«Финикс» удержался в плей-офф! 86 очков Букера и Дюрэнта – режим видеоигры в реальном мире

Трипл-дабл Йокича сегодня не спас «Денвер».

В феврале Кевин Дюрэнт перешел в «Финикс», и у болельщиков и экспертов сразу возник вопрос: на кого тренер «Санс» Монти Уильямс будет полагаться в плей-офф? Вчетвером дорогой и звездный квартет Дюрэнт-Букер-Пол-Эйтон не смогут играть, им нужны помощники на площадке и дублеры на скамейке.

В НБА приход суперзвезды всегда сопряжен с потерей глубины состава – просто так баскетболисты не покупаются, клуб всегда теряет важных игроков в обмене, такие правила потолка зарплат. «Финикс» лишился не только двух форвардов стартовой пятерки – Микэла Бриджеса и Кэмерона Джонсона, ушедших в обмене Дюрэнта в «Бруклин», но еще и Дарио Шарича, которого в целях экономии разменяли на более дешевого, но травмированного Дариуса Бэйзли из «Оклахомы». Бэйзли до сих пор не набрал игровых кондиций, так что «Санс» нужно было заткнуть сразу три дыры в составе – одна из которых, естественно, затыкалась самим Дюрэнтом.

Ответ на вопрос об оптимальном составе «Солнечных» откладывался: в регулярном сезоне «Финикс» с Дюрэнтом вообще не проигрывал, вот только Кевин из-за травм провел восемь матчей, восстановившись только к плей-офф. Первый раунд против «Клипперс» тоже прояснил немногое: соперник сам был без Пола Джорджа и Кавая Ленарда. К полуфиналу Запада против лидера конференции «Денвера» только одно в ротации «Санс» стало стабильным: на пятой позиции в старте и в роли «шестого игрока» чередуются Торри Крэйг и Джош Окоги. Кто будет седьмым, восьмым, девятым игроком – оставалось загадкой даже для тренеров «Финикса».

Это максимально контрастировало со стабильностью «Денвера», который уже очень давно играет стандартной «восьмеркой» из пяти стартеров и трех ключевых запасных.

В первых матчах в Денвере (оба выиграли хозяева) метания Монти Уильямса были очень заметны. Например, в первой половине второй игры он пробовал сразу 11 игроков на паркете, при этом не задействовал Лэндри Шэмета, который участвовал в первой игре. Травма Криса Пола только усугубила ситуацию.

Такой перебор вариантов – не от жажды разнообразия: «Финиксу» не удавалось взломать защиту «Денвера» (в среднем по 97 очков за два матча в гостях). Всегда казалось, что проблемы обороны «Наггетс» очевидны – это Йокич. Атакуй в него пикенроллами и добивайся успеха. Только вот «Санс» – мастера бросать со средней дистанции, они привыкли развивать атаки на маленьких участках паркета, и недостатки серба в обороне в таких условиях уже скрываются: ему нужно меньше двигаться, одноклубники успевают сместиться и подстраховать.

«Санс» полагаются на средние броски не только потому, что Букер, Дюрэнт и Пол – одни из лучших в истории по таким уходящим в прошлое атакам. Другая причина – как раз отсутствие подходящих кадров для широкого, трехочкового баскетбола. Центровой Эйтон, в отличие от того же Йокича, не бросает с дистанции. Крэйг-Окоги ни разу не снайперы – «Финикс» рассчитывает на них в персональной защите, чтобы снизить нагрузку на звезд.

Но защита «Санс» не компенсировала предсказуемость их атаки. «Финикс» горел 0-2 в серии и не имел права проигрывать третий матч подряд – с 0-3 в НБА еще никто ни разу не отыгрывался. Крис Пол уже не поможет. Аризонцам нужно было надеяться на шедевральную игру от Букера и Дюрэнта и пересобрать состав вокруг них.

Сегодня случилось и то, и другое.

