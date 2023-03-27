45 комментариев

НБА для начинающих
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Дрэймонд Грин бушует: наступил на упавшего Сабониса, удалился, накричал на трибуны и снова проиграл

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Дрэймонд Грин – один из самых противоречивых персонажей в спорте. Это четырехкратный чемпион, возможно, лучший защищающийся баскетболист современности, он задал тренд на бигменов-разыгрывающих, и это будущий член Зала славы баскетбола.

С другой стороны, с последним (на самом деле очевидным) тезисом согласны не все – ведь добродетели Грина в «Уорриорз» работают только тогда, когда работают сами «Уорриорз». Грин великолепен в чемпионских командах, но начинает вредить в нечемпионских – а такие ГСВ нам теперь тоже знакомы.

Грин – барометр состояния «Голден Стэйт», причем не только игрового, но в первую очередь эмоционального. И оно сейчас явно не в порядке: Клэй Томпсон до сих пор не вернул уверенность в своих силах, для Джордана Пула после получения нового контракта баскетбол – лишь повод для позерства перед болельщицами, Эндрю Уиггинс пропустил несколько месяцев по семейным обстоятельствам и находится не в идеальной форме.

И в таком сезоне «воины» получили место в плей-офф лишь в последний день регулярки, вышли с шестого места, не имеют преимущества своего паркета в первом раунде – а это серьезная проблема, ведь за пределами «Чейс-Центра» ГСВ имеют результат 11-30.

А помните, с чего начинался «похмельный» послечемпионский сезон? С удара Дрэймонда Грина в челюсть одноклубнику.

И все больше Дрэймонд напоминает не баскетболиста, а персонажа реалити-шоу, для которого матчи НБА – лишь контент для раскрутки подкаста. Он всегда ругался с судьями, соперниками, фанатами, но в этом сезоне коллекция пополнилась особенно мощно:

Фразой «Я плачу тебе за судейство» в адрес тут же убравшего его с площадки арбитра.

Критикой в адрес журналистов, по его мнению, более лояльных к европейским баскетболистам (сам он не считает Йокича претендентом на MVP в этом сезоне).

Постоянными интервью, в которых Грин жалуется на свою зарплату (25,8 млн), ругает владельцев клубов и даже собственный профсоюз, намекает на уход из «Голден Стэйт».

Кто-то удивлен, что в эпицентре проблем «Уорриорз» в серии против «Кингс», команды из того же региона Калифорнии, которой руководит экс-ассистент ГСВ Майк Браун и которая выстраивает игру по схожим с чемпионскими «Голден Стэйт» принципами – именно Дрэймонд?

По ходу матчей Грин, много играющий центрового, часто сталкивается с Домантасом Сабонисом под кольцом.

В первом матче серии против «Кингз» Грин завалился на Сабониса под своим кольцом, чтобы не дать литовцу вернуться в защиту на последних минутах:

Не помогло, «Кингз» выстояли в концовке и выиграли первый матч.

Во второй игре?

Наступил на Сабониса:

Нужно сказать, что этому эпизоду предшествовал еще один крайне подозрительный: Грин отзащищался и по инерции отступал назад – а потом ненароком столкнулся с поднявшимся и бегущим обратно Сабонисом.

Судьи сначала определили фол у Грина, но затем простили его, посчитав, что его маневры можно назвать вполне естественными.

А спустя всего несколько минут случилось такое.

Началось все с того, что упавший на паркет Домантас прихватил убегающего Грина за ногу – возможно, как раз в отместку за первый матч или за предыдущий эпизод. Неспортивное поведение литовца было оценено судьями на технический фол.

Но вырывающийся из захвата Дрэймонд не придумал ничего лучше, как поставить освобожденную стопу прямо на грудную клетку Сабониса. И если на общем плане трансляции не видно, чтобы Грин намеренно наступал на соперника, то на повторах из-под кольца все гораздо неприятнее.

Судьи посмотрели вообще все повторы, включая камеры, которые болельщикам недоступны, и выписали Грину неспортивный фол 2-й степени. Это автоматическое удаление.

За время между проступком и вердиктом Грин, ожидавший на скамейке «Уорриорз», переругался с целой трибуной шумных болельщиков «Кингз», своей активной мимикой напомнив, почему фанаты соперников навесили на него кличку «Осел».

Удаление распсиховавшегося Грина никак не помогло чемпионам: на момент конфликта в четвертой четверти «Сакраменто» вел 4 очка и в итоге победил: 114:106.

