52 комментария

Хатимура и Ривз смяли «Мемфис».

Самую популярную команду НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» лихорадит уже три года – сразу после чемпионского «пузыря»-2020. В сокращенном сезоне-2020/21 Леброн и Дэвис пропустили по два месяца каждый, действующие чемпионы уступили «Финиксу» в первом раунде и решили, что теперь им нужен Уэстбрук, ради чего можно и чемпионский состав разобрать. В следующем году ЛАЛ даже не попали в плей-офф.

Была такая угроза и в этом году – но клуб преобразился после дедлайна, результат 16-7 после Матча всех звезд – один из лучших в лиге, правда даже это привело только на 7-ю строчку на Западе и к необходимости играть в плей-ин.

Там в чудесном матче «Лейкерс» все-таки добыли путевку в плей-офф, с которой вышли на «Мемфис» – молодой, дерзкий и проблемный.

Против куражистых Джа Морэнта, Джарена Джексона, Десмонда Бэйна, Диллона Брукса (не у всех «Мишек» имена начинаются с буквы «Д», поверьте) «Лейкерс» обязательно нужно было хорошо стартовать в серии, ведь мемфисцы известны своими сериями побед – в сезоне было два семиматчевых «стрика» и одна серия из 11, в прошлом году этот же состав «Мемфиса» взял 10 побед за 11 матчей даже без Морэнта.

В общем, первый же матч в Мемфисе уже можно было называть ключевым. И «Лейкерс» выдержали испытание скоростью, наглостью и недружелюбностью зрителей. Хотя до середины четвертой четверти нельзя было предсказать, кто победит.

Как же выглядела комбинация, которой «Лейкерс» все-таки показали свое доминирование в решающий отрезок матча? Может быть, какой-то мощный проход от Леброна? Суперзащита Энтони Дэвиса (сегодня – 7 блоков и 3 перехвата! Леброн добавил еще 3+2)? Какая-то польза от пришедшей в дедлайн в обмене Уэстбрука троицы – Д’Анджело Расселла, Малика Бизли и Джарреда «фанаты зовут меня новым Родманом» Вандербилта? Быстрые ноги Денниса Шредера? Толстые бедра Тристана Томпсона?

Не угадали, это скидка из-за спины от Остина Ривза на трехочковый Руи Хатимуре (на 1:36 в видео).

Второгодка Остин Ривз в первом в жизни матче плей-офф НБА не просто находится на паркете в ключевые минуты, но получает мяч от лидеров клуба и не боится выполнить передачу из-за спины.

Японский форвард Руи Хатимура – совсем не трехочковый специалист, лишь раз в карьере он попал 4 раза за один матч, в форме «Лейкерс» его рекорд – вообще 2, он бросает с дистанции хуже 30% за ЛАЛ... но сегодня он был в огне: 5 из 6 за матч!

Ривз и Хатимура – самые результативные игроки в «Лейкерс»: 23 очка и 29 очков соответственно – и у Руи это личный рекорд в новой команде, куда он попал только три месяца назад. Последний раз запасной игрок «Лейкерс» набирал 25 очков в матчей плей-офф в 1996-м году (Мэджик Джонсон, в том сезоне возобновивший и вновь завершивший карьеру).

Эти ребята уже совсем не ноунэймы для тех, кто следит за НБА или хотя бы за баскетбольным разделом Sports.ru. Про Хатимуру, который взял номер 28 в память о Джанне (2) и Кобе (8) Брайантах, мы писали вскоре после его дебюта за клуб зимой:

Ривз в клубе уже два года и успел отметиться всем – от победного броска до собственного мема:

«Гвоздь в крышку» вбил тоже Остин Ривз, которого теперь и сам Леброн не сможет озадачить. Остин самостоятельно разобрал защиту «Гриззлис», которой руководит фаворит на награду Лучшему оборонительному игроку НБА Джарен Джексон и забросил 2 очка – это была часть рывка 15:0, которым гости закрыли матч.

Точный бросок Ривз отметил как настоящий зумер: воплем «I’M HIM» (непереводимая игра местоимений, основанная на твиттер-мемах «he thinks he’s him», «он считает себя кем-то», подколка в адрес того, кто нелепо подражает более успешному человеку).

Сегодня Ривз и Хатимура – реально те самые «Они». Те самые помощники, которые необходимы Леброну и Дэвису для успешного плей-офф. Потому что вдвоем нагрузку долгого похода звезды просто не выдержат. И то, что сегодня ветеранам пришлось провести всего 34-36 минут на паркете, должно обрадовать тренерский штаб «Лейкерс».

128:112, 1-0 в пользу «Лейкерс». Хороший знак для ЛАЛ: Леброн выиграл 24 серии плей-офф подряд, начатые с победы в первом матче (рекорд НБА). А «Гриззлис», возможно, теряют Джа Морэнта из-за травмы руки после неудачного падения на паркет.

Следующая игра – через два дня также в Мемфисе, а затем серия переедет в Калифорнию.

Фото: Gettyimages.ru/Ronald Martinez, Sarah Stier, Justin Ford