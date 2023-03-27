Возвращение после месяца отсутствия.

До конца регулярного сезона НБА – две недели, а в Западной конференции вообще ничего не понятно. Девять команд борются за оставшиеся три прямые путевки в плей-офф (места 4-5-6) и еще за четыре места в плей-ин (места 7-8-9-10), и их всех разделяют всего три победы. «Финикс», который еще недавно чувствовал себя спокойно, проиграл шесть из восьми, «Даллас» с неработающим сочетанием Лука-Кайри вылетел из заветной десятки, молодые и неопытные «Юта» и «Оклахома» каким-то образом сохраняют шансы, даже действующие чемпионы могут не попасть в плей-офф!

Все внимание баскетбольного мира приковано к тому, как клубы проведут концовку сезона, это затмевает даже битву Йокича и Эмбиида за MVP. На решающий отрезок бросаются все силы претендентов – вот и Леброн возвращается в строй на последние 8 матчей «Лейкерс» в регулярке, чтобы не уходить в отпуск в середине апреля.

Последний раз Джеймс играл ровно месяц назад, 26 февраля, – а затем пропустил 13 матчей подряд из-за травмы сухожилия правой стопы. Это третья самая длинная пауза в его карьере.

В отсутствие лидера «Лейкерс» выступали, с одной стороны, адекватно: 8 побед, 5 поражений, вышли на восьмое место – но девять матчей были домашними, а из серьезных соперников в гостях был лишь «Мемфис» (поражение). Впереди у ЛАЛ намечается сложный выезд по маршруту Чикаго-Миннеаполис-Хьюстон-Солт-Лейк-Сити, завершится это турне формально гостевой игрой против «Клипперс», итого: пять игр в пяти разных городах за восемь дней.

Возвращения Леброна ждали с таким трепетом, что самые авторитетные инсайдеры спешили рассказать о сроках его восстановления, а сам Джеймс тут же опровергал их инсайды.

И вот свершилось. Но прежде болельщикам пришлось подождать еще немного – вернулся на паркет Джеймс не сразу, а все-таки на несколько минут позже: в матче против «Буллз» Король… вышел со скамейки запасных!

И это всего второй случай в его карьере, которая насчитывает 20 сезонов. Прервалась серия из 1080 игр в старте подряд (1313 – с учетом плей-офф)

После того как о решении стало известно, возник вопрос: а когда будет знаменитый ритуал с облаком талька, который Леброн проводит перед стартовым свистком? Оказалось, что его можно провести и по ходу матча, во время замены: Джеймс удачно вышел во время паузы на штрафные броски, было время завести толпу на трибунах «Крипто.ком-арены». И даже техническое замечание за затяжку времени Леброну не свистнули:

А что это был за матч 1080 игр назад в 2007-м, когда Джеймс впервые вышел не в старте?

Тогда Леброн тоже возвращался в строй после травмы, правда, небольшой: пропустил всего 5 встреч. Домашний матч против «Индианы», и в нем дебютировал в сезоне центровой «Кливленда» Андерсон Варежао.

У бразильца после финала НБА-2007 закончился контракт, и он никак не мог договориться о новом. В итоге Андерсон пропустил весь первый месяц сезона в контрактных дрязгах. Варежао так и не смог договориться с «Кэвз» и даже подписал контракт с «Шарлотт», но поскольку он был ограниченно свободным агентом, у «Кливленда» было право повторить этот контракт – что менеджеры и сделали.

Но болельщики ополчились на Варежао и были готовы его освистать – на удачу вовремя возвращался из лазарета Леброн. Чтобы поддержать одноклубника (по крайней мере, так гласит легенда), Джеймс решил войти в игру в тот же момент, что и блудный запасной центровой. Не станут же кливлендцы свистеть и бубукать, когда на площадку выходит их кумир?

Идея оказалась успешной: Варежао не заметили, а потом он отыграл за «Кэвз» до 2016-го, дождавшись даже возвращения Джеймса из «Майами» и повторив клубный рекорд по числу сезонов в «Кэвз» (12), принадлежавший Жидрунасу Илгаускасу.

В 2021-м, после четырех лет отсутствия в НБА, Варежао вернулся в «Кливленд» на короткий символический контракт под завершение карьеры – и этим побил рекорд Илгаускаса. Гипотетически рекорд бразильца в ближайшие годы может побить только сам Леброн – у него 11 лет в «Кэвз». Но пока возвращение в «Кливленд» – спекуляции интернет-троллей, ведь у Джеймса контракт с «Лейкерс» минимум до 2024-го. И незавершенные дела тут, в Лос-Анджелесе.

Кстати, после того матча в 2007-м Джеймс заявил: «Это первый и последний раз для меня, больше никогда не выйду со скамейки запасных». Как видим, он ошибался – но вновь стал запасным на один матч по своей воле, а не по решению тренера.

У тренеров была одна задача: следить за игровым временем Леброна и как можно эффективнее использовать его в условиях ограничений от медштаба. В итоге Леброн провел на паркете полчаса, набрал 19 очков при 8 подборах и 3 передачах.

Но «Лейкерс» от возвращения Джеймса пока сильнее не стали: поражение 108:118 на домашней площадке от неубедительного «Чикаго». У Леброна, как и у Энтони Дэвиса (15+9+5) – плюсовая полезность, но эксперимент с выходящим со скамейки запасных Королем, очевидно, продлится всего один матч.

Через два дня у ЛАЛ – тот же «Чикаго», но в рамках уже упомянутой выездной серии из пяти матчей. Для выхода в плей-офф «Лейкерс» понадобится полноценный Леброн, играющий от стартового до финального свистка с минимальным временем на отдых.

Готов ли он к новому вызову в карьере?

Фото: REUTERS/Gary A. Vasquez