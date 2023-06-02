В 2023-м лучшим стал Кэм Уитмор.

Закончилась Летняя лига НБА в Лас-Вегасе – мероприятие, куда приезжают новички с последнего драфта, не получившие достаточной практики молодые резервисты, братья и племянники звезд НБА и прочие незадрафтованные, мечтающие пробиться в лигу.

Чемпионом Летней лиги стал «Кливленд», а MVP признан Кэм Уитмор из «Хьюстона» – новичок, выбранный только 20-м. Перед драфтом Кэм считался игроком, который должен уйти в десятке, но неудачные преддрафтовые тренировки и сомнительная медицинская карта игрока сильно понизили его котировки. И вот первое же испытание новичок «Рокетс» проходит с блеском.

Ну что, можно уже считать Уитмора главной «кражей» драфта-2023, раз в Летней лиге именно он взял титул MVP, а не раскрученный Вембаньяма, не Брэндон Миллер, не близнецы Томпсоны? Не все так просто.

Результаты ЛЛ – вещь в себе, их нельзя примерять на будущую карьеру игрока, даже если тут он был признан Самым ценным. Топ-новички играют летом мало (некоторые – не играют вовсе) и без энтузиазма, поэтому ярче всего проявляют себя или более мотивированные, или более опытные, или более удачно попавшие в ритм своих временных одноклубников (с большинством из которых они больше не встретятся).

Сама Летняя лига в Вегасе проводится с 2004-го, сначала туда приезжала лишь половина команд НБА, а параллельно устраивались другие турниры схожего масштаба. Но довольно быстро количество участников здесь выросло до 22-24, а в 2010-е Вегас официально стал основной площадкой. В последних 6 ЛЛ принимали участие уже все 30 команд НБА.

MVP Летней лиги вручается с 2006-го. Для многих этот титул, увы, стал главным в карьере. Но получали его и будущие легенды НБА.

Фото: East News/AP Photo/David Becker; Gettyimages.ru/Ethan Miller