10 комментариев

НБА для начинающих
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Титул у «Наггетс»! Страдали 56 лет, пока не затащил Йокич – лучший игрок мира и чемпион праздничных речей 🏆

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Джамал Мюррэй Джамал Мюррэй
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Здесь играет настоящий MVP!

«Денвер Наггетс» – один из 16 старейших клубов, выступающих сейчас в НБА. «Денвер» был основан еще в 1967-м как команда Американской Баскетбольной Ассоциации.

Из этих 16 команд чемпионами становились все (если не в НБА, то, как минимум, в АБА, как «Пэйсерс» и «Нетс»). Все, кроме «Денвера».

До сегодняшнего дня.

Они ждали этого 56 лет!

56 лет странных событий и обидных разочарований.

Внезапное появление клуба – его планировали в Канзасе, но не смогли найти арену и перевезли в соседний штат еще до старта первого сезона АБА-1967/68. Два переименования и две смены клубных цветов еще до перехода в НБА – кто сейчас вспомнит оранжево-черные и пурпурно-желтые корни этой команды? Потеря лидеров, убегающих в НБА. Появление новых лидеров, убегающих из НБА. Финал-1976 – последний в истории АБА. И первый, он же долгое время единственный, в истории «Денвера». Проигранный.

Дальше – НБА и лучшая атака лиги в 1980-е, только без защиты и чемпионских амбиций. Красивая «сказка про Золушку» в 1994-м и полный провал в остальные сезоны в темные, депрессивные 90-е. Кармело выбран на драфте. Кармело играет с Айверсоном. Кармело играет с Биллапсом. Кармело – в финале Запада против Кобе. Кармело требует обмен. Страдания продолжаются.

Никем не замеченное появление Николы Йокича. Всеми замеченный резкий прогресс Николы Йокича. Но поражение в «пузыре»-2020 от «Лейкерс» продолжало отзываться грустным эхом в карьере серба, даже несмотря на две последовавшие за этим статуэтки MVP сезона. В нем все еще сомневались, не видели лидера чемпионской команды.

Теперь видите?

Дорога к чемпионству не бывает легкой, тем более – к такому долгожданному. Последний рывок будет самым сложным. Несмотря на 3-1 в серии, несмотря на возбужденные домашние трибуны в пятой игре, несмотря статус безусловного фаворита против восьмого сеянного «Майами», несмотря на то, что соперник уже так выдохся за два месяца тяжелейшего плей-офф – «Денвер» должен был выгрызать эту последнюю победу.

«Не слушайте, когда вам говорят о вашем величии, потому что вы еще ни черта не добились, – напомнил игрокам главный тренер «Наггетс» Майкл Мэлоун перед игрой. – Чтобы стать чемпионами, нужно взять еще одну победу. Мы будем просто идти от одной четверти к следующей».

Предсказание Мэлоуна сбылось – в каждой четверти «Наггетс» открывали что-то новое. В первой – что можно забыть, как пасовать и бросать, причем даже штрафные. Во второй – что это не так уж и нужно при плотной, плейоффной защите. В третьей – что Майкл Портер все-таки способен попасть один трехочковый. В четвертой – что чемпионские титулы выигрывают суперзвезды.

Никола Йокич словно не хотел побеждать в одиночку, радикально придерживаясь принципа своей игры, раскрытого еще до дебюта в НБА: «Открыт – бросаю. Не открыт – пасую. Играю в баскетбол так просто, как могу». Только партнеры сегодня решили не пользоваться передачами Николы – у всех игроков «Наггетс», кроме серба, руки сегодня дрожали.

Никола тоже промазал пару раз то, что стоило бы попадать ради спокойной концовки матча, но его статистика – 28+16+4 при 75% с игры. Именно он взял игру под контроль, отвечая на последний, отчаянный всплеск проваливающего матч Джимми Батлера – загоревшегося всего на три минуты, но набравшего за это время 13 очков подряд.

