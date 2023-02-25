10 комментариев

НБА для начинающих
Блог

176:175 – вторая самая результативная игра в истории НБА! Дебют Уэстбрука за «Клипперс», два овертайма и камбэки «Кингз»

НБА НБА
Сакраменто Сакраменто
Малик Монк Малик Монк
Де'Аарон Фокс Де'Аарон Фокс
Кавай Ленард Кавай Ленард
Расселл Уэстбрук Расселл Уэстбрук
Клипперс Клипперс
Баскетбол Баскетбол

Не матч, а праздник.

Сегодня был день дебютов баскетболистов за новые клубы. Мы впервые увидели:

• Кевина Лава в форме «Майами». Дебют неудачный – 0 очков, несмотря на выход в старте;

• Патрика Беверли в форме «Буллз». Дебют удачный – разгром «Нетс» и громкая поддержка от жителей родного Чикаго;

• Джея Краудера в форме «Милуоки». Тоже удачный – 9 очков после полугода без баскетбола;

• а также менее заметных игроков – Коди Зеллера в «Хит», Майерса Ленарда в «Бакс», Терри Тэйлора в «Буллз».

Но самым ожидаемым было, конечно же, появление Расселла Уэстбрука в «Клипперс».

Почти весь сезон защитник был запасным в «Лейкерс» и даже назывался одним из главных претендентов на награду Лучшему шестому. Но ради «Клипперс» экс-MVP решился на выкуп контракта после обмена из ЛАЛ в «Юту» – и здесь ему предложили место в старте.

В общем, домашний матч против «Сакраменто» ожидался веселым с самого старта.

И до самого финиша. Которых у нас было три!

Уже первую половину команды завершили со счетом 80:76 – такая результативность больше напоминала Матч всех звезд, особенно на фоне «Бруклина», который сегодня против «Чикаго» набрал 29 (!) очков за половину.

Но часто после большого перерыва команды корректируют защитные стратегии и проводят решающие две четверти спокойнее. Только этот сценарий не для «Сакраменто», самой результативной команды лиги – сегодня они преодолели отметку в 120 очков в среднем за матч в сезоне-22/23. Тем более здесь играет Де’Аарон Фокс, лидер всей НБА по средней результативности в четвертой четверти.

И не для «Клипперс», установивших сегодня рекорд клуба по числу трехочковых (26), где теперь играют не только Кавай Ленард (44 очка – впервые за три года набрал больше 40) и Пол Джордж (34 очка), но и никогда не снижающий обороты, к лучшему или к худшему, Уэстбрук.

Именно Расселл в проходе набрал последние очки «Клипперс» в четвертой четверти – 153:150. Как видите, темп игры практически не упал и превысил 300 очков за 48 минут!

Но мы бы сегодня не говорили о матче, который закончился 153:150. Круто, но не исторически круто.

У «Кингз» оставалось достаточно времени на ответ. Хитрый Фокс обманул защиту ЛАК – на его фиктивный проход под кольцо реагировал не только преследовавший его Кавай, но и зачем-то включивший ненужную подстраховку Пауэлл. Фокс, естественно, и не думал набирать бесполезные два очка, а нашел скидкой сдинувшегося из угла Малика Монка, с которым у него телепатическая коммуникация еще со времен выступлений за университет Кентукки – и Монк перевел игру в овертайм.

И там все продолжилось!

«Кингз» отставали на 14 очков за четыре минуты до конца основного времени.

Отставали на 6 очков за три минуты до конца овертайма.

И на 6 очков меньше, чем за две минуты до конца второго овертайма – все отрывы были отыграны!

«Клипперс» проводили концовку уже без Пола Джорджа, который исчерпал положенный клубными врачами лимит в 40 минут, и Расселла Уэстрбрука, перебрашего персональных фолов. К 58-й минуте матча «наелся» и Кавай, да и «Кингз», включая Фокса, были изнурены. Поэтому за последнюю минуту второго овертайма в кольцо смогли попасть всего один раз – это удалось гостям, а значит, победа «Сакраменто» 176:175!

