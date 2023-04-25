12 комментариев

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Джимми Батлер – зверь! Рекордные в карьере 56 очков – только трое в истории плей-офф НБА набирали больше

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Никогда не ставьте против этого парня.

«Плейоффного Джимми» не существует. Я просто играю», – так заявлет Джимми Батлер.

Позвольте не согласиться.

«Майами» с превеликим трудом преодолел регулярный сезон НБА – 44 победы и место вне топ-6 позиций, гарантирующих выход в плей-офф. 33-летний Батлер был вынужден часто играть тяжелого форварда и даже эффективно пересобрал свою игру, стал дорожить мячом и бросками: меньше нестабильных трехочковых, больше надежных попаданий, самый низкий в карьере процент потерь в пересчете на владение. Впервые за 4 года в «Майами» Джимми преодолел отметку в 2000 минут за сезон. Но всего этого не хватило ни для командного, ни для личного результата – Батлера не позвали на Матч всех звезд.

А в плей-офф пришлось пробиваться через плей-ин – даже тут Батлер не впечатлял на протяжении полутора матчей. В первом «Хит» уступили седьмую путевку «Атланте», вышли на «выиграй-или-умри»-встречу с «Чикаго». И выжили.

Стоило ли все это таких усилий, если награда – выход в серию против лучшей команды регулярки, «Милуоки Бакс»?

Добро пожаловать в мир плейоффного, простите, обыкновенного Джимми.

«Бакс» уже в первом матче потеряли Янниса, и это, конечно, нельзя не брать в расчет. Как и то, что вернувшийся к четвертой встрече грек играет все-таки не на 100% возможностей. Но у «Хит» игроки вообще выбывают до конца плей-офф – сначала Тайлер Хирро, теперь Виктор Оладипо.

И «Майами», казалось, выгрызает лишь то, что им дает соперник: есть победа в первом матче, которую можно списать на недооценку от «Бакс» и эффект от травмы Янниса, но потом – деклассирование во втором матче в гостях (138 пропущенных очков от Холидэя, Лопеса, Миддлтона и компании, полезность -31 у Батлера), и победа в Майами против соперника, у которого все еще нет Адетокумбо.

В четвертом матче фавориты «Бакс», приспособившиеся к гостевым кольцам и вернувшие в состав Грик-Фрика, обязаны были сравнивать счет. И уже первая четверть, если вычесть очки Джимми Батлера, закончилась со счетом 33:6.

Хорошо, что очки Батлера не вычитают, ведь в начале матча он шел в одного на пятерых. 22 очка за первые 12 минут (еще один трехочковый одноклубника – с его передачи).

Конечно, в таком темпе играть не может никто. Джимми и на скамейку усаживался, и обороты снижал. И все равно за три четверти у него накопилось 35 очков. На старте четвертой он получал необходимый отдых, а «Милуоки» оторвался на 14 очков – 92:78. За восемь минут до конца Батлер вернулся на паркет при минус-11.

Последние пять минут игры – шедевр.

В эпоху, когда отыгрывать разрыв в счете принято трехочковыми, «Майами» решили догонять соперника «по старинке»: прессинг в защите, броски со средней, броски в проходе – желательно с фолами, нагрузка соперника под кольцом.

Так «Хит» на решающем отрезке впервые в матче вырвались вперед – конечно, благодаря очкам Джимми, данк которого завел и флоридские трибуны, и его самого:

Эмоциональный данк (спасибо арбитрам, что не придрались к повисшему на кольце Батлеру и не свистнули ненужный технический) обеспечил форварду его 44-е очко – седьмая 40-очковая игра Батлера в форме «Хит». И все семь – в плей-офф («не существует», ну как же)! Но конец матча был еще нескоро, а «Бакс» быстро вернули лидерство.

Батлер продолжал догонять.

Точными штрафными (очки номер 45 и 46).

Внезапным трехочковым с ведения, вновь выведшим хозяев вперед в счете (49).

Броском с отшагиванием – у Батлера уже больше полусотни (51), до конца матча минута, у «Хит» +3, «Бакс» напрягаются и начинают нервничать.

Батлер – нет. Стратегия «Хит» в концовке – просто дай мяч Джимми и жди, когда развалившиеся «Бакс» будут фолить на нем. Батлер попал 5 из 6 штрафных – смазал только последней, но это было за 8 секунд до конца, «Хит» вели пять очков, у «Бакс» не оставалось таймаутов (и чудо-снайпера Миддлтона, удаленного за перебор персональных фолов).

Фантастика от Джимми Батлера: 56 очков, первый в истории «Хит» плейоффный «полтинник». Ни у Леброна, ни у Уэйда, ни у Шака, ни у кого не было такой игры в «Майами»!

Да и вообще такое за всю историю НБА мы видели лишь от избранных.

63 очка «Бога в обличии Майкла Джордана» по меткому выражению Лэрри Берда – ЭмДжей в 1986-м против «Бостона», рекорд плей-офф НБА.

61 очко Элджина Бэйлора – рекорд финалов НБА, добытый форвардом «Лейкерс» по ходу самого результативного сезона в истории лиги, 1961/62 (в том же году Уилт набрал свою сотню в регулярке).

