультового фотика, я приятно поразился. Я, быть может, меньше удивился, если бы вообще видел, что Уэйд сделал нечто подобное».

В-четвертых, фотография уже давно существует отдельно от реального события. Мало кто помнит, что именно произошло за пределами снимка, ведь если провести опрос, то большинство непременно ответит, что Джеймс забивал после «парашюта» от Уэйда. Тогда как в действительности все вышло более обыденно – короткая передача от паркета на ход самой неудержимой версии Леброна.

Зато приятно разглядывать детали: например, Джастин Тимберлейк долго изучал изображение и обратил внимание на движение сетки, которая словно бы пытается скрыться с места событий, понимая, чем ей грозит знакомство с данками Леброна. А еще друзья потратили на атаку ровно две секунды!

В-пятых, эта автономность фотографии вполне объяснима. В отличие от других культовых фотографий (прыжок Родмана, последний бросок Джордана, слезы Кобе в кожаной куртке и так далее), подвиг Уэйда и Леброна постоянно воссоздают.

То он появляется в качестве одного из самых запоминающихся моментов «Космического джема 2» с Лолой Банни в роли Уэйда.

То переизобретается. Крис Бош в какой-то момент выпустил версию, в которой прифотошопил свое изображение.

То воскрешается с помощью Уэйда и Джеймса – Заира Уэйда и Бронни Джеймса.

То возникает в американском футболе с неумелой копией от Эй Джея Брауна и Девонты Смита.

То фигурирует в роли картин или татуировок.

Да и на площадках НБА его уже как-то реставрировали. В 2019 году это сделали Лука Дончич и Кристапс Порзингис, и тогда их интерпретация вызвала только гнев у критиков: «Эта версия из магазина, где все продается за один доллар».

Сегодняшний момент зрителям зашел гораздо лучше. Видимо, потому что молодые и злые «Мэджик» гораздо больше напоминают ту резвую версию «Хит», сносящих всех со своего пути.

Фото: East News/Morry Gash; knowyourmeme.com; blacksportsonline.com