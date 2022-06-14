В сборной Камеруна нашли двойника Леброна. Это уже традиция: на ЧМ-2018 был «панамский Кайри»

Неожиданная слава (Ле)Бриана Мбемо.

В первом туре ЧМ-2022 Камерун потерпел восьмое поражение на чемпионатах мира подряд – последняя победа африканцам покорилась в 2002-м.

Вот насколько это было давно: Это’О был молодым форвардом «Мальорки», в воротах играл Жак Сонго’О, заставший еще Олимпиаду-1984. Нынешний запасной вратарь сборной Симон Нгапандуанбю еще даже не родился. Ни у «Зенита», ни даже у ЦСКА или «Локомотива» не было ни одного титула чемпиона России. Овечкин и Малкин еще не играли в НХЛ. Шарапова еще не играла на «Больших шлемах». Леброн Джеймс еще не играл в НБА.

Кстати, именно Леброн Джеймс каким-то образом стал одним из главных действующих лиц матча Камеруна против Швейцарии.

Популярный среди болельщиков «Лейкерс» аккаунт LakeShowYo заметил поразительное сходство между Леброном и форвардом сборной Камеруна Брианом Мбемо.

«Так вот почему Леброна не было в последних 5 играх», – пошутил LakeShowYo.

На этих стоп-кадрах Мбемо действительно похож: стрижка, борода, форма головы.

Твит набрал более 200 тысяч лайков и стал самой обсуждаемой баскетбольной новостью дня – как раз 24 ноября в США отмечали День благодарения В НБА этот праздник – традиционно выходной, так что шутка про Леброна оказалась главным событием.

Джеймс не играл не только из-за праздников – он пропустил почти две недели из-за травмы бедра. Леброн известен тем, что не умеет включать самоиронию, поэтому такую шутку он оценил по-своему: «Ну да, мне надо делать работу и в других местах тоже 🤷‍♂️🤣🤣».

В реальности между камерунским форвардом и Леброном не так много сходства. Камерун – одна из самых низкорослых сборных ЧМ, а Мбемо – второй самый низкий ее футболист (171 см). Официальные габариты Леброна – 206 см и 113 кг. Футболисту – 23 года, баскетболисту через месяц стукнет 38. У Бриана лишь 7 голов на высшем уровне, Леброн скоро станет самым результативным игроком в истории НБА. Мбемо играет за «Брентфорд» – Леброн владеет «Ливерпулем» (ну, 2% «Ливерпуля»). И пока Бриан не отрастил бороду и не выбрил виски, никто в нем бы и не заподозрил «двойника» Джеймса.

Забавно, но такая история происходит со звездами НБА второй ЧМ подряд. На чемпионате мира-2018 нашелся «доппельгангер» Кайри Ирвинга – Габриэль Гомес, лидер по числу матчей в истории Панамы, завершавший на том ЧМ карьеру в сборной.

Тут внешнее сходство заметнее, но тоже проявилось только когда Гомес отпустил усы и бороду. Зато они были ближе, чем Леброн и Мбемо, по габаритам (Кайри официально выше Габриэля, но всего на 5 см).

А вообще история работает и в обратном направлении: 4 года назад интернет сходил с ума, когда обнаружил в баскетбольной «Баварии» боснийца Нихада Джедовича – практически клона Златана Ибрагимовича.

Двойники – часть баскетбольного фольклора

Традиция выискивать двойников, близнецов, клонов и доппельгангеров – среди фанатов, знаменитостей, других спортсменов – существует в НБА уже давно.

Самый известный случай: «Фальшивый Клэй». Блогер-пранкер, изображавший Клэя Томпсона (и даже не очень-то на него смахивающий), сначала воспринимался всеми как невинная шутка. Но во время финала-2022 смог пройти через все посты охраны и вышел на паркет во время разминки.

Впрочем, была история и похуже – уже не пранкер, а настоящий аферист, выдававший себя за восходящую звезду литовского баскетбола Рокаса Йокубайтиса. Причем вообще безо всякого внешнего сходства:

Некоторые игроки НБА получают прозвища в честь знаменитостей, которых они внешне напоминают. Экс-игрока «Пистонс» Родни Стаки прозвали «50 Cent», Девина Харриса – «Лудакрисом», а разыгрывающий «Клипперс» Реджи Джексон теперь «Бобби Шмурда» – все в честь популярных рэперов.

А отец Джа Морэнта настолько всем напомнил Ашера, что в шутку вписался… сам Ашер, пришедший на матч «Мемфиса» в образе Ти Морэнта.

В молодом Марко Белинелли видели Сильвестра Сталлоне. В Стивене Адамсе – Джейсона Момоа, причем еще времен «Игры Престолов», но полностью их образы совпали позже. Теперь у новозеландца есть никнейм «Аквамен».

Сходство с актером увидели и у тренера Стэна Ван Ганди. Актер этот, впрочем, определенного амплуа: Рон Джереми. Теперь, особенно в русскоязычной части интернета, Ван Ганди называют «Порнокоролем».

Что уж говорить, если однажды в трендах соцсетей был двойник Лэрри Берда… помидор.

Фото: REUTERS/Marko Djurica, Gary A. Vasquez; Gettyimages.ru/Elsa, Amy Sussman, Justin Ford, Timothy Greenfield-Sanders, Thearon W. Henderson, Michael Kovac; YouTube/BigDawsTv, Chaz NBA