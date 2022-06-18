😴 Как вести +4 и проиграть матч за 7 секунд? «Голден Стэйт» уснули и подарили чудо-концовку «Юте»

На следующий день после выхода текста о новой иерархии баскетбола в Калифорнии все 4 местные команды синхронно... проиграли. И в зоне плей-офф прямо сейчас держится только «Сакраменто».

Но поражения (все в гостях) были разные: «Кингз», например, проиграли мощнейшему «Милуоки». «Лейкерс» прилетели в Торонто без Дэвиса и Леброна. «Клипперс» были с Каваем и Джорджем, уступили худшей команде НБА «Орландо» – но хотя бы дотянули до овертайма.

«Голден Стэйт» выделился: играли против «Юты», которая после удивительного старта 10-3 проиграла 9 из последних 13 матчей. Да, у ГСВ не было Карри, Грина и Уиггинса. Но и у хозяев не было Конли и вот этого парня:

Да и состав ГСВ без лидеров – не то же самое, что состав ЛАЛ без Дэвиса и Леброна. Даже в такой ситуации в старте выходят Клэй Томпсон, который недавно расстраивался невключению в топ-75 в истории НБА, трехкратный чемпион Луни, Джордан Пул, у которого через год вступит в силу контракт на 128 млн...

У «Юты» состав глубже – особенно когда есть Конли и Маркканен. Сегодня силы были плюс-минус равны, а поскольку «Джаз» играли дома, перед матчем фаворитами шли они.

Так что дело не в том, что ГСВ проиграли – дело в том, как они это сделали.

В четвертой четверти чемпионам пришлось отыгрываться с «минус-десять» – и они это сделали усилиями второгодок Куминги (12 очков, 3 подбора и 3 передачи за четверть!) и Муди (6) и, конечно же, Пула (10).

За 25 секунд до конца «Воины» были уже впереди – и Куминга заблокировал бросок Джордана Кларксона. Кларксону не понравилось, как это было сделано, и он развязал небольшую стчку, которую удалось погасить арбитрам.

Кларксона выгнали, увидев в его действиях еще до потасовки неспортивный фол, дали дополнительно по техническому ему и Куминге, игрок ГСВ отправился на линию штрафных, попал 1 из 2, «+3» ведут «Уорриорз».

И вот тут ГСВ словно уснули. Их должна была разбудить потеря Клэя Томпсона почти сразу же после возобновления игры, но поскольку Клэй тут же исправился в защите, этого не произошло. «Уорриорз» даже увеличили преимущество до «+4» за 13 секунд до конца после штрафного Пула.

Только сном и забвением можно объяснить действия Клэя Томпсона после таймаута «Юты»: некогда один из лучших защитников периметра отпустил своего игрока, вяло пошел страховать проход Никила Александер-Уокера, который только неделю назад стал получать какое-то игровое время в «Джаз» и пока не попадает даже 40% (сегодня, впрочем, 4/5).

А оставил Клэй в одиночестве Малика Бизли, главную трехочковую опцию «Джаз». Он-то 40% реализует – из-за дуги. За 7 секунд до финальной сирены Бизли получил мяч и сократил отставание до одного очка.

Но владение теперь у ГСВ. Уже меньше 7 секунд, надо только не потерять мяч после тайм-аута. Давай, Джордан Пул, лучший момент, чтобы доказать, что ты, а не неуверенный Клэй, заслуживаешь место в старте.

Упс.

Перехват, собранный усилиями всей команды, записали на Никила Александер-Уокера, а победный данк вколотил 27-летний итальянский новичок Симоне Фонтеккьо (сегодня – 18 очков, лучший результат в карьере), кстати, оба сегодня вышли со скамейки запасных.

По совпадению эти двое – два первых приобретения Дэнни Эйнджа на посту президента «Юты»: Никила получили в прошлогодний дедлайн, с Фонтеккьо договорились еще до обменов Мичтелла и Гобера (официально контракт заключили позже).

Поклонники НБА уже второй месяц шутят после каждой победы «Юты», что игроки подставляют Эйнджа – он-то раздал всех лидеров и звезд, рассчитывая на перестройку (и возможный слив сезона ради шанса на Вембаньяму), а они саботируют его план.

Но только сейчас «Джаз» вообще не напоминают команду, которой есть смысл забыть про борьбу за плей-офф. На данный момент они ее выигрывают – в том числе и у действующих чемпионов.

Фото: Gettyimages.ru/Alex Goodlett