И это вторая самая результативная игра в истории НБА.

Совсем недавно мы вспоминали вечные рекорды, включая знаменитую игру 1983 года между «Детройтом» и «Денвером» – 370 очков в матче с тремя овертаймами. Калифорнийцы были близки к повторению! 351 очко на двоих – даже в нынешнюю турбоэпоху с бесконечными трехочковыми и быстрыми атаками это звучит восхительно.

Впервые в истории «Кингз» сразу два человека набрали в одном матче по 40 и более очков – Фокс (42, плюс еще 12 передач и 5 перехватов) и Малик Монк, ставший самым результативным игроком встречи с 45 очками. А ведь Монк вышел сегодня со скамейки запасных!

На послематчевую конференцию пригласили обоих защитников «Кингз». На Фоксе была огромная «золотая» цепь с логотипом «Сакраменто» – этот трофей («DPOG Chain») тренеры клуба вручают после матчей самому отличившемуся, по их мнению, игроку в защите.

Довольно смешно говорить о защите в матче, где твоя команда пропустили 175 очков. Но ведь набрали 176 и выиграли! Так что сегодня могут говорить что угодно. Когда игроков спросили, была ли у них дополнительная мотивация в день дебюта Уэстбрука за новый клуб, Фокс резко ответил: «Уэстбрук? Да мне насрать, против кого мы играем».

В этом году это действительно так. «Кингз» – на третьей строчке на Западе и готовятся впервые с 2006-го выйти в плей-офф НБА.

Там они вполне могут встретиться с «Клипперс». Кажется, после сегодняшних фейерверков никто не будет против.

Клипперс – Сакраменто 175:176 OT (40:40, 40:36, 37:34, 36:43, 11:11, 11:12)
Дата проведения
25 февраля, 06.30, «Crypto.com Arena»
Онлайн матча
Клипперс
Ленард (44), Джордж (34 + 10 подборов), Уэстбрук (17 + 14 передач + 7 потерь), Пламли (10 + 10 подборов), М-с Моррис (9) – старт; Пауэлл (24), Батюм (19 + 8 подборов), Мэнн (10), Гордон (8).
Сакраменто
Фокс (42 + 12 передач + 5 перехватов), Сабонис (20 + 10 подборов + 5 потерь), Мюррэй (15), Хертер (11), Барнс (11) – старт; Монк (45 + 6 передач), Лайлс (10), Митчелл (8), Мету (8 + 9 подборов), Дэвис (6).

Фото: REUTERS/Kirby Lee-USA TODAY Sports

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ВинниПох
Стоило бы добавить, что при спасительной трёхе Монка кто-то держал пустоту на площадке. Вы сможете угадать кто это, с первого раза...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Варлампий Варлампий
ну как сказать праздник, нба постепенно отказывается от защиты, средняя результативность выросла, счета 130-120 - частое явление, на любителя
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
albert_lucky
Ответ yesnil
Потери решили исход …
Да, в конце 4-й четверти Клипперс в 4-х владениях подряд теряли мяч, после чего Кингз набрали 8 безответных очков подряд - все из под кольца. И всё это за 48 секунд чистого времени! Никогда такого не видел!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vovan94
Ответ Rodbert
Я смотрел это в онлайне. Никакой мвз тут и рядом не валялся.
В онлайне? 😁 ох и попали же вы на матч
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Rodbert
Браун тренер года полюбас.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
yesnil
Потери решили исход …
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Laziale67
Эх, Вестбруку 3 потери до трипл-дабла не хватило...
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Rodbert
Ответ Can
ЭТО И БЫЛ МАТЧ ВСЕХ ЗВЕЗД НБА!!!
Я смотрел это в онлайне. Никакой мвз тут и рядом не валялся.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
BuTaJIbKa
У меня 3 раза трансляция зависала от напряги! давно такого хорошего матча не было
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Can
ЭТО И БЫЛ МАТЧ ВСЕХ ЗВЕЗД НБА!!!
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий