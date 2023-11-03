Паркет в Кливленде серьезно травмировал игрока «Майами». Теперь в НБА спорят, опасна ли эта площадка

Дрю Смит выбыл до конца сезона.

Слово месяца в НБА – безусловно, «паркет». И связанные с ним проблемы.

В первую очередь, это касается покрытия на матчах Внутрисезонного турнира. К нему было множество претензий: Лука Дончич жаловался на отскок мяча в Новом Орлеане, звездам «Индианы» было скользко на домашнем паркете, Джейлен Браун получил травму паха на арене «Торонто». В самом Бостоне были недовольны дизайном (НБА не разрешила использовать в оформлении классическую ретро-кладку), в Даллас не успели привезти панели к первому матчу, в Денвере неправильно отмерили радиус трехочковой линии. И, конечно же, проблемы у телезрителей с нахождением мяча на ярких красных, оранжевых и других вырвиглазных площадках.

Но главная паркетная критика ноября – к арене «Кливленд Кавальерс», причем не к особенному паркету для Турнира, а к регулярному. В Кливленд как раз сегодня приехал старый знакомый Леброн, но эта игра как раз обошлась без происшествий, а разговоры не утихают по поводу предыдущей домашней игры «Кэвз» – против «Майами» три дня назад.

В ней «Хит» легко победили соперника 129:96, но победа оказалась пирровой: защитник «Майами» Дрю Смит получил травму на чужом паркете в очень нетипичной ситуации. Смит прыгнул, создавая помеху трехочковому броску Макса Струса, постарался избежать контакта в воздухе, чтобы не получить бросковый фол, приземлился на скамейку запасных соперника – и его нога куда-то провалилась:

В результате неудачного призмеления Дрю Смит получил серьезное растяжение передней крестообразной связки и выбыл из строя до конца сезона.

На телекартинке кажется, что под ногой невезучего Смита просто разрушился паркет. Но на самом деле кроссовка Дрю просто проскользила вглубь первого ряда трибун, когда он приземлился на оставленный тренером «Кэвз» по стулом протокол со статистикой. Между бумагой и паркетом не такое хорошее сцепление, как между подошвой и паркетом, и по инерции нога Смита двигалась все дальше, пока не выскользнула за край площадки…

…а там – обрыв.

Дрю Смита очень жаль. 25-летний игрок долго пробивался в НБА, наконец-то перед стартом сезона-23/24 его двусторонний контракт конвертировали в полноценный. Но контракт не гарантированный, а это значит, что его могут отчислить в любой момент, и получит он только то, что успел заработать за эти полтора месяца сезона плюс небольшую компенсацию на лечение. Если Смита отчислят, «Майами» тоже можно понять: клуб с амбициями не может тратить место в заявке на травмированного игрока, да еще и платить за это (с учетом налога на роскошь) несколько миллионов долларов. Дрю дико не повезло, но это бизнес.

«Это опасная площадка. Не знаю, какая история полученных травм на этой арене. У края паркета просто обрыв. Это очень опасно. Возможно, лиге стоит разобраться с этим в будущем. Хотя я сомневаюсь, что что-то изменится. Это опасно для нас и, вероятно, для многих других команд», – негодовал после травмы Дрю главный тренер «Майами» Эрик Споэльстра.

«Майами Хит» даже связались с офисом НБА, чтобы выразить беспокойство по поводу домашней площадки «Кливленда», хотя и не подавали официальную жалобу.

Приехавший через два дня Леброн решил присоединиться к претензиям одной из своих экс-команд к другой: «Да, лиге стоит обратить на это внимание», – ответил Джеймс на вопрос журналиста.

Откуда же такой обрыв на площадке «Кливленда»?

Странно, что Леброна это не волновало, когда он сам играл за «Кэвз» – «поднятый» паркет в Кливленде устанавливают все 30 сезонов, что эта арена принимает матчи НБА.

«Нашим ребятам здесь комфортно играть. Не было никаких инцидентов из-за устройства паркета», – напоминает главный тренер «Кавальерс» Джей Би Бикерстафф.

Не считает это проблемой и телеэксперт Ричард Джефферсон: «Справедливости ради, здесь сыграли несколько тысяч матчей, включая 5 финалов НБА. Это [травма Смита] называется «случайность».

Можно было бы придраться к тому, что Джефферсон – сам экс-игрок «Кэвз», но Ричард играл еще за 7 других команд НБА и знает, что арена в Огайо не какое-то исключение. Такой вариант укладки паркета – чуть выше стандартного пола, где размещен первый ряд трибун – стандарт для мультифункциональных стадионов, принимающих как баскетбольные, так и хоккейные матчи.

Паркет НБА кладут поверх изоляционного покрытия, которое закрывает лед – и, естественно, паркетом не выстилают всю арену, а только необходимую для игры часть. Как происходит процесс, можно увидеть на примере арен в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Бостоне, Торонто, Денвере и так далее:

В Кливленде нет команды НХЛ, но есть клуб АХЛ «Кливленд Монстерз», а также проводится ледовое шоу Disney on Ice, так что лед здесь регулярно заливается и покрывается. 45 рабочих за 2 часа переделывают хоккейную коробку в баскетбольный корт. На лед сначала выкладывают старый кленовый паркет с предыдущей арены «Кливленда» (культовый «Ричфилд Колизеум») толщиной около 4 см, затем – специальный слой-крепление, и уже на него крепят игровой паркет «Кэвз», который все остальное время хранится на складе со специальным температурным режимом.

И все же есть свидетельства очевидцев, что паркет в Кливленде возвышается над полом выше, чем на других площадках НБА, адаптированных под хоккей. По словам одного из менеджеров арены, паркет приподнят, чтобы обеспечить зрителям в первых рядах лучший вид на площадку. Неизвестно, насколько это улучшает обзор, но вот тренерам гостевых команд совсем не нравится постоянно ходить по краю.

«Даже собираться в «хаддл» во время таймаутов становится испытанием, – описывает ощущения от опасной «бровки» в Кливленде Дарвин Хэм, главный тренер «Лейкерс». – У меня большие ступни, надеюсь, я не спотыкнусь здесь и не упаду лицом в пол».

Пока никто не опубликовал данные по высоте «обрывов» на разных аренах НБА, поэтому не до конца понятно, насколько обоснованы претензии к арене «Кэвз». Перепад высот в Кливленде – по разным данным, от 7,5 до 10 дюймов (18-25 см). Бикерстафф все равно считает, что проблемы надумана – например, в NCAA баскетбольные матчи регулярно проводятся на таких «подиумах». В alma mater тренера, университете Миннесоты, паркет вообще возвышается почти на три фута (90 см).

Но даже Бикерстафф признает, что это может стать одним из пресловутых «преимуществ домашнего паркета», элементом психологической атаки: «Понимаю, что соперники, не привыкшие к такому, могут отвлекаться на это».

После травмы Смита эта боязнь провалиться куда-то в бездну за паркетом в Кливленде только усилится.

Фото: wikipedia; AP/Michael Dwyer, Hakim Wright Sr