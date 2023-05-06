18 комментариев

А «Денвер» только рад таким подаркам.

В первой игре финала Запада выступление Николы Йокича даже у соперников вызывало улыбку и удивление.

Во второй игре финала Запада выступление Леброна Джеймса тоже вызывало улыбку и удивление.

Но есть нюанс.

Если исторический момент для Йокича на старте серии против «Лейкерс» – это его феноменальный контроль над нападением «Наггетс», цифры, которые не показывали в НБА за последние полвека (а некоторые – никто и никогда), то 38-летний Леброн чуть ли не впервые в карьере не выглядит бессмертным.

В одной из атак в первой половине Энтони Дэвис зачехлил соперника, «Лейкерс» спасли уходящий в аут мяч, Леброн оказался ближе к кольцу «Наггетс», чем все соперники, кроме пятящегося Йокича. Джеймс разогнался и получил пас на абсолютно открытый данк.

Сколько уже таких мы видели? Сценарий одинаковый: Леброн подберет толчковую левую ногу, мощно выпрыгнет, уже в воздухе опустит мяч в район пояса и затем, словно снимая капюшон с затылка, с полуразворота вколотит оранжевого в корзину…

…но что-то пошло не так:

Возраст? Гипоксия? Случайность?

Смазанный данк Леброна тут же занял все новостное пространство. «Никогда такого не видел 😂😂», – написал в соцсетях защитник «Кливленда» Донован Митчелл. «Никогда не видел, чтобы Леброн мазал открытый данк и несколько открытых лэй-апов в матче плей-офф», – также не верит своим глазам человек, который и переманил Джеймса в «Лейкерс», Мэджик Джонсон.

Действительно, это не единственное неудачное действие Леброна сегодня. Мимо шли и другие его броски из-под кольца, которые обычно не доставляли никаких неудобств, а соперники смеялись над Леброном не только из-за промахов – новичок «Сперс» Джереми Сохан, например, задался вопросом «Почему «Король» Джеймс так часто симулирует?» у себя в соцсетях.

А в концовке игры Леброн еще и подвернул ногу, долго корчился на паркете во время атаки своей команды, но не переживал после игры: «Просто наступил на ногу Гордона. Голеностопы все еще на месте. Небольшое растяжение на остановит меня. Ничто не остановит меня от выхода на площадку».

Джеймс в итоге набрал 22 очка при 0 из 6 из-за дуги, но добавил 10 передач – и, не считая фэйла на данке, только две потери. Этого вклада в игру «Лейкерс» было бы достаточно, если бы ЛАЛ контролировали матч. Только это было не так: на каждый рывок «Лейкерс» у Йокича находился ответ (+11 в середине второй сократились до одного очка всего за 3 минуты, такой же отрыв в середине третьей исчез за 4 минуты), а когда «Наггетс» начали отрываться в счете, «Лейкерс» никак не могли дотянуться.

В эти отчаянные попытки ЛАЛ спасти матч в конце уместились и промахи тяжело дышащего Леброна из-под кольца, и подвернутый голеностоп (при котором «Лейкерс» атаковали 4 на 5 и все равно забросили трехочковый), и неудача Дэвиса за 40 секунд до конца при «минус-4».

Три года назад Энтони Дэвис в финале Запада против того же «Денвера» и тоже во второй игре серии забросил победный трехочковый – то был один из самых ярких моментов «пузыря». Наверняка флэшбеки-2020 уже мелькали в головах игроков «Наггетс» – но в этот раз важнейший бросок Дэвиса полетел мимо.

В этот момент переживания болельщиков ЛАЛ после предыдущего поражения обрели реальную форму: «Лейкерс» не воспользовались шансом выиграть матч, в котором Дэвис был хорош (40 очков в первом матче), а такое выступление у Энтони часто чередуется с провалом в атаке. Сегодня у Эй Ди «не полетело»: 11 промахов из 14 бросков.

Даже несмотря на далеких от идеала Леброна и Дэвиса, «Лейкерс» большую часть матча вели в счете и продолжали бороться в концовке, когда уже все складывалось не в их пользу. В этом заслуга Руи Хатимуры, который попал все 7 своих бросков в первой половине, и Остина Ривза (22 очка, наравне с Леброном), который в четвертой четверти в одиночку сохранял шансы ЛАЛ на победу. Если после первого поражения фанаты «Озерных» могли утешать себя тем, что тренеры придумали оригинальный защитный ход против Йокича, то после второго они знают, что «Лейкерс» – это не только Леброн и Дэвис.

Но и «Наггетс» – это не только Йокич. И что это мы все про «Лейкерс»? Денверцы очень обижаются, что в этой серии о них говорят меньше, чем о сопернике.

«Мы взяли первый матч, но все говорили только о «Лейкерс», – возмущается главный тренер Майкл Мэлоун. – Нарратив сводился к «Лейкерс» и тому, как они будут подстраиваться и вносить коррективы. Пока вы об этом думали, мы снова попробовали обратить на себя внимание и повели 2-0».

Джамал Мюррэй тоже обратил на это внимание: «Мы уже привыкли к такому. Даже когда побеждаем, они говорят о другой команде. Помню, мы прошли «Клипперс» в семи матчах в «пузыре», но все обсуждали нашего соперника. Да, это добавляет мотивации, делает нас немного злее. И победить в чемпионате будет приятнее».

И даже Йокич, которому обычно нет дела до досужих разговоров, пассивно-агрессивно высказался на тему игнора «Наггетс» в медиа: «В этом для нас ничего нового. Честно говоря, мне даже нравится. Нам плевать. Все равно».

«Денвер» выиграл сегодняшний матч в классическом стиле: Йокич с очередным трипл-даблом нагружал защиту соперника первые три четверти, а Джамал Мюррэй взял слово в концовке и еще раз подтвердил то, что он – лучший игрок в сегодняшней НБА из тех, кого до сих пор ни разу не пригласили на Матч всех звезд (кааааак?!).

У канадца не все получается в защите – именно его, а не Йокича, ЛАЛ сделали главной мишенью для пикенроллов, зато в атаке…

23 очка в четвертой четверти! 23!!!

Герой предстоящего (премьера – сегодня) документального минифильма НБА «Возвращение» вернул «Наггетс» в игру: именно после его трехочкового «Денвер» впервые вышел вперед в счете во второй половине на 84:83. Затем «Наггетс» забросили пять трешек подряд, ищ которых на счету Мюррэя три – а потом, после рывка ЛАЛ 7:0, очки за хозяев набирал только Джамал.

Большинство – со штрафной линии, когда «Лейкерс» умышленно фолили на Мюррэе, чтобы остановить время и вернуть владение. Защитник попал 7 из 8 – и здесь нужно отметить потрясающую сыгранность «Наггетс», ведь им удавалось в каждом случае довести мяч до своего самого надежного исполнителя штрафных (в этом плей-офф – 92%).

«Денвер» берет обе игры дома – так близко к финалу НБА клуб из Колорадо еще никогда не был.

К негодованию «Наггетс», завершается этот текст все равно не «Денвером». Итак, из 62 случаев, когда в финале конференции одна из команд вела 2-0, лишь в 6 их сопернику удавалось совершить камбэк. Два случая из этих шести – на счету Леброна, в 2007-м и 2018-м.

Но чтобы отыграть сейчас отставание от «Денвера», Леброн обязан вернуть форму 2018-го и больше не позориться на открытых данках. Сможет?

Фото: East News/AP Photo/Jack Dempsey