57 очков Донована Митчелла в «пузыре»-2020 – всегда будет с маленькой звездочкой, ведь в той нестандартной осенней атмосфере пустых трибун случались очень странные индивидуальные и командные подвиги.

Все. Только эти трое набирали в плей-офф больше Батлера. 56 также у Уилта Чемберлена (тоже 1962), Чарльза Баркли (1994) и еще в одной игре Джордана (1992).

«Мы знали, на что способны, пусть даже никто за пределами этой арены, за пределами нашего ростера и этой организации не верил в нас. Но все нормально. Хотим лишь продолжить делать то, что, как мы знаем, является возможным», – послематчевые слова Джимми.

«По ходу первых 40 минут этой игры я был разочарован... Случившееся в очередной раз доказывает, что, когда у вас есть необходимые упорство и настойчивость, вы можете победить. Ну и всегда полезно иметь в составе такого парня, как Джимми Батлер», – раскрыл секрет победы главный тренера «Хит» Эрик Споэльстра.

Сегодняшняя победа стала для него 99-й в плей-офф (делит шестое место с легендарным Редом Ауэрбахом). «Майами» нужна еще одна – и не только для круглого числа Споэльстры.

Просто сейчас счет 3-1 в пользу «Хит», а для выхода в следующий раунд нужно четыре победы. И если в следующих трех матчах (в Милуоки, в Майами, вновь в Милуоки) Джимми и его друзья смогут выиграть хотя бы раз, они станут лишь пятой в истории командой с низшим посевом, прошедшей в полуфинал конференции.

А «Бакс» могут стать третьим «чемпионом регулярки», вылетевшим в первом раунде, после «Сиэтла»-1994 и «Далласа»-2007.

На кону – исторические достижения. В подобной ситуации Джимми Батлер делает все, чтобы выйти из этого списка:

25 величайших игроков без чемпионского перстня

Майами – Милуоки 119:114 (28:33, 22:24, 28:32, 41:25)
Дата проведения
25 апреля, 02.30, «FTX Arena»
Онлайн матча
Майами
Батлер (56 + 9 подборов), Адебайо (15 + 8 подборов), Винсент (10 + 8 передач + 5 потерь), Лав (6 + 7 подборов), Струс (0) – старт; Калеб Мартин (12 + 9 подборов), Д. Робинсон (9), Лаури (6), Хайсмит (3), Зеллер (2).
Милуоки
Б. Лопес (36 + 11 подборов), Я. Адетокумбо (26 + 10 подборов + 13 передач + 6 потерь), Холидэй (14 + 7 подборов), Миддлтон (14 + 8 передач), Аллен (8) – старт; Коннотон (8), Портис (5), Инглс (3), Картер (0).

Фото: Gettyimages.ru/Megan Briggs

12 комментариев

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Van
Откровенно, не верил ни во что когда включал матч. Сокрушался почти всю игру, что Батлер сражается один. При -14, стыдно признаться, уже "похоронил" Майами в этом матче.

Ох, Джимбо, как же я ошибался...

Не знаю, как приличными словами и без лишнего пафоса описать то что произошло. Величие. Легендарная игра, которая станет классикой. За это я и полюбил НБА.
+26
-1
+25
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A. V.
Лицензия на оленей получена, ружьё пристреляно, это будет знатная охота, Джимми
+6
-1
+5
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headmaster
Мне было очень жаль, что две мои любимые команды Востока встретились уже в первом раунде. И я перед стартом говорил, что шансов у Майами нет, только если Батлер не включит режим Джордана. Так и вышло.

Сегодняшний матч - это просто нечто!!! Надеюсь серия не закончиться!!!

Правда надо и поблагодарить Холидея. Если бы не его потери в концовках, то рывка 13-0 не произошло и достижение Батлера успеха бы не принесло
+5
0
+5
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Green-yed Taxi
Джимбо - величайший. При всей своей экспрессивности он ещё и упорно работает. Он - мой герой 😍
+5
0
+5
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Александр Митраков
> «проиграй-или-умри»

выиграй-или-умри тогда уж
+1
0
+1
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Mizuntrope88
И вот опять то, о чем я всегда говорил - кексики и пончики красуются в регулярке, а настоящие мужики выигрывают в плей-офф. Один дед сегодня сыграл на победу в ЛА, второй дед порвал чемпионов.
+1
0
+1
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Tim Abdullin
Ответ ZdenekTheMAn
Джэймс просто молодчина. Будет знатное сражение с Нью Йорком во втором раунде.
Ещё рано так говорить
+1
0
+1
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ZdenekTheMAn
Ответ Tim Abdullin
Ещё рано так говорить
с 1-3 обычно только Наггетс отыгрываются)
+1
0
+1
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ZdenekTheMAn
Джэймс просто молодчина. Будет знатное сражение с Нью Йорком во втором раунде.
+1
-1
0
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andrushapumba
Шестой матч в майами просто монструозным будет в этой серии
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Mike Miller
Джимми опять выдал монстр
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A.G
уау бакс 3-1 проигрывают, неожиданно
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