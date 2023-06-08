8 комментариев

Никола Йокич взломал «отвратительный баскетбол» «Майами». «Денвер» снова впереди в финале НБА!
Начнем с главного.
Никола Йокич – первый игрок в истории, набравший в игре финала НБА 30+20+10: то есть минимум 30 очков, 20 подборов и 10 передач. Если совсем точно – 32+21+10.
Всего у него уже три таких трипл-дабла в плей-офф (в 2021 – против «Финикса», а также в этом году – в серии против ЛАЛ). И это больше, чем у всех остальных вместе взятых: по одному было лишь у Уилта Чемберлена и Карима Абдул-Джаббара.
А еще это не единственный трипл-дабл игрока «Наггетс» в сегодняшней игре, потому что «обезжиренную» версию этой статистики – «всего лишь» 30+10+10 – собрал и Джамал Мюррэй (34 очка, 10 подборов, 10 передач). Йокич-Мюррэй – первая в истории пара одноклубников с трипл-даблами в финале НБА.
Теперь подробнее.
Майами стал столицей спортивного мира на этой неделе. Лионель Месси выбрал для продолжения своей карьеры местный «Интер Майами». В финале Кубка Стэнли завтра пройдет третья игра – на домашней арене «Флориды» в Санрайзе, пригороде Майами. А финалисты НБА перевезли свои таланты из горного Колорадо на Саут-Бич уже сегодня.
«Все думают, что баскетбол должен быть красивым, плавным, таким или сяким. Люди считают, что баскетбол должен выглядеть так, как они его видят. Но мы играем по-другому. Наш баскетбол – суровый, в грязи, отвратительный баскетбол».
Так Бэм Адебайо охарактеризовал стиль «Хит», но этими эпитетами можно описать всю третью игру финала-2023 – а если говорить шире, то и типичную третью игру в серии плей-офф. Особенно в такой, где счет был 1-1. Обе команды – после перелета на другой край страны. Обе уже знают слабые места друг друга, козыри – на столе, нервы – на пределе. Для гостей поражение в третьем матче – «скрытые 1-3». Хозяевам важно сохранить то, что удалось добыть в первых двух матчах – перешедшее преимущество домашнего паркета.
Главный тренер «Наггетс» Майкл Мэлоун не просто так заставил игроков после поражения в предыдущем матче отсмотреть 17 видео. Тренеру не нравился уровень самоотверженности и взаимодействий между денверцами.
Сегодня? «Лучшая игра в серии. Самая полноценная игра в серии – благодаря защите, энергии, усердии, дисциплине и концентрации», – Мэлоун в восторге.
«Наггетс» рвались за подборами, ничейными мячами и забегающими под передачу соперниками. Никола Йокич легко доставлял мяч под кольцо, не задумываясь о дальних атаках. «Они нас раздавили «в краске». Им даже не надо было бросать трехочковые», – досадовал главный тренер «Хит» Эрик Споэльстра.
Если в прошлой игре серб отдал нетипичные для себя 4 ассиста, то в этой игре у него было 7 результативных передач уже в первой половине…
…для сравнения, лучшие плеймейкеры из стартовой пятерки «Майами» Батлер, Адебайо и Винсент к тому моменту сделали лишь 1.
У «Хит» и особенно у Батлера мяч разыгрывался крайне странно. Джимми в первой половине бросил по кольцу целых 16 раз – во второй словно зарекся атаковать быстро, тормозил нападение, пытаясь вовлечь партнеров, которые не всегда этого хотели. Итог – жуткий процент атаки с короткой дистанции: лишь 23 из 57 двухочковых.
«Наггетс» плотнее играли под кольцом, давая свободу сопернику на дуге, но «Денвер» все-таки не величайшая защитная команда НБА. «Хит» тоже «помогли» – разучились попадать в корзины на своей же площадке. Перед четвертой игрой нужно будет провести больше разминок на «Касейя-Арене», а то заполнившие ее селебрити (от Неймара и Поля Погба до Шакиры и J. Cole) начнут свистеть из первых рядов.
Ходы Эрика Споэльстры из второго матча – Лав в старте, акцент в защите на Мюррэе, а не Йокиче, Батлер с мячом – повторились и ничем не удивили его визави Мэлоуна. Сам же Майкл (с той же целью – повысить собранность) увеличил игровое время новичка Кристиана Брауна. 22-летний Браун не снайпер, не атлет, не плеймейкер и не защитник, но очень дисциплинирован – сегодня всегда оказывался в нужном месте и в защите, и в атаке. 15 очков, третий после Йокича и Мюррэя по результативности.
Кристиан прошлой весной победил с Канзасом в «Мартовском Безумии», и теперь он в двух победах от редкого достижения – стать подряд чемпионом NCAA и НБА.
У игроков «Хит» в этой игре тоже есть достижение… на последней минуте матча, который было не спасти, на паркет вышел Юдонис Хаслем, ему послезавтра стукнет 43. Теперь Хаслем – самый старый игрок в истории финалов НБА.
После трех матчей оба финалиста обрели имидж, к которому стремились. «Денвер» мечтает попасть в элиту НБА, цениться болельщиками и журналистами, побеждать за счет класса суперзвезд. Два трипл-дабла в одном матче такой класс, безусловно, подтверждают.
Адепты «отвратительного баскетбола» из «Майами Хит» питаются энергией тех, кто в них не верит, и чем глубже яма, тем интереснее им выбираться. Прошедшие через поражение от «Атланты» в плей-ин, стартовавшие в плей-офф с травмы Хирро, отбившие в финале Востока камбэк с 0-3 в 3-3, иначе играть не могут. И не собираются.
Будут злее в четвертом матче.
Но третий – уже за «Денвером».
- Дата проведения
- 8 июня, 03.30, «FTX Arena»
- Майами
- Батлер (28), Адебайо (22 + 17 подборов), Винсент (7), Лав (6), Струс (3) – старт; Калеб Мартин (10), Д. Робинсон (9), Лаури (9), Зеллер (0), Йович (0), Юртсевен (0), Хайсмит (0), Хаслем (0).
Мюррей хорош сегодня, но как же монструозен Никола. Просто невероятная игра.
Посмотрим что будет в 4, но если "Майами" не изменит игру, то шансов на перелом будет мало.