52 комментария

НБА для начинающих
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«Лейкерс» открывают плей-офф победой. Леброн и Дэвис в порядке, но лучшими были афрояпонец и новая белая надежда

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Руи Хатимура Руи Хатимура
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Хатимура и Ривз смяли «Мемфис».

Самую популярную команду НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» лихорадит уже три года – сразу после чемпионского «пузыря»-2020. В сокращенном сезоне-2020/21 Леброн и Дэвис пропустили по два месяца каждый, действующие чемпионы уступили «Финиксу» в первом раунде и решили, что теперь им нужен Уэстбрук, ради чего можно и чемпионский состав разобрать. В следующем году ЛАЛ даже не попали в плей-офф.

Была такая угроза и в этом году – но клуб преобразился после дедлайна, результат 16-7 после Матча всех звезд – один из лучших в лиге, правда даже это привело только на 7-ю строчку на Западе и к необходимости играть в плей-ин.

Там в чудесном матче «Лейкерс» все-таки добыли путевку в плей-офф, с которой вышли на «Мемфис» – молодой, дерзкий и проблемный.

Против куражистых Джа Морэнта, Джарена Джексона, Десмонда Бэйна, Диллона Брукса (не у всех «Мишек» имена начинаются с буквы «Д», поверьте) «Лейкерс» обязательно нужно было хорошо стартовать в серии, ведь мемфисцы известны своими сериями побед – в сезоне было два семиматчевых «стрика» и одна серия из 11, в прошлом году этот же состав «Мемфиса» взял 10 побед за 11 матчей даже без Морэнта.

В общем, первый же матч в Мемфисе уже можно было называть ключевым. И «Лейкерс» выдержали испытание скоростью, наглостью и недружелюбностью зрителей. Хотя до середины четвертой четверти нельзя было предсказать, кто победит.

Как же выглядела комбинация, которой «Лейкерс» все-таки показали свое доминирование в решающий отрезок матча? Может быть, какой-то мощный проход от Леброна? Суперзащита Энтони Дэвиса (сегодня – 7 блоков и 3 перехвата! Леброн добавил еще 3+2)? Какая-то польза от пришедшей в дедлайн в обмене Уэстбрука троицы – Д’Анджело Расселла, Малика Бизли и Джарреда «фанаты зовут меня новым Родманом» Вандербилта? Быстрые ноги Денниса Шредера? Толстые бедра Тристана Томпсона?

Не угадали, это скидка из-за спины от Остина Ривза на трехочковый Руи Хатимуре (на 1:36 в видео).

Второгодка Остин Ривз в первом в жизни матче плей-офф НБА не просто находится на паркете в ключевые минуты, но получает мяч от лидеров клуба и не боится выполнить передачу из-за спины.

Японский форвард Руи Хатимура – совсем не трехочковый специалист, лишь раз в карьере он попал 4 раза за один матч, в форме «Лейкерс» его рекорд – вообще 2, он бросает с дистанции хуже 30% за ЛАЛ... но сегодня он был в огне: 5 из 6 за матч!

Ривз и Хатимура – самые результативные игроки в «Лейкерс»: 23 очка и 29 очков соответственно – и у Руи это личный рекорд в новой команде, куда он попал только три месяца назад. Последний раз запасной игрок «Лейкерс» набирал 25 очков в матчей плей-офф в 1996-м году (Мэджик Джонсон, в том сезоне возобновивший и вновь завершивший карьеру).

Эти ребята уже совсем не ноунэймы для тех, кто следит за НБА или хотя бы за баскетбольным разделом Sports.ru. Про Хатимуру, который взял номер 28 в память о Джанне (2) и Кобе (8) Брайантах, мы писали вскоре после его дебюта за клуб зимой:

Первый трейд «Лейкерс» в сезоне: двухметровый афрояпонец спасет команду?

Ривз в клубе уже два года и успел отметиться всем – от победного броска до собственного мема:

«Гвоздь в крышку» вбил тоже Остин Ривз, которого теперь и сам Леброн не сможет озадачить. Остин самостоятельно разобрал защиту «Гриззлис», которой руководит фаворит на награду Лучшему оборонительному игроку НБА Джарен Джексон и забросил 2 очка – это была часть рывка 15:0, которым гости закрыли матч.

