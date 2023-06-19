8 комментариев

Но разве он не прав?

Американский спринтер Ноа Лайлс поднял бурю в стакане, когда на пресс-конференции после победы в забеге на 200 метров на ЧМ в Будапеште решил поделиться сокровенным:

«Знаете, что больше всего задевает меня? Когда я смотрю финал НБА, они коронуют себя чемпионами мира. Что за чемпионы мира? Соединенных Штатов? Не поймите меня неправильно. Время от времени я обожаю США, но это не весь мир».

Неизвестно, чем руководствовался титулованный спортсмен, выбрав для крика души именно комнату, полную камер, смартфонов и жадных до новостей журналистов: возможно, Будапешт по ощущениям Ноа находился на другой планете.

Но реакция была предсказуемой. Первыми близко к сердцу высказывание соотечественника приняли звезды НБА. Один из лучших игроков лиги Кевин Дюрэнт опубликовал твит: «Кто-нибудь, помогите братану». В комментариях у форварда «Финикса» тут же собралась мощная группа поддержки.

Девин Букер, защитник, «Финикс»: 🤦🏾‍♂️

Дэмиан Лиллард, защитник, «Портленд»: «Че за 😂😂»

Аарон Гордон, который только что выиграл чемпионство НБА вместе с сербом Николой Йокичем в «Денвере», бросил вызов легкоатлету: «Успокойся... Я бы сделал этого парня на дистанции 200 метров».

Мексикано-американский баскетболист, чемпион 2022 года в составе «Голден Стэйт» Хуан Тоскано-Андерсон: «По моей информации, НБА – лучшая лига в МИРЕ».

И даже легендарный игрок «Майами» Юдонис Хаслем, только что закончивший карьеру, решил напомнить о себе выпадом против Лайлса: «Я твой большой поклонник, но заканчивай с этой ерундой, бро».

Снежный ком превратился в лавину публикаций и мнений о неправоте легкоатлета. Но Лайлс (пока) держит удар. На пресс-конференции «Бриллиантовой лиги» в Цюрихе 30 августа Ноа заявил, что никто из критиканов-звезд не писал ему лично, зато он получил сообщения поддержки от других спортсменов.

«Я знаю нескольких баскетболистов, потому что у нас общая массажистка. Она работает с французской сборной. Многие из них разделяют мои мысли. Когда они приезжают домой, их чествуют не как чемпионов мира, а как победителей НБА».

Но почему американцы вообще величают себя чемпионами мира?

Такая традиция действительно есть, но зародилась она не в баскетболе. В бейсболе придумали проводить Мировые серии (World Series) между чемпионами двух топ-лиг (Национальная и Американская; сейчас это две по сути конференции в МЛБ) еще в XIX веке, а в современном формате они существуют с 1903 года. В те годы о распространении этой игры за пределами североамериканского континента никто и помыслить не мог. Зато такая громкая приставка к соревнованию вполне соответствовала маркетинговым замашкам эпохи. Есть даже версия, что слово World появилось не из тщеславия организаторов, а по названию титульного спонсора, газеты New York World.

Все последующие американские лиги лишь подхватывали этот титул: НФЛ и НХЛ в двадцатых, НБА с момента появления в 1946 году, но и до появления лиги победители разных других баскетбольных турниров примеряли на себя громкий статус. Вот, например, афиша из 1915-го, на которой чемпионом мира себя называет гастролирующая афроамериканская команда «Инкорпорейторс»!

И таких баскетбольных «чемпионов мира» одновременно было много – вплоть до образования НБА, которая и монополизировала титул в баскетболе.

Впервые ситуация изменилась в хоккее, по очень естественной причине – спорт мощно развивался в Европе, престижность международных соревнований выросла, и это заставило функционеров НХЛ уже в шестидесятых отказаться от официального использования термина.

Такой же путь сейчас проходят остальные лиги. С 2006 года МЛБ признает титул чемпионов мира за победителями World Baseball Classic, турнира, в котором участвуют сборные стран. НБА перестала использовать термин «World Championship Series» в качестве синонима финальной серии в 1985 году – во многом, благодаря политике тогдашнего комиссионера Дэвида Стерна, собиравшегося превратить соревнования лиги в глобальный коммерческий продукт (что у него, как мы теперь знаем, получилось).