Но Батлер все-таки перегорел. Пас сопернику при -2 за полминуты до конца, затем – «геройская» трешка, как всегда, мимо цели. Джимми тоже играет исключительно по своим личным правилам и принципам: ни в чем не сомневаюсь, упрямо принимаю те решения, которые считаю верными, даже если они еще ни разу не срабатывали.

Игровые решения Йокича сегодня оказались проще и лучше.

Никола Йокич – лучший игрок матча.

Лучший игрок серии – все 11 голосов за награду MVP финала отошли ему.

Лучший игрок этого плей-офф – номер 1 в этом году по очкам (600), подборам (269), передачам (190). Никто и никогда еще не становился лидером плей-офф по всем трем основным категориям статистики!

Лучший баскетболист прямо сейчас. Теперь уже бесспорно.

Чемпион НБА.

И чемпион по праздничным речам.

«Все хорошо. Работа сделана. Можно идти домой».

Открыт – бросаю. Не открыт – пасую. Спрашивают – отвечаю. Чемпионство – забираю.

Денвер – Майами 94:89 (22:24, 22:27, 26:20, 24:18)
Дата проведения
13 июня, 03.30, «Ball Arena»
Онлайн матча
Денвер
Йокич (28 + 16 подборов), Портер (16 + 13 подборов), Дж. Мюррэй (14 + 8 подборов + 8 передач + 6 потерь), Колдуэлл-Поуп (11), Гордон (4 + 7 подборов) – старт; Б. Браун (10), К. Браун (7), Грин (4), Джордан (0).
Майами
Батлер (21), Адебайо (20 + 12 подборов), Струс (12 + 8 подборов), Винсент (6), Лав (3) – старт; Лаури (12 + 9 подборов), Калеб Мартин (10), Д. Робинсон (5), Зеллер (0), Хайсмит (0).

Фото: Gettyimages.ru/Matthew Stockman, Justin Edmonds

Йокич – лучший игрок мира?
986 голосов
Да!
90%
Никола Йокич
Нет
10%
Яннис Адетокумбо

10 комментариев

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dimpa
Заслуженное чемпионство! Долгожданное для Денвера! Йокич Великий баскетболист. Поздравляю поклонников баскетбола с новым чемпионом НБА.
+8
-1
+7
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headmaster
Тот момент, когда чемпион вообще никаких вопросов не вызывает. Абсолютно заслуженно. И абсолютно легендарнейшее выступление Йокича по ходу сезона.

Радует, что хоть матч интересным получился, Хит держались до последнего, хоть и после свистка особо расстроенными не выглядели
+5
0
+5
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ЧакСевернаяКорея
Разошлись сербы за эти три дня.Один в теннисе,второй в баскете)
+1
0
+1
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Netrogat
Многие скажут что игра была нервная и некрасивая, но как может быть иначе когда на кону чемпионство. Йокич был великолепен и доминировал в своем уникальном темпе. Минимум асистов, по своим космическим стандартам, и максимальный фокус на корзинку. Майами старался, но как ментально сильными они не казались до этой серии Денвер показал себя более фундаментальной командой. Это был отличный сезон. Как всегда. НБА никогда не подводит. Занавес.
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Mizuntrope88
Колямба - красавчик!
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N0thing_Remains
С победой, братья!
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eugin prokopenko
Вот уж действительно воплощение чистого баскетбола, Йокич очень вовремя оказался в НБА с её уклоном в суператлетизм. И показал как нужно играть на самом деле. Браво!
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старые кеды
смотрел концовку , игроки не особо радовались . как-то спокойно восприняли.
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Don_Pumpkin
Шикарный Никола и шикарный Денвер! Сколько про них писали, что они ничего не выиграют, что невозможно побеждать с такой дырой в защите на позиции центра, что одна атака ничего не решает и прочие бла-бла-бла. Что третий МВП подряд Йокич не заслужил, давайте лучше Эмбиидке отдадим... Никола просто взял и сделал историю. Скромно и без лишних понтов. Без демонстрации виртуальных тестикул и прочими позвякиваниями. Невероятно рад за него. И надеюсь, что это всё-таки будет династия, а не разовая вспышка.
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alievdauren
Ответ N0thing_Remains
С победой, братья!
блиаааа
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