Точный бросок Ривз отметил как настоящий зумер: воплем «I’M HIM» (непереводимая игра местоимений, основанная на твиттер-мемах «he thinks he’s him», «он считает себя кем-то», подколка в адрес того, кто нелепо подражает более успешному человеку).

Сегодня Ривз и Хатимура – реально те самые «Они». Те самые помощники, которые необходимы Леброну и Дэвису для успешного плей-офф. Потому что вдвоем нагрузку долгого похода звезды просто не выдержат. И то, что сегодня ветеранам пришлось провести всего 34-36 минут на паркете, должно обрадовать тренерский штаб «Лейкерс».

128:112, 1-0 в пользу «Лейкерс». Хороший знак для ЛАЛ: Леброн выиграл 24 серии плей-офф подряд, начатые с победы в первом матче (рекорд НБА). А «Гриззлис», возможно, теряют Джа Морэнта из-за травмы руки после неудачного падения на паркет.

Следующая игра – через два дня также в Мемфисе, а затем серия переедет в Калифорнию.  

Мемфис – Лейкерс 112:128 (27:32, 38:27, 25:37, 22:32)
Дата проведения
16 апреля, 22.00, «FedExForum»
Онлайн матча
Мемфис
Джарен Джексон (31), Бэйн (22 + 6 передач), Морэнт (18 + 6 потерь), Брукс (15), Тиллман (2) – старт; Джонс (9), Альдама (8), Кеннард (7), Кончар (0), Родди (0), З. Уильямс (0), Лофтон (0).
Лейкерс
Ривз (23), Дэвис (22 + 12 подборов + 7 блок-шотов), Джеймс (21 + 11 подборов + 5 потерь), Расселл (19 + 7 передач), Вандербилт (4) – старт; Хатимура (29), Шредер (7), Браун (3), Уокер (0), Кристи (0), Бизли (0), Бамба (0), Гэбриэл (0), Харрисон (0).