Но никакая позиция лиги не может помешать командам писать на кольцах и баннерах World Champions, и тем более считать себя таковыми.

А какие вообще аргументы «за»?

1. Все лучшие игроки мира уже в НБА. В XXI веке награду MVP восемь раз получали люди родом не из США. Треть игроков ассоциации приехали из других стран.

2. Статус и уровень соперников превращают титул чемпиона НБА в самую конкурентную награду в баскетболе, в отличие от официальных чемпионатов мира по версии ФИБА, куда из США часто приезжают молодежь и ролевики. Даже на более престижную Олимпиаду Америка отправляла одних студентов вплоть до поражения в Сеуле в 1988 году.

3. Экономические показатели. Они могут быть не важны для зрителей, но точно значимы для участников. Возможность заработать огромные деньги заставляет игроков отказываться от выступлений за национальные сборные, чтобы сберечь силы для победы в НБА.

4. Сила бренда. Чтобы считаться «всемирным победителем» нужно, чтобы о тебе знал весь мир. ФИБА ежегодно отчитывается о миллиардах просмотров международных матчей, а возможную победу сборной в родной стране наверняка будут помнить долго. Но сила брендов, мягко говоря, не сравнима. У сборных никогда не будет таких инфлюэнсеров, как Майкл Джордан или Кобе Брайант, с чьими номерами на спине гоняют мяч мальчишки по всему миру. Обе звезды, конечно, блистали и за сборную США, но запомнили их в первую очередь вовсе не за это.

Тогда откуда возмущение?

1. НБА – это клубное соревнование. Победители самого престижного клубного трофея в футболе, Лиги Чемпионов, не называют себя «победителями мира».

2. Увеличение количества иностранцев-MVP в лиге – это еще и показатель роста баскетбола за пределами США. Европейцы привозят в НБА техничность и талант, африканцы – атлетизм, австралийцы – любовь к контакту, канадцы – кленовый сироп и мыльные драмы.

Разница между собственно американскими звездами и зарубежными сократилась до минимальной дистанции. Самый обсуждаемый новичок лиги – француз Виктор Вембаньяма, которому пророчат будущее даже не Леброна, а кого-то из легендарной эпохи Расселла-Чемберлена.

3. Субъективная причина, которую редко проговаривают вслух, но она ощущается. Кого не бесит америкоцентричность?

В самой НБА тоже есть сторонники отказа от подобной традиции. Самые титулованные клубы НБА «Селтикс» и «Лейкерс» используют тот же дизайн баннеров, что в славные 60-е, 70-е, 80-е. А потому титул «World Champions» примеряется и на новые чемпионства, как на победу «Лейкерс» в 2020-м.

Но то исторические клубы-династии. «Милуоки», например, не был чемпионом 50 лет, у «Бакс» были все шансы отказаться от вычурного титула в 2021-м, когда к титулу их привел грек Яннис Адетокумбо...

...но нет, надпись красуется. Самыми большими буквами, крупнее, чем «НБА».

Напротив, «Сан Антонио» и «Майами» никогда не указывали на баннерах «Чемпионы мира» и писали «Чемпионы НБА». А «Голден Стэйт Уорриорз» в эпоху Стефа Карри не только перестали использовать этот титул на новых чемпионских баннерах – но и перешили три предыдущих, за чемпионства 1947, 1956 и 1975 годов:

Напоследок можно обратиться к мнению пятикратного чемпиона НБА и олимпийского чемпиона Грегга Поповича, который точно знает, о чем говорит:

«Нет никаких чемпионов мира в НБА, и любой, кто поднимет флаг с надписью, что он «чемпион мира», неправ… Мир больше, чем Северная Америка».

Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency, Li Ming/XinHua/Global Look Press; Gettyimages.ru/Harry How, Stacy Revere, Christian Petersen, Tim Nwachukwu, Dustin Bradford; twitter.com/BlackFives; commons.wikimedia.org