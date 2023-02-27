9 комментариев

В этом сезоне НБА состоялись уже почти полторы сотни (точнее – 148) матчей, в которых супервезде удавалось набирать больше 40 очков. Да и 71 очко мы тоже уже видели – в начале этого года Донован Митчелл устроил невероятное представление в матче с «Чикаго».

И все же – что бы там ни бубнили скептики – к такому все еще тяжело привыкнуть. 71 очко Дэмиана Лилларда против «Рокетс» войдет в историю по целому ряду причин.

• Лиллард забрался на 8 строку в списке самых результативных перформансов в истории НБА: пять мест выше забрал себе Уилт Чемберлен (с топом в виде 100 очков), еще два у Кобе Брайанта (81) и Дэвида Томпсона (73).

Рядом с Лиллардом очень тесно: 71 очко – это теперь самая нагруженная ступень, на ней расположились сразу четверо. Тут Элджин Бэйлор, которому рекорд результативности принадлежал до Уилта Чемберлена (установлен осенью 1960 года). Дэвид Робинсон, которому весной 1994 года необходим был суперрезультативный матч, чтобы забрать звание лучшего бомбардира сезона у Шакила О’Нила. И, естественно, Донован Митчелл – ему уже позвонила мама и велела немедленно улучшить свое достижение, а не ходить как лох с таким банальным 71-очковым рекордом.

• При этом Лиллард вышел на третье место по числу матчей с 60+ очками в истории. Перед ним Уилт Чемберлен (32 матча) и Кобе Брайант (6 матчей). У Дэйма теперь стало 5 подобных игр: помимо 71 очка против «Рокетс», у него 2 игры по 61 очко и две по 60.

В списке самых результативных перформансов его фамилия вообще значится 6 раз: еще одна игра с 59 очками.

И еще он один из немногих избранных (еще всякие там Чемберлен, Джордан, Кобе, Харден), кому удавалось выдавать 60+ очков несколько раз по ходу одного сезона.

Нужно ли говорить, что до Лилларда клубный рекорд «Блейзерс» принадлежал Дэймону Стаудемайру, это ничтожные 54 очка, которые тот выдал в 2005 году.

Список рекордсменов «Портленда» же выглядит теперь так: 71 – Дэмиан Лиллард, 61 – Дэмиан Лиллард, 61 – Дэмиан Лиллард, 60 – Дэмиан Лиллард, 60 – Дэмиан Лиллард, 59 – Дэмиан Лиллард...

• Еще одна особенность нашего времени: Лиллард – самый возрастной игрок среди всех, кому покорились 70 очков, он проделал все это в возрасте 32 лет и 226 дней. До него самым возрастным был Дэвид Робинсон, который выдал свой личный рекорд в 28 лет.

• Естественно, главная особенность нового достижения – это карта бросков. Лишь Митчеллу потребовалось меньше попыток с игры (у него было 34): Лиллард бросил 38 раз, из них 22 – точно. Он совершил меньше всех попыток с линии (14 из 14). И построил выступление на колоссальном числе трехочковых попаданий (13 – 13 из 22 – штук, второе место в истории после 14 у Клэя Томпсона). Пять трехочковых попаданий пришлись с дистанции не меньше 9 метров, это тоже рекорд.

Общая дистанция его точных бросков в этой встрече составила 128 метров, что является новым рекордом НБА.

True Shooting Лилларда составил 80,4%. Это самый эффективный среди всех суперрезультативных перформансов – у Донована Митчелла до этого было 78,9%.

• Про эстетику игры под кольцом Лиллард тоже не забыл для самых взыскательных гурманов. Вот так он набрал 58-е очко и добавил еще одно с линии.

• Важно не забыть и о том, что Лилларду понадобилось на все это меньше всего времени: если Митчелл вышел на 71 очко только в овертайме, то Дэйм ограничился не просто основным временем, но и провел на площадке 39 минут (меньше всех было у Кобе – 42).

При этом у него были еще почти 2 минуты, чтобы улучшить показатели, но Лиллард был визуально измотан, так что прекратил избиение младенцев из «Рокетс». До него в 40 минут укладывались только Джерри Уэст и Джордж Гервин (по 63 очка).

За 1:14 Лиллард попробовал повторить рекорд Клэя Томпсона по точным трехочковым, промазал и вскоре ушел с площадки под аплодисменты зрителей.

• Лиллард – первый, кто набрал 70+ очков в одной игре и при этом выдал 5+ подборов, 5+ передач и 10+ трехочковых.

• Запомнится и фон. Не только все те же разговоры о том, что Лиллард уже не молод и должен требовать обмен в команду, которая борется за титул. Лидер «Портленда» пропустил предыдущий матч с «Сакраменто» из-за снегопада: его команда проиграла с разницей «-17», а сам он дал понять, что «Блейзерс» не намерены сдаваться и будут и дальше бороться за попадание в плей-офф.

Что для этого делает лично Лиллард?

Не только говорил пафосные речи.

«Мы должны быть непреклонными. Это не означает, что всегда все будет складываться удачно или что всегда будет весело, но мы обязаны идти вперед, несмотря ни на что. Мы должны побеждать в драках, мы должны вырывать тяжелые матчи. Нельзя смотреть, что вот мы играем против «Рокетс», мы обязаны побеждать… Нет. Мы должны сражаться так, как будто приперты к стене».

До матча с «Рокетс» он набирал в среднем 37,6 очка в последних 18 матчах, этот отрезок начался с того, что он отгрузил 50 «Кливленду», а в конце января набрал 60 против «Юты».

В последних 12 матчах он набирает в среднем 41 очко. Подобные отрезки с космической результативностью с 1976 года выдавали только двое: Кобе Брайант и Джеймс Харден.

«У нас осталось 22 матча, и мы должны выиграть как можно больше из них. Всей команде нужно приложить усилия, но я должен быть максимально агрессивным и делать все от меня зависящее, чтобы мы побеждали. Сегодня я старался быть в атакующем режиме», – сказал Лиллард в послематчевом интервью.

С показателями 29-31 «Портленд» занимает 11-е место на Западе. Правда, до «Финикса» на 4-м месте их отделяют 4 победы.

• Ладно, ладно, пересмотрим, как именно это было:

Лиллард вышел на отметку в 41 очко перед большим перерывом. За последние 2:27 первой половины он набрал 13 очков, в том числе три трехочковых подряд, а «Блейзерс» создали хороший задел 73:58.

После большого перерыва было еще 4 четыре трехочковых. На этот моменте «Рокетс» стали агрессивно дабл-тимить Лилларда, а тот не жадничал и в последующие пять владений неизменно создавал ситуации для открытых партнеров.

Атаковать снова он начал только под конец третьей четверти.

• Кого точно еще впечатляют 70-очковые матчи, так это НБА и ее допинг-контролеров. После матча у Лилларда взяли тест на кровь. Впервые в карьере.

Чем испортили ему торжество.

«Я им говорю: «Вы что, серьезно? Я только вчера сдавал мочу, а они тут же берут у меня кровь после игры – такое со мной после матча происходит впервые в жизни. Они прекрасно знают, что я боюсь иголок. Да, у меня много татуировок, но сдавать кровь и делать татуировки – это абсолютно разные вещи».

• Не удивляет и то, что в качестве пострадавших выступили «Рокетс». Возможно, это вообще их главная миссия в сезоне.

Вот кто их бил до Лилларда:

Дэмиан Лиллард – 71

Лука Дончич – 50

Лаури Маркканен – 49

Джа Морэнт – 49

Леброн Джеймс – 48

Яннис Адетокумбо – 44

Энтони Эдвардс – 44

Трэй Янг – 44

Шэй Гилджес-Александер – 42

Клэй Томпсон – 42

Клэй Томпсон – 41…

Девин Букер – 41

Тайлер Хирро – 41

• Естественно, без классической фотографии все это не имеет никакого смысла.

Лиллард утверждает, что не хотел фотографироваться, но сделал это из уважения к бывшему вице-президенту «Блейзерс» Джиму Тэйлору, который всегда воссоздавал снимок Чемберлена, как только для того подворачивалась возможность.

«Когда в игре такое происходит, я это принимаю. Мне нравятся подобные моменты, когда я вхожу в раж и постоянно атакую… Но вот вся эта шумиха потом меня напрягает, – объяснил Лиллард. – Когда же я ухожу с площадки, я что, должен писать кипятком? Так что я направился в раздевалку. Я не хотел даже держать этот листок, хотя и знал, что люди ждут этого меня. Но потом вспомнил, что Джим Тэйлор всегда отмечал подобные игры таким образом. Так что подумал: «Черт, нужно сделать это для Джима Тэйлора». Я обожаю моменты, когда я доминирую в игре, но вот все, что следует после этого – это не для меня».

• «Это действительно было мастерское выступление. Это было произведение искусства. Это было невероятно», – сам тренер Лилларда Чонси Биллапс обалдел и вам велел.

Лиллард не совсем согласен с таким пониманием искусства. Но почему-то разговоры об искусстве вытеснили обсуждение самого достижения.

«Баскетбол для меня – это искусство, – сказал Лиллард, – потому что в нем так много деталей: так много всего происходит внутри команды, внутри игры, по ходу любого сезона. Есть миллион способов все это описать, миллион нюансов, которые можно подчеркнуть, миллион вещей, которые можно вынести. Много боли, много труда… И каждый совершенно по-разному относится к тому, что происходит, к тому, что они видят… Так что я бы сказал, что баскетбол – это искусство. Для каждого он значит совершенно разное».

Наверное. Например, многие вынесли из этого лишь то, что 100 очков Уилта Чемберлена – совершенно точно под угрозой.

Фото: East News/Steve Dykes/Associated Press