После игры Грин начал оправдываться: «Мою ногу схватили. Уже во второй раз за два матча. Судья все видел. Мне надо было куда-то поставить ногу... Я выдернул ногу и должен был ее куда-то поставить.

Что сказали судьи? Они объяснили, что я наступил на него слишком сильно».

Сабонис, впрочем, без проблем продолжил игру – было бы странно предположить другое, ведь центровой полсезона играл с трещиной в большом пальце руки, отложив операцию на лето. А здесь и травмы-то не случилось (не каблуком же на Домаса наступили, а мягкой подошвой кроссовки): МРТ после игры не показало никаких повреждений ребер или легких.

Грин решил не отставать от Сабониса и тоже попросил медштаб провести рентген голеностопного сустава, за который его хватал литовец. Говорит, было больно. Результаты исследования пока не объявили.

Но многие бросились на поддержку Дрэймонда.

Дэмиан Лиллард вообще не поверил в злой умысел: «Не думаю, что Дрэй пытался наступить на него... просто так все устроено в вопросе баланса».

Одноклубник Грина Клэй Томпсон считает, что у того вообще не было выбора: «А что делать, если кто-то схватил тебя за ногу, когда ты бежишь на полной скорости?  Это грязная игра, он схватил за ногу обеими руками и дернул, это не круто».

С тем, что грязно играл именно Сабонис, согласен и Шакил О’Нил. Телеэксперт вообще одобрил поведение Грина (Шак весит примерно в полтора раза больше Грина, так что Сабонис должен быть рад, что на него наступил не он): «Один грязный поступок порождает другой грязный поступок. Я не буду сидеть здесь и лицемерить. Я бы поступил точно так же.

Не хватай меня. Что еще мне остается делать? Если я просто продолжу бежать, я упаду. Если ты пытаешься помешать кому-то переступить через тебя, на тебя могут наступить».

Посмотрим, спасет ли поддержка коллег (и результаты рентгена) Грина от дисквалификации на следующий матч, который ГСВ наконец-то проведут на домашнем паркете. У них все еще 0 побед, а у соперника уже две.

Причем нужно понимать, что именно Грин – ответ на многие проблемы «Голден Стэйт». «Уорриорс» в серии с «Сакраменто» подводят три ключевых аспекта: 1) они допускают слишком много потерь (целых 20 во втором матче, после которых они пропустили 25 очков), 2) они проигрывают борьбу на щитах (хуже на 11 подборов на чужом щите), 3) они дают сопернику слишком много свободы в «краске» (на 34 очка больше).

Как чемпионы будут спасаться? А никто не знает: в эпоху Карри-Грина-Томпсона «Уорриорз» еще ни разу не уступали 0-2 в плей-офф. Впереди два матча в Сан-Франциско, где ГСВ играют намного лучше, но одними домашними победами проход в следующий раунд не обеспечить – «Уорриорз» придется хотя бы один раз обыграть «Кингз» перед шумными, соскучившимися по плей-офф трибунами в Сакраменто.

А ведь когда позиции команд в регулярном сезоне еще не были ясны, один из игроков «Уорриорз» заявил, что хочет в соперники именно «Сакраменто».

«В первом раунде хотим сыграть с «Кингз». При таком раскладе намного проще добираться на матчи».

Угадаете автора цитаты?

Фото: ASSOCIATED PRESS/San Francisco Chronicle/Scott Strazzante, Carlos Avila Gonzalez

Кто виноват в инциденте с топтуном Грином?
2388 голосов
Провокатор Сабонис
14%
Домантас Сабонис
Грязный Грин
57%
Дрэймонд Грин
Оба виноваты в равной степени
25%
НБА
Игровой момент
4%
НХЛ

45 комментариев

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andrushapumba
Самое что меня впечатляет в этой ситуации, что Дреймонд всегда из себя лепил элитного трештокера, супер провокатора, который выставленными локтями и прочими подлостями типа всех напрягает.

А как только против него применили его же прием, причем до этого давя только баскетбольной борьбой, он сразу плакса и прима балерина и его бедного спровоцировал злой сабонис.

Для тех кто не смотрел Грин в первой половине дал сабонису локтем в ребра, а потом в прыжке толкнул так что сабонис челюстью в колено карри прилетел.