Не сильно рассчитывая на помощь одноклубников в нападении (больше никто из «Санс» не набрал более 7 очков), Девин Букер и Кевин Дюрэнт врубили все имеющиеся бусты и бонусы, как в видеоигре. Баскетбол «Санс» действительно напоминал что-то из мира компьютерных игр: геймер управлял Девином Букером в режиме «easy» и попадал все: 20 точных бросков из 25 попыток, включая 5 из 8 трехочковых – 47 очков и 9 передач.

А игровой помощник управлял Дюрэнтом – не так эффективно (31 бросок, из которых точно – лишь 12), зато постоянно: за 43 минуты на паркете Кей-Ди набрал 39 очков, 16 раз вставал на линию штрафных, добавил 9 подборов и 8 передач.

Последний раз два игрока «Санс» набирали по 35+ очков в одном и том же матче плей-офф в 18 лет назад – это были Стив Нэш и Шон Мэрион.

Ради того, чтобы раскрыть атакующий потенциал Букера и Дюрэнта, Монти Уильямс убрал из ротации привычных оборонцев. У Окоги – 10 минут, у Крэйга – всего 3 минуты.

Вместо этого «Финикс» доверился двум другим зимним приобретениям, которые вместе с Дюрэнтом и должны были заменить ушедших – форвардам Ти Джей Уоррену и Терренсу Россу. Это антиподы Окоги и Крэйга – защита не их конек, зато они будут бросать из любых ситуаций (у обоих в карьере есть матч с 50 очками), ненадежно, нестабильно, но много. За весь этот плей-офф Уоррен и Росс суммарно провели 15 минут – сегодня у них на двоих 40!

И сыграли они так, как и ожидалось: попали всего пять бросков, выполнили намного больше, одна результативная передача (у Уоррена, Росс известен тем, что не пасует плюс-минус никогда). Но именно эти партнеры нужны были Букеру и Дюрэнту против плотной защиты «Денвера». Которая становилась не такой плотной, когда на дуге у соперника дежурят люди, способные попасть трешку или продвинуть мяч к кольцу. По той же причине в состав вернулся и Лэндри Шэмет – он совершил за 25 минут всего один дальний бросок, но атакующие пятерки «Санс» не позволяли «Наггетс» играть концентрированный внутри дуги вариант обороны, приносивший победы в Денвере.

В каждой видеоигре есть босс, и в серии против «Денвера» для «Финикса» это Никола Йокич. Серб опять провел фантастический матч: 30 очков, по 17 (!) подборов и передач. Если мы все еще считаем Йокича центровым, то он всего второй центр в истории с 15+ ассистами в матче плей-офф и первый за полвека с лишним – только Уилт Чемберлен в 1967-м раздавал так много.

32 очка добавил и Джамал Мюррэй, но полагавшийся на постоянную атаку «Финикс» максимально эффективно провел те минуты, когда один из пары лидеров «Наггетс» отдыхал. Сменщики Йокича и Мюррэя – Джефф Грин и Брюс Браун – оказались худшими в «Наггетс» по полезности не просто так. Отрезок в полторы минуты на старте четвертой четверти без Йокича, когда «Санс» сделали рывок 8:0, стал определяющим.

В видеоигре «плей-офф НБА» на каждом уровне выдается по 4 жизни; две из них «Финикс» уже потратил, сохранил третью лишь благодаря магии Букера и сработавшей идее пойти «олл-ин» в нападении, на которую рассчитывать на постоянной основе нельзя из-за стабильной нестабильности Уоррена, Росса, Шэмета.

Босс этого уровня получил урон, но не критический – к тому же «Денвер» наверняка имеет в запасе собственные интересные ходы, ведь в этой серии у них пока не играли ни запасные центровые (Джордан и Брайант, их подбирали специально по фамилиям), ни запасные разыгрывающие (Джексон и Смит). А значит, «Наггетс» тоже могут удивить соперника в следующем матче.

Он уже послезавтра и точно не станет последним в этой разогревающейся серии.

Фото: Gettyimages.ru/Christian Petersen