Леброн разгромлен – так, как ни разу за 20 лет карьеры. «Филадельфия» – просто бульдозер!

Сорок четыре очка.

Леброн Джеймс дебютировал в НБА 29 октября 2003 года. За прошедшие 20 лет и еще один месяц он еще никогда не испытывал такого.

94:138. «Минус 44». Самый большой разгром в великой карьере Леброна.

Эту мощь выплеснула на Джеймса «Филадельфия» – одна из лучших команд НБА прямо сейчас. До этого самой большой разницей, с которой команда Леброна проигрывала в матче с его участием, было «-42» от «Индианы» в провальном для «Лейкерс» сезоне-2018/19 – первом после переезда форварда в Калифорнию.

Момент для обновления антирекорда выбран неудачный: сегодня на паркете в Филадельфии Джеймс побил очередной рекорд Абдул-Джаббара – на этот раз по общим минутам в регулярках и плей-офф. Леброн провел 66 319 минут в НБА, опередив Карима (66 297).

«Это не так много значит для меня», – оценил это достижение расстроенный Леброн, тем более что ему пришлось с позором уйти на скамейку запасных еще до финальной сирены. Вряд ли он знал, что она зафиксирует самое разгромное поражение в его жизни.

Да, Леброн и остальные лидеры «Лейкерс» покинули площадку еще за 8 минут до конца матча при «минус 27», но резервисты «Филадельфии» продолжили унижать третий состав ЛАЛ. В итоге вышло так, что полезность запасного центрового «Сиксерс» Мо Бамбы, отыгравшего всего 5 с половиной минут в концовке, была выше полезности проведшего великолепный матч Джоэла Эмбиида.

Избиение ЛАЛ в Городе Братской Любви шло от стартового свистка (первая четверть – 32:19 в пользу хозяев) и до финального. За 290 матчей между этими двумя титулованными клубами еще ни разу «Лейкерс» не проигрывали «Сиксерс» так крупно.

Впрочем, когда, если не сейчас? Это уже седьмая победа «Филадельфии» над «Лейкерс» подряд, последний раз ЛАЛ побеждали, когда «Семьдесят Шестыми» еще руководил Бретт Браун (клубы из разных конференций встречаются лишь два раза за сезон).

А у Джоэла Эмбиида – шестая подряд победа над Энтони Дэвисом. Сегодня у действующего MVP – первый трипл-дабл в сезоне и шестой в карьере: 30 очков, 11 подборов и 11 передач, а также заслуженный отдых в четвертой четверти.

Энтони Дэвис был едва заметен: 17 очков. Не разозлило Дэвиса даже то, что перед матчем запасной бигмен соперника Пол Рид назвал его симулянтом: «Он известный флоппер, поэтому мне надо следить за перебором фолов с самого начала встречи. Нельзя слишком активно против него защищаться».

У Рида и у остальной «Филадельфии» не возникло никаких проблем ни с Дэвисом, ни с Леброном, у которого 18 очков, 5 передач и…. 0 подборов!

Впервые с 2010 года Леброн не смог выловить ни одного отскока от кольца!

Но не только Джеймс все время оказывался не в той точке площадки, на которой должен был находиться. На проблемы со взаимодействием между игроками намекает и Дэвис: «Сегодня мы не были единой командой. Множество поспешных бросков, бросков после одного паса или вообще без пасов. У «Сиксерс» хорошо залетало. Отрыв начал расти – 15, 20, 25. А мы все пытались быть героями». Леброн же посчитал, что план на игру команда выполняла, просто хозяева паркета «уничтожили нас трехочковыми».

Сегодняшняя «Филадельфия» – совсем не та, что была в прошлом. Она беспощадно пользуется слабостями соперника. И когда это происходит, оппонент вынужден оправдываться фразами вроде «У «Сиксерс» хорошо залетало» и «уничтожили трехочковыми».

Залетало хорошо, с этим не поспоришь: попали 22 трехочковых с точностью почти 50% - при жалких 7 из 25 у ЛАЛ. У одного Патрика Беверли за этот матч больше попаданий (4), чем за предыдущие 16 матчей сезона (3).

