Вы вообще понимаете, о ком пишут в комментариях в ветках НБА? Тест по прозвищам игроков в рунете

Отличите Краба от Черепашки?

Прозвища – неотъемлемая часть баскетбольного образа. Они появились задолго до НБА, но именно здесь обрели культовое значение, а кому-то вообще заменили имя, как Мэджику Джонсону или Доку Риверсу. «Его Воздушество», «Черная Мамба», «Почтальон», «Адмирал», «Ответ», «Истина», «Белый Шоколад» – эти легендарные никнеймы известны всем.

В XXI веке фантазия стала иссякать. В нынешней НБА есть «Король», есть «Грик-Фрик», есть прозвища, образованные от имени или фамилии, как «Джокер» для Йокича или «Игги» для Игудалы. Но большинство строится по скудным шаблонам – или короткое сокращение от имени («Стеф», «Дэйм», «Ди-Роуз», «Бук», «Ди-Ло»), или вообще инициалы, иногда с игровым номером: KD, AD, KAT, KCP, CP3, и только в редких случаях тут получается что-то осмысленное, например, PG-13.

Но что-нибудь всегда стремится заполнить вакуум. В Китае есть традиция называть спортсменов – игрокам НБА достаются такие замечательные клички, как «Небесный трахарь» и «Летающая свинья».

Такая традиция есть и в наших комментариях! Конечно, не настолько оригинально, как в Китае, но своя атмосфера есть и на баскетбольных ветках Sports.ru и в русскоязычных соцсетях. Многие прозвища повторяют заокеанские: «Борода», «Бровь», «Клешня», многие – русифицированная-уменьшительная часть имени или фамилии: например, «Леба», «Дюра» или «Дуня» для Дуэйна Уэйда. Ну и, конечно, нельзя зайти в комментарий и не заменить «Брон» в Леброне: «ЛеЧок», «ЛеФлоп», «ЛеБрик», «ЛеГМ»...

Но многие вошли в моду именно в русскоязычной среде, как, например, «Джимбо» для Джимми Батлера, которого в остальном мире чаще зовут «Джимми Бакетс». А некоторые – абсолютно уникальные, доступные только нашим болельщикам.

Сможете определить, кто Краб, а кто Крыс?

И да, Кайри Ирвингу снова повезло получить сразу несколько великолепных вариантов.