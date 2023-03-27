8 комментариев

НБА для начинающих
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Крис Пол ждал этого 10 лет – победил в матче, который судил Скотт Фостер! «Финикс» сравнял счет в серии против «Клипперс»

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Было 13 (!) поражений подряд.

В НБА звездами могут быть не только игроки или тренеры, но даже арбитры. И у них, как и у баскетболистов, рождаются собственные противостояния с фанбазами, клубами и отдельными игроками.

Где-то это ненависть болельщиков, основанная на конкретном матче – какая была у «Сакраменто» ко всей бригаде Дика Баветты после финала Запада-2002. Где-то – несовпадение характеров, как у легендарных Тима Данкана и Джоуи Кроуфорда. Где-то – длительная неудачная серия взаимоотношений, как у Тони Бразерса, при котором «Бостон» проиграл 12 раз в 15 последних матчах плей-офф, включая два поражения в прошлогоднем финале.

А где-то – что-то необъяснимое, как между Крисом Полом и Скоттом Фостером.

За последние 10 лет команды Криса Пола проиграли 13 матчей плей-офф подряд (!), когда одним из трех арбитров (и даже больше – главой судейской бригады, потому что это один из наиболее авторитетных и опытных арбитров НБА, у которого более 200 матчей в плей-офф, включая 23 игры финальных серий) был Скотт Фостер.

И нельзя заподозрить Скотта в неприязни к какой-то отдельной команде – ведь Крис Пол за это время сменил «Клипперс» на «Рокетс», «Рокетс» на «Тандер», «Тандер» на «Финикс Санс», а серия продолжалась. «Проигрывать Скотту Фостеру» Крис начал вообще в «Хорнетс». Первый поход плей-офф в карьере разыгрывающего «Нового Орлеана» был остановлен в седьмой встрече с «Сан-Антонио» во втором раунде плей-офф-2008, а судил ту встречу Фостер.

Начиная с той игры и до сегодняшнего матча общий результат Криса Пола в матчах плей-офф с Фостером в бригаде: 2 победы, 17 поражений. Именно Скотт работал на третьем матче финала-2021, в котором «Бакс» стали отыгрываться с 0-2 в серии против «Санс» Пола. Именно Скотт работал на шестом матче финала-2021, в котором «Санс» Пола уступили в борьбе за чемпионский титул.

И вроде бы не только Криса Пола раздражает Фостер – еще в 2016-м он с отрывом был назван худшим арбитром НБА в анонимном голосовании игроков. А у самого Криса хватает конфликтов в НБА – с Беверли, с Уэстбруком, с Рондо, с Казинсом, с «Уорриорз», со всеми, кто недоволен его симуляциями и подлянками. Но, к примеру, у одноклубника Криса Кевина Дюрэнта – 17-9 в плей-офф при Фостере. У соперника по серии Кавая Ленарда – 16-11.

При этом до сих пор неизвестно, откуда растут корни конфликта.

Публика впервые узнала о нем от самого Криса Пола, когда тот уже играл за «Хьюстон». В одном из матчей «Рокетс» в регулярке Крис получил техническое замечание от Фостера за то, что беседовал с другим арбитром. В послематчевом интервью разыгрывающий отметил: «У нас с Фостером долгая история. Вот что я тебе скажу, Скотт, ты крут. Ты тот, ради кого люди приходят на стадион и платят деньги».

Через год Крис Пол – между прочим, тогда он был главой профсоюза игроков – вновь был публично недоволен работой Фостера: «Я не знаю, что еще можно сделать. У нас уже была встреча с лигой и с ним. Не знаю, что еще можно сделать».

Еще через год, в «пузыре» – та же история. И если раньше можно было подумать, что Фостер цепляется не конкретно к Полу, а к «Хьюстону» (при этом за всю карьеру Фостера с 1994-го именно у «Рокетс» лучшие показатели побед в его матчах), то здесь Крис играл против «Рокетс» после обмена на Уэстбрука, и все равно уступил в седьмом матче серии.

Во время короткой паузы в игре Крис пересматривал видео на большом экране, чтобы подсказать тренерам, стоит ли запросить пересмотр фола: «Скотт Фостер подошел ко мне и сказал: «Крис, не надо. Сейчас протирают паркет». Я стал завязывать шнурки, но он все равно свистнул задержку игры. Это фигня какая-то. Он просто... не знаю. Мы могли выиграть матч, но эта ситуация… лига знает. Да. Они меня оштрафуют. Я назвал его имя, мы знаем всю подноготную».

Также игрок рассказал, что по ходу серии Фостер зачем-то напоминал ему, как работал на том самом матче в 2008-м, где Крис Пол потерпел первое поражение при Скотте.

И еще через год, после одиннадцатого поражения подряд (уже в «Финиксе», в серии против «Лейкерс») Крис Пол вновь высказался на публику, немного более загадочно, но все равно всем понятно: «Надо было делать ставки. 11 матчей подряд. 11 матчей. Посмотрим, что будет дальше. 11 подряд. 11 матчей подряд. Это жесть».

В общем, хуже арбитра на вторую игру плей-офф «Финикса» против «Клипперс» для Криса Пола было не найти – «Санс» и так уступили в первом матче дома и обязаны были сравнивать счет перед перелетом в Лос-Анджелес.

Серия Фостера против Пола казалась настолько нерушимой, что несколько лет назад мы отмечали «победу команды Криса Пола в матче со Скоттом Фостером». «Финикс» обыграл «Клипперс» во второй игре финала Запада-2021, но сам Крис не играл из-за попадания в ковид-протокол. Его личная серия продолжалась.

И сегодня наконец-то подошла к концу!

Впервые за 10 лет и 14 матчей Крис Пол все-таки выиграл матч, который судил Скотт Фостер. Мольбы были услышаны:

У «Финикса» все равно остались претензии к Фостеру, например, вот по этому эпизоду, в котором судья отменил попадание Букера, наградил Торри Крэйга фолом, а затем еще и техническим за эмоциональную реакцию:

Однако такой «Финикс» сможет побороть любые проклятия (неужели даже 54 года без титула?). Коллективно игроки «Санс» показали феноменальную точность – гроссмейстерские «50-40-90»: 59% с игры, 42% с трехочковой дистанции и 93% со штрафной линии. И это при не самой убедительной игре Кевина Дюрэнта – 25 очков при 10/19 с игры, 5 потерях и нуле точных трехочковых, а еще был звонкий блокшот от Уэстбрука в начале матча.

Кстати, у Дюрэнта же в этой серии своя личная вражда – с экс-одноклубником Расселлом Уэстбруком, но, похоже, она больше не выходит за пределы паркета. Во время матча Кевин и Расселл несколько раз цеплялись и выкрикивали друг другу что-то неприятное, но после игры встретились в подтрибунке и даже обнялись.

Вряд ли мы когда-нибудь увидим теплые обнимашки от Криса Пола и Скотта Фостера даже после окончания их карьер – более вероятен такой телесный контакт, какой был у Криса и Кавая после сегодняшнего матча.

Но если Пол продолжит побеждать, о вражде будут вспоминать реже.

Сегодня лучшим у «Финикса» был Девин Букер (38 очков, 9 передач), но Крис Пол внес огромный вклад в итоговый результат. Несмотря на фантастическую точность «Санс» и итоговые «плюс-14», «Клипперс» были очень близки в четвертой четверти.

При 115:109 за три минуты до конца Крис попал пару фирменных бросков со средней дистанции, организовал 2 очка Деандре Эйтону, а также дважды заставил Расселла Уэстбрука сделать передачу куда-то в сторону трибун, а не одноклубников – так всего за одну минуту усилиями Криса произошел рывок 6:0, убравший все сомнения о победителе.

Из 16 очков Криса в матче 8 были набраны в последней четверти.

На пресс-конференции Криса Пола спросили о значении долгожданной победы в матче, который судил Фостер. «А я не заметил», – ответил защитник и неудачно попытался скрыть ухмылку.

«На данном этапе мы все стараемся свести к минимуму отвлекающие факторы. Уверен, что эта история по-прежнему актуальна».

Серия переезжает в Лос-Анджелес на две следующие игры. Благодаря ротации судейских бригад в этих матчах не будет работать Скотт Фостер.

Финикс – Клипперс 123:109 (24:29, 35:30, 33:28, 31:22)
Дата проведения
19 апреля, 05.00, «Footprint Center»
Онлайн матча
Финикс
Букер (38 + 9 передач), Дюрэнт (25 + 5 потерь), Крэйг (17), Пол (16 + 8 передач), Эйтон (14 + 13 подборов) – старт; Окоги (7), Бийомбо (6), Д. Ли (0), Уэйнрайт (0), Шэмет (0), Уоррен (0).
Клипперс
Ленард (31 + 8 подборов + 7 передач), Уэстбрук (28), Гордон (12), Зубац (8), Батюм (0) – старт; Пауэлл (12), Мэнн (10), Хайлэнд (6), Пламли (2), Коффи (0), Бостон (0), Престон (0).

Предскажите результаты плей-офф НБА. Кто выйдет в финал? А кто вылетит в первом раунде?

Фото: Gettyimages.ru/Steve Dykes; eastnews.ru/AP Photo/Matt York

8 комментариев

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TennisGeek
Грустно видеть, как рушатся устои мироздания.
Что дальше? Денвер пройдёт второй раунд? Пол выиграет перстень? Кайри заявит, что земля круглая? Ни в чём больше нельзя быть уверенным.
+43
-1
+42
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Darshan
Ответ TennisGeek
Грустно видеть, как рушатся устои мироздания. Что дальше? Денвер пройдёт второй раунд? Пол выиграет перстень? Кайри заявит, что земля круглая? Ни в чём больше нельзя быть уверенным.
Дреймонд Грим начнет справляться с нервами и станет милым и приятным?
+4
0
+4
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Maverick_388
Ну что, все когда-нибудь заканчивается и м.б. это знак для Санс, что они могут выиграть ПО в этом году.
+3
-1
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jonnysilverhand01
Какой же противный это крис пол
+2
0
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MTZ_2022
Ответ TennisGeek
Грустно видеть, как рушатся устои мироздания. Что дальше? Денвер пройдёт второй раунд? Пол выиграет перстень? Кайри заявит, что земля круглая? Ни в чём больше нельзя быть уверенным.
Сакраменто станет чемпионом???
+2
0
+2
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Вадим Ахтямов
Ответ TennisGeek
Грустно видеть, как рушатся устои мироздания. Что дальше? Денвер пройдёт второй раунд? Пол выиграет перстень? Кайри заявит, что земля круглая? Ни в чём больше нельзя быть уверенным.
Док не проиграет серию плей-офф, ведя 3-1 ?
+2
0
+2
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Вася Пупкин
Ответ TennisGeek
Грустно видеть, как рушатся устои мироздания. Что дальше? Денвер пройдёт второй раунд? Пол выиграет перстень? Кайри заявит, что земля круглая? Ни в чём больше нельзя быть уверенным.
Клипперс станут первой командой ЛА! Или это уже совсем перебор?
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