По итогу основного эпизода судьи сделали все верно, неспортивный 1 сабонису за захват ноги, удаление Грина. Просто за такую грязь надо Грину еще дисквалификацию на 10 матчей выписывать
+102
-7
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Руслан Ушанлы
Как бы я ни болел за Воинов, но Грин в этой ситуации был полный кретин
+50
-3
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arspurs9
Ответ Альберт Салихов
Сразу видно спортсмена)) Мне лично так ногу выдергивали. Я потом 2 месяца связки лечил.
"Так" ногу выдернуть невозможно. Никакой скорости не было, Сабонис никуда его не дергал, никакой неадекватной для физиологии механики эпизод не имел. Если ровно в такой ситуации у человека случается травма голеностопа - это прямой путь к ортопедам и крест на спорте. Если бы Грин куда то бежал, разворачивался, прыгал или литовец его дергал - вопросов нет. Конкретно в этой ситуации человек с адекватными связками без патологий травму получить практически не в состоянии. Если ты встанешь, я возьму тебя за галик, а ты попытаешься поднять ногу - не произойдет ничего. Это я уже могу легко говорить как человек, который с детства в спорте и имеет медицинское образование.
+51
-8
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arspurs9
Сабонис придержал Грина за ногу? Ну да. Несло это какую-то опасность для здоровья? Нет. Это невероятно грязно и мерзко? Нет. Не хуже того, как сам Грин падал на литовца.
А теперь все тоже самое к следующему эпизоду. Специальный и целенаправленный (те, кто рассказывает про случайность здесь - обычные лицемеры) наступ 105 кг Грина на грудь соперника с последующим продавливанием несло опасность для здоровья? Да естественно. Это мерзкий поступок? Само собой.
Вот и все.
Да и в принципе поведение Грина в последнее время - это просто поведение какого-то дикого животного, не более того. Ну или малолетнего школьника.
+52
-20
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Донован хозяин НБА
Сколько бы ни смотрел видео, но так и нет уверенности, что Сабонис специально держал ногу Грина. Скорее, Домантас так сгруппировался после падения и защищал свою голову
+23
-9
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Jerry Rodrogha
Ответ nbawade
Сам придумал? Мягкие органы на то и мягкие, что их сложнее травмировать простым "нажатием". Сколько будет болеть печень после сильнейшего удара? А сколько кость?
После сильнейшего удара в печень можно за несколько часов в морг отъехать. Это медицинский факт
+10
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hrum
по логике разных Томпсонов, если бы Сабонис схватил его за руку, то надо было бы вырвать руку и врезать наотмашь промеж глаз?
+14
-4
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CrusadeR
Сабонис - провокатор, а Грин действительно осел. Грязновато, но рентгены/МРТ тут чисто для большей шумихи вокруг эпизода. Грин мог просто картинно упасть, но по итогу просто подвел команду.
+11
-4
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Garrincha_the best
Ответ hrum
по логике разных Томпсонов, если бы Сабонис схватил его за руку, то надо было бы вырвать руку и врезать наотмашь промеж глаз?
в случае с ногой невозможно куда то не наступить, иначе грохнешся, и выбор у Грина был небольшой, хотя наверное был; а с рукой - не надо никуда бить или наступать - от этого ничего не случилось бы - ни падения, ни травмы. пример нерелевантен.

