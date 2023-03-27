45 комментариев

Дрэймонд Грин – один из самых противоречивых персонажей в спорте. Это четырехкратный чемпион, возможно, лучший защищающийся баскетболист современности, он задал тренд на бигменов-разыгрывающих, и это будущий член Зала славы баскетбола.

С другой стороны, с последним (на самом деле очевидным) тезисом согласны не все – ведь добродетели Грина в «Уорриорз» работают только тогда, когда работают сами «Уорриорз». Грин великолепен в чемпионских командах, но начинает вредить в нечемпионских – а такие ГСВ нам теперь тоже знакомы.

Грин – барометр состояния «Голден Стэйт», причем не только игрового, но в первую очередь эмоционального. И оно сейчас явно не в порядке: Клэй Томпсон до сих пор не вернул уверенность в своих силах, для Джордана Пула после получения нового контракта баскетбол – лишь повод для позерства перед болельщицами, Эндрю Уиггинс пропустил несколько месяцев по семейным обстоятельствам и находится не в идеальной форме.

И в таком сезоне «воины» получили место в плей-офф лишь в последний день регулярки, вышли с шестого места, не имеют преимущества своего паркета в первом раунде – а это серьезная проблема, ведь за пределами «Чейс-Центра» ГСВ имеют результат 11-30.

А помните, с чего начинался «похмельный» послечемпионский сезон? С удара Дрэймонда Грина в челюсть одноклубнику.

И все больше Дрэймонд напоминает не баскетболиста, а персонажа реалити-шоу, для которого матчи НБА – лишь контент для раскрутки подкаста. Он всегда ругался с судьями, соперниками, фанатами, но в этом сезоне коллекция пополнилась особенно мощно:

Фразой «Я плачу тебе за судейство» в адрес тут же убравшего его с площадки арбитра.

Критикой в адрес журналистов, по его мнению, более лояльных к европейским баскетболистам (сам он не считает Йокича претендентом на MVP в этом сезоне).

Постоянными интервью, в которых Грин жалуется на свою зарплату (25,8 млн), ругает владельцев клубов и даже собственный профсоюз, намекает на уход из «Голден Стэйт».

Кто-то удивлен, что в эпицентре проблем «Уорриорз» в серии против «Кингс», команды из того же региона Калифорнии, которой руководит экс-ассистент ГСВ Майк Браун и которая выстраивает игру по схожим с чемпионскими «Голден Стэйт» принципами – именно Дрэймонд?

По ходу матчей Грин, много играющий центрового, часто сталкивается с Домантасом Сабонисом под кольцом.

В первом матче серии против «Кингз» Грин завалился на Сабониса под своим кольцом, чтобы не дать литовцу вернуться в защиту на последних минутах:

Не помогло, «Кингз» выстояли в концовке и выиграли первый матч.

Во второй игре?

Наступил на Сабониса:

Нужно сказать, что этому эпизоду предшествовал еще один крайне подозрительный: Грин отзащищался и по инерции отступал назад – а потом ненароком столкнулся с поднявшимся и бегущим обратно Сабонисом.

Судьи сначала определили фол у Грина, но затем простили его, посчитав, что его маневры можно назвать вполне естественными.

А спустя всего несколько минут случилось такое.

Началось все с того, что упавший на паркет Домантас прихватил убегающего Грина за ногу – возможно, как раз в отместку за первый матч или за предыдущий эпизод. Неспортивное поведение литовца было оценено судьями на технический фол.

Но вырывающийся из захвата Дрэймонд не придумал ничего лучше, как поставить освобожденную стопу прямо на грудную клетку Сабониса. И если на общем плане трансляции не видно, чтобы Грин намеренно наступал на соперника, то на повторах из-под кольца все гораздо неприятнее.

Судьи посмотрели вообще все повторы, включая камеры, которые болельщикам недоступны, и выписали Грину неспортивный фол 2-й степени. Это автоматическое удаление.

