НБА для начинающих
Блог

Вы вообще понимаете, о ком пишут в комментариях в ветках НБА? Тест по прозвищам игроков в рунете

Кевин Дюрэнт Кевин Дюрэнт
Стефен Карри Стефен Карри
Лука Дончич Лука Дончич
Расселл Уэстбрук Расселл Уэстбрук
Кайри Ирвинг Кайри Ирвинг
Леброн Джеймс Леброн Джеймс
НБА НБА
Баскетбол Баскетбол

Отличите Краба от Черепашки?

Прозвища – неотъемлемая часть баскетбольного образа. Они появились задолго до НБА, но именно здесь обрели культовое значение, а кому-то вообще заменили имя, как Мэджику Джонсону или Доку Риверсу. «Его Воздушество», «Черная Мамба», «Почтальон», «Адмирал», «Ответ», «Истина», «Белый Шоколад» – эти легендарные никнеймы известны всем.

В XXI веке фантазия стала иссякать. В нынешней НБА есть «Король», есть «Грик-Фрик», есть прозвища, образованные от имени или фамилии, как «Джокер» для Йокича или «Игги» для Игудалы. Но большинство строится по скудным шаблонам – или короткое сокращение от имени («Стеф», «Дэйм», «Ди-Роуз», «Бук», «Ди-Ло»), или вообще инициалы, иногда с игровым номером: KD, AD, KAT, KCP, CP3, и только в редких случаях тут получается что-то осмысленное, например, PG-13.

Но что-нибудь всегда стремится заполнить вакуум. В Китае есть традиция называть спортсменов – игрокам НБА достаются такие замечательные клички, как «Небесный трахарь» и «Летающая свинья».

Такая традиция есть и в наших комментариях! Конечно, не настолько оригинально, как в Китае, но своя атмосфера есть и на баскетбольных ветках Sports.ru и в русскоязычных соцсетях. Многие прозвища повторяют заокеанские: «Борода», «Бровь», «Клешня», многие – русифицированная-уменьшительная часть имени или фамилии: например, «Леба», «Дюра» или «Дуня» для Дуэйна Уэйда. Ну и, конечно, нельзя зайти в комментарий и не заменить «Брон» в Леброне: «ЛеЧок», «ЛеФлоп», «ЛеБрик», «ЛеГМ»...

Но многие вошли в моду именно в русскоязычной среде, как, например, «Джимбо» для Джимми Батлера, которого в остальном мире чаще зовут «Джимми Бакетс». А некоторые – абсолютно уникальные, доступные только нашим болельщикам.

Сможете определить, кто Краб, а кто Крыс?

И да, Кайри Ирвингу снова повезло получить сразу несколько великолепных вариантов.

Расселл Уэстбрук – король НБА не только по трипл-даблам и модным прикидам, но и по прозвищам

Почтальон, Адмирал, Матрица, Плохое порно – когда-то прозвища добавляли НБА магии, но сейчас практически исчезли

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные