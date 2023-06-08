8 комментариев

Начнем с главного.

Никола Йокич – первый игрок в истории, набравший в игре финала НБА 30+20+10: то есть минимум 30 очков, 20 подборов и 10 передач. Если совсем точно – 32+21+10.

Всего у него уже три таких трипл-дабла в плей-офф (в 2021 – против «Финикса», а также в этом году – в серии против ЛАЛ). И это больше, чем у всех остальных вместе взятых: по одному было лишь у Уилта Чемберлена и Карима Абдул-Джаббара.

А еще это не единственный трипл-дабл игрока «Наггетс» в сегодняшней игре, потому что «обезжиренную» версию этой статистики – «всего лишь» 30+10+10 – собрал и Джамал Мюррэй (34 очка, 10 подборов, 10 передач). Йокич-Мюррэй – первая в истории пара одноклубников с трипл-даблами в финале НБА.

Теперь подробнее.

Майами стал столицей спортивного мира на этой неделе. Лионель Месси выбрал для продолжения своей карьеры местный «Интер Майами». В финале Кубка Стэнли завтра пройдет третья игра – на домашней арене «Флориды» в Санрайзе, пригороде Майами. А финалисты НБА перевезли свои таланты из горного Колорадо на Саут-Бич уже сегодня.

«Все думают, что баскетбол должен быть красивым, плавным, таким или сяким. Люди считают, что баскетбол должен выглядеть так, как они его видят. Но мы играем по-другому. Наш баскетбол – суровый, в грязи, отвратительный баскетбол».

Так Бэм Адебайо охарактеризовал стиль «Хит», но этими эпитетами можно описать всю третью игру финала-2023 – а если говорить шире, то и типичную третью игру в серии плей-офф. Особенно в такой, где счет был 1-1. Обе команды – после перелета на другой край страны. Обе уже знают слабые места друг друга, козыри – на столе, нервы – на пределе. Для гостей поражение в третьем матче – «скрытые 1-3». Хозяевам важно сохранить то, что удалось добыть в первых двух матчах – перешедшее преимущество домашнего паркета.

Главный тренер «Наггетс» Майкл Мэлоун не просто так заставил игроков после поражения в предыдущем матче отсмотреть 17 видео. Тренеру не нравился уровень самоотверженности и взаимодействий между денверцами.

Сегодня? «Лучшая игра в серии. Самая полноценная игра в серии – благодаря защите, энергии, усердии, дисциплине и концентрации», – Мэлоун в восторге.

«Наггетс» рвались за подборами, ничейными мячами и забегающими под передачу соперниками. Никола Йокич легко доставлял мяч под кольцо, не задумываясь о дальних атаках. «Они нас раздавили «в краске». Им даже не надо было бросать трехочковые», – досадовал главный тренер «Хит» Эрик Споэльстра.

Если в прошлой игре серб отдал нетипичные для себя 4 ассиста, то в этой игре у него было 7 результативных передач уже в первой половине…

…для сравнения, лучшие плеймейкеры из стартовой пятерки «Майами» Батлер, Адебайо и Винсент к тому моменту сделали лишь 1.

У «Хит» и особенно у Батлера мяч разыгрывался крайне странно. Джимми в первой половине бросил по кольцу целых 16 раз – во второй словно зарекся атаковать быстро, тормозил нападение, пытаясь вовлечь партнеров, которые не всегда этого хотели. Итог – жуткий процент атаки с короткой дистанции: лишь 23 из 57 двухочковых.

«Наггетс» плотнее играли под кольцом, давая свободу сопернику на дуге, но «Денвер» все-таки не величайшая защитная команда НБА. «Хит» тоже «помогли» – разучились попадать в корзины на своей же площадке. Перед четвертой игрой нужно будет провести больше разминок на «Касейя-Арене», а то заполнившие ее селебрити (от Неймара и Поля Погба до Шакиры и J. Cole) начнут свистеть из первых рядов.

Ходы Эрика Споэльстры из второго матча – Лав в старте, акцент в защите на Мюррэе, а не Йокиче, Батлер с мячом – повторились и ничем не удивили его визави Мэлоуна. Сам же Майкл (с той же целью – повысить собранность) увеличил игровое время новичка Кристиана Брауна. 22-летний Браун не снайпер, не атлет, не плеймейкер и не защитник, но очень дисциплинирован – сегодня всегда оказывался в нужном месте и в защите, и в атаке. 15 очков, третий после Йокича и Мюррэя по результативности.

Кристиан прошлой весной победил с Канзасом в «Мартовском Безумии», и теперь он в двух победах от редкого достижения – стать подряд чемпионом NCAA и НБА.

У игроков «Хит» в этой игре тоже есть достижение… на последней минуте матча, который было не спасти, на паркет вышел Юдонис Хаслем, ему послезавтра стукнет 43. Теперь Хаслем – самый старый игрок в истории финалов НБА.

После трех матчей оба финалиста обрели имидж, к которому стремились. «Денвер» мечтает попасть в элиту НБА, цениться болельщиками и журналистами, побеждать за счет класса суперзвезд. Два трипл-дабла в одном матче такой класс, безусловно, подтверждают.

Адепты «отвратительного баскетбола» из «Майами Хит» питаются энергией тех, кто в них не верит, и чем глубже яма, тем интереснее им выбираться. Прошедшие через поражение от «Атланты» в плей-ин, стартовавшие в плей-офф с травмы Хирро, отбившие в финале Востока камбэк с 0-3 в 3-3, иначе играть не могут. И не собираются.

Будут злее в четвертом матче.

Но третий – уже за «Денвером».