За время между проступком и вердиктом Грин, ожидавший на скамейке «Уорриорз», переругался с целой трибуной шумных болельщиков «Кингз», своей активной мимикой напомнив, почему фанаты соперников навесили на него кличку «Осел».

Удаление распсиховавшегося Грина никак не помогло чемпионам: на момент конфликта в четвертой четверти «Сакраменто» вел 4 очка и в итоге победил: 114:106.

После игры Грин начал оправдываться: «Мою ногу схватили. Уже во второй раз за два матча. Судья все видел. Мне надо было куда-то поставить ногу... Я выдернул ногу и должен был ее куда-то поставить.

Что сказали судьи? Они объяснили, что я наступил на него слишком сильно».

Сабонис, впрочем, без проблем продолжил игру – было бы странно предположить другое, ведь центровой полсезона играл с трещиной в большом пальце руки, отложив операцию на лето. А здесь и травмы-то не случилось (не каблуком же на Домаса наступили, а мягкой подошвой кроссовки): МРТ после игры не показало никаких повреждений ребер или легких.

Грин решил не отставать от Сабониса и тоже попросил медштаб провести рентген голеностопного сустава, за который его хватал литовец. Говорит, было больно. Результаты исследования пока не объявили.

Но многие бросились на поддержку Дрэймонда.

Дэмиан Лиллард вообще не поверил в злой умысел: «Не думаю, что Дрэй пытался наступить на него... просто так все устроено в вопросе баланса».

Одноклубник Грина Клэй Томпсон считает, что у того вообще не было выбора: «А что делать, если кто-то схватил тебя за ногу, когда ты бежишь на полной скорости? Это грязная игра, он схватил за ногу обеими руками и дернул, это не круто».

С тем, что грязно играл именно Сабонис, согласен и Шакил О’Нил. Телеэксперт вообще одобрил поведение Грина (Шак весит примерно в полтора раза больше Грина, так что Сабонис должен быть рад, что на него наступил не он): «Один грязный поступок порождает другой грязный поступок. Я не буду сидеть здесь и лицемерить. Я бы поступил точно так же.

Не хватай меня. Что еще мне остается делать? Если я просто продолжу бежать, я упаду. Если ты пытаешься помешать кому-то переступить через тебя, на тебя могут наступить».

Посмотрим, спасет ли поддержка коллег (и результаты рентгена) Грина от дисквалификации на следующий матч, который ГСВ наконец-то проведут на домашнем паркете. У них все еще 0 побед, а у соперника уже две.

Причем нужно понимать, что именно Грин – ответ на многие проблемы «Голден Стэйт». «Уорриорс» в серии с «Сакраменто» подводят три ключевых аспекта: 1) они допускают слишком много потерь (целых 20 во втором матче, после которых они пропустили 25 очков), 2) они проигрывают борьбу на щитах (хуже на 11 подборов на чужом щите), 3) они дают сопернику слишком много свободы в «краске» (на 34 очка больше).

Как чемпионы будут спасаться? А никто не знает: в эпоху Карри-Грина-Томпсона «Уорриорз» еще ни разу не уступали 0-2 в плей-офф. Впереди два матча в Сан-Франциско, где ГСВ играют намного лучше, но одними домашними победами проход в следующий раунд не обеспечить – «Уорриорз» придется хотя бы один раз обыграть «Кингз» перед шумными, соскучившимися по плей-офф трибунами в Сакраменто.

А ведь когда позиции команд в регулярном сезоне еще не были ясны, один из игроков «Уорриорз» заявил, что хочет в соперники именно «Сакраменто».

«В первом раунде хотим сыграть с «Кингз». При таком раскладе намного проще добираться на матчи».

Угадаете автора цитаты?

Фото: ASSOCIATED PRESS/San Francisco Chronicle/Scott Strazzante, Carlos Avila Gonzalez