Фото: Gettyimages.ru/Ronald Martinez, Sarah Stier, Justin Ford

52 комментария

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Consistency
Думаю, икс-фактором серии будет наличие у Ривза и Хачимуры топовых чернорабочих защитных ролевиков в виде Дэвиса и Джеймса. Как говорится, титулы выигрывает защита!
+201
-4
+197
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C4clutch
Ответ Consistency
К слову про величие ЛеБрона - представьте на его месте Кобяна или там Джордана с их этой вот вашей любимой менталити. Да они бы усрались, но не позволили какому-то андрафтед беляшу и полученному за мешок с горохом ролевичку решать важнейшую игру в плей-офф, пока они стоят в углу как какой-нибудь спот-ап шутер и отрабатывают в защите. Хоть в 38, хоть в 58.
Да, именно поэтому на последних секундах 6 игры финала 98 Джордан отдал пас какому-то беляшу, выбранному под 50-ым пиком, под победный бросок. Беляша звали Стив Керр.
+141
-8
+133
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Ola BP
Ответ Андрей Абрамов
ривз НЕРЕАЛЬНО прибавил. очень не хочу сглазить этого парня но под покровом накидки короля парень очень взрослеет. выдает сверх УВЕРЕННЫЕ игровые действия. очень радует. причем почти каждую игру в конце сезона. ЛАЛ очень будет тяжко его удержать. но если парню хватит ума пару лямов он отложит в сторону и останется в ЛАЛ
Если ему хватит ума, то он подпишет максимально большой предложенный контракт, пусть это даже будет Шарлотт.
Ривз прибавил, но ещё год назад ему прогнозировали минималку.
Касаемо уровня игры и возможности подписать большой контракт: один шутер в Хит сделал главную подпись в жизни - под контрактом на сотку с Майами.
Сейчас ему бы даже треть от этого контракта не дали.
Так что Ривз понимает, что уже в следующем году его уровень может снизиться, как и игровые минуты, если подпишут Ирвинга или кого-то ещё.
Так что это плей-офф его жизни, ибо по его результатам он получит самое большое предложение в карьере, ибо это не звезда и никогда ей не будет.
+59
-4
+55
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Dedete
В заголовке не стоит писать афрояпонец. Лучше японец, он гражданин Японии. Про Шредера разве пишут в заголовках афронемец?
+48
-1
+47
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Gulom Azizkhujaev
Ответ Consistency
К слову про величие ЛеБрона - представьте на его месте Кобяна или там Джордана с их этой вот вашей любимой менталити. Да они бы усрались, но не позволили какому-то андрафтед беляшу и полученному за мешок с горохом ролевичку решать важнейшую игру в плей-офф, пока они стоят в углу как какой-нибудь спот-ап шутер и отрабатывают в защите. Хоть в 38, хоть в 58.
Хиробаскет давно уже не выигрывал титулы
+26
0
+26
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Kolch
Ответ C4clutch
Да, именно поэтому на последних секундах 6 игры финала 98 Джордан отдал пас какому-то беляшу, выбранному под 50-ым пиком, под победный бросок. Беляша звали Стив Керр.
Еще победная трешка от Джона Паксона в финале 1993 против Финикса вспомнилась, там в результате комбинации его вывели на открытый бросок, не став пытаться забить из под щита. До этого попадания в 4й четверти все очки Чикаго набрал Эмджей.
+25
-1
+24
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Олег Бугайчук
Ответ C4clutch
Да, именно поэтому на последних секундах 6 игры финала 98 Джордан отдал пас какому-то беляшу, выбранному под 50-ым пиком, под победный бросок. Беляша звали Стив Керр.
А Коби отдал сразу троим Артесту, Метте Уорлд Пису и Другу панд
+22
0
+22
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Курье Хамес
Ответ Consistency
К слову про величие ЛеБрона - представьте на его месте Кобяна или там Джордана с их этой вот вашей любимой менталити. Да они бы усрались, но не позволили какому-то андрафтед беляшу и полученному за мешок с горохом ролевичку решать важнейшую игру в плей-офф, пока они стоят в углу как какой-нибудь спот-ап шутер и отрабатывают в защите. Хоть в 38, хоть в 58.
>первый матч первого раунда
>важнейшая игра плей офф
>стив керр, роберт орри
+24
-2
+22
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Андрей Абрамов
ривз НЕРЕАЛЬНО прибавил. очень не хочу сглазить этого парня но под покровом накидки короля парень очень взрослеет. выдает сверх УВЕРЕННЫЕ игровые действия. очень радует. причем почти каждую игру в конце сезона. ЛАЛ очень будет тяжко его удержать. но если парню хватит ума пару лямов он отложит в сторону и останется в ЛАЛ
+25
-3
+22
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Consistency
К слову про величие ЛеБрона - представьте на его месте Кобяна или там Джордана с их этой вот вашей любимой менталити. Да они бы усрались, но не позволили какому-то андрафтед беляшу и полученному за мешок с горохом ролевичку решать важнейшую игру в плей-офф, пока они стоят в углу как какой-нибудь спот-ап шутер и отрабатывают в защите. Хоть в 38, хоть в 58.
+60
-42
+18
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Van
Руи выдал игру жизни, буду рад ошибаться, но не верю, что будет стабилен. Ривзу тоже много где повезло, но он играет от ума.

Желаю Лейкерс здоровья (Дэвиса в первую очередь). Не болею за них в плей офф, но Мемфис сделал очень много, чтобы болеть против них в серии. Даже сегодняшние хасл данки Моранта против Девиса... Зочем и пачиму?

