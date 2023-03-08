52 комментария

«Лейкерс» открывают плей-офф победой. Леброн и Дэвис в порядке, но лучшими были афрояпонец и новая белая надежда
Хатимура и Ривз смяли «Мемфис».
Самую популярную команду НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» лихорадит уже три года – сразу после чемпионского «пузыря»-2020. В сокращенном сезоне-2020/21 Леброн и Дэвис пропустили по два месяца каждый, действующие чемпионы уступили «Финиксу» в первом раунде и решили, что теперь им нужен Уэстбрук, ради чего можно и чемпионский состав разобрать. В следующем году ЛАЛ даже не попали в плей-офф.
Была такая угроза и в этом году – но клуб преобразился после дедлайна, результат 16-7 после Матча всех звезд – один из лучших в лиге, правда даже это привело только на 7-ю строчку на Западе и к необходимости играть в плей-ин.
Там в чудесном матче «Лейкерс» все-таки добыли путевку в плей-офф, с которой вышли на «Мемфис» – молодой, дерзкий и проблемный.
Против куражистых Джа Морэнта, Джарена Джексона, Десмонда Бэйна, Диллона Брукса (не у всех «Мишек» имена начинаются с буквы «Д», поверьте) «Лейкерс» обязательно нужно было хорошо стартовать в серии, ведь мемфисцы известны своими сериями побед – в сезоне было два семиматчевых «стрика» и одна серия из 11, в прошлом году этот же состав «Мемфиса» взял 10 побед за 11 матчей даже без Морэнта.
В общем, первый же матч в Мемфисе уже можно было называть ключевым. И «Лейкерс» выдержали испытание скоростью, наглостью и недружелюбностью зрителей. Хотя до середины четвертой четверти нельзя было предсказать, кто победит.
Как же выглядела комбинация, которой «Лейкерс» все-таки показали свое доминирование в решающий отрезок матча? Может быть, какой-то мощный проход от Леброна? Суперзащита Энтони Дэвиса (сегодня – 7 блоков и 3 перехвата! Леброн добавил еще 3+2)? Какая-то польза от пришедшей в дедлайн в обмене Уэстбрука троицы – Д’Анджело Расселла, Малика Бизли и Джарреда «фанаты зовут меня новым Родманом» Вандербилта? Быстрые ноги Денниса Шредера? Толстые бедра Тристана Томпсона?
Не угадали, это скидка из-за спины от Остина Ривза на трехочковый Руи Хатимуре (на 1:36 в видео).
Второгодка Остин Ривз в первом в жизни матче плей-офф НБА не просто находится на паркете в ключевые минуты, но получает мяч от лидеров клуба и не боится выполнить передачу из-за спины.
Японский форвард Руи Хатимура – совсем не трехочковый специалист, лишь раз в карьере он попал 4 раза за один матч, в форме «Лейкерс» его рекорд – вообще 2, он бросает с дистанции хуже 30% за ЛАЛ... но сегодня он был в огне: 5 из 6 за матч!
Ривз и Хатимура – самые результативные игроки в «Лейкерс»: 23 очка и 29 очков соответственно – и у Руи это личный рекорд в новой команде, куда он попал только три месяца назад. Последний раз запасной игрок «Лейкерс» набирал 25 очков в матчей плей-офф в 1996-м году (Мэджик Джонсон, в том сезоне возобновивший и вновь завершивший карьеру).
Эти ребята уже совсем не ноунэймы для тех, кто следит за НБА или хотя бы за баскетбольным разделом Sports.ru. Про Хатимуру, который взял номер 28 в память о Джанне (2) и Кобе (8) Брайантах, мы писали вскоре после его дебюта за клуб зимой:
Первый трейд «Лейкерс» в сезоне: двухметровый афрояпонец спасет команду?
Ривз в клубе уже два года и успел отметиться всем – от победного броска до собственного мема:
«Гвоздь в крышку» вбил тоже Остин Ривз, которого теперь и сам Леброн не сможет озадачить. Остин самостоятельно разобрал защиту «Гриззлис», которой руководит фаворит на награду Лучшему оборонительному игроку НБА Джарен Джексон и забросил 2 очка – это была часть рывка 15:0, которым гости закрыли матч.
Точный бросок Ривз отметил как настоящий зумер: воплем «I’M HIM» (непереводимая игра местоимений, основанная на твиттер-мемах «he thinks he’s him», «он считает себя кем-то», подколка в адрес того, кто нелепо подражает более успешному человеку).
Сегодня Ривз и Хатимура – реально те самые «Они». Те самые помощники, которые необходимы Леброну и Дэвису для успешного плей-офф. Потому что вдвоем нагрузку долгого похода звезды просто не выдержат. И то, что сегодня ветеранам пришлось провести всего 34-36 минут на паркете, должно обрадовать тренерский штаб «Лейкерс».
128:112, 1-0 в пользу «Лейкерс». Хороший знак для ЛАЛ: Леброн выиграл 24 серии плей-офф подряд, начатые с победы в первом матче (рекорд НБА). А «Гриззлис», возможно, теряют Джа Морэнта из-за травмы руки после неудачного падения на паркет.
Следующая игра – через два дня также в Мемфисе, а затем серия переедет в Калифорнию.
- Дата проведения
- 16 апреля, 22.00, «FedExForum»
- Мемфис
- Джарен Джексон (31), Бэйн (22 + 6 передач), Морэнт (18 + 6 потерь), Брукс (15), Тиллман (2) – старт; Джонс (9), Альдама (8), Кеннард (7), Кончар (0), Родди (0), З. Уильямс (0), Лофтон (0).
Фото: Gettyimages.ru/Ronald Martinez, Sarah Stier, Justin Ford
Ривз прибавил, но ещё год назад ему прогнозировали минималку.
Касаемо уровня игры и возможности подписать большой контракт: один шутер в Хит сделал главную подпись в жизни - под контрактом на сотку с Майами.
Сейчас ему бы даже треть от этого контракта не дали.
Так что Ривз понимает, что уже в следующем году его уровень может снизиться, как и игровые минуты, если подпишут Ирвинга или кого-то ещё.
Так что это плей-офф его жизни, ибо по его результатам он получит самое большое предложение в карьере, ибо это не звезда и никогда ей не будет.
>важнейшая игра плей офф
>стив керр, роберт орри
Желаю Лейкерс здоровья (Дэвиса в первую очередь). Не болею за них в плей офф, но Мемфис сделал очень много, чтобы болеть против них в серии. Даже сегодняшние хасл данки Моранта против Девиса... Зочем и пачиму?
Мемфис прекрасная команда, но им нужно что то делать с мозгами Моранта, Брукса и некоторых других. Они хотят быть злодеями, но поплыли после второй половины и в четвертой четверти особенно. Пока они сами себе злые буратины. Игра была очень ровной, пока у ЛАЛ не стрельнули Хачимура и Ривз это, вместе с травмой Джа, как будто надломило Мишек.
Но для меня игрок матча Дэвис. Он за матч выдал несколько отрезков
в защите уровня DPOY. Медведи неплохо делали размен после заслона,
Так чтобы JJJ атаковал против Леброна или Руи, но на этом все.
Любой другой вариант атаки из краски и даже со средней это либо горшок от Дэвиса,
либо подбор Дэвиса после тяжелого броска.
Здорово.
А вчера Д’Анджело Рассел (19 очков, семь передач) едва не довел этот счет до пяти.
И это основное в прошедшей игре.
Не одно владение, пусть и на победу. А именно по ходу матча отдать вожжи.