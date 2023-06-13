10 комментариев

Здесь играет настоящий MVP!

«Денвер Наггетс» – один из 16 старейших клубов, выступающих сейчас в НБА. «Денвер» был основан еще в 1967-м как команда Американской Баскетбольной Ассоциации.

Из этих 16 команд чемпионами становились все (если не в НБА, то, как минимум, в АБА, как «Пэйсерс» и «Нетс»). Все, кроме «Денвера».

До сегодняшнего дня.

Они ждали этого 56 лет!

56 лет странных событий и обидных разочарований.

Внезапное появление клуба – его планировали в Канзасе, но не смогли найти арену и перевезли в соседний штат еще до старта первого сезона АБА-1967/68. Два переименования и две смены клубных цветов еще до перехода в НБА – кто сейчас вспомнит оранжево-черные и пурпурно-желтые корни этой команды? Потеря лидеров, убегающих в НБА. Появление новых лидеров, убегающих из НБА. Финал-1976 – последний в истории АБА. И первый, он же долгое время единственный, в истории «Денвера». Проигранный.

Дальше – НБА и лучшая атака лиги в 1980-е, только без защиты и чемпионских амбиций. Красивая «сказка про Золушку» в 1994-м и полный провал в остальные сезоны в темные, депрессивные 90-е. Кармело выбран на драфте. Кармело играет с Айверсоном. Кармело играет с Биллапсом. Кармело – в финале Запада против Кобе. Кармело требует обмен. Страдания продолжаются.

Никем не замеченное появление Николы Йокича. Всеми замеченный резкий прогресс Николы Йокича. Но поражение в «пузыре»-2020 от «Лейкерс» продолжало отзываться грустным эхом в карьере серба, даже несмотря на две последовавшие за этим статуэтки MVP сезона. В нем все еще сомневались, не видели лидера чемпионской команды.

Теперь видите?

Дорога к чемпионству не бывает легкой, тем более – к такому долгожданному. Последний рывок будет самым сложным. Несмотря на 3-1 в серии, несмотря на возбужденные домашние трибуны в пятой игре, несмотря статус безусловного фаворита против восьмого сеянного «Майами», несмотря на то, что соперник уже так выдохся за два месяца тяжелейшего плей-офф – «Денвер» должен был выгрызать эту последнюю победу.

«Не слушайте, когда вам говорят о вашем величии, потому что вы еще ни черта не добились, – напомнил игрокам главный тренер «Наггетс» Майкл Мэлоун перед игрой. – Чтобы стать чемпионами, нужно взять еще одну победу. Мы будем просто идти от одной четверти к следующей».

Предсказание Мэлоуна сбылось – в каждой четверти «Наггетс» открывали что-то новое. В первой – что можно забыть, как пасовать и бросать, причем даже штрафные. Во второй – что это не так уж и нужно при плотной, плейоффной защите. В третьей – что Майкл Портер все-таки способен попасть один трехочковый. В четвертой – что чемпионские титулы выигрывают суперзвезды.

Никола Йокич словно не хотел побеждать в одиночку, радикально придерживаясь принципа своей игры, раскрытого еще до дебюта в НБА: «Открыт – бросаю. Не открыт – пасую. Играю в баскетбол так просто, как могу». Только партнеры сегодня решили не пользоваться передачами Николы – у всех игроков «Наггетс», кроме серба, руки сегодня дрожали.

Никола тоже промазал пару раз то, что стоило бы попадать ради спокойной концовки матча, но его статистика – 28+16+4 при 75% с игры. Именно он взял игру под контроль, отвечая на последний, отчаянный всплеск проваливающего матч Джимми Батлера – загоревшегося всего на три минуты, но набравшего за это время 13 очков подряд.

Но Батлер все-таки перегорел. Пас сопернику при -2 за полминуты до конца, затем – «геройская» трешка, как всегда, мимо цели. Джимми тоже играет исключительно по своим личным правилам и принципам: ни в чем не сомневаюсь, упрямо принимаю те решения, которые считаю верными, даже если они еще ни разу не срабатывали.

Игровые решения Йокича сегодня оказались проще и лучше.

Никола Йокич – лучший игрок матча.

Лучший игрок серии – все 11 голосов за награду MVP финала отошли ему.

Лучший игрок этого плей-офф – номер 1 в этом году по очкам (600), подборам (269), передачам (190). Никто и никогда еще не становился лидером плей-офф по всем трем основным категориям статистики!

Лучший баскетболист прямо сейчас. Теперь уже бесспорно.

Чемпион НБА.

И чемпион по праздничным речам.

«Все хорошо. Работа сделана. Можно идти домой».

Открыт – бросаю. Не открыт – пасую. Спрашивают – отвечаю. Чемпионство – забираю.

Фото: Gettyimages.ru/Matthew Stockman, Justin Edmonds