Мемфис прекрасная команда, но им нужно что то делать с мозгами Моранта, Брукса и некоторых других. Они хотят быть злодеями, но поплыли после второй половины и в четвертой четверти особенно. Пока они сами себе злые буратины. Игра была очень ровной, пока у ЛАЛ не стрельнули Хачимура и Ривз это, вместе с травмой Джа, как будто надломило Мишек.
+16
0
+16
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Art SM
Ответ Dedete
В заголовке не стоит писать афрояпонец. Лучше японец, он гражданин Японии. Про Шредера разве пишут в заголовках афронемец?
К черным немцам все уже привыкли, а черные японцы - экзотика
+17
-1
+16
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Leonid Novak
Остин, конечно, в клатче зарешал, а Хачимура попал все что дали.
Но для меня игрок матча Дэвис. Он за матч выдал несколько отрезков
в защите уровня DPOY. Медведи неплохо делали размен после заслона,
Так чтобы JJJ атаковал против Леброна или Руи, но на этом все.
Любой другой вариант атаки из краски и даже со средней это либо горшок от Дэвиса,
либо подбор Дэвиса после тяжелого броска.
Здорово.
+14
0
+14
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markoolio
Включил за 5 минут до конца. Увидел 0:15 и Леброна, которому не давали даже потрогать мячик.
+13
0
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UBAH_TAPAHOB
Ответ C4clutch
Да, именно поэтому на последних секундах 6 игры финала 98 Джордан отдал пас какому-то беляшу, выбранному под 50-ым пиком, под победный бросок. Беляша звали Стив Керр.
Дружище, ты чего? Стыдно должно быть. В последние секунды 6 матча Финала 98 года Джордан все сделал сам: сначала забил лэйап, потом отобрал мяч у Карла Мэлоуна, подкравшись к нему со слепой стороны, а потом положил легендарный средний, уронив на паркет перед этим Брайона Рассела. А Керр - это про 97й год )
+12
0
+12
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Vagant
Впервые с 15 мая 1988 года четыре игрока Лейкерс забили 20 и более очков в плей-офф. Тогда это сделали Джеймс Уорт, Мэджик Джонсон, Карим Абдул-Джаббар и Байрон Скотт.
А вчера Д’Анджело Рассел (19 очков, семь передач) едва не довел этот счет до пяти.
И это основное в прошедшей игре.
+10
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volshebstvo
Ответ C4clutch
Да, именно поэтому на последних секундах 6 игры финала 98 Джордан отдал пас какому-то беляшу, выбранному под 50-ым пиком, под победный бросок. Беляша звали Стив Керр.
Так тут спич не про отдать пас, а отойти в сторонку и дать ролевым игрокам всецело решить исход матча.

Не одно владение, пусть и на победу. А именно по ходу матча отдать вожжи.
+7
0
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Сергей Пузанков
Ответ pro~dj
сразу видно чела не видевшего ни одного финала с Кобе или Джорданом смешно такое читать - вот тебе несколько имен: Паксон, Керр, Роберт Орри, Фишер, Метта Уорлд Пис
Сразу видно челов, которые вчерашнюю игру не смотрели. Взять мяч в центре площадки, начать атаку, стянуть на себя оборону и сделать скидку - это нето же самое, что "позволить другим решить игру". Такое Леброн исполнял всю карьеру, и в 16-м году в финале, и вообще буквально в прошлой игре с Миннестой. Вчера Леброн просто ушёл от мяча и все атаки в концовке начинал и решал Ривз.
+7
-1
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Consistency
Чуваки, я очень рад, что вы все помните несколько знаменитых скидок, которые сделали Миша и Кобян скрипя зубами, но я вообще-то имел в виду отойти в тень в целом отрезке матча, отдать нити игры, выполнять вспомогательную роль, а не просто сделать скидку из прохода в отдельно взятом моменте, пусть даже важном и историческом))) А то таких скидок можно и у Вестбрука откопать вагон и маленькую тележку
+6
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nikolaev-78
Ответ C4clutch
Да, именно поэтому на последних секундах 6 игры финала 98 Джордан отдал пас какому-то беляшу, выбранному под 50-ым пиком, под победный бросок. Беляша звали Стив Керр.
Вообще то его звали Альберт Эйнштейн
+5
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leon01
ролевики победили клоунов
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Frost Knight
Ответ Vagant
Впервые с 15 мая 1988 года четыре игрока Лейкерс забили 20 и более очков в плей-офф. Тогда это сделали Джеймс Уорт, Мэджик Джонсон, Карим Абдул-Джаббар и Байрон Скотт. А вчера Д’Анджело Рассел (19 очков, семь передач) едва не довел этот счет до пяти. И это основное в прошедшей игре.
буква сбежала, Уорти
+5
0
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Djoyin
Руи включил "Леброна"
+7
-2
+5
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Xell
Если б не травмы Дэвис давно б взял и МВП и Дпой. Надеюсь хоть один сезон проведет без травм.
+4
0
+4
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Целиноградец
Ответ Consistency
Думаю, икс-фактором серии будет наличие у Ривза и Хачимуры топовых чернорабочих защитных ролевиков в виде Дэвиса и Джеймса. Как говорится, титулы выигрывает защита!
Ну если уж совсем точно: атака завоёвывает сердца, а защита титулы.
+4
0
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