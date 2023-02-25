10 комментариев

Не матч, а праздник.

Сегодня был день дебютов баскетболистов за новые клубы. Мы впервые увидели:

• Кевина Лава в форме «Майами». Дебют неудачный – 0 очков, несмотря на выход в старте;

• Патрика Беверли в форме «Буллз». Дебют удачный – разгром «Нетс» и громкая поддержка от жителей родного Чикаго;

• Джея Краудера в форме «Милуоки». Тоже удачный – 9 очков после полугода без баскетбола;

• а также менее заметных игроков – Коди Зеллера в «Хит», Майерса Ленарда в «Бакс», Терри Тэйлора в «Буллз».

Но самым ожидаемым было, конечно же, появление Расселла Уэстбрука в «Клипперс».

Почти весь сезон защитник был запасным в «Лейкерс» и даже назывался одним из главных претендентов на награду Лучшему шестому. Но ради «Клипперс» экс-MVP решился на выкуп контракта после обмена из ЛАЛ в «Юту» – и здесь ему предложили место в старте.

В общем, домашний матч против «Сакраменто» ожидался веселым с самого старта.

И до самого финиша. Которых у нас было три!

Уже первую половину команды завершили со счетом 80:76 – такая результативность больше напоминала Матч всех звезд, особенно на фоне «Бруклина», который сегодня против «Чикаго» набрал 29 (!) очков за половину.

Но часто после большого перерыва команды корректируют защитные стратегии и проводят решающие две четверти спокойнее. Только этот сценарий не для «Сакраменто», самой результативной команды лиги – сегодня они преодолели отметку в 120 очков в среднем за матч в сезоне-22/23. Тем более здесь играет Де’Аарон Фокс, лидер всей НБА по средней результативности в четвертой четверти.

И не для «Клипперс», установивших сегодня рекорд клуба по числу трехочковых (26), где теперь играют не только Кавай Ленард (44 очка – впервые за три года набрал больше 40) и Пол Джордж (34 очка), но и никогда не снижающий обороты, к лучшему или к худшему, Уэстбрук.

Именно Расселл в проходе набрал последние очки «Клипперс» в четвертой четверти – 153:150. Как видите, темп игры практически не упал и превысил 300 очков за 48 минут!

Но мы бы сегодня не говорили о матче, который закончился 153:150. Круто, но не исторически круто.

У «Кингз» оставалось достаточно времени на ответ. Хитрый Фокс обманул защиту ЛАК – на его фиктивный проход под кольцо реагировал не только преследовавший его Кавай, но и зачем-то включивший ненужную подстраховку Пауэлл. Фокс, естественно, и не думал набирать бесполезные два очка, а нашел скидкой сдинувшегося из угла Малика Монка, с которым у него телепатическая коммуникация еще со времен выступлений за университет Кентукки – и Монк перевел игру в овертайм.

И там все продолжилось!

«Кингз» отставали на 14 очков за четыре минуты до конца основного времени.

Отставали на 6 очков за три минуты до конца овертайма.

И на 6 очков меньше, чем за две минуты до конца второго овертайма – все отрывы были отыграны!

«Клипперс» проводили концовку уже без Пола Джорджа, который исчерпал положенный клубными врачами лимит в 40 минут, и Расселла Уэстрбрука, перебрашего персональных фолов. К 58-й минуте матча «наелся» и Кавай, да и «Кингз», включая Фокса, были изнурены. Поэтому за последнюю минуту второго овертайма в кольцо смогли попасть всего один раз – это удалось гостям, а значит, победа «Сакраменто» 176:175!

И это вторая самая результативная игра в истории НБА.

Совсем недавно мы вспоминали вечные рекорды, включая знаменитую игру 1983 года между «Детройтом» и «Денвером» – 370 очков в матче с тремя овертаймами. Калифорнийцы были близки к повторению! 351 очко на двоих – даже в нынешнюю турбоэпоху с бесконечными трехочковыми и быстрыми атаками это звучит восхительно.

Впервые в истории «Кингз» сразу два человека набрали в одном матче по 40 и более очков – Фокс (42, плюс еще 12 передач и 5 перехватов) и Малик Монк, ставший самым результативным игроком встречи с 45 очками. А ведь Монк вышел сегодня со скамейки запасных!

На послематчевую конференцию пригласили обоих защитников «Кингз». На Фоксе была огромная «золотая» цепь с логотипом «Сакраменто» – этот трофей («DPOG Chain») тренеры клуба вручают после матчей самому отличившемуся, по их мнению, игроку в защите.

Довольно смешно говорить о защите в матче, где твоя команда пропустили 175 очков. Но ведь набрали 176 и выиграли! Так что сегодня могут говорить что угодно. Когда игроков спросили, была ли у них дополнительная мотивация в день дебюта Уэстбрука за новый клуб, Фокс резко ответил: «Уэстбрук? Да мне насрать, против кого мы играем».

В этом году это действительно так. «Кингз» – на третьей строчке на Западе и готовятся впервые с 2006-го выйти в плей-офф НБА.

Там они вполне могут встретиться с «Клипперс». Кажется, после сегодняшних фейерверков никто не будет против.

Фото: REUTERS/Kirby Lee-USA TODAY Sports