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Леброн разгромлен – так, как ни разу за 20 лет карьеры. «Филадельфия» – просто бульдозер!

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Джоэл Эмбиид Джоэл Эмбиид
Леброн Джеймс Леброн Джеймс
Энтони Дэвис Энтони Дэвис
Филадельфия Филадельфия
Лейкерс Лейкерс
Баскетбол Баскетбол

Сорок четыре очка.

Леброн Джеймс дебютировал в НБА 29 октября 2003 года. За прошедшие 20 лет и еще один месяц он еще никогда не испытывал такого.

94:138. «Минус 44». Самый большой разгром в великой карьере Леброна.

Эту мощь выплеснула на Джеймса «Филадельфия» – одна из лучших команд НБА прямо сейчас. До этого самой большой разницей, с которой команда Леброна проигрывала в матче с его участием, было «-42» от «Индианы» в провальном для «Лейкерс» сезоне-2018/19 – первом после переезда форварда в Калифорнию.

Момент для обновления антирекорда выбран неудачный: сегодня на паркете в Филадельфии Джеймс побил очередной рекорд Абдул-Джаббара – на этот раз по общим минутам в регулярках и плей-офф. Леброн провел 66 319 минут в НБА, опередив Карима (66 297).

«Это не так много значит для меня», – оценил это достижение расстроенный Леброн, тем более что ему пришлось с позором уйти на скамейку запасных еще до финальной сирены. Вряд ли он знал, что она зафиксирует самое разгромное поражение в его жизни.

Да, Леброн и остальные лидеры «Лейкерс» покинули площадку еще за 8 минут до конца матча при «минус 27», но резервисты «Филадельфии» продолжили унижать третий состав ЛАЛ. В итоге вышло так, что полезность запасного центрового «Сиксерс» Мо Бамбы, отыгравшего всего 5 с половиной минут в концовке, была выше полезности проведшего великолепный матч Джоэла Эмбиида.

Избиение ЛАЛ в Городе Братской Любви шло от стартового свистка (первая четверть – 32:19 в пользу хозяев) и до финального. За 290 матчей между этими двумя титулованными клубами еще ни разу «Лейкерс» не проигрывали «Сиксерс» так крупно.

Впрочем, когда, если не сейчас? Это уже седьмая победа «Филадельфии» над «Лейкерс» подряд, последний раз ЛАЛ побеждали, когда «Семьдесят Шестыми» еще руководил Бретт Браун (клубы из разных конференций встречаются лишь два раза за сезон).

А у Джоэла Эмбиида – шестая подряд победа над Энтони Дэвисом. Сегодня у действующего MVP – первый трипл-дабл в сезоне и шестой в карьере: 30 очков, 11 подборов и 11 передач, а также заслуженный отдых в четвертой четверти.

Энтони Дэвис был едва заметен: 17 очков. Не разозлило Дэвиса даже то, что перед матчем запасной бигмен соперника Пол Рид назвал его симулянтом: «Он известный флоппер, поэтому мне надо следить за перебором фолов с самого начала встречи. Нельзя слишком активно против него защищаться».

У Рида и у остальной «Филадельфии» не возникло никаких проблем ни с Дэвисом, ни с Леброном, у которого 18 очков, 5 передач и…. 0 подборов!

Впервые с 2010 года Леброн не смог выловить ни одного отскока от кольца!

Но не только Джеймс все время оказывался не в той точке площадки, на которой должен был находиться. На проблемы со взаимодействием между игроками намекает и Дэвис: «Сегодня мы не были единой командой. Множество поспешных бросков, бросков после одного паса или вообще без пасов. У «Сиксерс» хорошо залетало. Отрыв начал расти – 15, 20, 25. А мы все пытались быть героями». Леброн же посчитал, что план на игру команда выполняла, просто хозяева паркета «уничтожили нас трехочковыми».

Сегодняшняя «Филадельфия» – совсем не та, что была в прошлом. Она беспощадно пользуется слабостями соперника. И когда это происходит, оппонент вынужден оправдываться фразами вроде «У «Сиксерс» хорошо залетало» и «уничтожили трехочковыми».

Залетало хорошо, с этим не поспоришь: попали 22 трехочковых с точностью почти 50% - при жалких 7 из 25 у ЛАЛ. У одного Патрика Беверли за этот матч больше попаданий (4), чем за предыдущие 16 матчей сезона (3).

Но парад трехочковых – следствие изменений в игре «Филадельфии», которое произошло после смены главного тренера. На смену опозоренному и архаичному Доку Риверсу был назначен Ник Нерс, тоже тренер с чемпионским перстнем.

У Риверса в нападении было сразу три статичных элемента – стучащий до посинения мячом в пол Харден, гигантский Эмбиид под кольцом в ожидании паса и вкопанный в угол площадки Пи Джей Такер. На смену этому пришло движение с множеством передач (и ложных передач) из рук в руки на трехочковой и врываний защитников и форвардов «в краску» под пас от Эмбиида.

Нельзя сказать, что прежний баскетбол «Филадельфии» был провальным. Благодаря мастерству исполнителей на дистанции регулярного сезона он приносил победы Риверсу, Эмбииду и Хардену. Как-никак, Эмбиид вообще стал MVP сезона-22/23 при такой тактике, Харден лидировал в НБА по передачам за игру, а вся команда – по проценту реализации трехочковых и количеству очков со штрафных.

Но как только кто-то травмировался, или проводил неудачный отрезок, или перед «Филадельфией» оказывался клуб, способный адаптироваться и анализировать игру соперника – как «Майами» или «Бостон» в плей-офф – «Сиксерс» Риверса сдувались, как и все его предыдущие негибкие команды. Вдобавок его древнее нападение часто «замораживало» двух других игроков старта, Тайриза Макси и Тобайаса Харриса – бомбардиров, которым для эффективности нужен большой объем бросков.

На выход Риверс и Харден, на вход – Нерс и… в общем-то, никто.

Просто убрав из уравнения Хардена, «Филадельфия» стала в разы увереннее – а Эмбиид, Макси, Харрис и ролевые игроки показывают отличную сыгранность и эффективность в атаке.

И кем-то, как «Лейкерс» после разгрома, это считывается на уровне «они сегодня были более меткими». «Ну они попали много трехочковых, а мы нет, и из нас выбили все дерьмо. Не знаю даже. Надо пересмотреть игру», – твердит защитник «Лейкерс» Остин Ривз.

Забывая, что не только в нападении энергичные игроки «Филадельфии» задавили Ривза и компанию:

У «Филадельфии» – 12 побед в 17 матчах, при этом два из пяти поражений – в «бэк-ту-бэках», то есть матчах, которые были сыграны на следующий день (еще и после другого поражения). Во всей НБА больше побед пока только у «Бостон Селтикс», при этом по «чистому рейтингу» – разнице в очках на 100 владений – «Филадельфия» даже выше (+8,8 против +8,7), то есть теоретически это лучшая команда НБА на конец ноября.

А «Лейкерс» с результатом 10-8 – лишь восьмые на Западе.

Их может радовать лишь то, что они не худшая команда ЛА сейчас, ни в таблице (ЛАК – 11-е с 7-9), ни даже по значимости поражения в этот конкретный игровой день. «Клипперс» в полном составе сегодня проиграли дома «Денверу» без Йокича, Мюррэя и Гордона, которым дали отдых на второй день «бэк-ту-бэка», и такое даже хуже, чем суперразгром в гостях у топовой «Филадельфии».

«Надо обдумать случившееся. Не стоит принимать это близко к сердцу, надо двигаться дальше», – заявил после очередного поражения от Эмбиида Дэвис.

«Не знаю, как команда должна реагировать. Могу говорить только за себя. Мне это не нравится, – уходит от личной ответственности за проблемы команды Леброн. – Что должно измениться, чтобы подобное больше не повторялось? Многое».

И только главный тренер Дарвин Хэм проявляет какие-то эмоции, кроме уныния: «Соревновательный дух, желание бороться – все это должно быть на высоком уровне. Тут не может быть никаких отклонений и послаблений. На силу необходимо отвечать силой. Но сегодня соперник проявил намного больше желания, они больше нас хотели победить».

«Филадельфия» приедет в гости к «Лейкерс» 22 марта.

Филадельфия – Лейкерс 138:94 (32:19, 36:34, 30:27, 40:14)
Дата проведения
28 ноября, 03.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча
Филадельфия
Макси (31 + 8 передач), Эмбиид (30 + 11 подборов + 11 передач), Батюм (10 + 7 подборов), Мелтон (9), Харрис (8) – старт; М-с Моррис (16), Беверли (12), Рид (9), Бамба (7), Коркмаз (5), Мартин (1), Ковингтон (0 + 7 подборов).
Лейкерс
Джеймс (18), Дэвис (17 + 11 подборов), Расселл (12 + 7 передач), Принс (11), Кристи (6) – старт; Ривз (12), Хэйс (7), Вуд (6 + 7 подборов), Ходж (3), Фадж (2), Худ-Шифино (0), Льюис (0).