Но парад трехочковых – следствие изменений в игре «Филадельфии», которое произошло после смены главного тренера. На смену опозоренному и архаичному Доку Риверсу был назначен Ник Нерс, тоже тренер с чемпионским перстнем.

У Риверса в нападении было сразу три статичных элемента – стучащий до посинения мячом в пол Харден, гигантский Эмбиид под кольцом в ожидании паса и вкопанный в угол площадки Пи Джей Такер. На смену этому пришло движение с множеством передач (и ложных передач) из рук в руки на трехочковой и врываний защитников и форвардов «в краску» под пас от Эмбиида.

Нельзя сказать, что прежний баскетбол «Филадельфии» был провальным. Благодаря мастерству исполнителей на дистанции регулярного сезона он приносил победы Риверсу, Эмбииду и Хардену. Как-никак, Эмбиид вообще стал MVP сезона-22/23 при такой тактике, Харден лидировал в НБА по передачам за игру, а вся команда – по проценту реализации трехочковых и количеству очков со штрафных.

Но как только кто-то травмировался, или проводил неудачный отрезок, или перед «Филадельфией» оказывался клуб, способный адаптироваться и анализировать игру соперника – как «Майами» или «Бостон» в плей-офф – «Сиксерс» Риверса сдувались, как и все его предыдущие негибкие команды. Вдобавок его древнее нападение часто «замораживало» двух других игроков старта, Тайриза Макси и Тобайаса Харриса – бомбардиров, которым для эффективности нужен большой объем бросков.

На выход Риверс и Харден, на вход – Нерс и… в общем-то, никто.

Просто убрав из уравнения Хардена, «Филадельфия» стала в разы увереннее – а Эмбиид, Макси, Харрис и ролевые игроки показывают отличную сыгранность и эффективность в атаке.

И кем-то, как «Лейкерс» после разгрома, это считывается на уровне «они сегодня были более меткими». «Ну они попали много трехочковых, а мы нет, и из нас выбили все дерьмо. Не знаю даже. Надо пересмотреть игру», – твердит защитник «Лейкерс» Остин Ривз.

Забывая, что не только в нападении энергичные игроки «Филадельфии» задавили Ривза и компанию:

У «Филадельфии» – 12 побед в 17 матчах, при этом два из пяти поражений – в «бэк-ту-бэках», то есть матчах, которые были сыграны на следующий день (еще и после другого поражения). Во всей НБА больше побед пока только у «Бостон Селтикс», при этом по «чистому рейтингу» – разнице в очках на 100 владений – «Филадельфия» даже выше (+8,8 против +8,7), то есть теоретически это лучшая команда НБА на конец ноября.

А «Лейкерс» с результатом 10-8 – лишь восьмые на Западе.

Их может радовать лишь то, что они не худшая команда ЛА сейчас, ни в таблице (ЛАК – 11-е с 7-9), ни даже по значимости поражения в этот конкретный игровой день. «Клипперс» в полном составе сегодня проиграли дома «Денверу» без Йокича, Мюррэя и Гордона, которым дали отдых на второй день «бэк-ту-бэка», и такое даже хуже, чем суперразгром в гостях у топовой «Филадельфии».

«Надо обдумать случившееся. Не стоит принимать это близко к сердцу, надо двигаться дальше», – заявил после очередного поражения от Эмбиида Дэвис.

«Не знаю, как команда должна реагировать. Могу говорить только за себя. Мне это не нравится, – уходит от личной ответственности за проблемы команды Леброн. – Что должно измениться, чтобы подобное больше не повторялось? Многое».

И только главный тренер Дарвин Хэм проявляет какие-то эмоции, кроме уныния: «Соревновательный дух, желание бороться – все это должно быть на высоком уровне. Тут не может быть никаких отклонений и послаблений. На силу необходимо отвечать силой. Но сегодня соперник проявил намного больше желания, они больше нас хотели победить».

«Филадельфия» приедет в гости к «Лейкерс» 22 марта.

Фото: Gettyimages.ru/Tim Nwachukwu