Судя по отсутствию травм (в результате инцидента) у обоих - это хоть и жесткий, но игровой эпизод, в котором Грин, да, сыграл грязновато, но был за это довольно жестко наказан вместе с командой - ГСВ проиграли и теперь летят 0:2, а Сабонис, считаю - переиграл корчась от боли, не очень верю, что она была настолько сильной, но не буду утверждать, у всех свой болевой порог. Важнее, что он успел до этого сыграть грязно дважды за несколько секунд сперва когда фолил на Томпсоне - ложась на него и обхватывая, затем, получив заслуженную отмашку от Клэя, не удержался на ногах и упал прямо под ноги Грину в тот момент, когда он уже начинал двигаться вперед. Видно, что если бы нога последнего не была зацеплена и тем более если б Сабонис не падал, у Грина не было бы необходимости (и морального права) искать точку опоры на теле литовца, находившегося по направлению его движения. Добавлю, что я нейтрален к обеим командам и всем их игрокам.
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AssA_
Ответ Альберт Салихов
Сразу видно спортсмена)) Мне лично так ногу выдергивали. Я потом 2 месяца связки лечил.
Удивительно, но аналогичный момент случился в эти выходные на районных соревнованиях. В борьбе за мяч один игрок упал и поймал мяч вместе с ногой соперника, зафиксировавшись около неё. И, о чудо, тот, чью ногу поймали никуда не побежал, ни на кого не наступил, а просто остановился и дождался свистка. А упавший потом рассказал, что ну тупо страшно на полу у кого-то под ногами, и он пытался просто защитить себя, даже не сразу понял, что уже ногу держит.
+6
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Gulom Azizkhujaev
Ответ Донован хозяин НБА
Сколько бы ни смотрел видео, но так и нет уверенности, что Сабонис специально держал ногу Грина. Скорее, Домантас так сгруппировался после падения и защищал свою голову
Да, эта была просто попытка прикрыть лицо. Нога Грина попала в клещи на 1.5 секунды и не более.
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Алексей Матыгин
Грин грязный игрок,дисквалифицировать его!
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duberry
Ответ Альберт Салихов
Сразу видно спортсмена)) Мне лично так ногу выдергивали. Я потом 2 месяца связки лечил.
Ля, спортсмен, ноги береги в след раз🥵
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arspurs9
Ответ Альберт Салихов
В смысле не прыгал?? Вы же сами пишете какой сабонис батут для Грина оказался и Грин чуть ли не чечётку на нем танцевал. А теперь оказывается никаких движений не было. Ахах. Грин начинал ускоряться вперёд, а резкий рывок вперёд и остановка - это как раз те моменты где 95% всех спортивных травм.
Батутом для Грина он оказался лишь тогда, когда тот увидел внизу литовца и решил на нем попрыгать.
Это уже попытка натянуть сову на глобус.
Он стоял, когда Сабонис держал за ногу. Увидев это резко начал скакать и прыгать на нем как сайгак.
«95%, остановка» - полная чушь. Большинство травм - исход неподготовленных физиологически ненормальных движений (если речь про суставы). Если ты видишь, что тебя держат за ногу и в этот момент пытаешься просто спокойно ее поднять - с тобой ничего не случится. А потом, когда ты уже видишь что происходит и специально редко выдергиваешь ногу - это максимально уже безопасно.

Какой то сомнительный спортсмен, честно говоря)
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Целиноградец
Ответ Рокко Сиффредди
Сабонис похож на актера из испанской футбольной лиги.
Ну по крайней мере он не заднеприводный актёр из итальянской порнухи.
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Кавабунга Шреддоголовый
Грин выглядит как напакостивший пацан, который пытается оправдаться каким-то нелепым блеянием. Вспоминается ещё история, когда он Адамсу между ног зарядил
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arspurs9
Ответ Grin of Ant
То есть к Сабонису вопросов нет. Всё норм сделал парень?
Ну вроде как он свой штраф за маленькую пакости получил, нет?
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Парвус
Бананов этому бою
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Chopel
Ответ Александр Иванов
он мягкой кроссовкой наступил, посмотрите как в футбике шипами наступают...видео с рональду хотя бы гляньте...
Если мягкой кроссовкой, то это всё меняет, это можно. Вот надо бить по голове со всего размаху мягкой кроссовкой, чтобы потом в суде говорить, что это "не был жесткий кулак" или фтубольная бутца с шипами. Это же всё меняет!
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nbawade
: «как поставить освобожденную стопу прямо на грудную клетку Сабониса»
Он наступил даже ниже диафрагмы, какая грудная клетка?

: «МРТ после игры не показало никаких повреждений ребер или легких»
Вот же удивительно!
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Podumainemnogo
Ответ nbawade
Чем хуже?
больнее и шанс травмировать какой-нибудь внутренний орган выше
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clyde
жЫвотное
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DonBrazzo
надо ему пару матчей впаять
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Целиноградец
Менять надо летом этого петуха, тянет команду вниз и большой зарплатой мешает подписать кого то в усиление.
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Jerry Rodrogha
Ответ nbawade
Селезёнку порвать немножечко проще, чем печень. Железа плохо регенирируемая (печень в этом плане уникальная железа способная в несколько раз увеличиваться, а потом обратно сокращаться). Наркоманы и алкоголики её годами почти ежедневно уничтожают, а она умудряется как-то функционировать. У нас в теле чем более важный орган, тем сильнее его защищает организм. Даже гомеостаз для этих органов используется первостепенно. Так мозг защищён просто люто, там даже собственные гормоны проходят не один "фейс" контроль типа гематоэнцефалического барьера, чтобы только попасть на мембрану клетки.
Собственно, поэтому её порвать труднее. А ещё она большей частью за ребрами. Но там много чего ещё. Получить забрюшинное кровотечение в любом случае не айс.
Самая жесть на грани, где ребра только одним концом крепятся. И ребро легче сломать, и органы брюшной полости повредить заодно.
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