Фото: Gettyimages.ru/Tim Nwachukwu

21 комментарий

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Артем Андреев
На выход Риверс и Харден, на вход – Нерс и… в общем-то, никто

Эти "никто", позвольте напомнить, отлично игравший до ДТП Убре, очень полезный Батюм и хорошо сегодня отыгравший Моррис. Так что не надо тут пальцы гнуть.
+24
-6
+18
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Tydeus
Ответ JBa
всё по факту было сказано. Батюм уже не первой свежести, обыкновенно с линейкой 3-1-2. Убре - это всегда лотерея и до начала сезона никаких больших ожиданий от него не было. хорошо начал сезон, но это мы уже узнали постфактум. Моррис - это лучше сразу похоронить. то, что в кой-то веки он провел нормально одну игру, не заставляет с ним сразу считаться
Зачем мерить Батюма средними цифрами? Он в свои 10 минут и отзащищаться ещё может и трехочковый нужный попасть и мяч двигать. Это вполне состоятельный игрок на свои минуты
+12
-1
+11
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JBa
Ответ Артем Андреев
На выход Риверс и Харден, на вход – Нерс и… в общем-то, никто Эти "никто", позвольте напомнить, отлично игравший до ДТП Убре, очень полезный Батюм и хорошо сегодня отыгравший Моррис. Так что не надо тут пальцы гнуть.
всё по факту было сказано.

Батюм уже не первой свежести, обыкновенно с линейкой 3-1-2.
Убре - это всегда лотерея и до начала сезона никаких больших ожиданий от него не было. хорошо начал сезон, но это мы уже узнали постфактум.
Моррис - это лучше сразу похоронить. то, что в кой-то веки он провел нормально одну игру, не заставляет с ним сразу считаться
+15
-6
+9
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A. V.
Вообще не проблема, ну проиграли, ну с крупным счётом, ну бывает.
Но вот то, что ЛАЛ совершенно не «Команда» - это факт.
+7
0
+7
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Nuts
Ответ Артем Андреев
На выход Риверс и Харден, на вход – Нерс и… в общем-то, никто Эти "никто", позвольте напомнить, отлично игравший до ДТП Убре, очень полезный Батюм и хорошо сегодня отыгравший Моррис. Так что не надо тут пальцы гнуть.
При всем уважении к Убре, Батюму и Моррису, понятно что Хардена не на мешок картошки, но по сути это ролевые игроки, которые меняют команды каждый год, и которых в состав способен заполучить любое незапойный ГМ. Основные лавры Филадельфии безусловно на Нерсе
+6
-1
+5
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Казбек Бимбасов
Ответ Nuts
При всем уважении к Убре, Батюму и Моррису, понятно что Хардена не на мешок картошки, но по сути это ролевые игроки, которые меняют команды каждый год, и которых в состав способен заполучить любое незапойный ГМ. Основные лавры Филадельфии безусловно на Нерсе
Основные лавры Фила на данный момент на «регулярке», это конечно не отменяет заслуг Нерса, но давайте не спешить превозносить команду. Они как-будто и в прошлом году с Харденом неплохо в ней выступали, а тот самый чокер во всем виноватый Харден как-будто бы в ПО смотрелся не хуже МВП, не? Лейкерс же в свою очередь плыли как Г по течению в регулярке, а вот в ПО раскрылись, да их свернули, но кто.
+3
0
+3
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ЮраКрасноярск
Смотрел игру, все было печально, безволие, травмы и т.д. Но, вероятно, должен был сказать свое слово тренер, а его импульса не было, все было плохо, плохо и шло. Ставить результат на фарт от трешек и настроение Дэвиса (при плюс- минус типичном Леброне), это конечно проиграть без шансов. Команде нужно усиление, иначе подобные унижения станут системой.
+2
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+2
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Josep
да кому тот счёт интересен, ведь леброн набрал очередные очёчки, улучшил статистику, побил ещё хуллиард рекордов.. разве не ради этого лейкеры играют? чё, не в этом смысл?
+8
-6
+2
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кандид
Ну как тут не вспомнить множество восторженных откликов на работу офиса Лейкерс в межсезонье, которая "усилила состав". "Сбитые летчики", полученные в вынужденном обмене Хардена, приносят гораздо больше пользы.
+3
-1
+2
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A. V.
И ещё, объективно, для того, чтобы взять гайку команде нужны минимум 2 супер звезды, лучше три, и 4 -5 стабильных, качественных ролевиков, а ЛАЛ сейчас - это только Брон
+3
-1
+2
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SopTecret
Ответ Артем Андреев
На выход Риверс и Харден, на вход – Нерс и… в общем-то, никто Эти "никто", позвольте напомнить, отлично игравший до ДТП Убре, очень полезный Батюм и хорошо сегодня отыгравший Моррис. Так что не надо тут пальцы гнуть.
Моррис, Ковингтон и Батюм - это тот самый никто, что набрал примерно как Дэвис и Расселл, вместе взятые)
+4
-2
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Dmitry Trepov
Ответ кандид
Ну как тут не вспомнить множество восторженных откликов на работу офиса Лейкерс в межсезонье, которая "усилила состав". "Сбитые летчики", полученные в вынужденном обмене Хардена, приносят гораздо больше пользы.
Учитывая, что половины новичков сегодня не было, такое
+1
0
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rwm7
Спасибо, крутой материал! Можно разместить ссылку на https://t.me/sixersvoice ?
Пишем про 76ers в телеге
+1
0
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Макгрэди номер 1
Док Риверс всё-таки редкостный шарлатан. С тем Бостоном даже я бы выиграл в качестве тренера. 15 лет быть главным в хороших клубах с приличными составами. Кудесник.
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evgen98
"На выход Риверс и Харден, на вход – Нерс и… в общем-то, никто."

Убре, Батюм, Бамба, Ковингтон, Моррис, Беверли, Мартин - никто, так и запишем.
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Галымжан Кулумбаев
Ответ Josep
да кому тот счёт интересен, ведь леброн набрал очередные очёчки, улучшил статистику, побил ещё хуллиард рекордов.. разве не ради этого лейкеры играют? чё, не в этом смысл?
Прими желчегонное
+2
-2
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Danya Black
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ Stan WarHammer
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Хорошо. Кого Лал обыграли уверенно? Мертвый птб 2 раза, Юту и Мемфис. Далее либо, их на классе разматывали. Причем Лал везло ещё,что они част отскакивали в 4 четвертях и забирали лишние матчи, удача им сопутствовала. Смотрим соперников. Финикс дважды без Букера.
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evgen98
Не много в последние годы выходило хвалебных статей по Филадельфии. И хорошо, что удалось подгадить "величайшему" хоть на склоне лет. В прежние годы Фила много натерпелась от ЛеБрона в Кливлендах и Майами особенно. Своеобразная месть, хотя особой радости нет по этому поводу. Всего лишь очередная игра регулярки против довольно средней команды и не важно +44 ты победил или +1.

Что касается игры самой Филы, пока она далеко не идеальна. Уже в этом сезоне были довольно разочаровывающие игры, да бэк-ту-бэки, в игре с Минни отсутствовал Эмбиид, но сдались безропотно команде, которая только в этом сезоне начала, что-то показывать. Матч с Бостоном (без Порзи и Брауна) выявил прям системные проблемы в позиционной атаке. Выяснилось, что если Макси поджать, как это сделал Холидей в защите, а против Эмбиида хорошо защищаться, как умеет Эл Хорфорд - вся атака встаёт, им нечего предложить, как в последние минуты того матча. И тут вспоминается Харден, умеющий подержать мяч, удобно отдать на партнера, положить важную степ-бек треху наконец. Возникало ощущение необходимости в третьей звезде, в игроке способном, как Тэйтум, набрать очки из ничего. Пока команда начала в целом отлично по регулярке, берут победы - это главное, но мы то знаем, что в ПО совсем другая игра.
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Андрей 13
Мне кажется, что искать какие то логические объяснения разгрому с точки зрения игровых моментов, не имеет смысла. Просто Лейкерс наконец встретили на своем пути сильную команду. Из за чего и выявились все те же проблемы, которые у них были, и никуда не делись, как бы их не пытались маскировать сваливая вину на того, либо другого... Это же не Хьюстон и Портлендом обыгрывать. Дэвис явно последнее время начал сачковать, пользуясь своими габаритами под кольцом, а тут не прокатило. Да и Джеймс видимо подустал, будто бы и не играл вовсе. Наверное отчасти так и есть, ведь за три четверти по сути их обыграли, не знаю сколько он провел на площадке, но такое впечатление, что его там вообще не было. Не зря перед игрой вбрасывали, что участие Джеймса под вопросом, все таки поучаствовал, еще одна царапина на его и так уже битую корону. Сколько же раз ему ее сбивали с головы за карьеру... Но все еще впереди, борьба за плей-инн у ЛА будет жесткой...
+6
-6
0
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